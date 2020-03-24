Добрые новости
24 марта,
2020
«Губы хорошо накрасили,
а проблему не решили»:
на что жалуются жильцы дома,
обновленного в рамках реновации
В январе 2020 года вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил распространить программу реновации на регионы. Под реновацией понимается не только снос, но и реконструкция хрущевок. Томская область начала модернизацию даже раньше Москвы: в 2014 году в рамках пилотного проекта реновации, отремонтировали дом на Комсомольском проспекте. Построили мансарду, утеплили, сделали энергоэффективным. Власти посчитали проект успешным. Жильцы, впрочем, с этим мнением не согласны. Вот уже семь лет в доме, в модернизацию которого вложили 43 млн рублей, течет крыша. Почему так произошло и что тормозит реновацию в регионах, в материале ТВ2.
Черная плесень
Пятиэтажный дом №71 на Комсомольском проспекте построили в 1963 году. За почти 50 лет без ремонта в доме его фасад облупился, сгнили рамы, полы, требовался капитальный ремонт инженерных сетей, а жильцы жаловались на постоянный холод в квартирах

Денег на капитальный ремонт не было, и в 2011 году мэрия разработала пилотный проект реконструкции хрущевок. По плану властей, ремонтные работы финансировали не только они, но и инвестор, на паритетных началах. Вложилось в проект «СМУ-33».
Реконструкция продолжалась восемь месяцев. Затраты составили 43 млн рублей, 20 млн рублей из них были от инвестора. В итоге строители утеплили фасад и цоколь, заменили систему отопления, провели реконструкцию теплового узла, поменяли трубы систем водоснабжения и, канализации. Выполнили реконструкцию существующих входов в подъезды, пристроили новые тамбуры, установили утепленные двери в подъезды и подвальные помещения, пластиковые окна и балконные рамы.

Предполагалось, что замена устаревшего оборудования на современное сократит теплопотребление в доме на 30% и окупится в течение 2–5 лет. За счет комплексной реконструкции срок службы дома собирались продлить на 25–50 лет, а также властями было обещано «значительно повысить уровень комфортности проживания».

После реконструкции дом демонстрировали даже участникам всероссийского совещания по энергосбережению с участием руководства Фонда содействия реформированию ЖКХ. А саму хрущевку признали первым энергоэффективным домом этой серии в Томске. Инвестор – «СМУ-33» – окупил свои затраты, построив мансарду, где разместились 12 новых квартир. Так пятиэтажка превратилась в шестиэтажку.
Жильцы говорят, в квартирах стало намного теплее, да и фасад дома глаз радует.

«Сделали-то внешне красиво. Как говорится, губы хорошо накрасили. Но проблем все равно хватает», — говорит Людмила Вячеславовна. Она купила квартиру на мансардном, шестом этаже, пять лет назад. Говорит, что заселилась одной из первых.

«Первый год, 2015, жила нормально, а в 2016 навалился снег, его не убирали, у меня все и поплыло. Соседи снизу звонят, говорят, что у меня батарея протекает. Я прибегаю с работы и вижу, что в зале кругом вода».

Вода льется из мансардного окна. Бывает такое несколько раз зимой и весной, но Людмила Вячеславовна к этому привыкла. Опасается она в основном течи над входной дверью, где проходят провода.
«Меня больше всего звонок беспокоит. Началось все прошлым летом. Шел проливной дождь, я была дома и слышу — звонок. Открываю, а никого на площадке нет, но с потолка капает. Я вызывала мастера, он сказал, что это угроза жизни и здоровью, внизу у нас газ. Мало ли вода просочится. Прошлым летом во время дождей у нас как-то раз вода потоком лилась в щиток. Так и до пожара недалеко».

Еще женщине приходится жить без счетчиков на тепло — шестой этаж к ним так и не подключили. Счетчик стоит 50 тысяч и он входил в стоимость квартиры. Подключения так и не произошло.

«Я ходила везде, но мне говорят, что у датчиков вышел гарантийный срок, поэтому показания принимать нельзя», — говорит Людмила Вячеславовна. Жильцы платят за отопление по общему тарифу, экономии у них нет.
Ее соседка по лестничной клетке — Мария — живет в этом доме меньше года, но с проблемами уже столкнулась.

«Этим летом обои меняли, но они уже снова желтые.Обычно, когда тепло, то рукой трогаешь стену, и она мокрая. В 2018 году управляющая компания что-то запенила, когда муж пожаловался, но толку от этого не стало».
По результатам независимой экспертизы, надстройка шестого этажа выполнена с рядом нарушений, говорит председатель Совета многоквартирного дома 71 по. Комсомольскому проспекту Владимир Лавренчук. Специалисты УК не могут своевременно очищать снег с крыши, из-за архитектурных особенностей крыши не каждый соглашается на нее подниматься. На чердаке нет пароизоляции, у балконов нет гидроизоляции, а из-за откосов мансарды под окнами накапливается снег. И страдает от этого не только шестой этаж, такие протечки случаются и в квартирах на пятом и на четвертых этажах, примыкающих к мансарде.

