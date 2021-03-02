Гольфстрим останавливается. Как это отразится на Сибири?

Истории

Научный журнал Nature Geoscience опубликовал статью о рекордном замедлении Гольфстрима за последнее тысячелетие. Авторы материала предполагают, что на скорость теплого течения в Атлантике влияет глобальное потепление. И если потепление ускорится, то течение может однажды остановиться совсем.

Фото: wikimedia.org, RedAndr

Пересказ статьи «Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium» на русском сделали несколько российских изданий. Ссылаясь на оригинал, они отметили, что из-за снижения активности Гольфстрима климат в Европе и Америке может стать холоднее.

«Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая тёплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную низкосолёную глубинную воду обратно на юг, — приводит издание tjournal.ru слова ученого Стефана Рамшторфа. — Он перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто раз больше, чем сток Амазонки».

Гольфстрим, который несет теплые воды из тропиков к берегам Западной Европы — одно из главных течений в системе Атлантической меридиональной циркуляции — AMOC. Ослабление AMOC, по мнению исследователей, может вызвать усиление жары и уменьшение осадков летом, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений зимой. Они отмечают, что замедление Гольфстрима произошло, вопреки прогнозам, неожиданно резко.

Фото: wikipedia.org

За последние 100 лет, говорится в статье, скорость Гольфстрима снизилась на 15%. Сопоставив данные прошлых лет и результаты анализа грунта у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии, ученые пришли к выводу, что до конца 19 века АМОС была относительно стабильной. Первое ослабление системы произошло примерно в 1850 году — вместе с окончанием малого ледникового периода. Второе, более резкое ослабление пришлось на середину 20 века. Один из авторов исследования Стефан Рамшторф предполагает, что если глобальное потепление продолжится, то к концу 21 века скорость Гольфстрима упадет еще на 34-45%, что может вызвать полную его остановку.

Фото: с личной страницы в Facebook

Мы попросили прокомментировать возможную остановку Гольфстрима и ее последствия для Европы (которую, как учили в школе, это теплое течение обогревает, как батарея) и для Сибири — директора исследовательского центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергея Кирпотина.

— Последние пару дней в сетях бурно обсуждают новость о рекордном замедлении Гольфстрима...

— На самом деле, это история давняя. И концепция по поводу замедления Гольфстрима существует и обсуждается уже пару десятков лет. Более того, американцы на эту тему сняли великолепный фильм в Голливуде — называется «Послезавтра». Он тоже основан на научных моделях... Я хочу сказать, что к этому достаточно противоречивое отношение (в научном мире). Вот с комментарием на своей страничке в ФБ недавно выступил ведущий научный сотрудник Обуховского Института физики атмосферы в Москве Александр Чернокульский. Он достаточно скептически относится к этой вероятности. Говорит, что Гольфстрим роли не играет в потеплении Европы. А играет роль в целом Атлантика. Я не могу сказать, что я с ним на 100% согласен. Я пытаюсь это объяснить, с другой стороны.

Вот был такой великолепный ученый, Нобелевский лауреат, Илья Пригожин. Он русского происхождения, эмигрант в первом поколении. И он свои работы выполнял в Брюсселе, в Европе. Изучал поведение сложных неравновесных химических систем. И фактически рассматривал, как из хаоса может возникать порядок.



Казалось бы, к климату это не имеет никакого отношения. Но он получил за что Нобелевскую премию. Он выявил закономерности развития сложных систем. И любая сложная система — а климат, это несомненно сложная система — когда она находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние, то на границе перехода возникает так называемая точка бифуркации, раздвоения. После чего развитие системы может пойти в двух, взаимно противоположных направлениях. Вы улавливаете, о чем я говорю?

Речь идет о том, что потепление в случае существенного замедления или даже остановки Гольфстрима может вызвать резкое похолодание.

Конечно, я считаю, что Гольфстрим все-таки подогревает Европу. И сегодня там именно за счет Гольфстрима температура на 10°, а то и на 15° С выше климатической нормы. Потому что весь теплый и влажный воздух поступает именно с Атлантики. А в Атлантике — Гольфстрим.

Фото: pixabay.com

Его остановка происходит за счет опреснения океана, потому что огромные массы пресной воды при таянии океанического льда — и другие процессы идут — они поступают в мировой океан. И на севере он опресняется. Это требует дополнительных доказательств, но, по крайней мере, я могу сказать, что такую вероятность нельзя исключать.

Пока Гольфстрим продолжает работать. Тут, скорее, на этих недавних холодах в Европе и Техасе сказался так называемый меридиональный перенос. Потому что потепление климата вызвало крупнейшие перестройки воздушных масс. Раньше в Европе и Азии работал Атлантический перенос. Что это значит.

