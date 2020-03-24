Жильцы говорят, в квартирах стало намного теплее, да и фасад дома глаз радует.
«Сделали-то внешне красиво. Как говорится, губы хорошо накрасили. Но проблем все равно хватает», — говорит Людмила Вячеславовна. Она купила квартиру на мансардном, шестом этаже, пять лет назад. Говорит, что заселилась одной из первых.
«Первый год, 2015, жила нормально, а в 2016 навалился снег, его не убирали, у меня все и поплыло. Соседи снизу звонят, говорят, что у меня батарея протекает. Я прибегаю с работы и вижу, что в зале кругом вода».
Вода льется из мансардного окна. Бывает такое несколько раз зимой и весной, но Людмила Вячеславовна к этому привыкла. Опасается она в основном течи над входной дверью, где проходят провода.