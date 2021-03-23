Где родился, там и пригодился. Март 2000

Истории

В мае 2021 года ТВ2 исполняется 30 лет. Тридцать лет. Тридцать историй из жизни ТВ2, Томска, страны, времени, в котором нам выпало жить и работать. Это истории про реальность, которая менялась на глазах. Это истории про профессию, которой мы жили и продолжаем жить.



История, которая в 2000-м потрясла многих. Про северского мальчишку из детдома, которому в жизни выпал счастливый билет, но вмешалось Государство и устроило ему жизнь на свой лад. Недолгую...

Фото: Олег Мутовкин



Детдомовскому мальчишке из закрытого Северска Сереже Макееву повезло. В 2000-м его захотели усыновить испанцы Эстер и Андреас. До «закона подлецов» было еще больше десятка лет. Международные усыновления в России были еще возможны. Детей из детского дома «Надежда» в 1998-м свозили в Испанию. Худенький глазастый мальчишка полюбился испанской паре. И они ему понравились.



Испанцы стали оформлять документы на усыновление. В детдоме «Надежда» отнеслись к этой перспективе с радостью. Директор детдома Владимир Финогенов, сам бывший детдомовец, говорил, что счастлив, когда подопечных забирают в семью, русскую ли, зарубежную ли, неважно. Главное, чтобы ребенку было хорошо. А он, Финогенов, знает, что такое расти без семьи.

На ту пору это было первое международное усыновление в Северске. Могло бы быть первым… В тот момент, когда испанцы готовились принять в свою семью русского ребенка, вдруг выяснилось, что Сережу срочно хочет усыновить северская семья. Четыре года, что он провел в детдоме, никаким российским усыновителям он не был нужен, а тут вот с появлением испанцев, вдруг, срочно понадобился. Такое вот совпадение. И северский отдел опеки, который, повторю еще раз, четыре года, что мальчишка провел в детдоме, не предпринимал никаких усилий, чтобы найти ему усыновителей, встает грудью на защиту Сережи. Против международного усыновления.

Фото: Олег Мутовкин

Испанцы вдруг узнают, что за право усыновить Сережу, им предстоит судиться. А ТВ2 (журналист Ольга Юрьева и оператор Олег Мутовкин) начинает снимать эту историю. Олег снимает потрясающий кадр. Встреча Сережи с испанскими родителями. Андреас стоит на коленях с распахнутыми руками. Мальчишка несется к нему. Объятия. Счастливые лица. Любовь. Мешки с подарками, которые испанцы привезли детдомовцам. Все понятно. В начале этой истории и испанцам, и даже нам, лучше знающим отечественные реалии, заминка с усыновлением кажется бюрократическим недоразумением. Понятно же, что ребенок уже привык к испанским папе и маме, хочет к ним. И здравый смысл подсказывает, что надо его отдать в ту семью, которую он уже успел полюбить. Отдать людям, которых он уже называет папой и мамой.

Фото: Олег Мутовкин

Фото: Олег Мутовкин

Не тут-то было. Со всей мочи на защиту ребенка встали государственные институты. В северском отделе опеки решают, что Сереже лучше остаться за северской колючкой. «Где родился – там и пригодился. Я не вижу никаких оснований того, что ребенку будет плохо в нашей российской семье», - раздраженно говорит нам на камеру инспектор отдела Татьяна Акулова (посмотрите первое видео, там очень важны интонация и взгляд).

Северчане, которые изначально были в курсе этой истории и сочувствовали Сереже, обращались еще до начала судебной тяжбы за помощью к тогдашнему мэру города Николаю Кузьменко, чтобы он городской отдел опеки как-то урезонил. Еще можно было все остановить и отдать Сережу в семью, к которой мальчишка успел привязаться. Но мэр не счел нужным. Тоже в глубине души считал, видимо, что в городе под его началом живется лучше, чем на испанской чужбине. Работавший на Сибирском химическом комбинате с 18 лет, всю сознательную жизнь проживший в закрытом городе за колючкой, он пребывание в Северске возможно воспринимал даже как своего рода привилегию — ведь в былые годы это так и было.

В общим, со своим «где родился там и пригодился» Татьяна Акулова и отправилась в суд «представлять интересы» Сережи.

Фото: Олег Мутовкин

Где родился – там и пригодился.

Накануне суда северская семья несколько раз забирала Сережу из детдома к себе. Директор детдома и воспитатели рассказывали потом, что мальчишке там не нравилось сразу. Он прятался от северских усыновителей. Постоянно твердил «хочу к испанской маме». В последний раз перед приездом испанцев его увели практически насильно. Люди были настойчивые. И заинтересованные. На тот момент они как раз расширяли жилплощадь. Опять же — так совпало. Но получалось, что Сережа удачно конвертировался в квадратные метры.