С Атлантики влажные теплые массы поступают сначала в Европу — поэтому она значительно теплее. Потом постепенно — в европейскую часть России. А потом постепенно доходят до Сибири.

«По дороге» эти влажные теплые массы иссушаются и охлаждаются. И климат становится все холоднее. Поэтому две наиболее холодные континентальные точки Евразии находятся в Верхоянске и Оймяконе. Когда-то они считались полюсами холода (теперь, вроде, доказано, что полюс холода — в Гренландии).

Сейчас же иногда Атлантический перенос нарушен. Вместо этого происходит меридиональный перенос.

Арктика теплеет. Но несмотря на это, все еще продолжающие оставаться холодными арктические массы поступают по меридиану на юг. И там они сталкиваются с перегретыми массами, которые формируются на юге. И вот природные катаклизмы за счет этого и возникают. Поэтому, если кто-то начинает говорить, что началось глобальное похолодание — это абсолютная ерунда. Просто идет глобальная перестройка мощнейших воздушных атмосферных потоков. И связано это, конечно, однозначно с потеплением.

Фото: Swogman, Киселевск

Ну и такой эффект как существенное охлаждение, в том числе, за счет остановки Гольфстрима, исключать нельзя. Это требует еще дополнительных доказательств. Серьезного изучения. Но вот оригинальный материал в Nature как раз показывает, что такие представления существуют. Пока это только гипотеза. Потому что там их недостаточно для того, чтобы это стало теорией. Но в принципе эта возможность существует. И исключать ее нельзя.

— Пишут, что сейчас скорость Гольфстрима не такая, как была 1000 лет назад. А 1000 лет назад как мерили?

— Это делается путем экстраполяции. Смотрят, какой был климат. Принцип актуализма — основной принцип геологии. То есть, все природные процессы сегодня идут так же, как они шли в прошлом. И если мы находим сходные климаты, а какие-то были измерены параметры при исходном климате, допустим, даже в наше время, то их можно в определенной степени переносить в прошлое. Это все делается, и это не так сложно. Конечно, его 1000 лет назад не могли мерить. Но ведь были определенные климатические условия, определенные температуры, и это все хорошо просчитывается.

Фото: Swogman, Киселевск

— Если Гольфстрим останавливается, Англия замерзает — Сибирь тоже замерзает?

— Ну, в Сибири и так холодно. Там немножечко другие процессы происходят. Нет, в Сибири будет просто меньше влажных масс. Там наоборот в летнее время может наступать перегрев, и кстати, такое бывает и называется блокировками. Когда антициклон устанавливается на территории Сибири — жаркая солнечная погода летом на 2-2,5 месяца. Такая ситуация была в 2012 году. Мощнейшая блокировка. И возникла великая засуха. И значительная часть лесов в Сибирском Федеральном округе выгорела в этот год. И даже были тундровые пожары.

Но вот для нас что страшно — если эти блокировки будут повторяться чаще, а в связи с замедлением деятельности или остановкой Гольфстрима, они могут стать более частыми, и если два года подряд в Сибири будет стоять великая засуха, а тоже мы не можем этого исключать, то не дай бог загорятся торфяники Западной Сибири. Вы помните прекрасно, что было в Подмосковье, когда там тоже была блокировка, heat wave это называется — тепловая волна, когда загорелись жалкие по площади торфяники в Подмосковье. Вся Москва задыхалась, и большое количество людей не только от жары, но и от этого жуткого смога погибло. Эти смерти — они все задокументированы.

Если в Сибири загорятся торфяники, то это будет колоссальная катастрофа, и мало не покажется. Близлежащие города в болотных регионах — Томск, например, тот же Ханты-Мансийск, Сургут, смотря где и как загорится, и в каких масштабах — их, возможно, даже придется эвакуировать. Поэтому угрозы серьезные и хорошего в этом всем мало.

Причем, не важно, какой сценарий сработает. Будут ли продолжаться эти меридиональные переносы, будут усиливаться блокировки или полностью остановится Гольфстрим — все это будет приводить к серьезнейшим сбоям в перемещении воздушных масс. И к возникновению катастрофических событий на разных территориях. И в Сибири тоже. То есть, мы тут не отсидимся, мягко говоря. Нас это обязательно коснется и может коснуться очень жестко и негативно. Пока не надо этого бояться, но предполагать это необходимо и готовиться к этому нужно.

Я вот недавно выступал на международной конференции по Парижскому соглашению, Партия Зеленых проводила, я эти сценарии озвучил, насчет блокировок и возможностей пожаров торфяных в Сибири, и они обещали эту информацию донести до вышестоящих органов. Мы не должны исключать такие возможности, все это очень серьезно.

