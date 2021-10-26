Градозащитница Марья Леонтьева: Есть большая иллюзия, что жители всегда правы

В Казань я попала в рамках медиатура «Молоток», организованного онлайн-изданием «7*7». Исторический центр города отчасти напоминает нашу Татарскую слободу (что неудивительно). Нам, томичам, Казань интересна не только этим. А еще и тем, что здесь научились сохранять историческую среду. Конечно же, городские бюджеты Томска и Казани различны (в Казани в 2021 и доходы, и расходы больше томских вдвое, плюс к тому, долгие годы столица Татарстана имела серьезные налоговые преференции). Однако дело не только в деньгах. Кажется, здесь научились лучше слышать и слушать. Власть, девелоперы, градозащитники сумели наладить диалог. Одна из тех, кто умеет это слушать и убеждать Марья Леонтьева. Социолог, городская исследовательница, эксперт Института развития города. Она организатор городских событий по темам этнической культуры, сохранения исторической среды, активистка и градозащитница, модератор градостроительных конфликтов.

«Остановила телом снос башни»

В городской активизм Марья пришла, как ни странно, из музыки. «Моя мама — этническая татарка — организовала с моим папой бардовский фестиваль. Довольно известный. Однажды она послушала пластинку хора Покровского. Это первый хор, который стал петь не Калинку-Малинку, а объективно ту традицию, которая была. Так мама решила заниматься русским фольклором. И я стала им заниматься тоже», — рассказывает Марья. В 2007 году Марья вместе с другом Максимом Аршиновым решила организовать в Казани этнический фестиваль «Обережье». «Тогда здесь этого совсем не было. Мы привозили разные коллективы. И тогда начался активизм, потому что я помню, что значит заходить в 19 лет в кабинет, где тебя спрашивают, а кто ты. Мы были отчаянные. Хотя я помню, что друг нашей семьи, организатор со стажем, решил нас наколоть и сказал, что билеты на фестиваль продаются плохо, и что если мы не продадим треть билетов за день, то денег он не даст. Мы подорвались и продали», — говорит Марья.

В 2015 году Марья совместно с друзьями создала в Казани ассоциацию «Парки города». В рамках ассоциации ее участники опрашивали горожан, проводили воркшопы, пытаясь разработать сценарии развития парков. «Например, один из парков на окраине спального района Казани. 40 га. Он был разделен санитарной полосой, и вдоль полосы началась застройка. Сообщества, которые там тусовались забили тревогу, и пригласили меня в качестве эксперта-модератора. Место было специфическое. Мы провели исследование, сделали субботник: написали от руки 120 объявлений: «Приходите на субботник в парк». Нам было важно понять, есть ли кто там вообще живой, но при этом не проблематизировать ситуацию. На субботник пришло 80 человек с собаками, детьми и арбузами. Пришла бабушка, которая так торопилась, что забыла надеть челюсть и рассказывала, что она ходила гулять сюда с мужем. Пришли мужчины, которые стали играть легкий джаз. Приехала помощник президента республики Наталья Фишман, обратила внимание на проблему, нашла денег и затем я сознательно вышла из проекта. Объяснила, что меня пригласили, чтобы привлечь внимание, я это и сделала».

Другой случай произошел в 2016 году. Когда в Адмиралтейской слободе Казани решили снести исторически-ценный градоформирующий объект — Пожарную башню. «Я туда помчалась. Остановила телом снос этой башни. Там было два работяги, я стала на них орать, что сейчас вызову полицию. Они испугались и убежали в итоге», — говорит активистка. Она добавляет, что эта территория на тот момент была мало кому интересна, поэтому дело просто замяли по-тихому. Сейчас в этот район заходит девелопер и судьба башни обсуждается с ним. Сносить ее точно не будут, зато в ней может появиться современный информационный центр.

«Еще одна история. В 2018 году в Казани готовили парковку к чемпионату ФИФА, стали засыпать песком живые деревья, норы с горностаями. Я увидела эту информацию в чате активистов и решила съездить. Надо было, чтобы ночью кто-то подежурил, чтобы блокировать работу техники машинами и требовать документы, так как их не было. Мы, двадцать человек, трое суток удерживали эту стройку. В конце концов нам привезли документы. Показали, кто это делает и что, и когда мы узнали, кто именно за этим стоит, то стало понятно, что президент республики в курсе этой ситуации. А весь город наблюдал за событиями, так как никто так внаглую не блокировал технику. Был момент, когда остались только я и мой друг. Нашу машину объехал экскаватор, начал грузить песок, друг переставил машину, я сказала ему открыть дверь. Он понял, открыл, и я встала под ковш одна. Было дико страшно. Мне кажется, что есть где-то оперативное видео, где я кричу песню своих родителей на стихи Бориса Слуцкого «Деревья живут без спроса, умирают без стона, преображая прозу в песнь золотого тона». Марья признается, что на той истории выгорела. В какой-то момент стало казаться, что все было бессмысленно, так как дежурство пришлось снять. Однако затем местные активисты добились того, что рекреационную зону преобразовали обратно из жилой. «Сейчас там расставили лавочки, там будет парк. Это была прямо победа. Но она заняла четыре года усилий».

