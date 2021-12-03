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Мы ищем новые архитектурные и конструктивные решения. Меняем понимание общественных пространств. И для этого обращаемся к европейской практике. Сегодня первый такой проект реализуется в центре Томска на пр. Комсомольском, 48. Мы аккумулируем этот опыт, чтобы тиражировать в новых проектах.



Дома – это огромные сооружения, которые должны радовать глаз, работать не только в городской, но и во временной перспективе. Работа над этим — наш сегодняшний и завтрашний день.

Александр Шпетер, гендиректор ТДСК