«Мой муж купил квартиру в 2012 году, но тогда много учился и приходил лишь ночевать. Жил в одной комнате, на вторую не обращал толком внимания. Мы поженились, и сентябре 2014 года перед рождением сына стали делать капитальный ремонт. И увидели, что вся комната в протечках», — рассказывает Анастасия.
Семья наняла бригаду, которая содрала все до кирпича. Анастасия рассказывает, что плесень была везде, стену несколько раз обрабатывали специальными средствами, но надолго избавиться от нее не получилось.

«Весной 2015 года, когда начал таять снег, вода опять полилась. Я писала обращения в УК, департамент ЖКХ, но ничего не было — ни акта, ни ответов, только приходили специалисты. Они гудроном залили стык, сейчас эта облицовка отваливается. А стена по-прежнему мокрая. Если отодвинуть обои, то там черная плесень. Мы избавлялись от нее несколько раз, но сейчас она опять появилась. Я не знаю, как бороться».
В ремонт семья Анастасии вложил около 300 тысяч рублей. Пугает Анастасию то, что комната, в которой плесень на стенах и мокрые обои, — детская. В комнате постоянно душно. Мастер, осмотревший комнату, рассказал, что из-за надстроенного шестого этажа на пятом этаже не работает вытяжка.

«Поэтому у нас душно и постоянно плесень. Мне кажется, что это может сказываться на здоровье. Это ведь плесень, где-то что-то гниет», — говорит Анастасия.

Сейчас женщина с мужем и детьми планирует переезжать.
«Реновация — новое слово администрации»
В 2012 году когда велись ремонтные работы на Комсомольском проспекте, слово реновация не произносил никто. Оно появилось на слуху в 2018 году, когда власти Москвы стали сносить хрущевки, пообещав вместо них построить новые дома. Вслед за столицей этот вопрос стали поднимать регионы, где ветхого и аварийного жилья гораздо больше, чем в Москве. В Томске, например, 1500 ветхих домов, которые не попадают под расселение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а аварийных более 500. В целом, на решение этой проблемы по оценкам мэра города Ивана Кляйна необходимо свыше 16 млрд рублей.
На вопрос, возможна ли реновация в Томске замгубернатора Евгений Паршуто однозначно отвечал, что московский вариант Томск не потянет. Власти говорили о реновации целых территорий, например, Иркутского тракта и Черемошников. Общая площадь территорий, которых можно было обновить таким образом составила 115 га, там можно было построить свыше 1300 кв.м. жилья.

«По мнению экспертов, томская реновация — не домов, как в столице, а целых территорий — позволит придать импульс и микрорайонам с жильем нового типа, и центральной части Томска, и пригороду. А также сгенерировать различные формы оживления рынка — от долгосрочной аренды с правом выкупа до расселения аварийного жилья и системы преференций по содержанию жилого фонда на новые площадки», — сказали в обладминистрации.

презентация Евгения Паршуто «Строительный комплекс Томской области. Итоги и перспективы», 2018 год
О доме на Комсомольском, ремонт которого Евгений Паршуто курировал в качестве первого заместителя мэра, не забыл: он не раз приводил его в пример, как успешной реконструкции хрущевок:

«Перед 400-летием Томска в 2004 году были приведены в порядок три кирпичных хрущевки на проспекте Ленина. Там больше занимались не внутренними сетями и системами, а внешней отделкой. Тем не менее, это все равно касалось формирования и изменения среды в целом. В 2012 году реконструирован жилой дом на проспекте Комсомольский, 71. Это уже была реновация здания полностью. В итоге получили не новый, но капитально отремонтированный дом с принципиально новыми элементами, которые сделали его более комфортным. И первый опыт с промплощадками, и с домом на Комсомольском можно считать успешным».
Повторная реконструкция
Зима 2020 года в Томске выдалась теплой. С крыши вновь потекла вода. Жильцы вновь стали писать обращения: в управляющую компанию, департамент ЖКХ, администрацию района, города и области. Написали они обращение и в Общероссийский Народный Фронт.

Спустя две недели после обращения в ОНФ замгубернатора Евгений Паршуто, который лично курировал реновацию дома, провел выездное совещание. На нем жильцы узнали, что жалоб до этого момента у них не было.
В последний раз дом на Комсомольском проспекте затопило 13 марта
«В 2012 году этот дом был введен в эксплуатацию. В течение пяти лет не было жалоб со стороны собственников, проживающих в доме. Случились какие-то проблемы, которые связаны, видимо, с эксплуатацией этого дома», — говорил Паршуто на встрече.