Как работает проект исторических границ поселения. На практике

— Казань с 2015 года является историческим поселением. А в 2017 году был принят проект его границ. Можете рассказать, как вы к этому шли?

— Надо сказать, что Казань пережила две серьезные волны сноса исторического наследия. Первая была к тысячелетию города, она началась в 1996 году и шла по программе сноса ветхого жилья. Казань готовилась отмечать свое первое мега-событие и было объективно много трущоб — деревянных старых домов без канализации, в страшном состоянии. Нужно было быстро привести город в порядок, а поэтому решили быстро всех переселить, часть домов снести, часть законсервировать, и уже потом решить, что с ними делать. Первая часть программы удалась, вторая нет. Из центра выселили сто тысяч человек, большинство из которых были очень благодарны властям, так как у них появились нормальные условия жизни, но Казань утратила 2,5 тысячи объектов ценной исторической среды и десятков шесть памятников — объектов культурного значения. Это была массовая зачистка. Люди боролись, конечно, но я в это время училась в школе, мне было не до того.

Автор: Валентина Анкудинова, ТВ2

А в 2010-2011 году поэт-экскурсовод Олеся Балтусова (последние десять лет помощник президента) поняла, что снова что-то происходит. Она водила экскурсии и видела, что город исчезает на глазах. Началась активная кампания: были пикеты, экскурсии по исчезающей Казани, что сегодня мы это видим, а завтра этого дома уже не будет. Тогда я начала тоже на них ходить. А Олеся написала открытое письмо президенту Татарстана, мол, вы вот говорите чиновникам больше ходить пешком, пойдемте, я вам покажу, как дела обстоят. В пресс-службе аппарата президента ей сказали, что раз говоришь «А», то говори и «Б». И она стала водить экскурсии для президента республики, он ходил с чиновниками, с сотрудниками прокуратуры, и в итоге предложил ей работу в администрации. Олеся не отказалась. В итоге Казань получила статус исторического поселения. Этот статус нужен, так как когда мы охраняем отдельные памятники между ними у нас остаются дырки. Там, где нет зоны охраны памятников, можно делать все, что угодно. Первое, что сделали — объединили все охранные зоны в один такой купол, чтобы нельзя было строить всякую фигню. Но дальше нужно было не только защитить объект культурного наследия, но и природный ландшафт, планировку и ширину улиц, сопряженное наследие. Когда это произошло, выяснилось, что это все сильно замедляет девелопмент в центре, все проекты надо согласовывать в трех инстанциях. И главное, нет внятных категорий, что конкретно можно, что нельзя — действующих регламентов было недостаточно. Цикл согласования каждого проекта был 18 месяцев, это было ужасно. И тогда президент поручил разработать концепцию исторического наследия Казани. Мы изначально работали с юристами, социологами, экспертами. Президент поставил нам задачу понять в том числе в чем образ Казани, какова идея города, мы стали заниматься темой идентичности. А потом поняли, что это не только про Казань, но и про другие города. Что мы нашли язык, которым можно объяснять чиновникам, почему это важно, какие они могут получать с этого выгоды, как это монетизируется. И так появилась «Тамга» — Институт независимых городских исследований, руководителем которого я являюсь.

— Долго принимали?

— У нас было два года на разработку проекта. Сейчас продолжается утверждение. Концепция - это не правовой документ и сейчас мы ее раскладываем в разные нормы. В правила землепользования и застройки, например. — Почему я спрашиваю. Дело в том, что Томск был наделен статусом объекта исторического значения еще в 2010 году. Но утвердить границы не может до сих пор. В дело уже вмешался и президент, проект несколько раз вносили в Минкульт, но он не проходил согласование. Дело в том, что Томское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) предлагает одни объекты, а департамент культурного наследия — другие. — Мы всем с радостью показываем пример Казани. Так как мы выработали инструменты, которые позволяют зарабатывать деньги и капитализировать территорию. Ведь почему администрации не хотят этого статуса? Потому что они видят ограничения, так как у них усложнится процедура. Когда мы делали концепцию, то встречались со всеми. В том числе, мы собрали основных девелоперов и сказали им: «Работа делается такая-то, потому что есть проблемы с согласованием». Они ответили, что да, они в курсе, так как строить в Казани дорого, и что им нужны просто внятные правила. Когда появились четкие правила и с ними согласился президент, то стало проще. Он сам сказал: «Иногда ко мне приходят люди, которым даже я не могу отказать, но теперь я могу сказать, почему я говорю нет».

