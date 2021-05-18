«Голосуй или проиграешь»: как Гарика Сукачева в Томске отстранили от участия в предвыборном туре. 1996 год
15 мая 2021 года ТВ2 исполнилось 30 лет. Тридцать историй из жизни ТВ2, Томска, страны, времени, в котором нам выпало жить и работать, мы решили приурочить к этой дате. Сегодня публикуем историю от Александра Арляпова, который вспоминает о звездном десанте в наш город в 1996 году. Четверть века назад. Аккурат в эти самые дни.
Работать в телекомпании ТВ-2 мне довелось с 1993 по 1997 год, и, пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний тех лет – события, связанные с предвыборной президентской кампанией 1996 года и масштабным гастрольным агитационным туром «Голосуй или проиграешь». Казалось бы, где я, тогдашний сотрудник музыкальной редакции (была и такая), и где президентская предвыборная кампания? Но тут как раз все просто – впервые в недолгой истории российских выборов к кампании привлекли шоу-бизнес и запустили гастрольный тур по десяткам городов.
И, что еще важнее, начинался тур с Томска. Надо заметить, такие вещи и сейчас редкость: что поделать, город наш исторически находится немного «в стороне» и обычно у всех артистов из логистических соображений он бывает где-то между Новосибирском и Красноярском. Единственный приходящий мне на ум пример за все эти годы, когда большой гастрольный тур начинался с Томска – это тур Земфиры в 2013-м.
Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы был понятен контекст событий – не только тем, кто еще хорошо помнит времена середины 1990-х, но и читателям помоложе.
Выборы 1996-го – по сути, первая большая президентская предвыборная кампания после распада Союза (до этого имели место только выборы в Госдуму в 1993-м, проведенные в сжатые сроки после октябрьских событий). И первая же, которая велась не в советских традициях, а с привлечением больших бюджетов, политтехнологов, звезд шоу-бизнеса и т.д., то есть по вполне западным (американским, прежде всего) лекалам.
Дело в том, что к началу кампании рейтинг действующего президента Бориса Ельцина был довольно скромным, если не сказать, плачевным. Википедия говорит о 3-6%, Леонид Парфёнов в томе «Намедни. Наша эра: 1991 – 2000» пишет о 20% (при 34% у главного ельцинского оппонента Зюганова). При этом ядерный электорат Зюганова – люди пенсионного и околопенсионного возраста – на выборы ходил дисциплинированно, тогда как условный электорат Ельцина – молодежь и нарождающийся средний класс – на эти самые выборы надо было еще как-то заманить. Для этого в ельцинском предвыборном штабе (которым руководили Анатолий Чубайс, бизнесмен Сергей Лисовский и прочие фигуры) придумали самые разные ходы, например, Борис Николаевич на голубом глазу обещал через пару лет отменить срочный призыв в армию (а на волне крайней непопулярности в обществе начавшейся за пару лет до этого чеченской войны такое обещание было весьма и весьма актуальным).
Одной из «придумок» ельцинского штаба стала ориентированная на молодежь кампания «Голосуй или проиграешь!», формально нацеленная не столько на агитацию конкретно за Ельцина, сколько на призыв к молодежи прийти на выборы (опросы ВЦИОМ в апреле 1996-го показывали, что если привлечь молодежь на избирательные участки, то около 70% ее голосов получит Ельцин).
В качестве образца взяли предвыборную кампанию Клинтона в США 1992 года «Выбирай или проиграешь» (Choose or lose), которая велась на MTV. «Голосуй или проиграешь» тоже была ориентирована на телевидение и шоу-бизнес. Музыкальные каналы (русское MTV и особенно начавший свое вещание в том же 1996-м канал МУЗ ТВ Бориса Зосимова) в горячей ротации крутили агитационные ролики и клипы (особенно одноименный клип группы «Мальчишник», а по городам страны запустили чуть ли не самый масштабный гастрольный тур в истории новой России, организатором которого стал маститый продюсер и шоу-бизнесмен Стас Намин. Фактически у тура было три основных потока: рок-тусовка поехала со своими концертами, поп-тусовка – со своими, а кроме них с серией творческих вечеров по театрам и дворцам культуры путешествовали звезды кинематографа и эстрады. За эту третью, артистическую, составляющую отвечал кинорежиссер Сергей Соловьев.
Состав участников был более чем представителен – в агитационных туры вписались десятки звезд разной величины, кто из идейных соображений, кто из сугубо материальных (гонорары, по некоторым данным, исчислялись очень неплохими суммами в долларах). Среди колесивших в туре рокеров были группы «Алиса», «ЧайФ», «Ва-Банкъ», «Браво», «Агата Кристи», Nautilus Pompilius, «Машина Времени», «Цветы» («Группа Стаса Намина»), «Воскресенье», «Колибри», «Ляпис Трубецкой», только начинавшие тогда свою карьеру «Сплин» и даже Борис Гребенщиков (которого Соловьев и Намин уговорили всего на один концерт в Тольятти, куда он прилетел аж из Лондона, в котором тогда жил). Точно так же Стас Намин уговорил Вячеслава Бутусова, который долго не соглашался на участие. А вот Дмитрия Ревякина из «Калинова Моста» уговорить не удалось. Так же, как и Юрия Шевчука, который незадолго до этих событий ездил в район боевых действий в Чечне и после такой поездки не имел никакого желания агитировать ни за кого из политиков. Кроме того, в туре должен был принять участие Гарик Сукачев со своей группой «Неприкасаемые», но об этом речь еще впереди.
