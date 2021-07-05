«Город должен принадлежать горожанам, а не электрикам»: в мэрии обсудили издевательства над деревьями

Лед тронулся. Администрация Томска провела круглый стол «Зеленый Томск. Как сохранить деревья». Темой обсуждения стала работа «ресурсников» по подрезке и сносу насаждений во время проведения плановых и аварийных работ. В обсуждении приняли участие «Ландшафтные волонтеры», члены «Клуба активных горожан», представители Центра развития городской среды, активисты и создатели проекта «Город не бесит», а также представители ресурсоснабжающих организаций «Горсети», «Россети Томск» и «Томскводоканала».

Фото: Победитель фотоконкурса «Незелёный Томск» Автор: Павел Петренко

На протяжении последних нескольких лет горожане тревожатся – в Томске варварски режут и уничтожают деревья. Не всегда, но часто – это дело рук «ресурсников». Энергетики в ответ на упреки к ним прикрываются нормативами, которые им разрешают уродовать деревья под проводами. Мэрия просто разводит руками и на запросы горожан присылает отписки. Раздражение томичей достигло пика весной этого года, когда энергетики фактически уничтожили роскошную яблоневую аллею, единственную достопримечательность улицы Беринга. После этой варварской стрижки деревьев Облкомприрода решила подлить масла в огонь и объявила фотоконкурс «Зеленый Томск» и получила ответный проект от горожан «Незеленый Томск». Инстаграм-канал «Город не бесит» запустил конкурс фотографий, на который просил присылать не только свидетельства издевательств над деревьями в городе, но и написать запрос в мэрию с требованием указать кто и на каком основании произвел варварскую обрезку деревьев.

Сколько фото «Зеленого Томска» получила Облкомприрода нам неизвестно, а вот на призыв общественников откликнулись сотни горожан. Собственно, с результатов этого конкурса и началось обсуждение проблемы, как уберечь деревья от бензопил «ресурсников». Дмитрий Поляков рассказал, что в течение нескольких месяцев на платформе сообщества «Город не бесит» они собирали мнения жителей по оценке действий местных «ландшафтников-ресурсников». – Время от времени в нашем паблике мы рассказывали о проблемах озеленения в нашем городе. Но ключевым моментом стала варварская обрезка яблонь на Беринга. После этого на нас обрушился шквал фотографий и жалоб на подобные проблемы в разных уголках города. Бывали случаи, когда мы в день получали по пять-семь сообщений о разного рода рубках и подрезках деревьев. Мы сами не ожидали, что это настолько глобальная проблема для Томска, – рассказал Дмитрий Поляков. В ходе тесного общения с горожанами и регулярной отсылкой запросов в мэрию, выяснилось, что в 80% случаев рубки и подрезки деревьев в городе ведутся с нарушениями. Они либо не были согласованы с мэрией, либо не соответствовали регламенту проведения работ!

Фото: Подрезка яблонь на Белинского Горсетями Автор: ТВ2

Больше всего претензий у томичей оказалось к электрикам. С учетом того, что весь Томск опутан ЛЭП и проводами, горожане обеспокоены тем, что скоро будут обезображены все улицы города. Тему проводов подхватила депутат облдумы, глава регионального отделения «Справедливой России» и представительница Клуба активных горожан Галина Немцева. «Каждый год провода все больше и больше окутывают наш город. Соответственно, чтобы выполнять все требования и нормативы для безопасности проводов, электрики будут все больше и больше уродовать деревья. Снежный ком. Надо его останавливать, изучать опыт других городов, в частности Новокузнецка и Казани. Там есть специальные муниципальные программы, в которых участвуют и ресурсники, и вместе они убирают коммуникации под землю». Галина Немцева отметила, что именно сейчас идет формирование бюджетов на ближайшие три года и если мы признаем, что огромное количество проводов – это проблема для города, то надо закладывать средства на ее решение уже сейчас. Представители ресурсоснабжающих организаций, в свою очередь, пояснили, что в своей работе по обрезке деревьев в охранных зонах линий электропередачи они руководствуются требованием федерального законодательства. Так, филиал «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, подрядчики которого обкорнали яблони на Беринга, написал, что хотя законодательство позволяет провести полную очистку охранных зон воздушных линий от растительности, энергетики учитывают пожелания общественности и выполняют обрезку крон по минимально возможным требованиям.

