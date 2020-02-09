Фотограф — журналист жизни

Отключение: к пятилетию убийства телекомпании ТВ2
Что это было?
Пять лет назад в ночь с 8 на 9 февраля 2015 года телекомпанию ТВ2, к тому моменту четверть века работавшую в Томске, окончательно лишили эфира. Уничтожение телекомпании было результатом спецоперации, тянувшейся около полугода. В апреле 2014 г. под предлогом поломки фидера телекомпания лишилась эфира в первый раз. Так называемый ремонт фидера связистами (томским филиалом РТРС – директор Владимир Юршин), который параллельно сопровождался угрозами Роскомнадзора лишить ТВ2 лицензии на вещание за отсутствие ее в эфире, затянулся на полтора месяца. После того, как начались акции в поддержку ТВ2, сопровождаемые кампанией во многих СМИ, фидер вдруг скоропостижно заработал. Но ненадолго. В конце года РТРС (генеральный директор – Андрей Романченко) расторг с ТВ2 договор на вещание. «Руководство ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2» вышло за границы допустимого между деловыми партнерами», – так объяснили связисты свои действия. Роскомнадзор (руководитель – Александр Жаров) заявил, что выданная ТВ2 накануне лицензия на вещание была технической ошибкой. А антимонопольное ведомство (глава Томской УФАС Владимир Шевченко) уклонилось от решения вопроса о нарушении связистами антимонопольного законодательства. Дело ушло в суды. ТВ2, между тем, отключили от эфира. Десятки сотрудников телекомпании потеряли работу и были сокращены.
Кто это устроил?
В настоящий момент известно, что решение об уничтожении телекомпании принималось на уровне администрации президента РФ. Далее вопросом занимались силовые структуры, а Роскомнадзор и РТРС затем исполнили, что было приказано.
Как это восприняли в Томске?
Жители города зимой 2014-15 гг. организовали три массовых митинга в защиту телекомпании. На каждом из них присутствовали по 3-4 тысячи человек. Было направлено также письмо с протестом против отключения телекомпании в администрацию президента РФ (около 20 тыс. подписей). Со времен пикета против монетизации Томск не знал таких массовых протестных акций. Однако мнение протестующих не было принято во внимание.
Какова была позиция местных властей?
И региональная, и городская власть послушно повторяли спущенную сверху версию о «конфликте хозяйствующих субъектов», прекрасно зная, что в реальности ТВ2 лишают эфира за неподконтрольную властям редакционную политику.
«Я против любых попыток перевода коммерческих споров в политическое русло. Хочу подчеркнуть, что ТВ-2 имеет юридические и финансовые отношения с Томским ОРТПЦ – филиалом федерального учреждения. Именно поэтому ТВ-2 логично решать возникшие проблемы со своими контрагентами, причём юридическими, а не пиаровскими инструментами», - губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«Действительно, на ТВ-2 очень профессиональный коллектив журналистов. Но власть свою позицию обозначила еще тогда, летом. И сказала: «Коллеги, давайте работать в правовом поле». Нельзя эту историю выносить в плоскость исключительно политическую. Это неправильно… Я думаю, что проблема кроется именно в умении договориться со всеми ключевыми игроками на этом рынке. Сейчас существует спор хозяйствующих субъектов. Да, один из них монополист. Как власть может вмешаться? Сказать: «Вы этот бизнес не трогайте»? И что? Я серьезно говорю, ситуация непростая. Но мы же все время говорим, что не нужно, чтобы власть откровенно вмешивалась», - спикер областной Думы Оксана Козловская.
«ТВ2 и ОРТПЦ надо договариваться, но действовать при этом опираясь на закон, в рамках деловых отношений, не выходящих за границы приличия»,– Иван Кляйн, мэр Томска.
Какова была позиция медиа?
Десятки федеральных, провинциальных и зарубежных медиа сообщали о том, что российские власти уничтожают телекомпанию с четвертьвековой историей, пытались поддержать ТВ2. Однако эта поддержка не предотвратила уничтожения телекомпании после того, как наверху было принято соответствующее политическое решение. В Томске были коллеги, которые профессионально рассказывали о происходящем с ТВ2 от начала до конца и поддерживали ее. Были те, кто отрабатывал заказ и писал о «конфликте хозяйствующих субъектов», о том, что ТВ2 просто пиарится, а также о мифических деньгах Госдепа, на которые телекомпания существует. Были и такие томские медиа, которые просто не заметили уничтожения телекомпании и митингов горожан в ее поддержку.
Что было потом?
