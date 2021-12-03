Голландия в центре Томска
Что особенного в доме на Комсомольском, 48
Первые жильцы въехали в «голландский дом» на Комсомольском, 48. Строительство жилого квартала началось в 2019 году. На сегодня четыре из шести подъездов первого дома введены в эксплуатацию. До конца 2021 года планируется ввести высотную часть – 22-этажную башню. Общие инвестиции в проект составили 4 млрд рублей.
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Мы ищем новые архитектурные и конструктивные решения. Меняем понимание общественных пространств. И для этого обращаемся к европейской практике. Сегодня первый такой проект реализуется в центре Томска на пр. Комсомольском, 48. Мы аккумулируем этот опыт, чтобы тиражировать в новых проектах.
Дома – это огромные сооружения, которые должны радовать глаз, работать не только в городской, но и во временной перспективе. Работа над этим — наш сегодняшний и завтрашний день.
Дома – это огромные сооружения, которые должны радовать глаз, работать не только в городской, но и во временной перспективе. Работа над этим — наш сегодняшний и завтрашний день.
Больше 70 вариантов квартир
Концепция квартала разработана голландским архитектурным бюро в сотрудничестве с Томской домостроительной компанией. Архитекторы учли мировые и европейские практики градостроительства и благоустройства. А затем консультировали специалистов ТДСК, чтобы результат был максимально приближен к европейским стандартам.
«Чтобы предоставить людям разнообразие, мы должны были создать свободу выбора. В этих домах будут представлены разные планировки. Мы создаем разнообразие на всех масштабах Томска, начиная от масштаба самого города, далее — района и, собственно, внутри самого здания. Нам удалось разработать проект, где более 70 вариаций планировок, и они работают все вместе друг с другом. Мы очень долго над этим работали», — говорил ранее один из руководителей архитектурного бюро LEVS Адриан Моут.
В результате, на 40 тысяч квадратных метров разместилось 600 квартир. В компании отмечают, что в первую очередь уходят самые большие и самые маленькие квартиры. В квартирах предусмотрены хозяйственные комнаты, приватные и гостевые санузлы, гардеробные, теплые лоджии.
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«Фетиш скандинавской архитектуры — естественный свет, это большая ценность. В доме это чувствуется даже в мелочах. Например, во всех подъездах есть окна, башни расположены так, чтобы не перекрывать свет. Огромные окна в квартирах и высокие потолки создают новый объем жилого пространства, наполненный светом. Дизайн подъезда сделан в соответствии со скандинавским стилем: рационально, элегантно, в натуральных цветах»
В линейке предложения на Комсомольском — студии от 40 кв. м, классические планировки с отдельной кухней и спальнями, а также квартиры с объединенной кухней-гостиной.
Например, на первом этаже располагаются квартиры с высотой потолков в 4 метра. Их изюминка — террасы, благодаря которым у владельцев появляется отдельный выход во двор.
«Первую квартиру — с просторной кухней-гостиной, тремя спальнями и хозяйственной комнатой — купили томичи, много лет живущие в Голландии», — рассказывает Людмила Эсаулова.
Другая особенность дома — двухуровневые квартиры "дуплексы". Один из вариантов захватывает шестой и седьмой этаж, а на восьмом — выход на приватную террасу на крыше. В панорамном дуплексе с двойным светом, расположенном в башне, высота потолков достигает 6 метров. Для дуплексов на первом этаже предусмотрены отдельный вход и терраса во дворе.
«Активно раскупают нежилые помещения. Уже есть намерения расположить здесь туристическое агентство, дизайн-бюро, магазины. Смотрят помещения для детского центра. Нежилых помещений довольно много, и в шаговой доступности для жителей будет вся сфера услуг и ритейла», — рассказывает Людмила Эсаулова.
В ТДСК отмечают, что дому на Комсомольском присвоен высочайший класс энергоэффективности А++, такого в Томске еще не было.
В ТДСК отмечают, что дому на Комсомольском присвоен высочайший класс энергоэффективности А++, такого в Томске еще не было.
