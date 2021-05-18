«Голосуй или проиграешь»: как Гарика Сукачева в Томске отстранили от участия в предвыборном туре. 1996 год

Истории

15 мая 2021 года ТВ2 исполнилось 30 лет. Тридцать историй из жизни ТВ2, Томска, страны, времени, в котором нам выпало жить и работать, мы решили приурочить к этой дате. Сегодня публикуем историю от Александра Арляпова, который вспоминает о звездном десанте в наш город в 1996 году. Четверть века назад. Аккурат в эти самые дни.

Работать в телекомпании ТВ-2 мне довелось с 1993 по 1997 год, и, пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний тех лет – события, связанные с предвыборной президентской кампанией 1996 года и масштабным гастрольным агитационным туром «Голосуй или проиграешь». Казалось бы, где я, тогдашний сотрудник музыкальной редакции (была и такая), и где президентская предвыборная кампания? Но тут как раз все просто – впервые в недолгой истории российских выборов к кампании привлекли шоу-бизнес и запустили гастрольный тур по десяткам городов.

И, что еще важнее, начинался тур с Томска. Надо заметить, такие вещи и сейчас редкость: что поделать, город наш исторически находится немного «в стороне» и обычно у всех артистов из логистических соображений он бывает где-то между Новосибирском и Красноярском. Единственный приходящий мне на ум пример за все эти годы, когда большой гастрольный тур начинался с Томска – это тур Земфиры в 2013-м.

Тут надо сделать небольшое отступление, чтобы был понятен контекст событий – не только тем, кто еще хорошо помнит времена середины 1990-х, но и читателям помоложе.

Выборы 1996-го – по сути, первая большая президентская предвыборная кампания после распада Союза (до этого имели место только выборы в Госдуму в 1993-м, проведенные в сжатые сроки после октябрьских событий). И первая же, которая велась не в советских традициях, а с привлечением больших бюджетов, политтехнологов, звезд шоу-бизнеса и т.д., то есть по вполне западным (американским, прежде всего) лекалам.

Фото: Виктор Коротаев

Дело в том, что к началу кампании рейтинг действующего президента Бориса Ельцина был довольно скромным, если не сказать, плачевным. Википедия говорит о 3-6%, Леонид Парфёнов в томе «Намедни. Наша эра: 1991 – 2000» пишет о 20% (при 34% у главного ельцинского оппонента Зюганова). При этом ядерный электорат Зюганова – люди пенсионного и околопенсионного возраста – на выборы ходил дисциплинированно, тогда как условный электорат Ельцина – молодежь и нарождающийся средний класс – на эти самые выборы надо было еще как-то заманить. Для этого в ельцинском предвыборном штабе (которым руководили Анатолий Чубайс, бизнесмен Сергей Лисовский и прочие фигуры) придумали самые разные ходы, например, Борис Николаевич на голубом глазу обещал через пару лет отменить срочный призыв в армию (а на волне крайней непопулярности в обществе начавшейся за пару лет до этого чеченской войны такое обещание было весьма и весьма актуальным).

Одной из «придумок» ельцинского штаба стала ориентированная на молодежь кампания «Голосуй или проиграешь!», формально нацеленная не столько на агитацию конкретно за Ельцина, сколько на призыв к молодежи прийти на выборы (опросы ВЦИОМ в апреле 1996-го показывали, что если привлечь молодежь на избирательные участки, то около 70% ее голосов получит Ельцин).

В качестве образца взяли предвыборную кампанию Клинтона в США 1992 года «Выбирай или проиграешь» (Choose or lose), которая велась на MTV. «Голосуй или проиграешь» тоже была ориентирована на телевидение и шоу-бизнес. Музыкальные каналы (русское MTV и особенно начавший свое вещание в том же 1996-м канал МУЗ ТВ Бориса Зосимова) в горячей ротации крутили агитационные ролики и клипы (особенно одноименный клип группы «Мальчишник», а по городам страны запустили чуть ли не самый масштабный гастрольный тур в истории новой России, организатором которого стал маститый продюсер и шоу-бизнесмен Стас Намин. Фактически у тура было три основных потока: рок-тусовка поехала со своими концертами, поп-тусовка – со своими, а кроме них с серией творческих вечеров по театрам и дворцам культуры путешествовали звезды кинематографа и эстрады. За эту третью, артистическую, составляющую отвечал кинорежиссер Сергей Соловьев.

Фото: rockcult.ru

Состав участников был более чем представителен – в агитационных туры вписались десятки звезд разной величины, кто из идейных соображений, кто из сугубо материальных (гонорары, по некоторым данным, исчислялись очень неплохими суммами в долларах). Среди колесивших в туре рокеров были группы «Алиса», «ЧайФ», «Ва-Банкъ», «Браво», «Агата Кристи», Nautilus Pompilius, «Машина Времени», «Цветы» («Группа Стаса Намина»), «Воскресенье», «Колибри», «Ляпис Трубецкой», только начинавшие тогда свою карьеру «Сплин» и даже Борис Гребенщиков (которого Соловьев и Намин уговорили всего на один концерт в Тольятти, куда он прилетел аж из Лондона, в котором тогда жил). Точно так же Стас Намин уговорил Вячеслава Бутусова, который долго не соглашался на участие. А вот Дмитрия Ревякина из «Калинова Моста» уговорить не удалось. Так же, как и Юрия Шевчука, который незадолго до этих событий ездил в район боевых действий в Чечне и после такой поездки не имел никакого желания агитировать ни за кого из политиков. Кроме того, в туре должен был принять участие Гарик Сукачев со своей группой «Неприкасаемые», но об этом речь еще впереди.

