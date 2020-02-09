Фотограф — журналист жизни

Истории

Мы встретились с Олей в кафе. К ней не переставая подходили люди. Складывалось ощущение, что я встретилась не с фотографом Олей Назаркиной, а с известной моделью. С ней мы поговорили о свадебной фотографии, о том, как понимать красоту и жить осознанно.

— Бывают ли нефотогеничные люди?

— Нет, это миф. Надо понимать, что когда человек говорит, что он нефотогеничный, он подразумевает: я – некрасивый. А красота — это социальный конструкт. Красота в глазах смотрящего – это реально работает. Нет каких-то четких критериев красивого и некрасивого, зато есть мамы, папы, бабушки, партнеры, одноклассники, которые могут тебе вбить информацию в голову о том, что ты некрасивый. Человек сам себе не мог этого сказать.

— До подхода к зеркалу человек вообще не знает, как он выглядит...

— Более того, у нас для зеркала у каждого есть определенное выражение лица.

— Так же, как на фотографии?

— На фотографии это контролирую я. Задача хорошего фотографа – прочувствовать человека, не задавить его. Как только он придет в точку спокойствия, он даст то, что сам от себя не ожидает. И это дает возможность понять, что на самом деле он фотогеничный и красивый.

— Есть специальные приемы снятия блоков перед камерой?

Можно представить, что ты в бассейне и не можешь дышать через нос.

Но на самом деле это уникально для каждого человека. Я никогда не начинаю сразу снимать, всегда говорю с человеком минут пять-десять. Рассказываю, что нужно делать, как нужно двигаться. Основная часть моих клиентов считают себя нефотогеничными, но почему-то приходит момент и они хотят сфотографироваться. Я сама, когда оказываюсь по ту сторону камеры, начинаю вести себя по-другому. Мне кажется, основная проблема людей вообще, что они считают свои переживания уникальными. А это не так. Нет ни одного переживания, которое было бы уникальным. Я сама из тех, кто думал, что вот так сильно, как я, сейчас никто не мучается. Да 12 000 людей прям в эту секунду это самое делают.

Фото: Оля Назаркина

— Ты мечтала стать фотографом?

— Нет. Мне было отвратительно все равно, кем стать. Когда я заканчивала школу, я пошла туда, куда проще. Поступила на филфак. Написала сочинение по книге, которую не читала, на 86 баллов. По моему Инстаграму, наверное, заметно, что я всегда немного болела графоманством. Всегда писала стихи, рассказы, сочинения. У одного соседа на экзамене спросила, как звали главных героев, у второго — в чем была развязка. Написала пять листов воды, но так как я всегда очень много читала, то мне было легко писать. У меня не было мечты стать космонавтом, фотографом, я просто думала: как пойдет... Не пошло. Я ушла после первой сессии.

Поняла, что это совсем не мое, слишком большой стресс в жизни, а я в принципе всегда придерживалась мысли, что все, что ты делаешь, должно быть для тебя. Я была готова поступаться финансовыми вещами, комфортными для других, чтобы то, что я делаю, было комфортно для меня.

Я ушла и два года работала дизайнером с нуля. Это был справочник. В итоге мы сделали справочника три или два, за это время я научилась работать в фотошопе. А параллельно я снимала для себя и друзей. Я фотала, потому что мне нравилось, и не брала с людей за это деньги. Очень долго до меня доходило, что то, что ты делаешь, должно быть монетизировано. В то время я, конечно, даже не думала о свадьбах. Я говорила, это вообще не моя тема, я не буду.

— Как началась любовь к фотографии?

— Очень сильно хотелось. Сначала не было фотоаппарата в семье, я снимала на обычную мыльницу пленочную. Мама возмущалась, что я снимаю всякую фигню. Вот нормальные люди снимают: я и мои друзья, я с кошкой, я с мамой, а ты снимаешь бабочек и цветочки. Потом лет в 16-17 мне стало сильно интересно, я брала фотоаппараты у подруг и сама же их снимала. А когда у меня появилась собственная зеркалка, я прочитала мануал от корки до корки. Когда я начинала это делать, не было толком ютуба. То есть был, но не было такого массива данных. И все, что можно было сделать, это пойти лично к кому-то на обучение. Либо читать какие-то книги, а они очень классические, завязаны на правилах. А правила... Когда становишься опытным, понимаешь, что они созданы для того, чтобы их нарушать. Когда читаешь книжку, думаешь, если я не сделаю по правилам композиции, будет стремно. Однажды я нашла видео, как снимать цветы в солнечный день после дождя. Выписала все настройки камеры, прикрепила себе на стену листок и думала: вот, будет такой день, когда будут солнце и дождь, и это будет шедевр… Мне потребовалось полгода, чтобы снять листок со стены и понять, что идеальных условий не бывает.

— Как ты свернула на дорожку свадебного фотографа?

