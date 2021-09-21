Галина Немцева: Федеральный центр в очередной раз продемонстрировал пренебрежение к регионам

ТВ2 продолжает обсуждать итоги выборов в Томской области и в России в целом с самыми активными участниками избирательной кампании. В инста-эфире ТВ2 мы обсудили с лидером томского филиала партии «Справедливая Россия» Галиной Немцевой, почему оппозиция не может выдвинуть одного кандидата, насколько административный ресурс помог «ЕР» одержать победу на выборах и почему «Умное голосование» не сработало в Томске в этом году. Далее приводим расшифровку разговора с Галиной Немцевой.

– Галина, какие первые ощущения после выборов?

– Хочу, прежде всего, всех поблагодарить. Люди присылали слова поддержки. Некоторые – даже бюллетени, чтобы показать свою поддержку и свое участие. Всем, кто захочет дальше работать в нашей команде, найдется место и дело. Очень хорошая на нынешних выборах подобралась команда у нас. Надеюсь, что люди не потеряются, несмотря на то, что многие не получили личного результата по одномандатным округам. Практически все были новички без опыта работы. Они учились. Уверена, что смогут реализовывать свой потенциал и дальше. Что касается ощущений? Сделали все, что могли. Кто-то сделал даже больше, чем планировали. Наш лозунг был: «За мирные перемены». Поняла, что городская часть округа готова к переменам и хочет их, а районы, пусть не обижаются, их боятся пока. Или к ним не готовы.

– Есть мнение, что Единая Россия на одномандатных округах успешно использовала амбиции коммунистов, которые оттянули часть протестных голосов и, таким образом, усилили позиции кандидатов от Едра. Согласны с этим мнением или это преувеличение?

– Надо сказать, что протестные настроения были большие. Они удачно ушли и в КПРФ, и к «Новым людям». Запрос на новые лица в политике есть. Но этот запрос интуитивный. «Нигде не работал, не выдвигался, не имеет отношения к политике – буду за него голосовать». Такой вот. А если работал – тогда: все они одна банда. Так по всей стране – не только в Томске. И это дало голоса КПРФ. Люди голосовали за брэнд. И это удивительно, учитывая наше прошлое. Голосовали за партию, а не за персоналии. При этом я не думаю, что это какая-то большая игра Единой России. Не согласна. Еще две недели назад никто не думал, что так может получиться. Отдельно хочу сказать, что желаю мужества держаться Алексею Диденко. Против него была очень грязная кампания, что для Томска не характерно. Это было неприятно. Но она оттянула, думаю, от него часть избирателей. Я думаю, он отстоит свою победу, потому что она очевидная.

– Очевидно, что протестные голоса в сумме побеждают Единую Россию. Возможно ли договориться когда-то оппозиционным партиям? Хоть по какому-то округу. Или это невозможно в принципе?

– История показывает, что на такие договоренности никто не идет. Технология умного голосования как раз и предполагает рекомендацию за кандидата, имеющего наибольшие шансы. Но в этом году она работала под брэнд КПРФ. И не сработала. Мы это видим по результатам.

– Почему в прошлом году на выборах в гордуму сработала, а в этом году – нет?

– На мой взгляд, в прошлом году действительно выбирались альтернативные кандидаты. Они активно работали на округе и продолжают работать. Теперь про нынешние выборы. Если взять мой Академический округ (на выборах в Облдуму – ред. ), то, без ложной скромности, технология умного голосования должна была рекомендовать меня. При всем уважении к оппонентам и их брэндам было понятно, что я более сильный кандидат. Умное голосование поддержало Игоря Лютаева. Есть вопросы. Объективно ли это? И так же было по другим округам областным. Люди смотрели и не понимали, почему так. Мне кажется, что в этом году технология была ориентирована на КПРФ и себя дискредитировала.