Год пандемии: как малый бизнес пережил карантин

Истории

Год назад в Томске появился первый больной коронавирусом. Эта болезнь стала шоком для всего мира, так или иначе она затронула все сферы нашей жизни. Мы рассказывали вам об этом весь год. Мы запустили цикл «После ковида»: увы, пока не про то, что ковид полностью побежден, а про то, как ковид изменил нашу жизнь. Каждый четверг на ТВ2 будет выходить очередной текст цикла. Поддержать нашу работу можно здесь .

Когда началась пандемия, Томск, как и другие города России, угодил в локдаун. Власти закрыли кинотеатры, ночные клубы, игровые комнаты, развлекательные центры, а рестораны и бары перешли на удаленный режим работы. Неделя за неделей становилась нерабочей. Передвижения по городу ограничивали. Тяжелее всего это ударило по местному бизнесу. Год назад мы поговорили с несколькими предпринимателями о том, что они будут делать в условиях карантина, как будут спасать бизнес, чего они ждут от государства. Уже тогда кто-то лишился своих клиентов, а кто-то сам решил свернуть свою деятельность, чтобы не подвергать никого опасности. Мы узнали, что происходит с бизнесом сейчас.

Фото: Антон Харин

По официальным данным, предоставленным томским бизнес-омбудсменом Валерием Падериным, рост некоторых отраслей бизнеса — производство мебели и текстиля, ремонт и монтаж машин — составил более 45 %. «Кроме того, 16 из 47 отраслей в регионе не сумели выйти на докоронакризисный уровень по размеру среднемесячного оборота. В Томской области, как и в целом по России, наиболее просели туризм, общепит и гостиницы. Оборот компаний в этих отраслях, по сравнению с 2019 годом, снизился почти вдвое», — говорится в сообщении бизнес-омбудсмена.

Туризм: «Ждем открытия Европы!»

Туристический бизнес стал первой жертвой коронавируса. Отменились поездки, бронирование отелей и авиаперелеты. Томские турфирмы сначала старались убедить своих клиентов перенести отпуска, потом лететь в другую страну или, в конце концов, просто в другой российский город. Тогда никто не знал, сколько продлится пандемия.

Не все клиенты согласились пойти навстречу стремительно разваливающему бизнесу. Какую-то часть денег сотрудникам турфирм пришлось возвращать из собственного кармана, что-то вернули отели и туроператоры. Осенью некоторые ограничения сняли, и турфирмы смогли хоть как-то восстановить работу, рассказывает сотрудница турфирмы «Графт Тур» Марина Лирмак.

— Да, прошел ровно год с начала пандемии и полного закрытия границ. Первые три месяца было непонимание, трудно, не могли поверить и понять, что все это продлится больше, чем пару месяцев. Да, была денежная подушка, но так как было непонятно, насколько долго продлятся пандемия и ограничения, не хотелось ее тратить впустую. Пришлось сократить расходы на рекламу, аренду офиса. Мы отказались от так называемых налоговых каникул, потому что да, можно не платить месяцами, но налоги все равно никуда не исчезнут. И тогда бы пришлось платить за все месяцы сразу. Еще Сбербанк предлагал бизнесу беспрецедентный кредит. Сбербанк давал кредит работодателям на выплату зарплаты сотрудникам. Наверное, для кого-то такая помощь была ощутима, но не для турагентств – штаты сотрудников, в основном, небольшие. На выплаты от государства моя фирма заявку не подавала.

К середине лета 2020 уже открылись российские направления, Турция, Занзибар. Этого хватило, чтобы немного поддержать свое дело. Люди вновь стали покупать у нас туры. Кто-то не боялся, кто-то не верил в пандемию и не хотел менять привычный уклад. Мы их отправляли на отдых. Стали пользоваться популярностью и российские направления. В основном, люди летали из Томска в Казань и Карелию, а зимой на Байкал. Байкал — это туризм в основном экскурсионный. Люди, которые живут в холоде девять месяцев и раньше отпуск ассоциировали только с морем, начали находить прелесть и в таком отпуске.

Сейчас клиенты в основном выбирают Турцию. Во-первых, она открыта, во-вторых, из нашего региона можно улететь и в Средиземноморский регион (Анталия), и на Эгейское море (Бодрум, Мармарис, Кушадасы), многие полюбили Стамбул.

Фото: pexels.com

Мы ждем лета, когда Европа откроется для нас, и, надеемся, осенью все мы дождемся любимых Таиланда и Вьетнама. И, конечно же, Крым, Сочи остаются стабильно популярными, несмотря на цены и сервис.

Да, государство стало выделять большие деньги на развитие туризма, многие ждут программу кэшбека для туристов , она уже была, и вторая ее часть анонсируется. Справится ли инфраструктура? Уверена, да. Люди понимают и принимают уровень нашего сервиса, но ждут улучшения. Цены завышены на отели и развлечения, это бесспорно.

Сейчас опасаются лететь куда-то пожилые туристы, мы их понимаем и надеемся, что и они скоро без сомнений возобновят путешествия. Думаю, что всеобщая вакцинация в этом поможет. Люди успокоятся и забудут ковидный кошмар, как когда-то «испанку» и грипп.

Магазин подарков: владелец за прилавком и маски

Другому герою прошлогоднего материала — владельцу магазина подарков «The Craft» Алексею Фатееву – в период карантина пришлось закрыться всего на неделю. Спасло его то, что в магазине продавали маски и до начала пандемии. Алексей быстро подал соответствующие документы в областную администрацию, и магазину разрешили работать. Поток покупателей, правда, упал. Алексею пришлось сократить количество продавцов и даже самому встать за прилавок.