— Лет шесть назад я пошла на мастер-класс к Леше Усовичу. Он свадебщик. У меня было ощущение, что я могла бы пойти дальше. Сначала я снимала девочек — было классно, потом стало скучно. Потом парочек, потом семьи — очень классно, но чего-то стало снова не хватать. И я пришла к мысли, что свадьба – место, где можно все это совместить. Несмотря на то что свадебная фотография считается ремесленной абсолютно, в ней сочетаются очень много жанров. Мне было страшно, что меня это сломает в творческой составляющей, что я буду снимать и это будет поток, перестану делать классные вещи и буду делать только то, что люди захотят. Леша смог донести до меня мысль, что можно снимать только то, что хочется, и только тех, кого хочется, правильно выстроив свою работу, и я это сделала.

— Как? Расскажи свой секрет.

— Долгая и упорная работа с целевой аудиторией. Ко мне не приходят случайные люди: они знают, зачем они идут, к кому и почему это столько денег стоит (от 70 тысяч рублей – ред.).

Фото: Оля Назаркина

— Почему люди готовы столько тратить на свадьбу?

— У меня есть не сильно популярное мнение по этому поводу. Свадебная индустрия раздута. То, что пара делает в свой свадебный день, необязательно. Специалисты в этой области год от года повышают эстетическую ценность своего продукта. Современная невеста не может просто пойти в ЗАГС и расписаться. Там же букет красивый, а если платье такое не куплю, сильно плохо будет? Платье, букетик, выездную регистрацию, чтобы у тебя был классный фотограф, видеограф да еще организатор свадьбы. Еще буквально четыре года назад такой ценности просто не было. А сейчас я сама при определенных условиях не соглашусь работать без организатора. Потому что это мое удобство, я знаю, что мне не придется делать то, что не входит в мои обязанности. Я знаю, что буду покормлена вовремя, обнята, если нужно. На сложных свадьбах мы, конечно, друг друга поддерживаем. Раньше этого всего не было. Индустрия не была такой большой, и в ней не было столько денег.

— Что такое сложная свадьба?

— У меня сейчас такое редко бывает.

Но иногда Акела может промахнуться.

Сложная бывает из-за несовпадения с молодоженами. Ты проводишь с людьми около 10-12 часов, и представь, у нас не совпадает чувство юмора: верхушка айсберга, но нагрузка сразу возрастает. Представь жениха, который не хочет сниматься. Мне нужно с ним разговаривать, а если мне не о чем с ним разговаривать? И здесь тяжесть процесса возрастает: ага, нужно подстраиваться. Обычно мне не приходится мимикрировать под общество, но иногда бывают промашки. Или пара чудесная, а гости нет.

Фото: Оля Назаркина

— Позвать-то всех надо.

— С этим стало получше. Если я первый профессионал, с которым встречается пара, то я говорю: подумайте, кого вы хотите позвать, потому что вы никому ничего не должны. Вообще, самое первое, что я говорю: забудьте, что видели. Забудьте свадьбу Саши, Маши, все свадьбы в интернете. Для меня свадьба – это не про фотки, это про комфорт. Я считаю, что люди должны круто прожить этот день, прочувствовать его, как любой другой день. Просто этот день еще меняет твою жизнь вроде.

Фото: Оля Назаркина

— Есть ли все-таки трудности, с которыми ты сталкиваешься во время работы?

— Это очень тяжело эмоционально и физически. Ничем не отличается от любой другой, это прям работа. Ее очень много, и она тебя убивает. Ты весь день на ногах. Нет времени на то, чтобы отследить свои физиологические ритмы: пописать, покушать, присесть. В обычной жизни я очень много на это обращаю внимания, потому что прямая связь в моей голове между тем, как чувствует себя мое тело и как я взаимодействую с миром. На свадьбе я в первый раз иду в туалет часов в семь вечера. Привет, почки и надпочечники. Это большая нагрузка на поясницу, болит шея, болят руки, потому что тяжелая техника. Часто мне приходится стоять, как в йоге: встал на полуприседе и ждешь три минуты момента. Потому что если ты встанешь выше, то кадр сломается. Ниже — стол уже. Летом +35 – ты в рубашке, в брюках, в закрытой обуви, потому что есть дресс-код.

Ну и психологически сильно выматывает. Очень много эмоций проходит через тебя. Иногда пять дней подряд. Мой рекорд рабочий – десять или двенадцать дней подряд. И там было два перелета с поездкой за границу и четыре дня Томск-Новосибирск переезды. Я работала, спала в машине и снова работала.

— Больше ты так не делаешь?

— Нет. Но это было два года назад.

Фото: Оля Назаркина

— А нет такого, чтобы твою работу называли неженским делом?

— Раньше фотография была только мужской профессией. Но довольно быстро от этого отбилось, потому что целевая аудитория, в основном, женщины.

— А почему женщины?

— А потому что социальные гендерные роли. Так принято считать, что девушки любят фоткаться, а парни нет. На самом деле это неправда. Есть люди, которые любят фоткаться, а есть те, которые не любят. И среди них равное количество мужчин и женщин.