В течение следующего года Роскомнадзор стал отказывать в продлении лицензий радиостанциям, входящим в Томскую медиагруппу (медиахолдинг, созданный на основе ТВ2). Предлогом для отзыва лицензий стало «второе гражданство» учредителя радиостанций Виктора Мучника (главного редактора ТВ2). Контролирующие инстанции требовали от него доказать отсутствие второго гражданства. Поскольку процедура такого доказательства в законах не установлена, а гражданином какого именно государства является главный редактор ТВ2, Роскомнадзор не уточнил, лицензии отбирать оказалось несложно. Томская медиагруппа была уничтожена.
А что суды?
Суды решали, как было приказано. А если по недосмотру решали в пользу ТВ2… потом все равно решали, как приказано.
Что сейчас?
В течение пяти лет ТВ2 (сейчас это полтора десятка сотрудников) работает только в Сети. Лицензия СМИ Роскомнадзором у ТВ2 также отозвана (все то же мифическое второе гражданство главного редактора). Журналистов ТВ2 под этим предлогом периодически пытаются не допустить на какие-то мероприятия с участием властей либо отказывают им в комментариях. Рекламодателям иной раз намекают на нежелательность сотрудничества с ТВ2 (впрочем, очень многие вполне благополучно продолжают работать с нами, и правильно, и спасибо им за это). А к нам по-прежнему обращаются горожане, когда им надо рассказать о какой-то своей проблеме в надежде на ее решение. Мы рассказываем. И нередко эти рассказы помогают. «ТВ2 всегда с вами!» по-прежнему. Как и три десятка лет назад.
Подробнее обо всем – здесь: Как закрывали ТВ2 и в фильме Мелани Бачиной Аномалия
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Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания
Сергей Гавриловский, нынешний негласный староста Чановки, этой весной с женой Евгенией возвращается в США к детям и внукам. Он обратился к единоверцам с просьбой приехать и поселиться в Чановке и тем самым спасти эту уникальную деревню.
«Дорогие староверы, нашего часовенного согласия, приглашаю вас приехать посмотреть. Как говорил наш духовный отец Мин Иванович, Чановка — райский уголок. Посмотрите зимой, посмотрите летом. Может, кому-то понравится. Здесь жило много людей. Мы прожили здесь шесть лет с божьей помощью. Было бы интересно увидеть новых людей нашего согласия. А то Чановка пустеет, а так здесь все возможно — птицу держать, скот держать. Все дома под шиферной крышей, мало которые развалились до основания, можно подремонтировать, печи во всех целые. Приезжайте, позвоните, телефон будет на этом сообщении. +7-913-825-6186. Милости просим».
В октябре 2019 года съемочная группа ТВ2 побыла в Чановке. По итогам экспедиции был снят фильм «Затерянные в Парабели. Год 7528». Сейчас этот фильм на YouTube посмотрели больше 400 тысяч человек. В Чановку дозвонились несколько староверов из других регионов. Но никто туда так и не приехал.
В январе в Чановку съездил наш корреспондент Вячеслав Балашев. И узнал о том, как сейчас живут ее жители.
Зимой в Чановку ведет зимник. Его вполне сносно чистят. Часть домов заброшена, часть заколочена на зиму. Летом людей в Чановке чуть больше. Зимой всего пять человек.
«В этом доме жила моя мама», — Сергей Гавриловский показывает на пустующий дом.
«В 1937 году этот дом перевезли из деревни Долговская, этой деревни уже нет на картах».
Из США Гавриловские вернулись в Россию из-за тещи и свекрови. Обе бабушки жили в Чановке, были очень старенькими и нуждались в уходе. Сейчас они уже умерли и Гавриловских в Чановке ничто не держит. А в Америке дети и внуки. Самого маленького внука Сергей и Евгения еще даже не видели.
«За три года до отъезда из США у меня началась тоска по Чановке, так что мы передали имущество детям, оформили на них все документы и поехали. Так что вернулись еще и из-за ностальгии».
По пути Сергей рассказывает про быт без электричества и благ цивилизации.
Семенович возит воду в погреба — ледники, чтобы летом был лед, электричества-то нет, это такой холодильник. Мы закладываем в погреб сырой снег до самого потолка, который не тает до конца августа. В подполье свежее молоко прокиснет, а в погребе температура +3, и молоко стоит дольше.
У покосившегося дома остатки антенны, таксофон давно демонтировали, Сергей и остальные жители смысла в нем не видят. Звонить по таксофону очень дорого. Теперь у каждого жителя есть сотовый телефон с антенной на крыше, выглядит он как стационарный телефон.
На улицу выглядывает Гликерия Соломенникова, она в Чановке коренной житель.
«Сейчас вам покажу интересную вещь — я недавно «кросны» поставила».
«Кросны» — это старое название ткацкого станка. Гликерия с помощью соседей восстановила станок, на котором раньше ткала. Научила ткацкому делу ее свекровь, ткали в Чановке половики, предметы одежды и все остальное для хозяйственных нужд.