Фото: Алексей Фатеев

— Когда начался локдаун, то полностью перейти на онлайн-продажи мне не удалось. Но мы стали активно в этом направлении действовать. Сказать, что сильно в этом преуспели, не могу. На самом деле мы и закрытыми были совсем недолго, может быть, неделю. А потом снова стали работать. Мы давно торговали многоразовыми масками. С разными мордочками и персонажами из комиксов. Подали уведомление в администрацию, и нам пришел ответ, что мы можем работать.

В апреле народу почти не было, в мае потихоньку люди стали что-то покупать, а осенью уже все продажи вернулись к докарантинному периоду. Мне, правда, пришлось сократить число продавцов, чтобы зарплату не снижать. И время работы: мы работали до 18.00 вместо 20.00. Весной и половину лета в магазине были я и еще один продавец. Аренду снизить сильно не получилось, нам буквально пару тысяч скинули, и все. Только в июле я смог нанять еще двух работников и сам перестал выходить работать в зал. Зарплата у продавцов тогда была сто рублей в час, сейчас 120. Но это фиксированная часть, плюс доплата за дополнительную работу и премии.

Ассортимент за это время не менялся. Единственное, что сильно тогда пользовалось популярностью – маски. Сейчас люди вернулись к тем интересам, которые были до пандемии, и маски уже практически не покупают. Перед Новым годом тоже хорошо к нам люди шли, только они позже стали закупаться. Мы постоянно привозим что-то новое, чтобы люди радовали себя и своих близких.

Кредитов и долгов за это время не было, у меня был какой-то денежный запас, который помог продержаться. Я думал, что будет хуже, и был к этому готов. А на самом деле получилось, что только пару месяцев пришлось потерпеть, и все. Понятно, что не во всех сферах бизнеса так было. Тому же общепиту пришлось намного хуже.

Грумер: реставрация мебели вместо стрижки

В самом начале пандемии грумер Вера Богданец решила взять тайм-аут. Она планировала за это время научиться чему-то новому, больше времени уделять раскрутке своих аккаунтов в соцсетях. Пережить простой в работе помогла денежная подушка. Ей даже приходилось уговаривать людей во время карантина не ходить к ней за стрижкой кота или собаки — Вера боялась за своих клиентов. Сейчас она активно занялась новым для себя делом — реставрацией мебели.

— Я спокойно перенесла ограничения по ковиду, сидела на карантине. Самое сложное было именно это. Я, конечно, гуляла с соблюдением дистанции, когда разрешили выходить, но сам факт ограничения дался мне тяжело. Подушку безопасности я не истратила даже наполовину, более того, запустила в нее руки только недавно, обновив модель телефона. И все равно все не истратила, если подчистую все ушло, тебе хана. Урезала расходы на одежду, косметологию и всяческие курсы. Вообще, решила жить экономнее, искать другие способы радовать себя, кроме траты денег на ерунду.

В карантин занялась фото, своим инстаграмом, ремонтом (даже сама шлифовала паркет), реставрацией мебели. Накупила себе техники для столярных дел.

Я начала работать сразу же, как разрешили. Соблюдаю все меры безопасности, маска и постоянное мытье рук уже на подкорке. Я подняла цены и вообще стараюсь работать меньше, но лучше.

Концерты: время отдавать кредиты

Под сильный удар из-за карантина попали и организаторы концертов. Массовые мероприятия запретили первыми, ограничения в театрах, в клубах и кинотеатрах действуют до сих пор. Директор компании «Томконцерт» Павел Лобанов рассказал, что им почти год пришлось сидеть без работы. Выжить помогли только кредиты, которые сейчас нужно отдавать.

Фото: Павел Лобанов

— Год прошел без работы. Прожили его за счет кредитов. Никаких накоплений и быть не могло. Все деньги были вложены в бизнес, а бизнеса с 18 марта прошлого года не стало. Никаким льготами мы не пользовались, один раз подали заявку на поддержку работников, нам выдали 12 тысяч. И все.

С февраля этого года возобновили свои концерты. Сильного спада интереса я не вижу. Единственное, мероприятия, которые рассчитаны на людей старше 60 лет. И интерес спал, им запрещено посещать массовые мероприятия. Соседний с нами регион, Кузбасс, уже на 100% открыт. Новосибирск открыт, 75% открывают Барнаул. В сибирском регионе, мы, Томск, единственные, у кого 50%.

Политика выбора артиста, которого везем, не поменялась. В апреле вот намечены концерты Жасмин, Александра Михайлова, Евгения Гришковца, группы «Чайф», приедут «Поющие гитары» и «Чиж». Если открыты регионы хотя бы наполовину, можно формировать тур – в один город, тот же Томск, просто не возят. Поэтому в прошлом году, когда Томск был открыт, провести тур было невозможно. Сейчас все-таки получше.

Ночной клуб: повысили цены в баре

Владелица ночного клуба «Чикаго» Ульяна Мацияускас еще год назад сказала, что была готова к закрытию клуба. Нарушать закон она не планировала. Полгода клуб не работал, в сентябре начал работать как бар, с 19.00 до 23.00. За это время, говорит Ульяна, несколько раз предлагали проводить подпольные вечеринки, но она отказывала. Сейчас клуб проводит несколько вечеринок в месяц, потому что губернатор Сергей Жвачкин снял карантинные ограничения и разрешил работать клубам по ночам.

Фото: Ульяна Мацияускас