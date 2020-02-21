Добрые новости
21 февраля,
2020
Год ТДСК
Александр Шпетер о темпах роста, отзывах голландцев и развитии застроенных территорий
Почти треть жилья, сданного в прошлом году в нашей области, построила Томская домостроительная компания. Гендиректор компании Александр Шпетер считает, что могли бы строить и больше, сдерживает лишь низкий покупательский спрос. Об итогах 2019-го и планах на 2020 год руководитель ТДСК рассказал на большой пресс-конференции.
«В прошлом году мы выполнили все задачи, которые ставили перед собой, — подчеркнул Александр Шпетер на пресс-конференции. — Несколько лет подряд мы придерживаемся примерно одного уровня объема строительства, так как покупательский спрос, как минимум, не растет. Исследования рынка говорят, что предпосылок для резкого подъема в 2020 году тоже нет».
147 тысяч квадратных метров жилья ТДСК построила и ввела в эксплуатацию в 2019 году. Это 28 % от общего объема жилья, построенного в Томской области.
Немалый объем работ компания выполняет на социальных объектах. Так, в 2019 году был возведен детский сад на 220 мест в микрорайоне Радонежский, сданы две школы на 1100 мест в одну смену. Одна из них – школа «Эврика-развитие» – разместилась на улице Федоровского. И это уже вторая школа в Зеленых горках. Там созданы два ресурсных класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, в самой школе применяются уникальные образовательные технологии: «Развивающее обучение» по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова, «Свободная педагогика» Л. Толстого, педагогика М. Монтессори и Вальдорфская педагогика.

В Южных воротах школа откроет свои двери 1 сентября для детей Зональной Станции, Мирного и других поселков. В ней будут организованы лицейские классы при ТУСУРе. В целом же, начиная с 2014 года, объем средств, вложенных в строительство 5 школ на 1100 ученических мест, 21 детского сада и одной школы-сада, составил более 10 млрд рублей.
В 2020 году ТДСК планирует ввести в эксплуатацию три детских сада на 145 мест каждый в селах Мельниково, Кожевниково и Зырянское Томской области. И, кроме того, компания принимает активное участие в реализации нацпроектов, осуществляя строительство детского дома-интерната в селе Тунгусово, хирургического корпуса с поликлиникой Томского областного онкологического диспансера и дома-интерната для престарелых в Итатке.

И все же основным предназначением компании остается строительство жилья. В 2020 году запланирована сдача 175 тыс. кв. метров общей площади зданий, или восьми жилых домов более чем на 2000 квартир.

«Голландских» квартир в этом списке пока нет. Первую очередь нового микрорайона, который строится на пересечении улицы Лебедева и проспекта Комсомольского, домостроители планируют сдать в 2021 году. В реализацию данного проекта ТДСК намерена инвестировать 3,5 млрд рублей.
Проект этого жилого квартала ТДСК создавала совместно с голландским архитектурным бюро «LEVS architecten». В нем расположатся 600 квартир общей площадью около 40 тысяч квадратных метров. Жильцы смогут выбрать квартиры из 70 вариантов планировки — от однокомнатных (от 36 квадратных метров) до просторных четырехкомнатных в 110 квадратных метров. Первые этажи займут кафе и магазины. За основу района взят классический для Европы вариант с приватными дворами и внешней частью, «открытой» городу и горожанам.

«Название «голландский» довольно условное. Они сделали эскизный проект, основную же работу выполнили наши проектировщики и архитекторы, — подчеркивает Александр Шпетер. — Генподрядчик идет в графике. Не могу сказать, что там нет проблем. У участка очень сложная геология, пришлось разбираться с двумя подземными речками. Однако запланированный график будет выполнен в срок».
По его словам, голландские специалисты несколько раз были на объекте и оставались удовлетворены результатом.

«Чем больше специалистов наблюдают за реализацией проекта, тем лучше», — говорит гендиректор ТДСК.
Кроме того, компания реализует еще четыре инвестиционных проекта. Домостроители возводят в Северске микрорайон Ясный (3,2 млрд рублей), в Новосибирске – жилой комплекс Аквамарин (12 млрд рублей). В Томске продолжается развитие ЖК Радонежский (15 млрд рублей), а в Томском районе – мегарайона Южные ворота стоимостью в 26 млрд рублей.

В 2019 году ТДСК стала победителем в аукционе на проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Богашево». В этом году начнется реализация этого сложнейшего проекта. Для компании это нестандартный объект, однако осознание того, что в 2013 году холдингом уже была завершена реконструкция аэропорта, позволившая увеличить его площадь в три раза и дать возможность улетать за рубежи страны, дает уверенность, что он будет выполнен в установленные сроки.
Кроме того, в 2019 году Томская домостроительная компания закупила и установила оборудование по производству современной тротуарной плитки и других элементов благоустройства.

Завод КПД ТДСК производит многоцветную плитку коллекций «Старый город», «Урико», «Мюнхен», тактильную плитку для маломобильных групп, цветные бордюры и поребрики.

В прошлом сезоне новую продукцию уже применяли на нескольких томских улицах и скверах. В этом году планируют продолжить развитие в этой сфере, обеспечивая современными и долговечными элементами благоустройства не только Томск, но и всю область.
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