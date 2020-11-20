Главные проблемы — отсутствие врачей и оборудования. Что происходит с медициной в Стрежевом

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Депутаты Думы Стрежевого выступили с открытым обращением к главе региона Сергею Жвачкину. Они пишут, что в Стрежевом складывается критическая ситуация с оказанием медицинской помощи, в том числе заболевшим коронавирусом.

В последнее время в областном государственном автономном учреждении здравоохранения «Стрежевская городская больница» участились случаи отказа в госпитализации больных, даже с подтвержденным диагнозом «Пневмония» (вирусная или бактериальная) в связи с отсутствием койко-мест, а врачи вынуждены отодвигать госпитализацию плановых хронических больных на неопределенный срок, так как отсутствует дополнительный коечный фонд. Это приводит к ухудшению состояния здоровья хронических больных и более затратному их лечению при экстренной госпитализации. И, как следствие, увеличению смертности по причинам своевременно не оказанной гарантированной государством медицинской помощи. Даже те, кому «повезло» с госпитализацией, находятся в условиях, когда у больного нет возможности пройти необходимое медицинское обследование и получить медицинскую помощь, так как в больнице нет ни аппарата компьютерной томографии, нет в достаточном количестве передвижных палатных рентгеновских аппаратов, пульсоксиметров, аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, — говорится в тексте.

В обращении отмечается, что число коек нужно увеличить минимум на 50. А также приобрести новый аппарат компьютерной томографии, два дополнительных аппарата ИВЛ и кислородных концентратора, дополнительные рентгеновские аппараты, пульсоксиметры.

«Отсутствие в Стрежевом лаборатории для анализов тестов на COVID-19 и соответствующей договоренности с учреждениями здравоохранения ХМАО (г. Нижневартовск и г. Сургут) существенно ухудшают ситуацию как со своевременной постановкой правильного диагноза и, как следствие, правильного лечения, так и с выпиской вылеченного больного. Результаты анализов, направляемых в лаборатории г. Томска мазков городская больница и филиал Роспотребнадзора в Стрежевом получают только через 6-10 (!) дней. В течение этого времени больных лечат от всего, но только не от COVIDа, что приводит к ухудшению состояния здоровья пациентов и, соответственно, к увеличению их смертности (так, за прошедшую неделю эта цифра составила не менее пяти человек)», — говорится в письме.

После публикации обращения депутат Госдумы Татьяна Соломатина рассказала, что сейчас в Стрежевом развернуты 84 койки для пациентов с ковид и пневмонией.

Из оборудования: два палатных рентгена, которые используются, в том числе, для больных ковид, 21 концентратор кислорода. Губернатор Сергей Жвачкин выделил дополнительное финансирование и заключил контракт на поставку стационарного концентратора кислорода. Отгрузка оборудования будет произведена в ближайшие дни. Что касается томографа, он сейчас находится в ремонте, проблема в плате, которая вышла из строя, она заказана и будет доставлена в Стрежевой. Также в ближайшее время в город будут доставлены несколько аппаратов ИВЛ. Что касается томографа, в следующем году планируем произвести его замену на новый, за счет средств нацпроекта «Здравоохранение», — отметила она.

Татьяна Соломатина добавила, что «вопрос взят на контроль, а ситуация в городе напряженная, но не критическая». В свою очередь главный врач больницы рассказал, что, по данным на 13 ноября, к аппаратам ИВЛ подключены три пациента, в том числе два с новой коронавирусной инфекцией. Областью для стрежевской больницы выделены шесть новых аппаратов ИВЛ, которые в ближайшее время доставят в город.

Лабораторная диагностика на коронавирусную инфекцию в настоящее время производится в течение двух суток с момента доставки биологического материала в лабораторию, подтверждает департамент здравоохранения Томской области.

«В целях профилактики и снижения рисков распространения COVID-19 порядок организации работы лечебно-профилактического учреждения несколько изменен, — говорит Олег Каминский. — Что касается стационара, например, мы стараемся перенести сроки оказания плановой медицинской помощи при хронических заболеваниях в пределах установленных норм. Но главным показанием к госпитализации по-прежнему остается общее состояние здоровья пациента».