По его словам, сейчас дом ждет повторная реконструкция. Вице-губернатор на встрече пообещал: денег на новые работы с жильцов не потребуется.
Услышав про отсутствие жалоб, жильцы удивились. Председатель дома Владимир Лавренчук, вспоминает, что как минимум, рассказывал о проблемах дома на встрече с Евгением Паршуто в ноябре 2019 года, писал многочисленные обращения на официальных страничках администрации Томской области в соцсетях. Другие жители тоже оставляли там жалобы.

Юрист в сфере ЖКХ, эксперт ОНФ Владимир Фурсин предлагает жителям провести техническое обследование конструкций дома, а на общем собрании принять решение о проведении капитального ремонта.

«Необходимо составить акты по всем протечкам и затоплениям в квартирах, и требовать в судебном порядке с виновников возмещения ущерба. Со своей стороны, Народный фронт обратился в администрацию региона, мэрию и прокуратуру с просьбой провести проверку по данным фактам и принять меры реагирования, а именно: оказать собственникам содействие в проведении обследования дома, разработке проекта капитального ремонта и включить дом в краткосрочный план капремонта», — советует Владимир Фурсин.
Ремонт кровли должны начать 22 мая. Работы, несмотря на обещание замгубернатора, будут проводиться за счет жильцов.

«На совещании выяснилось, что будут использоваться наши деньги, которые хранятся в Фонде капитального ремонта. Сказали, что как-то нечестно: за ремонт вы не платили, так что теперь их возвращайте», — рассказала жительница дома Анастасия Ананина.
Почему нет продолжения?
По данным администрации, в Томске около 600 хрущевок. Это 2 миллионов квадратных метров – одна шестая часть всего жилого фонда Томска. В 2006 году Томский государственный архитектурно-строительный университет даже разрабатывал программу их реновации. Но за больше, чем десять лет этот документ, конечно же, устарел. Сейчас по примерным подсчетам, на их расселение нужно 75 миллиардов рублей. Без поддержки федерального бюджета потянуть такой пласт работ областной и городской бюджет не смогут.

В январе этого года вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил распространить столичную программу реновации на регионы.
«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его [проект] взять и начать. Его надо взвесить, оценить», — сказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин
вице-премьер
Почему в Томске не стали повторять опыт преображения дома на Комсомольском? Во-первых, тогда не был проработан механизм взаимодействия власти и инвестора. Во-вторых, деньги на реализацию проекта пришлось находить сразу в нескольких муниципальных программах — по капремонту, благоустройству, развитию инженерных коммуникаций.

Евгений Паршуто
заместитель губернатора Томской области по инфраструктуре и строительству
«Но даже не это стало самым сложным. Жители хрущевки вообще не несли собственных затрат. <...> И все равно нашлись те, кто оказался недоволен и заявлял: нам это не надо, отстаньте, мы будем жить так, как хотим. Конечно, это право людей – отказаться от реновации. И заставить их насильно невозможно. Совместная собственность, поэтому ожидать в подобных решениях единства сложно. Но чтобы реализовывать подобные проекты, нужно согласие 100% собственников квартир. Тогда мне, как заместителю мэра, приходилось лично ходить по квартирам и убеждать людей, например, заменить систему теплоснабжения. Задача очень сложная и тяжелая. Впоследствии в Томске ни у кого больше не нашлось желания тратить столько нервов…», — комментировал вице-губернатор Евгений Паршуто в интервью «РИА Томск».
Максим Бойков — студент колледжа архитектуры и строительства и администратор паблика «Делай Томск лучше» говорит, что в целом, проект был не таким уж и плохим.
«Мне кажется, что использовать московскую модель реновации в наших краях не лучшая затея, учитывая весь натиск со стороны застройщиков, чье желание — выжать максимум из земли, а не создать условия для комфортного проживания, — рассуждает Максим. — Хорошим примером для реализации реновации у нас могла бы послужить глубокая модернизация, что было сделано с Комсомольским, 71. Берлин так сделал с домами восточной части города, выстроенными при ГДР. Правда, в нашем случае это единичный эксперимент, и он не того качества, что в Германии».

Максим Бойков
блогер
Максим отмечает, что в целом, несмотря на качество работ его отношение к проекту на Комсомольском положительное.

«Тиражированию мешают приоритеты руководителей и отсутствие инвесторов. Тогда это был пилотный проект, он не полетел, а сейчас у властей вопрос о реновации на повестке не стоит. Значит ни город, ни область не скоро смогут аргументировать выделение средств из госказны. Что касается инвесторов, то с домом на Комсомольском просто повезло, сейчас же мне трудно представить, что можно кого-то уговорить перестроить все Каштаки. Все упирается в желание. Если бы оно было, то давно бы все сделали», — резюмирует Максим.
Автор: Валентина Анкудинова
Фото: Анастасия Дорофеева
Редактор: Анастасия Лотарева

Март, 2020 год

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