Автор: Валентина Анкудинова, ТВ2

— В целом отношение к среде поменялось? — Знаете, точкой, которая показала, как изменилось отношение к наследию города, стала история с лестницей в доме купца Коровина. Три пролета этой лестницы купила инстаграм-блогер Рада Русских и захотела увезти из Казани. Когда я узнала об этом, то мы создали чат в Ватсапе и до 11 вечера с градозащитниками обсуждали эту ситуацию. А потом я пошла спать. Когда я проснулась, обнаружила, что десять экскурсоводов Казани написали об этом посты. Сообщество старообрядцев Казани подготовило историческую справку. Там уже провели экспертизу здания, выяснили, что это конструктив здания, и если бы у здания был бы статус, то конструктив нельзя было бы выносить. А оказалось, что одна часть здания поставлена на охрану, другая нет. В итоге приезжает Рада Русских, которой я говорю, что юридически она права. Но эту лестницу мы не отдадим, потому что таково решение города Казань. Эта лестница нужна нам. Это ценность города и она останется в городе. Вот государственный комитет по охране с утра наложил 90-дневный запрет на любые работы, вот представитель мэра, который это уладит, вот представитель девелопера, который готов у вас ее перекупить. Понимаете, раньше бы кто-то саботировал, говорил, что у нас выходной. А сейчас все действовали вместе. И это совокупные усилия десяти лет казанской градозащиты. Ведь сейчас даже, если речь идет не про памятник, но все понимают, что это ценная фигня, то находятся какие-то административные способы, которыми можно влиять на ситуацию.

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«Выстраивание диалога с жителями — длинный процесс»

— Вас представили в, том числе, и как модератора градостроительных конфликтов. Можете рассказать подробнее, как происходит процесс? — Выясняешь субъектов, их мотивации и цели. Как правило, есть пять или шесть групп, у которых есть какие-то интересы при возникновении градостроительного конфликта. Иногда мы просто модерируем дискуссию, иногда проводим контент-анализ: сколько у нас публично заявленных сторон, что они говорят публично, что они говорят не публично, что каждый из них считает. То есть мы проводим отдельные интервью со всеми участниками, потом взвешиваем все и при жесткой модерации проводим встречу. Там действительно есть ряд жестких правил: как мы формулируем мысль, почему мы так не говорим, а говорим иначе. Модератор — это коммуникационное устройство, которое убирает эмоции и выпрямляет коммуникацию. Не «Вы, дебилы, опять сейчас все застроите», а «Вы хотите сказать, что беспокоитесь по поводу, да?», «Да». «Да, посмотрите в Генплан. Там это не предусмотрено!». «Вы хотите сказать, что несколько устали от такой постановки вопроса и вся ваша деятельность регулируется градостроительной документацией». А что там написано? Да там режим Ж4. То есть, там многоэтажное строительство, но с сохранением вот этого.

Автор: Правительство Саратовской области. Гарнизонный дом офицеров в Энгельсе

Классический последний пример — запрос правительства Саратовской области по поводу модерации. У них был конфликт насчет здания, обладающего символической культурной ценностью, но не обладающего статусом объекта культурного наследия. Я приехала туда на три дня, взяла порядка 15 глубинных интервью. После этого написала краткое сообщение заказчику о том, каковы стороны конфликта, в чем их мотивация, и пока я не уехала, давайте встретимся и я отмодерирую ваш диалог. Это было важно сделать, так как регион ожидал приезд Вячеслава Володина (он как раз депутат от Саратовской области), а проблема уже просочилась в федеральную повестку. Там ситуация в следующем. Город Энгельс. Долгое время был закрытым, в местном Гарнизонном доме офицеров тренировался первый отряд космонавтов, первый полк «ночных ведьм». Гагарин ушел оттуда. Они собирались снести это здание и воссоздать по 3D-модели, так как здание объективно в плохом состоянии, там проблема с грунтами. Объективно, зданием пользоваться нельзя, но денег на ремонт нет. Оно - объект культурного значения, но статуса у него нет. Есть те, кто говорит, что нам не нужен мемориал, нам нужно здание, в котором могут заниматься наши дети. Ветераны говорят, что нужно сохранить память. Есть Союз архитекторов, которые говорят, что это здание объективно ценно, несмотря на отсутствие официального статуса. И вот пока мы разговаривали, то пришли от эмоций к консенсусу. Они договорились о создании рабочей группы, обсудили, когда придавать статус — до работы или после, что можно сделать сейчас — Союз архитекторов согласился сделать бесплатную экспертизу. То есть, у них возникла нормальная рабочая обстановка. Был составлен протокол, я написала им потом 20-страничный отчет, где изложила «дорожную карту», ценности, на которых они сходятся, ценности, на которых расходятся, и так далее. Но всю дорогу, до последнего, мне звонил заказчик и спрашивал: «А вы-то что считаете?». Он никак не мог понять, что я ничего не считаю: я не архитектор, не конструктор, я не могу принять решение — сносить или не сносить, это не мой вопрос. Мой вопрос — чтобы они договорились.

