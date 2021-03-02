Гольфстрим останавливается. Как это отразится на Сибири?
Научный журнал Nature Geoscience опубликовал статью о рекордном замедлении Гольфстрима за последнее тысячелетие. Авторы материала предполагают, что на скорость теплого течения в Атлантике влияет глобальное потепление. И если потепление ускорится, то течение может однажды остановиться совсем.
Пересказ статьи «Current Atlantic Meridional Overturning Circulation weakest in last millennium» на русском сделали несколько российских изданий. Ссылаясь на оригинал, они отметили, что из-за снижения активности Гольфстрима климат в Европе и Америке может стать холоднее.
«Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, транспортирующая тёплую поверхностную воду с экватора на север и отправляющая холодную низкосолёную глубинную воду обратно на юг, — приводит издание tjournal.ru слова ученого Стефана Рамшторфа. — Он перемещает почти 20 миллионов кубических метров воды в секунду. Это почти в сто раз больше, чем сток Амазонки».
Гольфстрим, который несет теплые воды из тропиков к берегам Западной Европы — одно из главных течений в системе Атлантической меридиональной циркуляции — AMOC. Ослабление AMOC, по мнению исследователей, может вызвать усиление жары и уменьшение осадков летом, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений зимой. Они отмечают, что замедление Гольфстрима произошло, вопреки прогнозам, неожиданно резко.
За последние 100 лет, говорится в статье, скорость Гольфстрима снизилась на 15%. Сопоставив данные прошлых лет и результаты анализа грунта у берегов Гренландии, Исландии, Канады и Германии, ученые пришли к выводу, что до конца 19 века АМОС была относительно стабильной. Первое ослабление системы произошло примерно в 1850 году — вместе с окончанием малого ледникового периода. Второе, более резкое ослабление пришлось на середину 20 века. Один из авторов исследования Стефан Рамшторф предполагает, что если глобальное потепление продолжится, то к концу 21 века скорость Гольфстрима упадет еще на 34-45%, что может вызвать полную его остановку.
Мы попросили прокомментировать возможную остановку Гольфстрима и ее последствия для Европы (которую, как учили в школе, это теплое течение обогревает, как батарея) и для Сибири — директора исследовательского центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергея Кирпотина.
— Последние пару дней в сетях бурно обсуждают новость о рекордном замедлении Гольфстрима...
— На самом деле, это история давняя. И концепция по поводу замедления Гольфстрима существует и обсуждается уже пару десятков лет. Более того, американцы на эту тему сняли великолепный фильм в Голливуде — называется «Послезавтра». Он тоже основан на научных моделях... Я хочу сказать, что к этому достаточно противоречивое отношение (в научном мире). Вот с комментарием на своей страничке в ФБ недавно выступил ведущий научный сотрудник Обуховского Института физики атмосферы в Москве Александр Чернокульский. Он достаточно скептически относится к этой вероятности. Говорит, что Гольфстрим роли не играет в потеплении Европы. А играет роль в целом Атлантика. Я не могу сказать, что я с ним на 100% согласен. Я пытаюсь это объяснить, с другой стороны.
Вот был такой великолепный ученый, Нобелевский лауреат, Илья Пригожин. Он русского происхождения, эмигрант в первом поколении. И он свои работы выполнял в Брюсселе, в Европе. Изучал поведение сложных неравновесных химических систем. И фактически рассматривал, как из хаоса может возникать порядок.
Казалось бы, к климату это не имеет никакого отношения. Но он получил за что Нобелевскую премию. Он выявил закономерности развития сложных систем. И любая сложная система — а климат, это несомненно сложная система — когда она находится в критическом состоянии и переходит в новое состояние, то на границе перехода возникает так называемая точка бифуркации, раздвоения. После чего развитие системы может пойти в двух, взаимно противоположных направлениях. Вы улавливаете, о чем я говорю?
Речь идет о том, что потепление в случае существенного замедления или даже остановки Гольфстрима может вызвать резкое похолодание.
Конечно, я считаю, что Гольфстрим все-таки подогревает Европу. И сегодня там именно за счет Гольфстрима температура на 10°, а то и на 15° С выше климатической нормы. Потому что весь теплый и влажный воздух поступает именно с Атлантики. А в Атлантике — Гольфстрим.
Его остановка происходит за счет опреснения океана, потому что огромные массы пресной воды при таянии океанического льда — и другие процессы идут — они поступают в мировой океан. И на севере он опресняется. Это требует дополнительных доказательств, но, по крайней мере, я могу сказать, что такую вероятность нельзя исключать.
Пока Гольфстрим продолжает работать. Тут, скорее, на этих недавних холодах в Европе и Техасе сказался так называемый меридиональный перенос. Потому что потепление климата вызвало крупнейшие перестройки воздушных масс. Раньше в Европе и Азии работал Атлантический перенос. Что это значит.
