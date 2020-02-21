Немалый объем работ компания выполняет на социальных объектах. Так, в 2019 году был возведен детский сад на 220 мест в микрорайоне Радонежский, сданы две школы на 1100 мест в одну смену. Одна из них – школа «Эврика-развитие» – разместилась на улице Федоровского. И это уже вторая школа в Зеленых горках. Там созданы два ресурсных класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, в самой школе применяются уникальные образовательные технологии: «Развивающее обучение» по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, «Свободная педагогика» Л. Толстого, педагогика М. Монтессори и Вальдорфская педагогика.



В Южных воротах школа откроет свои двери 1 сентября для детей Зональной Станции, Мирного и других поселков. В ней будут организованы лицейские классы при ТУСУРе. В целом же, начиная с 2014 года, объем средств, вложенных в строительство 5 школ на 1100 ученических мест, 21 детского сада и одной школы-сада, составил более 10 млрд рублей.