Они на ту пору уже успели удочерить девочку Настю. И, похоже, на тот момент не очень справлялись с воспитанием. Позже нам стало известно о письме соседки в северскую администрацию: мол, за стеной на девочку постоянно кричат и не исключено, что бьют. В семье были мать-инвалид и больная бабушка. Что, само по себе, согласно действовавшему на тот момент законодательству, не давало им возможности претендовать на усыновление Сережи.

Где родился – там и пригодился.

Однако же семья претендовала еще на одного ребенка. Почему из десятков детдомовских детей именно Сережу решили срочно отдавать этим людям доподлинно не известно. Умозрительно можно предположить, что г-жа Акулова руководствовалась исключительно патриотическими соображениями, не отягощенными более ничем. Патриотизм... Квадратные метры жилой площади... Судьба человека.

Суд был тоже патриотичен. Он решил оставить Сережу в Северске. Потому что у российских усыновителей приоритет перед иностранцами. Потому что закон. И мы спустя три дня снимаем уже других испанцев: осунувшихся, растерянных (второе видео). Заплаканная Эстер бешено жестикулирует и недоумевает: как такое возможно? Как возможно, чтобы судьбу ребенка определил один чиновник. Тут она была, конечно, не права. Не один чиновник. За плечами Татьяны Акуловой стояло Государство. И она защищала интересы детства именем Государства.

Эстер и Андреас позже усыновили другого мальчишку из наших мест, Андрея. Взяли его в Областном доме ребенка. Писали потом туда письма, рассказывали, как растет Андрей. Присылали видео: церковь, крещение, счастливый обласканный мальчишка. И в каждом письме в Дом ребенка Эстер спрашивала про Сережу: как он там. Писали испанцы и в официальные наши инстанции. Спрашивали у Государства РФ: как там Сережа. Государство в лице прокуратуры отвечало, все в порядке, мол, не тревожьтесь: «Органы опеки и попечительства продолжают наблюдать за семьей усыновившей Макеева Сергея. Каких-либо замечаний в ее адрес не имеется. Ребенок учится, ухожен, своевременно получает необходимое лечение. В новой семье его любят и заботятся о нем…» Любят и заботятся.

Мальчишку, между тем, сдали в психиатрическую лечебницу. Лечить. Он куклам глаза выкалывал, конфликтовал, сбегал. Плохо ему было в той северской семье. Это, кстати, было зафиксировано и в диагнозе. «Расстройство, ограниченное рамками семьи...» После того, как его вернули, продолжал сбегать. И однажды не вернулся вовсе.

Некоторое время спустя тело Сережи нашли в технологическом канале в районе Северской ТЭЦ.

Где родился – там и пригодился.

Семья его усыновителей получила новую четырехкомнатную квартиру в Северске. Через год им отдали еще одного ребенка, двоюродного брата Сережи. Его, кстати, тоже звали Сережа Макеев. И он вместе с Настей тоже убегал из дома. После всего случившегося северские усыновители еще подали в суд на ТВ2: мол, телекомпания нарушила закон, разгласила тайну усыновления и посягнула на их честь и достоинство. Оценили они свое достоинство не очень дорого – в пятьдесят тысяч рублей. Суды затянулись на два года. Выиграть они не сумели, потому что, руководствуясь законом, фамилию их мы в своих сюжетах не называли. Но в остальном у них все сложилось неплохо. До сих пор живут в Северске. Глава семьи служит в церкви. Жена, правда, прихварывает. Приемные дети выросли и уехали. Квартира, говорят, хорошая. Просторная.

Николай Кузьменко, Почетный гражданин Северска, в конце того же 2000 года был вторично переизбран на пост северского мэра, а потом и еще раз. Он хорошо знал и, наверное, любил свой Северск и, говорят, был незлым человеком. Хотел как лучше... Умер в 2013 году.

Инспектор Татьяна Акулова, которая отвечала за интересы Сережи, была вскоре повышена в должности. Из простого инспектора она стала старшим инспектором северских органов опеки, а потом и начальником отдела опеки и попечительства. Продолжала заботиться о детях. Работала много лет. Дважды без особого успеха баллотировалась в местные депутаты. Сейчас на пенсии. Дети, внуки...​

Прошло два десятка лет. Но история эта про то, как погубили Сережу Макеева, крепко сидит в памяти. Всегда ее вспоминаю, когда слышу слова и словосочетания «патриотизм», «национальные интересы», «государственные интересы».