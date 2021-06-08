Гаражу тут не место

Истории

Жительница блокадного Ленинграда, 82-летняя Галина Мухина, и ее муж Николай в 1997 году купили металлический гараж и поставили его во дворе одного из корпусов СибГМУ по адресу Кирова, 18. А в 2020 году руководство СибГМУ через суд потребовало от пенсионеров этот гараж демонтировать. Пенсионеры несколько раз обращались и к руководству СибГМУ, и к администрации Кировского района, и даже к Росимуществу, на чьей земле стоит их гараж. Но никаких результатов нет. До 15 июня Галина Мухина должна снести незаконный объект.

В Томске Галина Мухина живет с 1943 года. Ее вместе с семьей эвакуировали из блокадного Ленинграда. Эвакуировали в Томск, потому что в 1941 году сюда перенесли Ленинградский завод «Пневматика», где работал отец Галины Мухиной.

«Когда началась война, мне было всего три года. Мы жили в Ленинграде, на улице Маяковского, — вспоминает Галина Мухина. — Папу оставили работать на заводе пневматики, так как там еще выпускалось военное оборудование. Потом, когда все электричество в городе погасло, завод встал. И его в 1942 году сократили с завода. Как мы выжили? У мамы был с собой мешочек обойного клея. И из него мама пекла блины. Печку топили мебелью. Книги не жгли. Мама закончила библиотечный техникум и работала в Доме книги на Невском. Но у папы был брат — ветеринар, работал где-то в военной части, и он один раз нам прислал лошадиные кости. Мама их сварила. Вот так выжили. Уехали мы в 1943 году: я, мама, папа и мамин брат – мой дядя. У него диагноз был — спондилит (туберкулез позвоночника – прим. Галины Мухиной). Мама рассказывала, когда мы грузились в машину, то папа упал с нее без сознания. У него уже дистрофия была. Кто-то даже закричал – человека потеряли».

Галина вспоминает: когда они перебрались через Ладогу, к ним подошел высокий рослый солдат с усами и протянул кружку. Эмалированную красную кружку литровую с лапшой. А сверху кусочек сахара. Галина схватила эту кружку и никому не отдавала. Еще помнит, что той зимой было очень холодно. Галина сильно простудилась и долго потом лечилась от последствий той болезни. В детстве у нее часто болели горло и ноги.

В Томск они выехали зимой 1943, попали только весной. Ехали долго, потому что по дороге, в Вологде, отца Галины положили в больницу.

«Жили мы в деревне, не доезжая Вологды. У какого-то старика. Однажды мама возвращалась поздно домой из больницы и попросила ее подвезти извозчика, который вез раненого солдата. Видимо, в телеге были блохи, и одна ее укусила. После этого мама заболела брюшным тифом. И без сознания она пролежала 10 дней. Хозяин выгонял нас, когда узнал, что мама болеет. Это же заразно. Тогда мой дядя взял топор и сказал: если я тебя убью, мне ничего не будет, я инвалид первой группы. Тот сразу смотался. Другой сосед, который жил рядом с нами, нам помогал. Он ходил в колхоз и приносил нам суп. Были такие, знаете, доброта и сочувствие. Моя коллега, тоже блокадница, ей было 10 лет, когда война началась. Она рассказывала, что однажды чуть не потеряла эвакуационный поезд, ходила с бидончиком за едой. И люди едой делились».

Приезд в Томск Галине Мухиной запомнился запахом березовых веток. Она их собирала для печи. Папа Галины сразу пошел работать на ТЭМЗ главным инженером, а мама – готовить кадры для ТЭМЗа в первом Горнопромышленном училище. Жили они на Подгорном, вместе с ними тоже жила семья эвакуированных из Ленинграда. За отцом, вспоминает Галина, приезжал возница на коне по кличке Орлик. Галина это хорошо запомнила, по пути ее завозили в школу на улице Равенства, ныне улица Гагарина.