Фото: Лесорубы филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири на Беринга Автор: ТВ2

Возможно, в Красноярске, где находится руководство компании и откуда пришла официальная отписка, и не видели пеньки яблонь после соблюдения «минимально возможных требований». Послать в командировку в Томск «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири не смогли. Возможно побоялись, что расходы на командировку повлекут за собой увеличение тарифа на электричество. Да, да - это не шутка. Один из главных аргументов электриков, почему они не могут профессионально и аккуратно формировать кроны деревьев под проводами – это то, что это неизбежно приведет к повышению тарифа на электроэнергию. Оказывается, именно забота о кошельках энергопотребителей заставляет электриков обрезать деревья до пеньков один раз в четыре года, а не ежегодно, согласно требованиям по уходу за деревьями. Генеральный директор «Зеленстроя» Владимир Туласов отметил , что раньше обрезкой и формовкой деревьев в городе всегда занимались профильные специалисты. В начале 2000-х «ресурсники» решили сэкономить на деревьях и стали обрезать их как попало.

Наше мнение, что обрезкой и формовкой деревьев должны заниматься специально обученные люди. Ресурсоснабжающие организации должны объявлять конкурсы и нанимать для работы с деревьями компании, которые занимаются этим профессионально.

Владимир Туласов отметил, что «Зеленстрой» не единственная организация, которая занимается профессиональным уходом за зелеными насаждениями в Томске. На вопрос, как представитель «Зеленстроя» оценивает подрезку яблонь на Беринга, Владимир Туласов отметил, что электрики переборщили и что специалист, конечно, бы не стал поступать так радикально. Мнение коллеги из «Зеленстроя» поддержал директор Сибирского ботанического сада НИ ТГУ Михаил Ямбуров. Он отметил, что у нас довольно часто невозможно понять, в городе согласованно проходит обрезка деревьев или нет. «Часто мы видим, что проведена обрезка деревьев и непонятно зачем она сделана. Так на улице Киевской, например, провели обрезку кустов боярышника. Это были одни из самых старых кустов в городе. Им сделали топпинг. Срезали всю крону. Они никому не мешали и рядом не было даже проводов. Обрезка привела к тому, что большая часть деревьев погибает или уже погибла. Найти концы, кто это сделал, мы так и не смогли», - рассказал Михаил Ямбуров. Этот пример глава Ботсада привел к тому, что все работы в городе должны быть продуманными и плановыми. Для этого должна существовать долговременная концепция по озеленению города на 10-20 лет вперед. Если такая и существует, то о ней никто и ничего не знает. А для того, чтобы координировать всю работу с зелеными насаждениями в городе, по мнению Михаила Ямбурова в мэрии должна существовать должность главного ландшафтного дизайнера.

Фото: Яблоневая аллея на Беринга после подрезки Автор: ТВ2

Мы понимаем, что служба, которая в данный момент занимается зелеными насаждениями в городе и в которой всего три человека, не может физически контролировать то, что происходит с деревьями и грамотно планировать замену и посадку новых деревьев. Эта служба должна быть расширена, - считает директор Сибирского ботанического сада.

Исполнительный директор «Горсетей» Максим Резников за круглым столом в мэрии вспомнил, что именно в его бытность замом мэра в администрации Томска был ликвидирован комитет по окружающей среде. «В итоге городские леса у нас стали бесхозными, а зеленые насаждения приравнены к лавочкам и считаются не самым важным элементом благоустройства», - констатировал Резников. Другое откровение, которое прозвучало из уст главного электрика Томска Максима Резникова – это то, что обрезка деревьев носит уведомительный характер и никакие порубочные билеты для этого не нужны! Т.е. «Горсети» могут делать с деревьями под проводами все, что хотят, не согласовывая это ни с Ландшафтной комиссией, ни с кем-либо еще.

Фото: Горсети подрезали яблони на Белинского Автор: ТВ2

Мы уведомляем мэрию, что и где в этом сезоне мы планируем натворить. А то, что у администрации нет политики по озеленению, это не наша вина. Сперва надо договориться, что и где должно расти. И затем спрашивать, зачем ты изуродовал такое красивое дерево. А когда нас спрашивают, зачем ты тронул березу, так там в теории под проводами не должны были садить берез, – настаивает Максим Резников.

Тут не сдержался Сергей Дорофеев – общественный активист, руководитель IT- компании «Рубиус». – У нас есть провода. Есть наследие – деревья, которые под ними неуправляемо растут. Есть деревья, которые действительно падают и создают аварийные ситуации. Никто этого не отрицает. Но конфликт заключается в том, что сетевым компаниям гораздо проще прийти, в пень срубить и этой экономической целесообразностью прикрыться. Типа все для блага потребителей электричества, для сдерживания роста тарифов. Но самих потребителей, никто не спрашивал.

Если дать волю сетевикам, они все деревья снесут подчистую. Посмотрите сколько у нас проводов на улицах. Если они в ноль снесут все, что находится под проводами, то город процентов на 70 облысеет. Поэтому мэрия должна разработать правила игры. Если энергетики говорят, что березы не должны расти под проводами, то мы говорим, хорошо, и садим там кустарники. Город должен принадлежать горожанам, а не электрикам.

Фото: Подрезка яблонь на Нахимова ПАО «ТРК»( «Россети Томск») Автор: предоставлено Дмитрием Поляковым