Автор: Правительство Саратовской области. Вячеслав Володин все-таки посетил Гарнизонный дом офицеров и поддержал идею о его реконструкции

— Где этому можно научиться? Есть ощущение, что подобные специалисты должны быть в каждой администрации, но их не хватает. — Во-первых, есть классическая конфликтология. Во-вторых, различные курсы. Я училась у урбаниста Святослава Мурунова. На мой взгляд, он из наиболее профессиональных городских модераторов в России. У него колоссальный опыт, он объездил сотню городов, провел несколько исследований. У него есть школа городских модераторов, которую он периодически проводит. Это трехдневный практический курс. В первый день он рассказывает про модель классического постсоветского города, потом два дня практики, дает какие-то упражнения. — Как заканчиваются встречи? Чаще всего получается добиться компромисса? Или стоит вам уехать и все возвращается в исходную точку? — Все зависит от ситуации. Задача в том, что нужно перейти от эмоционального видения проблемы к общему видению ее решения. Нужно перевести диалог в рабочее русло. — В Томске есть территория, которая в последние два года стала проблемной. Это Академгородок. Например, там есть аварийный трамплин. Местный предприниматель захотел построить зону отдыха с беседками, но часть жителей протестуют — они против рубки деревьев. Отмечают, что там растут краснокнижные растения. Или другая история. Там застройщик хотел поменять территориальную зону, чтобы в перспективе построить дома, а также и объекты соцсферы. В итоге тоже были протесты, сменить зону не получилось, мэр наложил временное вето. Что вы можете посоветовать? — Все всегда недовольны. И всем всегда нужна психотерапия раньше, чем любая модерация. Потому что всегда есть много накопленных проблем друг к другу. Все всегда нужно обсуждать. Краснокнижные растения — это реальность. Если ничего другого сделать нельзя, то есть случаи, когда мы пересаживаем эти растения в другое место. В Казани такая практика была. А для чего вам лес? Чтобы гулять? А если мы вам сделаем, где гулять? В Набережных Челнах была подобная история. Застройщик купил участок вдоль набережной, чтобы строить жилье. Жители, естественно, протестовали, говорили, что хотят парк. Но вы хотите здесь парк, так как у вас неблагоустроенная набережная и в полутора километрах парк на 20 га тоже неблагоустроен. То есть, в следующем году обустраиваем парк, но не на этой территории, а чуть дальше. Зато здесь появятся детский сад, семейные кафе.

Автор: https://раскольникова.рф. Набережные Челны

Надо понимать, что подобный диалог — это всегда очень долгий процесс. Есть большая иллюзия, что жители всегда правы. Истины нет вообще. Есть баланс интересов, которые нужно обсуждать и обсуждать вдолгую. Не просто «мы хотим парк», а «что вы там дальше будете делать?», «чего именно вы опасаетесь, если это строительство произойдет?». И, конечно, в каждом городе, в каждой институции должны быть люди с такими коммуникационными навыками. Вопрос в том, что в муниципалитетах, как правило, остаются люди, которые быстро выгорают, так как не все владеют механизмами рефлексии, не все знают, как можно из себя выгрузить негатив. Так как пока ты переводишь всем всех, ты загружаешься всем этим, хочешь ты этого или нет. И это, на мой взгляд, одна из отличительных черт Казани. Она уникальна возможностью договориться. Многие говорят про экспорт. Мы же можем экспортировать реальное местное самоуправление и переговорные технологии. У наших политиков есть позиция, они готовы ее отстраивать. А в других городах часто что-то поломано.