Фото: из личного архива Галины Мухиной

Закончив школу, Галина поступила в Политехнический университет, а потом почти 50 лет проработала в НПЦ «Полюс». В 1997 году они вместе с мужем жили на проспекте Кирова. Тогда-то и решили купить и поставить злополучный гараж для своего автомобиля «Лада 2104». Без проблем гараж простоял до марта 2020 года за территорией двора корпуса СибГМУ. А потом руководство вуза потребовало сначала в письменном виде, а потом и через суд гараж убрать.

«Мы писали, что я блокадница, что я ветеран, удостоверение прилагали, — говорят Галина и Николай Мухины. — Писали, что автомобиль наш единственный способ добраться до мичуринского участка. И что в период самоизоляции и по состоянию здоровья мы ездить в общественном транспорте не можем. В СибГМУ обращались, в Росимущество Томской и Кемеровской областей, так как земля им принадлежит. В Росимуществе ответили, что нам надо обращаться в СибГМУ. А СибГМу обратился в суд. Мы два раза обращались в администрацию Кировского района. Даже предложили вариант решения этого вопроса. Нам ответили, что не имеют права вторгаться в собственность СибГМУ. Мы думали, что город мог бы применять какие-то льготы к ветеранам и блокадникам. На это и рассчитывали. Но когда мы отдали в первый раз свое заявление главе района Денисович, она сказала, что вы никуда больше не обращайтесь. Ни к мэру, ни к губернатору. Мы решим этот вопрос сами. Но они не решили. Мы отдали свое письмо 26 июня 2021 года, а ответили нам, уже на второе – 21 октября. Сказали, что ничем помочь не могут. Может быть, если бы они нам разрешили сразу губернатору такое письмо отдать, там бы решили этот вопрос положительно. В решении суда сказали демонтировать наш гараж к 15 июня. Все говорят про гаражную амнистию, но мы под нее уже не попадаем».

Фото: Галина Мухина

Фото: Галина Мухина

Фото: Галина Мухина

Суд Мухины проиграли. В постановлении сказано: «исковые требования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации удовлетворить. Возложить на Мухину Г. Н обязанность в срок до 15.06.2021 освободить земельный участок <...> путем демонтажа металлического гаража, принадлежащего ей на праве собственности».

В свою очередь специалист Правового центра «ABC» Валентин Селиверстов рассказал, что решение суда снести гараж было законным и обоснованным. И что отстоять гараж было бы возможно при наличии хоть каких-то документов на землю, подтверждающих размещение.

«ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России в 2007 году осуществлена государственная регистрация права как ранее возникшего на земельный участок площадью 4032 кв. м, на котором и находится гараж ветерана Галины Мухиной. Закон позволяет собственнику участка требовать от иных лиц устранения препятствий владения и пользования своим имуществом. Наличие гаражей параллельно невозможности использовать полноценно земельный участок. Следовательно, ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России имело право на обращение в суд и воспользовалось этим.

Ветеран Галина Мухина в судебном заседании не возражала против переноса/сноса гаража, это прямо отражено в решении. Т.е. с ее стороны не было никакой защиты, не представлялись документы, не оспаривалась позиция ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России и т.д. Единственная просьба была в части срока исполнения, и суд это учел при вынесении решения.



Само по себе решение суда законное и обоснованное, так как независимо от статуса лица (участник ВОВ, инвалид, пенсионер, малоимущий и т.д.) закон един для каждого.

Если коротко, то земля чужая, гараж самовольный, разрешений на его установку никто не давал, все такие объекты подлежат демонтажу в рамках Положения «О порядке освобождения территории МО «Город Томск» от самовольно размещенных объектов» независимо от личности владельца.

Отстоять гараж возможно было, но только при наличии хоть каких-то старых документов, подтверждающих отвод земли/разрешение на размещение. Новая амнистия даст возможность владельцам железных гаражей получать землю в пользование (не собственность) в отведенных для этого местах . А администрация будет определять место».

Сейчас Галина и Николай Мухины уже успели продать свой гараж, а машину пока будут ставить во дворе. Возможно, в следующем году автомобиль уже не смогут водить по состоянию здоровья. А город будет в очередной раз праздновать День Победы и вспоминать о ветеранах.

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