В доме установлена приточная вентиляция, универсальные системы безопасности и связи, обеспечивающие повышенную противопожарную безопасность, дымоудаление, экстренное оповещение жильцов и автоматизированное сообщение с экстренными службами.
Горизонтальная система разводки тепла позволяет установить индивидуальные счетчики тепла в каждой квартире и регулировать потребление тепла.
Горизонтальная система разводки тепла позволяет установить индивидуальные счетчики тепла в каждой квартире и регулировать потребление тепла.
На Комсомольском, 48 смонтировали окна, позволяющие ловить ультрафиолет и создающие дополнительную теплоизоляцию. Дополнительную звукоизоляцию обеспечивает вентилируемый фибробетонный фасад. В результате, находясь в квартире, вы не услышите даже шума трамвая.
«Мы начинали продажи с 93-95 тыс. руб. за квадратный метр, сегодня она достигла 110 тысяч и это, кажется, не предел. Причины – многофакторные: высокая стоимость земли, качество отделочных материалов, мощный потребительский запрос на квартиры с панорамным видом на город. Из-за роста цен на стройматериалы себестоимость пересматривается весь 2021 год», — говорят в компании.
«Дерева в городу»
и сады на крыше
и сады на крыше
Сейчас ведутся работы по обустройству подземной парковки. Архитекторы заявляют, что снаружи люди даже не поймут, что под землей находится стоянка для автомобилей. Сам двор будет закрыт для машин. Кроме того, в него не смогут попасть посторонние, что обеспечит жителям приватность даже в центре городской жизни.
«Дворы без машин — это комфорт и безопасность, а еще — новый уровень общения и восстановление нашей связи с природой. Интенсивное озеленение мы создаем не только внутри, но и по периметру квартала, так что плюсы от благоустройства получат все томичи», — комментирует руководитель проектно-конструкторского бюро ТДСК Павел Семенюк.
Международное ландшафтное бюро вместе с ПКБ ТДСК разработало проект массивного озеленения квартала. Тут будет высажено около 12 тысяч деревьев и кустарников из немецких и польских питомников, в том числе липы, березы, черемуха, сирень, клены, гортензии, дерен, шиповник, кизильник, вейник и другие растения.
«Мы хотим создать такие зеленые места, чтобы они были продолжением квартир, чтобы это не было отдельным местом, до которого пришлось бы идти через дороги и парковки», — отмечает руководитель международного ландшафтного бюро Мирослав Штука.
«Мы хотим создать такие зеленые места, чтобы они были продолжением квартир, чтобы это не было отдельным местом, до которого пришлось бы идти через дороги и парковки», — отмечает руководитель международного ландшафтного бюро Мирослав Штука.
Отдельная «фишка» — сады на крыше. В первоначальной концепции заложено расширение общественного пространства за счет эксплуатации кровли: впервые в Томске для жильцов здесь созданы зеленые зоны, спортплощадки, солярии. Зимой, если будет решение собственников, можно будет нарядить новогоднюю елку.
Там же планируется установить и спортивные тренажеры, а также создать зону отдыха — поставить гамаки и лавочки.
Там же планируется установить и спортивные тренажеры, а также создать зону отдыха — поставить гамаки и лавочки.
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«Здесь применяется абсолютно другая технология строительства — не панель, а монолит. В монолите очень много арматуры, а на металл цены растут каждую неделю. Но все удачные решения будут тиражироваться. Сейчас у ТДСК есть новая серия домов — пятиэтажки скандинавского типа. Там тоже будут прозрачные входные зоны. Будут использоваться в дальнейшем строительстве и решения по высоте потолков и по озеленению», — говорит главный специалист по связям с общественностью ТДСК Людмила Эсаулова.
Сейчас к новогодним праздникам в ТДСК планируют включить подсветку башни и иллюминацию, которая «оживит» дом.
Партнерский материал
Декабрь, 2021 год
Декабрь, 2021 год