«Вот это челнок, это мотовило», — рассказывает Гликерия, вставляя деревянные клинья в станок, которые сама недавно выстругала. Это был последний элемент конструкции, станок готов к использованию. Сергей Петрович поздравляет ее с торжественным запуском станка.
Раньше все ткани сами ткали и лен садили, а сейчас уже старые мы стали.
Дома у Гликерии Федосеевны много тканей ручной работы. Полотенца—рушники, настольники—скатерти, все с разными узорами.
«У меня и прялка есть, и кудель (очищенное волокно, приготовленное для прядения), вечерами можно и посидеть с ней, а потом что-нибудь соткать».
Перед выходом Гликерия Федосеевна угощает хлебом, который печет сама, в русской печи. Покупает только муку, дрожжи при изготовлении такого хлеба не использует, вместо них закваска. Хлеб такой хранится дольше, чем дрожжевой.
На обратном пути Сергей показывает на дома, визуально в неплохом состоянии, у этих домов известны хозяева, в случае чего с ними можно договориться о покупке.
Заходим к Гавриловским домой. Евгения Семеновна — жена Сергея, накрывает на стол и рассказывает про детей и внуков, показывает фотографии. Угощает чаем и пельменями с козлятиной. Готовит все на печи. Без света здесь жить привыкли, дизель-генератор запускается ненадолго утром и вечером, топливо администрация района выделяет строго определенное небольшое количество.
Чановка находится недалеко от дороги и от линии электропередачи. До ближайшей ЛЭП несколько километров. Одна из жительниц Чановки, Софья Владимировна Барбаш, зимой из-за отсутствия света уезжает жить в Каргасок. Она обращалась к депутатам и в администрацию сельского поселения, но ей ответили, что денег на строительство дороги и линии электропередачи нет.
Сейчас за дорогой следит Гавриловский. Недавно копали водоотводную траншею: договариваться с экскаватором, руководить работами и искать денег на топливо пришлось самому, так как неформально Сергей - староста деревни. Вот и болит у него сердце, что когда он уедет, поддерживать жизнь в деревне будет уже некому.
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Томский УФАС возбудил дело на «Спецавтохозяйство» за нарушение принципов конкуренции
Томские антимонопольщики возбудили дело на регоператора «Спецавтохозяйство» о нарушении принципа конкуренции при организации торгов на вывоз мусора из Томска и Томского района. Если после разбирательств ФАС докажет, что торги прошли не по правилам, их результаты могут отменить.
Жалобу на «Спецавтохозяйство» в прокуратуру и УФАС подали представители двух частных компаний — «Сорнет» и «Сервис-Плюс». Они указали, что торги на определение компании, которая будет транспортировать твердые коммунальные отходы из Томска и Томского района, прошли с нарушениями — не соблюдались принципы конкуренции, так как заявленные на торги лоты (территории, откуда мусор нужно вывозить) укрупнили и сформировали таким образом, что компании просто не смогли участвовать в аукционах.
«Заявители в жалобах сообщают, что заказчик ограничил конкуренцию, искусственно и необоснованно укрупнил лоты закупок, а также не выставил на аукцион Октябрьский и Советский районы Томска», — говорится в документе УФАС (есть в распоряжении редакции).
«Заявление в ФАС мы подали 25 ноября, это был последний день подачи заявок на участие в торгах. Ее (закупку — прим. ред.) разместили 15 числа. <...> Заявляться на таких условиях не хочется. Мне непонятно, почему таким образом сформировали лоты. Они выстроены по принципу смешения разных территорий. И на торги выставляются территории Томска и Томского района, которые объединили. А сам Томск выставили на торги не полностью», — рассказала ТВ2 директор «Сервис-плюс» Евгения Пасечник.
Директор компании «Сорнет» Иван Булатов считает, что при формировании лотов на 2020 год «САХ» нарушил ряд требований действующего законодательства, в том числе и федерального. А лоты составили таким образом, что поучаствовать в конкурсе смогли не все участники рынка.
«Моя компания на том этапе не могла подать заявку, потому что лоты были укрупнены по географическому принципу, я не мог воспользоваться своим правом на участие, потому что если бы я победил, то сам бы нарушил законодательство. Аукционная документация не содержит тех требований, которые трактует ей федеральное законодательство. Мое личное мнение — единственная организация, которая могла стать участником и победителем конкурса — та организация, которая и стала победителем (речь идет об АБФ-Логистик — прим. ред.). Все остальные участники рынка просто не могли бы выполнить этот объем работ», — отметил директор «Сорнет».