На стадионах в рамках кампании также зажигали поп-кумиры Алла Пугачева, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Богдан Титомир, «Кар-Мэн», «Любэ», «Дюна», Михаил Шуфутинский и др. А со сцен ДК, театров и актовых залов разных организаций к публике обращались Михаил Боярский, Александр Малинин, Дмитрий Харатьян, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко. Особо стоит заметить, что все эти грандиозные концерты в больших залах для публики были совершенно бесплатными. Понятно, что аншлаги были обеспечены.
График тура был плотным. На специально арендованном самолёте музыканты и артисты катались по городам России с 17 мая по 15 июня 1996 года и давали концерты примерно через день. Порядок городов выглядел так: Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Тольятти, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород.
Хотя имя Ельцина старательно не упоминалось, но сомнений в направленности кампании ни у кого не было. И потому инцидент в томском аэропорту имел эффект разорвавшейся бомбы. Как только самолет с рокерами приземлился в Богашево, спустившихся с трапа звезд обступили сибирские журналисты. И в этот момент корреспонденты телекомпаний NTSC и ГТРК «Томск» поинтересовались у Гарика Сукачева мотивами, побудившими его принять участие в туре. Вопрос о политической подоплеке дела застал изрядно нетрезвого музыканта врасплох. И он сходу заявил, что якобы не знал о том, что тур организован в поддержку Ельцина, а сам собирается на этих выборах голосовать за Горбачева (да, Михаил Сергеевич тоже был среди участников первого тура, хотя и с весьма скромным результатом в полпроцента). Разумеется, эти заявления тут же попали в СМИ (времена были до-интернетные, и подобные вещи разносились «в народ» через ТВ, которое тогда весьма отличалось от нынешнего). Вспыхнул короткий, но яркий медиаскандал. В результате продюсер тура Стас Намин, лично участвовавший в поездке, тут же, на месте, принял решение снять Сукачева и «Неприкасаемых» с концертов. Но публика об этом еще не знала, само решение никак не афишировалось, а до вечернего концерта у приехавших звезд был еще большой, насыщенный событиями день.
Надо сказать, что самолет примчал в Томск не всех из вышеупомянутых артистов – небольшая их ротация происходила в течение всего турне, от города к городу состав выступающих понемногу менялся. В «Сибирские Афины» тогда прибыли, помимо упомянутого Сукачева с «Неприкасаемыми», также группы «Алиса», «Ва-Банкъ», «Воскресенье», «ЧайФ», «Колибри», артист Михаил Боярский, певец Александр Малинин, а кроме того, Стас Намин привез свою группу «Цветы» (еще с вокалистом Александром Лосевым, ныне покойным).
В течение дня у приехавших плотным графиком шли пресс-конференции, «творческие встречи» в разных залах, записи интервью для телевидения и т.д. – а музыкантам надо было умудриться еще выкроить время на саундчеки на площадках. В качестве таковых были задействованы Дворец спорта и Театр драмы. Во Дворце намечался большой рок-концерт, в Драмтеатре – тоже концерт, с участием Боярского, Малинина и почему-то девушек из группы «Колибри» (кто-то из организаторов решил отделить их от рокерской братии и таким образом «усилить» «театральную» часть звездного десанта).
Мы сразу несколькими съемочными группами – как и корреспонденты других томских СМИ – тоже весь день мотались вслед за знаменитостями по разным местам. Мне с оператором довелось снимать встречу Константина Кинчева («Алиса») и Александра Ф. Скляра («Ва-Банкъ») со студентами в концертном зале Центра культуры ТГУ. Оба рокера достаточно жестко высказывались в адрес коммунистов, призывали молодежь идти на выборы, чтобы не допустить «возврата к совку» (тем удивительнее было наблюдать через много лет ура-патриотические метаморфозы того же Скляра во времена донбасских событий).
Далее, с корабля на бал, мы бегом помчались из ТГУ в соседний вуз – СибГМУ, где с подобной «творческой встречей» выступал Боярский. Михаил Сергеича предстояло забрать сразу после окончания его общения с публикой и срочно доставить в редакцию телекомпании для интервью в прямом эфире. Главного мушкетера страны мы застали уже в коридоре: встреча с публикой формально закончилась, но эта самая публика импозантного артиста в шляпе отпускать не хотела – поклонницы в возрасте осаждали его просьбами об автографах и совместных фото. Увидев нас, актер чуть не с мольбой в голосе попросил срочно увести его. Уже в автомобиле открылась причина его страданий – звезда попросту испытывала желание посетить туалет. Водитель вошел в положение, и редакционная «Волга» на высокой скорости домчала нас до Хобби-центра, в котором в те времена располагалась редакция ТВ2. Отталкивая на ходу администраторов этого центра, пытавшихся подсунуть ему на подпись книгу почетных посетителей, Боярский устремился в вожделенный санузел.
