Голосуйте на дому, играйте в лотерею и умойте руки после процедуры: как обеспечить явку на голосование по Конституции?

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25 июня в России начнется голосование о поправках в Конституцию. Оно продлится неделю. Длительность процедуры объясняют опасением за здоровье тех, кто пойдет голосовать в условиях пандемии. Для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрен вариант онлайнового голосования.



По данным последнего опроса «Левада-центра», 45% респондентов примут участие в голосовании, 21% — допускают участие, а 13% уверены, что голосовать не будут. В администрации президента рассчитывают, что явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции составит 55%, из которых около 60% поддержат поправки. Такие цифры назвали «Медузе» несколько близких к АП источников и политтехнологи, работающие на кандидатов от власти на региональных выборах.

Как увеличить явку? В Кремле придумали несколько способов.

Очень долгое голосование. Даже на дому

Голосование по поправкам к Конституции на этот раз будет длиться семь дней — с 25 июня по 1 июля. При этом шесть будут отведены для голосования на дому.

Для вызова на дом членов участковых комиссий достаточно простого желания гражданина, хотя обычно для заявления на надомное голосование надо указать уважительную причину. Заказать выездной участок смогут жители поселков и деревень.

В движении «Голос» считают, что такой ход голосования может способствовать массовым фальсификациям.

«Понятно, что процесс голосования в целом будет носить нестандартный характер. <...> Разворачивается главная сложность: нужно обеспечить голосование и при этом не создавать ситуацию массового скопления людей в одном месте (в данном случае – избирательный участок). ЦИК нашла такой спорный выход. В первую очередь, мы рассматриваем это решение с точки зрения наблюдения, и при том, как разворачивается ситуация, связанная с голосованием, осуществить полноценное наблюдение будет крайне непросто», — комментировала ТВ2 ранее координатор движения в защиту прав избирателей «Голос – за честные выборы» по Томской области Анна Юдина

С процедурой наблюдения действительно сложности. Наблюдать за голосованием смогут только граждане, которые аккредитуются в местных общественных палатах. Также на участках могут присутствовать представители аккредитованных СМИ.

По расчетам ЦИК, для обеспечения эпидемической безопасности на избирательном участке должно голосовать не более 8–12 человек в час. Кроме того, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует прибыв на участок тщательно вымыть руки в санитарной комнате, не задерживаться на участке дольше 15 минут; заходя в кабину для голосования, не трогать стены, завершив процедуру выбросить маску и перчатки и обработать руки антисептиком.

Квартира, машина и телефон в подарок

В ряде регионов, чтобы повысить явку, в день голосования проводят различные розыгрыши. Эта технология не новая. В частности, в Томске во время губернаторских выборов запускался флэшмоб «Голосовач». За фото с избирательного участка можно было получить в подарок айфон.

Нынче одним из первых о проведении подобной лотереи объявил Красноярский край. На голосовании по поправкам проведут розыгрыш дорогостоящих призов – 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. Принять участие в викторине без вложения средств сможет любой желающий. Главные условия – совершеннолетие и прописка на территории региона.

Бланки для заполнения на участие в викторине будут выдаваться в специальных пунктах возле участков для голосования. Они заработают уже 25 июня – в день старта плебисцита. Первые результаты начнут публиковаться на сайте викторины с 29 июня.

Бланк напоминает обычный лотерейный билет, однако заявлен как викторина: на обороте 5 вопросов на знание Конституции РФ и 3 варианта ответов к каждому из них. За чей счет будут предоставлены призы, неизвестно.

Фото: https://tvk6.ru/

Похожая викторина пройдет и в Иркутской области. Будут разыграны три однокомнатных квартиры в Иркутске, пять автомобилей, 100 планшетов и 600 телефонов.

Уже напечатано 1,2 млн буклетов, дающих право участвовать в викторине. Сейчас они доставляются в отдаленные районы области. Также буклеты будут распространяться по трудовым коллективам.

«Викторину мы объявляем вместе с партнерами, просветительским проектом «Моя Конституция», – отмечает генеральный директор иркутского филиала «Комсомольской правды» Станислав Гольдфарб. – Подгадывали ее проведение под большое событие. Голосование за Конституцию – событие именно такое. Это вещь неординарная. Последний раз голосовали за Конституцию в нашей стране в 1993 году. Этой викториной мы хотели создать хорошее настроение для людей, которые придут на участки».

Разыграют квартиры, , чтобы людям «энергичнее на участки шагалось», и в Улан-Удэ. По словам директора завода, квартиры которого и будут призом, инициатива была принята с пониманием важности предстоящего события.

Москвичи, которые проголосуют по поправкам в Конституцию, смогут принять участие в розыгрыше 2 млн сертификатов на оплату товаров, услуг, парковки и скидки в ресторанах.



Потратить подарочные сертификаты разного номинала (один балл будет приравнен к 1 руб.) можно будет до 31 декабря 2020 года.

«Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города», — сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.

«В документе, который устанавливает порядок общероссийского голосования, отсутствует какое-либо упоминание об агитации и ее рамках, что дает большой простор для агитационной работы как в поддержку поправок, так и против них, — комментирует Анна Юдина. — Иными словами, теоретически устанавливается равенство доступа для выражения позиции. Порядком также не регламентируется проведение акций с розыгрышами и раздача различных сертификатов. Мы все понимаем, конечно, что это – один из способов привлечь людей на участки (к тому же в условиях, когда много чего не запрещено). На мой взгляд, использованию коммерческих инициатив, тем более в упомянутом контексте, не место в электоральном процессе».

«Безопасность гарантируется»

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявили выходным. Среди предлагаемых изменений — закрепление в Конституции понятия Бога, определения брака как союза мужчины и женщины, а также обнуление президентских сроков Владимира Путина, дающее ему право избираться на выборах 2024 года.

Более 200 членов участковых избирательных комиссий призвали своих коллег отказаться от организации голосования из-за пандемии коронавируса.

«Участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей», — заявили они.

В Томской области голосование будет полностью безопасным, уверяют власти. Накануне в официальных аккаунтах они опубликовали ролик о том, как именно будет организован процесс. О каких-то дополнительных акциях пока не сообщается.