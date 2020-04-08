Гостиница 3* : томич рассказал о жизни в обсервации

Истории

Возвращающегося домой из Германии томича отправили в обсерватор в Москве. Он рассказал ТВ2, при каких обстоятельствах попал на карантин и как устроена жизнь в изоляции в подмосковном санатории «Пушкино». О доброжелательных сотрудниках, о еде и о проверках на коронавирус читайте в материале ТВ2.

Фото: Олег Тайлаков

Томич Олег Тайлаков два месяца путешествовал по Европе. В Италию он приехал 7 января, когда там не было карантина. Обратные билеты в Томск были куплены на 2 апреля. Границы между странами закрыли, и рейс Олега отменили.

«Авиакомпания S7 ушла с европейского рынка перевозок в марте, мне вернули деньги за билет, и я ждал резервные рейсы в Россию из Берлина», — отмечает Олег.

В посольстве России в Германии его обнадежили, что вскоре запустят дополнительный рейс, для вывоза россиян на родину. Билет без багажа на последний рейс «Аэрофлота» из Берлина в Томск Олегу обошелся в 300 евро.

«Мы прилетели в Москву, был полный самолет людей. На границе мы узнали, что нас должны поместить в обсерватор, у некоторых началась паника».

По постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 19 марта многие санатории становятся обсерваторами. В санаториях России начали принимать пассажиров, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Обсерватор — это специально отведенное и оборудованное помещение для обсервации ( от лат. observatio — «наблюдение») и для изоляции и лечения потенциальных больных. Обсерватор может находиться в школах, гостиницах, детских лагерях и санаториях. Людей в обсерваторе наблюдают медики.

Фото: Олег Тайлаков

«В самолете нам померили температуру, а в аэропорту нас ждали врачи, пограничники, полиция и ОМОН. Всех, у кого была московская прописка, собрали и развезли в автобусах по домам. Тех, кто был в Москве транзитом или без прописки, отправили в обсерваторы. Если ты хочешь отказаться от обсерватора, в аэропорту полиция выписывает штраф в размере 40 тысяч рублей, на месте проходит суд и ты едешь домой, позже оплачиваешь штраф. Те, кому было не жалко 40 тысяч рублей за право свободного передвижения, поехали дальше. Принудительно никого не отправляют в обсерватор, можно откупиться штрафом. Самое смешное, что все приезжие в равной мере потенциально опасны. Вирус не разбирает, москвич ты или сибиряк, есть у тебя деньги для откупа или нет. Просто еще один эпизод откровенной территориальной сегрегации и классового неравенства».

Олег опоздал на свой рейс в Томск, не стал платить штраф, подписал документы и добровольно на автобусе с другими «туристами» отправился в обсерватор, который находится в санатории «Пушкино» в пятидесяти километрах от Москвы. Штамп о пересечении границы в России Олегу в загранпаспорт так и не поставили.

Фото: Олег Тайлаков

По словам томича, всего в санатории проживает пара сотен человек.

«Я живу в двухэтажном коттедже в комнате с еще одним туристом. Тут таких коттеджей штук 20. На каждом этаже находятся по четыре человека, все они прилетели из разных мест. В нашем коттедже проживают русские, прилетевшие из Перу и Рио-де-Жанейро. Все они живут в разных регионах России. Уровень проживания в санатории — полные три звезды: чистый воздух, все новое, красивое. На замке нас никто не держит, просят не выходить за пределы дома. В коттедже есть балкон, можно выйти и подышать».

Фото: Олег Тайлаков

В санатории для пациентов организовали трехразовое питание, алкоголь пить нельзя. Можно воспользоваться услугами курьера, если у вас есть родственники в Москве, они могут передать посылку на въезде в санаторий. «Приличный уровень столовой. Есть возможность выбрать меню для веганов или для тех, кто не ест свинину. Три раза в день нам привозят горячую еду, ставят в холл, и мы ее разбираем по комнатам».

Фото: Олег Тайлаков

Фото: Олег Тайлаков

Фото: Олег Тайлаков

Никаких анализов на коронавирус у Олега не взяли, пока только измеряют температуру и наблюдают за состоянием здоровья. Дешевле нас содержать в таких условиях, чем всем делать анализы на коронавирус, считает Олег.

Медработники в санатории ходят в специальных костюмах защиты, охранники — в масках. По территории санатория ездит машина с громкоговорителем, чтобы никто не выходил: «Здоровье вас и ваших близких зависит от вас», — слышно несколько раз в день. На въезде в санаторий транспорт обрабатывают специальными составами.

Две недели в обсервации Олег планирует заниматься каллиграфией и чтением. Томич чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье. Благодарит всех сотрудников санатория за внимательное отношение.

В Томск Олег билеты еще не купил. Все пассажиры авиарейсов Москва — Томск 6 апреля по решению оперштаба Томской области должны пройти в течение двух недель карантин, их принудительно отправляют в обсерватор. Когда Олег приедет в Томск, он готов уйти на самоизоляцию на две недели. Пока нет информации, как будут прилетать самолеты из Москвы, рассказали ТВ2 в пресс-службе аэропорта. 8 апреля в расписании московских рейсов нет. Долететь до Томска можно будет с пересадкой в Новосибирске.

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