Фото: Оля Назаркина

Фото: Оля Назаркина

— У тебя в Инстаграме есть ролик, где женщины выбирают, зайти им в дверь с надписью «обычная» или «красивая». Ты бы в какую дверь вошла?

— Красивая. Но это было так не всегда.

— Расскажи про времена, когда это было не так. Что помогло тебе раскрыться?

— Знаешь, как на Оскаре.

Спасибо маме, спасибо папе, спасибо психотерапевту.

Мне сейчас часто задают этот вопрос, потому что те люди, которые меня знают давно, видят, что я изменилась. Спрашивают, что ты делаешь, чтобы выглядеть вот так. Я могу ответить – ничего. Я просто перестала делать что-либо для того, чтобы выглядеть как-то. Я поняла, что у меня много установок внутренних, сказанных разными голосами внутренними, что женщина должна выглядеть вот так. Я подумала: подождите, я отдельный человек, почему я должна подстраиваться, у меня есть свои представления об эстетике и красоте.

Фото: Оля Назаркина

— Как так происходит, что именно в голове у самой женщины идет эта война с собой?

— Нет виноватых. Женщины и мужчины построили такое общество. Есть какое-то количество мужчин, склонных к мизогинии, но не меньшее количество женщин, как ни странно. То есть патриархат есть, люди, выращенные в нем, есть. Мужчина – царь и бог, и молодец, и может выглядеть как угодно, а вот ты, пожалуйста, соответствуй. А вот список кстати. Ой, подожди, на один лист не уместилось...

Мы не всегда можем увидеть все подтексты. Я тоже была мизогинной: и себя, и остальных, и всех. Плюс в том, что сейчас много информации. Если заглядывать, то мир становится не очень радужным. Например, ездишь по городу и видишь кучу рекламы, не задумываешься. А потом вдруг понимаешь, что очень много сексистской рекламы. Я, например, подписана на телеграм-канал«“Дочь разбойника». Там она выкладывает методично статьи в женских журналах: «Семь способов не отпугнуть мужчину» и вот такие вещи. Еще четыре года назад мне было бы без разницы, а сейчас меня это волнует. И так в фитнес-залах, в косметологических центрах...

У них основная целевая аудитория — женщины, а они свою аудиторию втаптывают в грязь, и женщины все равно идут.

Явный пример мизогинии. Я в такую клинику не зайду и в фитнес-центр вообще не пойду. Это раздутая индустрия, которая говорит: если ты не соответствуешь параметрам, ты не клевый. Тут уже и мужчины попадают. Тот самый обратный сексизм. У меня есть подруга, она ненавидит, но все равно ходит в тренажерный зал. Три раза в неделю, и думает: Господи, я хочу сдохнуть. Я говорю: зачем? Она говорит: надо— это же здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни — это когда заботишься о себе и о понимании того, что именно тебе нужно.

Фото: Оля Назаркина

— Вот мы и подошли к теме осознанности, ты часто об этом пишешь в своем Инстаграме. Что такое осознанность для тебя? Тебе удается жить осознанно?

— Да. Я понимаю, что стоит за каждым моментом, почему это так и почему этому нужно быть. Для меня важно, чтобы события и люди просто не проходили мимо. Это был постепенный процесс. На самом деле я и сейчас выпадаю из этого состояния. Это нормально. Я осознаю, что я выпадаю из состояния осознанности. Осознанность — это ставить себя на первое место. И это не про эгоизм. А про то, что все, что происходит с тобой, важно и нормально. Наше общество так устроено, что многие вещи стигматизированы, в том числе страдание, негативные реакции, плохих девочек никто не любит. А мне это можно. Злиться, бояться. И это нормально. Вот что такое осознанность.

— А есть ли осознанность в фотографии?

— Не поливать бездумно своим инструментом. Когда понимаешь, кого и зачем ты снимаешь. Фотограф — это журналист жизни. Нейтральный — просто освещаешь события. Негативный — например, твое издание придерживается какой-то позиции. Например, оппозиционеры плохие. И есть клюква — ты приходишь, и даже если все было не очень, ты должна рассказать, что все было очень классно. Так же работают фотографии. В течение дня происходят разные события, разные эмоции. Придя домой, я могу собрать две разные свадьбы. Одна будет очень грустная, а вторая про эмоции, улыбки, классная.

Фото: Оля Назаркина

Когда люди ко мне идут, они хотят определенного результата. Они не хотят видеть, как дядя Коля бухал весь вечер водку и не вставал потанцевать. Я сниму один раз за свадьбу дядю Колю. Когда он как раз потянется к своему стакану водки весь счастливый, и поставлю этот кадр туда, где не будет понятно, чему он радуется.

А неосознанный фотограф снимает на всякий случай все и оставляет на всякий случай тоже все. Работа фотографа заключается в том, чтобы грамотно построить историю. Это отличает хорошего фотографа от плохого.

Фото: Оля Назаркина