Кроме того, по словам Евгении Пасечник, «САХ», сформировав лоты так, оставил за собой самые выгодные части Томска. Например, обслуживать Октябрьский район выгоднее всего, потому что он находится ближе остальных к полигону. «Отдаленные территории Томского района «САХ» возить не стал, а отдал их в нагрузку операторам. Вообще же по закону седьмая зона подлежала выставлению на торги полностью, при этом весь Томск должен быть разделен не менее чем на три лота без присоединения территории другого муниципального образования. Я думаю, такие законодательные требования установлены не просто так, а для того, чтобы сохранить конкуренцию на этом рынке», — отметила Евгения.
По закону контрактная система в закупках направлена на создание равных условий для всех участников, поэтому любое заинтересованное лицо или компания могут участвовать в конкурсе.
Как отмечает в материалах дела УФАС, «САХ» должен было провести аукцион на обслуживание «Городского округа Томск», разбив его не менее чем на три лота. Но регоператор сформировал лоты с нарушением правил — «не вся территория «Городской округ Томск» была разделена на 3 лота, торги не проводились в отношении Октябрьского и Советского районов Томска». Также антимонопольщики считают, что регоператор не должен был в одном лоте объединять территорию Томска и Томского района, так как такое формирование лотов не позволяет потенциальным участникам торгов просчитать транспортную логистику и собственные затраты на сбор и вывоз отходов. А для участия в таком аукционе участникам требовались значительные суммы, чтобы подтвердить обеспечение заявки и исполнение договора (при участии в аукционе определенная сумма денег вносится на специальные счета в банках — прим. ред.).
УМП «САХ» искусственно укрупнило лоты к рассматриваемым закупкам, объединив части территорий Томского района с территориями Ленинского и Кировского районов. Об этом свидетельствует и то, что на рассматриваемые аукционы было подано лишь по одной заявке, договоры были заключены по максимально возможным ценам в отсутствие снижения цены от начальной цены контракта, — говорится в материалах дела УФАС.
«Логика, почему не включили в торги Советский и Октябрьский районы, мне непонятна. Но юридически трактуется так, что региональный оператор на территории субъекта РФ, в той зоне, где образуется более 30 % отходов от всего региона, обязан выставить на торги не менее 50% территорий. А как они определяют 50 % тех, что остается им лично, либо определяют то, что идет на торги, это их личное дело», — говорит директор «Сорнет» Иван Булатов.
Аукцион проводился на сайте zakupki.gov.ru. Начальная цена контракта в одном из лотов —155 054 143, во втором — 69 023 011. По протоколу от 25 ноября 2019 года оба этих аукциона признали несостоявшимися, так как заявки на участие в каждом подали по одной компании. Специалисты говорят, что федеральный закон о закупках позволяет заключить договор даже с единственным участником аукциона, если так решит конкурсная комиссия.
По результатам ноябрьского аукциона первый контракт заключили с ООО «ЕА Систем» по максимально возможной цене. По второму лоту выиграл также единственный участник торгов «АБФ-Логистик» с максимальной суммой контракта. По данным системы Rusprofile, владельцем ООО «АБФ-Логистик» и «ЕА Систем» является один человек — Константин Чаринцев (Николай Чаринцев — бывший директор САХа — прим. ред.). Он также числится руководителем ООО «Актиния», которое специализируется на обработке и утилизации отходов.
Дело рассматривалось в региональном УФАС 3 февраля, в рассмотрении участвовали все стороны. Следующее заседание назначили на 10 марта. К нему привлекут представителей департамента природных ресурсов, которые участвовали в подготовке конкурсной документации.
Отметим, до реализации мусорной реформы и появления регионального оператора сфера вывоза ТКО не подлежала государственному регулированию, определялся лишь максимальный тариф.
«Раньше такие торги не проводились, частные компании напрямую с заказчиками заключали договоры. Заказчики — это все хозяйствующие субъекты. Например, ТСЖ, граждане, юридические лица, предприятия, у которых образуется мусор», — объясняет директор «Сервис-плюс» Евгения Пасечник. Представители частных компаний считают, что тогда были возможности для естественной конкуренции на рыке. Теперь регион находится в сфере влияния регионального оператора и он объявляет торги на обслуживание территорий, который сам же формирует в лоты.
В «Спецавтохозяйстве» не считают, что при проведении торгов нарушили правила конкуренции и неправильно сформировали лоты.
Мы можем долго на эту тему общаться, просто надо законодательство прочитать. Все конкурсы, которые проводились, были вдоль и поперек всеми проверены и изучены, там только ленивый не смотрел. Поэтому комментировать сейчас не вижу смысла. Пусть проверяют, смотрят. <...> Люди обратились в ФАС, имеют право. ФАС тоже сделал свои действия, тоже имеет право. Все идет своим чередом. Когда будет итог, можно будет говорить, сейчас процесс идет, — ответил ТВ2 директор «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов.
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