С Атлантики влажные теплые массы поступают сначала в Европу — поэтому она значительно теплее. Потом постепенно — в европейскую часть России. А потом постепенно доходят до Сибири.
«По дороге» эти влажные теплые массы иссушаются и охлаждаются. И климат становится все холоднее. Поэтому две наиболее холодные континентальные точки Евразии находятся в Верхоянске и Оймяконе. Когда-то они считались полюсами холода (теперь, вроде, доказано, что полюс холода — в Гренландии).
Сейчас же иногда Атлантический перенос нарушен. Вместо этого происходит меридиональный перенос.
Арктика теплеет. Но несмотря на это, все еще продолжающие оставаться холодными арктические массы поступают по меридиану на юг. И там они сталкиваются с перегретыми массами, которые формируются на юге. И вот природные катаклизмы за счет этого и возникают. Поэтому, если кто-то начинает говорить, что началось глобальное похолодание — это абсолютная ерунда. Просто идет глобальная перестройка мощнейших воздушных атмосферных потоков. И связано это, конечно, однозначно с потеплением.
Ну и такой эффект как существенное охлаждение, в том числе, за счет остановки Гольфстрима, исключать нельзя. Это требует еще дополнительных доказательств. Серьезного изучения. Но вот оригинальный материал в Nature как раз показывает, что такие представления существуют. Пока это только гипотеза. Потому что там их недостаточно для того, чтобы это стало теорией. Но в принципе эта возможность существует. И исключать ее нельзя.
— Пишут, что сейчас скорость Гольфстрима не такая, как была 1000 лет назад. А 1000 лет назад как мерили?
— Это делается путем экстраполяции. Смотрят, какой был климат. Принцип актуализма — основной принцип геологии. То есть, все природные процессы сегодня идут так же, как они шли в прошлом. И если мы находим сходные климаты, а какие-то были измерены параметры при исходном климате, допустим, даже в наше время, то их можно в определенной степени переносить в прошлое. Это все делается, и это не так сложно. Конечно, его 1000 лет назад не могли мерить. Но ведь были определенные климатические условия, определенные температуры, и это все хорошо просчитывается.
— Если Гольфстрим останавливается, Англия замерзает — Сибирь тоже замерзает?
— Ну, в Сибири и так холодно. Там немножечко другие процессы происходят. Нет, в Сибири будет просто меньше влажных масс. Там наоборот в летнее время может наступать перегрев, и кстати, такое бывает и называется блокировками. Когда антициклон устанавливается на территории Сибири — жаркая солнечная погода летом на 2-2,5 месяца. Такая ситуация была в 2012 году. Мощнейшая блокировка. И возникла великая засуха. И значительная часть лесов в Сибирском Федеральном округе выгорела в этот год. И даже были тундровые пожары.
Но вот для нас что страшно — если эти блокировки будут повторяться чаще, а в связи с замедлением деятельности или остановкой Гольфстрима, они могут стать более частыми, и если два года подряд в Сибири будет стоять великая засуха, а тоже мы не можем этого исключать, то не дай бог загорятся торфяники Западной Сибири. Вы помните прекрасно, что было в Подмосковье, когда там тоже была блокировка, heat wave это называется — тепловая волна, когда загорелись жалкие по площади торфяники в Подмосковье. Вся Москва задыхалась, и большое количество людей не только от жары, но и от этого жуткого смога погибло. Эти смерти — они все задокументированы.
Если в Сибири загорятся торфяники, то это будет колоссальная катастрофа, и мало не покажется. Близлежащие города в болотных регионах — Томск, например, тот же Ханты-Мансийск, Сургут, смотря где и как загорится, и в каких масштабах — их, возможно, даже придется эвакуировать. Поэтому угрозы серьезные и хорошего в этом всем мало.
Причем, не важно, какой сценарий сработает. Будут ли продолжаться эти меридиональные переносы, будут усиливаться блокировки или полностью остановится Гольфстрим — все это будет приводить к серьезнейшим сбоям в перемещении воздушных масс. И к возникновению катастрофических событий на разных территориях. И в Сибири тоже. То есть, мы тут не отсидимся, мягко говоря. Нас это обязательно коснется и может коснуться очень жестко и негативно. Пока не надо этого бояться, но предполагать это необходимо и готовиться к этому нужно.
Я вот недавно выступал на международной конференции по Парижскому соглашению, Партия Зеленых проводила, я эти сценарии озвучил, насчет блокировок и возможностей пожаров торфяных в Сибири, и они обещали эту информацию донести до вышестоящих органов. Мы не должны исключать такие возможности, все это очень серьезно.
Самое главное — мы не можем их однозначно просчитать. Я же вам не зря про Пригожина рассказал. Вот почему мы не можем точно сказать — в какую сторону пойдет дальнейшее развитие этой системы?
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