Между тем, Кинчева со Скляром после выступления перед студентами повезли за город – прокатиться на воздушном шаре. Правда, с этим полетом вышел казус – случилось довольно жесткое приземление, в ходе которого рокеры чуть не вывалились из корзины. Судя по видеосъемке, оба в этот момент побелели от страха, а Скляр позднее рассказывал мне в одном из интервью, что считал тот день своим вторым днем рождения. Инцидент этот, впрочем, мало чему научил томских воздухоплавателей – спустя несколько лет во время такого же «прогулочного полета» произошла настоящая трагедия, в ходе которой погибла женщина и пострадали столичные журналистка и диджей.
Вечером, накануне начала больших концертов, мы еще успели заскочить в Театр драмы, где за кулисами, в гримерке, взяли интервью у группы «Колибри». На прощание я обменялся с девушками визитками – удивительно, но у них была одна на всех, с четырьмя фамилиями и телефонами.
И вот мы во Дворце спорта. На сцене разворачивается действо, группы выступают одна за другой (играли все, кстати, полноценные сеты, минут по 40-45, а то и по часу, это уже в других городах, по мере добавления новых участников тура, времени у каждого вступающего становилось меньше). А мы с моим коллегой по музредакции Антоном Волковым (ведущим передачи «Ночная смена») и оператором бродим по закулисью Дворца и записываем интервью с музыкантами. С двумя Владимирами из «ЧайФа» – Шахриным и Бегуновым – побеседовали, например, за столиком кафе. Там же был пойман и Скляр. Со Стасом Наминым разговаривали в коридоре.
Именно там, на месте, мы узнали, что Гарик Сукачев с группой снят с тура – и даже стали невольными свидетелями беседы в одном из коридоров у гримерок между Стасом Наминым и Анатолием Крупновым, басистом «Неприкасаемых» и лидером группы «Черный Обелиск» (ныне покойным), который пытался как-то выправить ситуацию. Попав в гримерку к «Неприкасаемым», мы поняли, почему переговоры вел Крупнов – Гарик был подшофе и явно не очень договороспособен. Тем не менее к журналистам артист отнесся вполне благожелательно. Улыбался и шутил, не в пример опечаленным участникам своей группы. Спустя несколько минут в номер вернулся и грустный Крупнов. Антон Волков занялся интервью с ним, а я пообщался с гитаристом «Неприкасаемых» Дмитрием Варшавчиком (между прочим, бывшим томичом, некогда именно в томских самодеятельных группах 1980-х начинавшим свою карьеру). А затем и с самим «виновником» событий. И так уж получилось, что в разговоре ненароком сподвиг Сукачева нарушить запрет Стаса Намина. Был задан довольно провокационный вопрос: «А вот если зал станет скандировать «Га-рик! Га-рик!», выйдете на сцену?» И получен моментальный ответ артиста: «ДА! Наша профессия – умирать на сцене!» Продолжением этой истории стало действительно неожиданное появление Гарика на сцене, под оглушительные овации зала, во время выступления «Ва-Банка». Дуэтом с Александром Ф. Скляром они исполнили свой знаменитый хит «Я милого узнаю по походке». Вполне возможно, что этот номер был запланирован – но кто его знает, распространялся ли на него запрет Намина выступать Сукачеву. Тем не менее разгоряченный коньяком и общением с журналистами он вышел и спел.
Отвыступали все группы, отгремели мощные колонки, разошлась довольная публика, звезды укатили далее по маршруту тура (за исключением «Неприкасаемых», отправленных обратно в Москву). Больше подробностей о приключениях участников тура в других городах можно прочесть тут. Мы выпустили в эфир передачу с интервью и фрагментами концерта. Беседа с Гариком Сукачевым, за неимением концертных съемок, была проиллюстрирована его клипом «Право на выбор».
Спустя несколько лет «Неприкасаемые» взяли «реванш», дав все в том же Дворце зрелищ и спорта фантастически мощный концерт для томской публики.
Ельцин же в итоге выиграл второй тур, успев в перерыве между турами лично поучаствовать в некоторых выездных шоу-выступлениях, в том числе станцевав с музыкантами во время выступления Евгения Осина 10 июня 1996-го в Ростове-на-Дону. Фотография этого легендарного события, снятая фотографом агентства «Ассошиэйтед пресс», даже получила Пулитцеровскую премию.
А потом пришли другие времена, с другими законами жанра. Артисты поделились на провластных (которые периодически выступают на разных Днях Крыма, днях шашлыка и прочих «днях») и оппозиционных (которым периодически срывают концерты и целые туры). Изменился и подход к выборам – теперь власть не особенно стремится завлекать туда молодежь и кампании, подобные «Голосуй или проиграешь», сложно представить в наших реалиях.
В архиве ТВ2 еще много всего памятного, важного и ценного. Как-никак три десятка лет работы. Терабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Нужны деньги. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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