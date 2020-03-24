«Меня больше всего звонок беспокоит. Началось все прошлым летом. Шел проливной дождь, я была дома и слышу — звонок. Открываю, а никого на площадке нет, но с потолка капает. Я вызывала мастера, он сказал, что это угроза жизни и здоровью, внизу у нас газ. Мало ли вода просочится. Прошлым летом во время дождей у нас как-то раз вода потоком лилась в щиток. Так и до пожара недалеко».



Еще женщине приходится жить без счетчиков на тепло — шестой этаж к ним так и не подключили. Счетчик стоит 50 тысяч и он входил в стоимость квартиры. Подключения так и не произошло.



«Я ходила везде, но мне говорят, что у датчиков вышел гарантийный срок, поэтому показания принимать нельзя», — говорит Людмила Вячеславовна. Жильцы платят за отопление по общему тарифу, экономии у них нет.