На стадионах в рамках кампании также зажигали поп-кумиры Алла Пугачева, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Богдан Титомир, «Кар-Мэн», «Любэ», «Дюна», Михаил Шуфутинский и др. А со сцен ДК, театров и актовых залов разных организаций к публике обращались Михаил Боярский, Александр Малинин, Дмитрий Харатьян, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко. Особо стоит заметить, что все эти грандиозные концерты в больших залах для публики были совершенно бесплатными. Понятно, что аншлаги были обеспечены.

Фото: ТВ2

График тура был плотным. На специально арендованном самолёте музыканты и артисты катались по городам России с 17 мая по 15 июня 1996 года и давали концерты примерно через день. Порядок городов выглядел так: Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Тольятти, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижний Новгород.

Хотя имя Ельцина старательно не упоминалось, но сомнений в направленности кампании ни у кого не было. И потому инцидент в томском аэропорту имел эффект разорвавшейся бомбы. Как только самолет с рокерами приземлился в Богашево, спустившихся с трапа звезд обступили сибирские журналисты. И в этот момент корреспонденты телекомпаний NTSC и ГТРК «Томск» поинтересовались у Гарика Сукачева мотивами, побудившими его принять участие в туре. Вопрос о политической подоплеке дела застал изрядно нетрезвого музыканта врасплох. И он сходу заявил, что якобы не знал о том, что тур организован в поддержку Ельцина, а сам собирается на этих выборах голосовать за Горбачева (да, Михаил Сергеевич тоже был среди участников первого тура, хотя и с весьма скромным результатом в полпроцента). Разумеется, эти заявления тут же попали в СМИ (времена были до-интернетные, и подобные вещи разносились «в народ» через ТВ, которое тогда весьма отличалось от нынешнего). Вспыхнул короткий, но яркий медиаскандал. В результате продюсер тура Стас Намин, лично участвовавший в поездке, тут же, на месте, принял решение снять Сукачева и «Неприкасаемых» с концертов. Но публика об этом еще не знала, само решение никак не афишировалось, а до вечернего концерта у приехавших звезд был еще большой, насыщенный событиями день.

Фото: ТВ2

Надо сказать, что самолет примчал в Томск не всех из вышеупомянутых артистов – небольшая их ротация происходила в течение всего турне, от города к городу состав выступающих понемногу менялся. В «Сибирские Афины» тогда прибыли, помимо упомянутого Сукачева с «Неприкасаемыми», также группы «Алиса», «Ва-Банкъ», «Воскресенье», «ЧайФ», «Колибри», артист Михаил Боярский, певец Александр Малинин, а кроме того, Стас Намин привез свою группу «Цветы» (еще с вокалистом Александром Лосевым, ныне покойным).

В течение дня у приехавших плотным графиком шли пресс-конференции, «творческие встречи» в разных залах, записи интервью для телевидения и т.д. – а музыкантам надо было умудриться еще выкроить время на саундчеки на площадках. В качестве таковых были задействованы Дворец спорта и Театр драмы. Во Дворце намечался большой рок-концерт, в Драмтеатре – тоже концерт, с участием Боярского, Малинина и почему-то девушек из группы «Колибри» (кто-то из организаторов решил отделить их от рокерской братии и таким образом «усилить» «театральную» часть звездного десанта).

Мы сразу несколькими съемочными группами – как и корреспонденты других томских СМИ – тоже весь день мотались вслед за знаменитостями по разным местам. Мне с оператором довелось снимать встречу Константина Кинчева («Алиса») и Александра Ф. Скляра («Ва-Банкъ») со студентами в концертном зале Центра культуры ТГУ. Оба рокера достаточно жестко высказывались в адрес коммунистов, призывали молодежь идти на выборы, чтобы не допустить «возврата к совку» (тем удивительнее было наблюдать через много лет ура-патриотические метаморфозы того же Скляра во времена донбасских событий).

Далее, с корабля на бал, мы бегом помчались из ТГУ в соседний вуз – СибГМУ, где с подобной «творческой встречей» выступал Боярский. Михаил Сергеича предстояло забрать сразу после окончания его общения с публикой и срочно доставить в редакцию телекомпании для интервью в прямом эфире. Главного мушкетера страны мы застали уже в коридоре: встреча с публикой формально закончилась, но эта самая публика импозантного артиста в шляпе отпускать не хотела – поклонницы в возрасте осаждали его просьбами об автографах и совместных фото. Увидев нас, актер чуть не с мольбой в голосе попросил срочно увести его. Уже в автомобиле открылась причина его страданий – звезда попросту испытывала желание посетить туалет. Водитель вошел в положение, и редакционная «Волга» на высокой скорости домчала нас до Хобби-центра, в котором в те времена располагалась редакция ТВ2. Отталкивая на ходу администраторов этого центра, пытавшихся подсунуть ему на подпись книгу почетных посетителей, Боярский устремился в вожделенный санузел.

