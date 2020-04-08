Гостиница 3* : томич рассказал о жизни в обсервации
Возвращающегося домой из Германии томича отправили в обсерватор в Москве. Он рассказал ТВ2, при каких обстоятельствах попал на карантин и как устроена жизнь в изоляции в подмосковном санатории «Пушкино». О доброжелательных сотрудниках, о еде и о проверках на коронавирус читайте в материале ТВ2.
Томич Олег Тайлаков два месяца путешествовал по Европе. В Италию он приехал 7 января, когда там не было карантина. Обратные билеты в Томск были куплены на 2 апреля. Границы между странами закрыли, и рейс Олега отменили.
«Авиакомпания S7 ушла с европейского рынка перевозок в марте, мне вернули деньги за билет, и я ждал резервные рейсы в Россию из Берлина», — отмечает Олег.
В посольстве России в Германии его обнадежили, что вскоре запустят дополнительный рейс, для вывоза россиян на родину. Билет без багажа на последний рейс «Аэрофлота» из Берлина в Томск Олегу обошелся в 300 евро.
«Мы прилетели в Москву, был полный самолет людей. На границе мы узнали, что нас должны поместить в обсерватор, у некоторых началась паника».
По постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 19 марта многие санатории становятся обсерваторами. В санаториях России начали принимать пассажиров, прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Обсерватор — это специально отведенное и оборудованное помещение для обсервации ( от лат. observatio — «наблюдение») и для изоляции и лечения потенциальных больных. Обсерватор может находиться в школах, гостиницах, детских лагерях и санаториях. Людей в обсерваторе наблюдают медики.
«В самолете нам померили температуру, а в аэропорту нас ждали врачи, пограничники, полиция и ОМОН. Всех, у кого была московская прописка, собрали и развезли в автобусах по домам. Тех, кто был в Москве транзитом или без прописки, отправили в обсерваторы. Если ты хочешь отказаться от обсерватора, в аэропорту полиция выписывает штраф в размере 40 тысяч рублей, на месте проходит суд и ты едешь домой, позже оплачиваешь штраф. Те, кому было не жалко 40 тысяч рублей за право свободного передвижения, поехали дальше. Принудительно никого не отправляют в обсерватор, можно откупиться штрафом. Самое смешное, что все приезжие в равной мере потенциально опасны. Вирус не разбирает, москвич ты или сибиряк, есть у тебя деньги для откупа или нет. Просто еще один эпизод откровенной территориальной сегрегации и классового неравенства».
Олег опоздал на свой рейс в Томск, не стал платить штраф, подписал документы и добровольно на автобусе с другими «туристами» отправился в обсерватор, который находится в санатории «Пушкино» в пятидесяти километрах от Москвы. Штамп о пересечении границы в России Олегу в загранпаспорт так и не поставили.
По словам томича, всего в санатории проживает пара сотен человек.
«Я живу в двухэтажном коттедже в комнате с еще одним туристом. Тут таких коттеджей штук 20. На каждом этаже находятся по четыре человека, все они прилетели из разных мест. В нашем коттедже проживают русские, прилетевшие из Перу и Рио-де-Жанейро. Все они живут в разных регионах России. Уровень проживания в санатории — полные три звезды: чистый воздух, все новое, красивое. На замке нас никто не держит, просят не выходить за пределы дома. В коттедже есть балкон, можно выйти и подышать».
В санатории для пациентов организовали трехразовое питание, алкоголь пить нельзя. Можно воспользоваться услугами курьера, если у вас есть родственники в Москве, они могут передать посылку на въезде в санаторий. «Приличный уровень столовой. Есть возможность выбрать меню для веганов или для тех, кто не ест свинину. Три раза в день нам привозят горячую еду, ставят в холл, и мы ее разбираем по комнатам».
Никаких анализов на коронавирус у Олега не взяли, пока только измеряют температуру и наблюдают за состоянием здоровья. Дешевле нас содержать в таких условиях, чем всем делать анализы на коронавирус, считает Олег.
Медработники в санатории ходят в специальных костюмах защиты, охранники — в масках. По территории санатория ездит машина с громкоговорителем, чтобы никто не выходил: «Здоровье вас и ваших близких зависит от вас», — слышно несколько раз в день. На въезде в санаторий транспорт обрабатывают специальными составами.
Две недели в обсервации Олег планирует заниматься каллиграфией и чтением. Томич чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье. Благодарит всех сотрудников санатория за внимательное отношение.
В Томск Олег билеты еще не купил. Все пассажиры авиарейсов Москва — Томск 6 апреля по решению оперштаба Томской области должны пройти в течение двух недель карантин, их принудительно отправляют в обсерватор. Когда Олег приедет в Томск, он готов уйти на самоизоляцию на две недели. Пока нет информации, как будут прилетать самолеты из Москвы, рассказали ТВ2 в пресс-службе аэропорта. 8 апреля в расписании московских рейсов нет. Долететь до Томска можно будет с пересадкой в Новосибирске.
Из санатория в обсерватор: сколько стоит реорганизация
По данным системы Фокус.контур, охранять тех, кто находится на обсервации в подмосковном ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» будут за 692 тысячи рублей. Устройство площадки для дезинфекционной обработки транспорта обойдется в 449 тысяч рублей. Систему по очистке воздуха установят за 720 тысяч. В обсерватор уже закупили дезинфицирующее средство за 544 тысячи рублей, противочумные костюмы 1-го типа за 130 тысяч, одноразовые перчатки, респираторы и одноместные металлические кровати за 2 млн 400 рублей.
В Томске на 8 апреля в обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 10 человек, заболевших среди них нет.
После прибытия в Томскую область вернувшиеся обязаны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Или же им предлагается для размещения на две недели томский обсерватор. Как правило, обсерватор для изоляции выбирают жители районов области или томичи, не желающие подвергать риску своих родственников, проживающих с ними совместно. Власти пока не называют место обсервации в Томске. Департамент здравоохранения Томской области не отвечает ни на один официальный запрос ТВ2.
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