Фото: https://vk.com/club48760760, газета «Северная звезда»

На 16 ноября 2020 года в стационаре больницы находился 101 человек. Из них пневмония подтвердилась у 25 человек, у 28 была отрицательной. А еще 31 пациент лежал с неустановленным статусом. ОРЗ подтвердилось у семи пациентов, у еще восьми анализы были в процессе, у двух человек показали отрицательный результат. Об этом пишет «Телерадикомпания СТВ» со ссылкой на слова главврача больницы.

«Данные пациенты располагаются на территории трех отделений: инфекционного (26 коек), неврологического (26 коек) и терапевтического (34 койки). В поликлинике взрослой на сегодня 225 положительных, с ОРЗ 220. Бессимптомных 5. Детей на участке – 20 положительных. ОРЗ – 4, бессимптомных – 16. И контактных всего 201 человек: 148 взрослых, 53 ребенка», — цитируются на сайте слова Каминского.

Опровергает Олег Каминский и утверждение о резком росте смертности: «В год в стационарах учреждения умирает около 100 человек. Коечный фонд учреждения – 273 круглосуточных койки. Количество законченных случаев на этот год – 4803. Госпитализированы на 1 ноября и продолжают лечение 3964 человека. Из этого числа ковидных было госпитализировано 147 человек, что составило около 3 %. Умерших с диагнозом ковид на сегодняшний день в городской больнице всего 2 человека. Что составило от общего числа 1,3 %. А от заразившихся, переболевших и болеющих (а это 795 человек) – 0,25 %».

Депутат городской Думы, бывший главный врач городской больницы Евгений Баженов в разговоре с ТВ2 пояснил, что основная проблема в нехватке кадров и оборудования.

Стрежевой — это не Томск, где можно госпитализировать пациента в любое лечебное учреждение. Я сейчас про тех, кто не болен коронавирусом. В Стрежевом такой возможности нет. Больница закрыла такие отделения, как терапия, неврология, я про инфекцию не говорю, так как их основная патология — ковид, гинекология закрыта, — пояснил он.

Фото: А. Нечукина, http://admstrj.ru/

По данным Баженова, на конец прошлой пятницы было госпитализировано больше 100 человек.

«Сейчас на прием к врачу просто так не попасть. Сначала нужно пройти доврачебный кабинет, так специально сделали, чтобы разгрузить потоки. Где-то это тактика даже правильная, но есть проблема с узкими специалистами, так как их используют на приеме ковидных больных как обычных терапевтов. Бессимптомных больных не так много, температура есть практически у всех, пускай она даже субфебрильная, то есть до 38. Им тоже рекомендуют вызывать врачей на дом, чтобы они не ходили и не распространяли инфекцию. Нагрузка на скорую, конечно, большая, но пока справляются», — рассказывает Баженов.

Он поясняет, что большое количество врачей просто не остается работать в Стрежевом на постоянной основе.

«Врачи появляются, но примерно столько же и уезжают. Может быть, чуть больше остается. Во-первых, квартирный вопрос. Им предоставляется только временное жилье на три года. А что потом делать? Да, есть программа «Земский доктор», но вы понимаете, что получить миллион в селе и в Стрежевом — это две разные вещи. Если в деревне за миллион можно купить дом и еще что-то к нему, то в Стрежевом за такие деньги в редком случае купишь хорошую однокомнатную квартиру. А ведь у человека нет северных, а стоимость продуктов питания, плата за жилье кратно больше, чем в Томске. Поэтому люди сюда и не едут».

Сам Баженов проработал на томском севере больше 38 лет.

Я бывший главврач городской больницы. В таком упадочном состоянии она не была никогда. Я понимаю, что сейчас все будут оправдываться, говорить, что все хорошо, но давайте смотреть правде в глаза: люди не обслуживаются так, как должны. Единственное, чего на сегодняшний день хватает в больнице, это медикаментов. Но их нет у амбулаторных больных. То есть аптеки пустые, взять нечего, — рассказывает Баженов.