Фото: ТВ2

Между тем, Кинчева со Скляром после выступления перед студентами повезли за город – прокатиться на воздушном шаре. Правда, с этим полетом вышел казус – случилось довольно жесткое приземление, в ходе которого рокеры чуть не вывалились из корзины. Судя по видеосъемке, оба в этот момент побелели от страха, а Скляр позднее рассказывал мне в одном из интервью, что считал тот день своим вторым днем рождения. Инцидент этот, впрочем, мало чему научил томских воздухоплавателей – спустя несколько лет во время такого же «прогулочного полета» произошла настоящая трагедия, в ходе которой погибла женщина и пострадали столичные журналистка и диджей.

Вечером, накануне начала больших концертов, мы еще успели заскочить в Театр драмы, где за кулисами, в гримерке, взяли интервью у группы «Колибри». На прощание я обменялся с девушками визитками – удивительно, но у них была одна на всех, с четырьмя фамилиями и телефонами.

И вот мы во Дворце спорта. На сцене разворачивается действо, группы выступают одна за другой (играли все, кстати, полноценные сеты, минут по 40-45, а то и по часу, это уже в других городах, по мере добавления новых участников тура, времени у каждого вступающего становилось меньше). А мы с моим коллегой по музредакции Антоном Волковым (ведущим передачи «Ночная смена») и оператором бродим по закулисью Дворца и записываем интервью с музыкантами. С двумя Владимирами из «ЧайФа» – Шахриным и Бегуновым – побеседовали, например, за столиком кафе. Там же был пойман и Скляр. Со Стасом Наминым разговаривали в коридоре.

Фото: ТВ2

Именно там, на месте, мы узнали, что Гарик Сукачев с группой снят с тура – и даже стали невольными свидетелями беседы в одном из коридоров у гримерок между Стасом Наминым и Анатолием Крупновым, басистом «Неприкасаемых» и лидером группы «Черный Обелиск» (ныне покойным), который пытался как-то выправить ситуацию. Попав в гримерку к «Неприкасаемым», мы поняли, почему переговоры вел Крупнов – Гарик был подшофе и явно не очень договороспособен. Тем не менее к журналистам артист отнесся вполне благожелательно. Улыбался и шутил, не в пример опечаленным участникам своей группы. Спустя несколько минут в номер вернулся и грустный Крупнов. Антон Волков занялся интервью с ним, а я пообщался с гитаристом «Неприкасаемых» Дмитрием Варшавчиком (между прочим, бывшим томичом, некогда именно в томских самодеятельных группах 1980-х начинавшим свою карьеру). А затем и с самим «виновником» событий. И так уж получилось, что в разговоре ненароком сподвиг Сукачева нарушить запрет Стаса Намина. Был задан довольно провокационный вопрос: «А вот если зал станет скандировать «Га-рик! Га-рик!», выйдете на сцену?» И получен моментальный ответ артиста: «ДА! Наша профессия – умирать на сцене!» Продолжением этой истории стало действительно неожиданное появление Гарика на сцене, под оглушительные овации зала, во время выступления «Ва-Банка». Дуэтом с Александром Ф. Скляром они исполнили свой знаменитый хит «Я милого узнаю по походке». Вполне возможно, что этот номер был запланирован – но кто его знает, распространялся ли на него запрет Намина выступать Сукачеву. Тем не менее разгоряченный коньяком и общением с журналистами он вышел и спел.

Фото: ТВ2

Отвыступали все группы, отгремели мощные колонки, разошлась довольная публика, звезды укатили далее по маршруту тура (за исключением «Неприкасаемых», отправленных обратно в Москву). Больше подробностей о приключениях участников тура в других городах можно прочесть тут. Мы выпустили в эфир передачу с интервью и фрагментами концерта. Беседа с Гариком Сукачевым, за неимением концертных съемок, была проиллюстрирована его клипом «Право на выбор».

Спустя несколько лет «Неприкасаемые» взяли «реванш», дав все в том же Дворце зрелищ и спорта фантастически мощный концерт для томской публики.

Ельцин же в итоге выиграл второй тур, успев в перерыве между турами лично поучаствовать в некоторых выездных шоу-выступлениях, в том числе станцевав с музыкантами во время выступления Евгения Осина 10 июня 1996-го в Ростове-на-Дону. Фотография этого легендарного события, снятая фотографом агентства «Ассошиэйтед пресс», даже получила Пулитцеровскую премию. А потом пришли другие времена, с другими законами жанра. Артисты поделились на провластных (которые периодически выступают на разных Днях Крыма, днях шашлыка и прочих «днях») и оппозиционных (которым периодически срывают концерты и целые туры). Изменился и подход к выборам – теперь власть не особенно стремится завлекать туда молодежь и кампании, подобные «Голосуй или проиграешь», сложно представить в наших реалиях.