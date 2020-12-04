Священники в палатах и лекарства на дом: как Россия встречает последний месяц ковидного 2020-го

Истории

В 17 регионах России осталось менее 75 % свободных коек для больных коронавирусом. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Наиболее тревожная ситуация – в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

Количество заболевших едва ли не ежедневно бьет рекорды: 1 декабря – 26,4 тысячи, 2-го – 25,3, третьего – 28,1. Регионы изыскивают койко-места для коронавирусных больных, сокращая стационарную помощь другим пациентам. В 164-тысячном Златоусте инфекционный госпиталь развернули на базе перинатального центра, оставив роженицам единственную койку для экстренных родов, плановые переправляют в другие города. В Севастополе в три раза сокращают места в травматологии – тоже для того, чтобы отдать высвободившиеся под ковид.

С другой стороны, появляются и проблески. И даже не в отчетах чиновников. Так, тюменцы сообщают, что в аптеках наконец-то появились противовирусные препараты и антикоагулянты: их было не достать с самого начала «второй волны». В Перми медики скорой констатируют, что больше не работают в авральном режиме и выезжают на 2-3 коронавирусных вызова в день.

Как страна встречает последний месяц ковидного 2020-го?



Томская область

Томская область перешагнула порог в 19 тысяч заболевших (без учета Северска, где еще около 5 тысяч заболевших). Замгубернатора по социальной политике Иван Деев надеется, что регион вышел на плато.

«Все элементы работают, но снижение обращений идет за счет меньшего количества обращений пациентов. Я думаю, что это плато, по крайней мере, надеюсь на это», — сказал он.

По словам Деева, тяжелых пациентов становится меньше. Сейчас власти надеются на надвигающиеся морозы.



Традиционно при низкой температуре воздуха на улице люди меньше встречаются в торговых центрах и кафе, меньше общаются. Это способствует разобщенности и, соответственно, ведет к снижению заболеваемости. Если разобщение будем максимальным, то можно ожидать снижения заболеваемости коронавирусом, — отметил вице-губернатор.

Если работу скорой помощи удалось нормализовать, то проблема свободных коек продолжает стоять особо остро. По данным на 3 декабря, в Томской области 30 % свободного коечного фонда. Респираторный госпиталь во Дворце спорта еще не начал работу, но в обладминистрации утверждают, что, как только он будет открыт, роддом 4 одним из первых вернется в работу. А между тем, губернатор продлил режим повышенной готовности до конца января, запретив при этом проведение корпоративов, утренников и запретив детям до 14 лет без родителей ходить в торговые центры и кинотеатры.

«Пока нам удается ситуацию держать: у нас хватает свободных коек, мы работаем над открытием резервного госпиталя, мы выстроили систему маршрутизации больных. Конечно, проблемы есть, их просто не может не быть, потому что ни один регион, ни одна страна никогда в этом веке не жили в условиях эпидемии. Но все вместе каждый день мы эти сложнейшие проблемы решаем», — сказал губернатор области Сергей Жвачкин.

Со 2 декабря в регионе заболевшим пациентам стали раздавать долгожданные бесплатные лекарства. Первые наборы уже получили больше 500 человек. Правда, у томичей уже возникли вопросы к их составу.

«Родственникам привезли три препарата, два из которых с недоказанной эффективностью, а третий копеечный парацетамол. В выписанных рецептах есть антибиотик, но его не привезли. Зачем выписывают? Люди пожилые, и они свято верят назначению врачей и при температуре 37,2 пьют уже второй вид антибиотиков. Говорят, что это профилактика пневмонии, им так врач сказал», – написала в группе официального штаба томичка Татьяна.

Сейчас в Томской области ищут волонтеров для раздачи лекарств.

Фото: департамент здравоохранения Томской области

Но наиболее обсуждаемой темой недели стала статистика по смертности. В Томской области, по данным Медиазоны, данные также не совпадали в несколько раз. Из опубликованного на сайте графика следовало, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.

Региональные власти объяснили такое расхождение цифр тем, что ИЦК в своей статистике учитывает смерти, которые произошли в респираторных госпиталях. По словам представителей регионального штаба, в ковид-госпиталях могли умереть не только от коронавируса, но и от других заболеваний — например, пневмоний или хронических заболеваний, которые обострились на фоне ковида.



Редакция ТВ2

Свердловская область

В Екатеринбурге к больным в «красную зону» начали пускать православных священников.

– Больной сначала должен обратиться к заведующему отделения и получить от него разрешение на визит священника, — рассказал отец Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии. — Далее тот приезжает в учреждение, сотрудник больницы помогает надеть одноразовый защитный костюм (после завершения посещения – помогает снять средства защиты) и получает допуск в палату к больному. Совершает церковные Таинства исповеди, соборования и причастия.

Будут ли пускать к больным служителей других религиозных конфессий, пока неизвестно.

На прошедшем еженедельном онлайн брифинге Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области, традиционно заявил о выходе на плато, правда, по его словам, это плато «достаточно высокое». Тем не менее, согласно ежедневной официальной статистике, количество заболевших в Свердловской области немного снизилось.

С сегодняшнего дня на среднем Урале начала работать единая круглосуточная телефонная линия, по которой можно будет получить любую консультацию по COVID-19.

«Позвонив по номеру 122, любой житель региона сможет получить консультацию по лечению от коронавируса, вызвать врача на дом и получить ответы на многие другие вопросы, связанные с COVID-19, — написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. — Нагрузка на систему здравоохранения сейчас очень большая. Прошу отнестись с пониманием к тому, что иногда помощи медиков приходится ждать».

Корреспондент «Новой» позвонил по анонсированному губернатором номеру. Оператор ответил через 54 секунды. Хочется верить, что так будет и дальше.

По данным оперативного штаба, в Свердловской области нет проблем с койками, сохраняется постоянный резерв — около 1 500. При этом в настоящее время стало возможным постепенное возвращение медучреждений к плановой помощи. К штатной работе вернулись ранее вовлеченные в работу с COVID-19 центр «Озеро Чусовское» и отделения центра «Бонум», рассматриваются дополнительные возможности по «обратному перепрофилированию».

В оперативном штабе также заверили, что на Среднем Урале нет дефицита лекарств.

— Закупка препаратов и отгрузка их поставщиками продолжается. В медицинские учреждения региона переданы для выдачи амбулаторным пациентам более 18 тысяч упаковок лекарств. Препараты распределяются пациентам по мере необходимости. Решение о назначении препаратов принимает врач, руководствуясь результатами обследования пациентов и клиническими проявлениями болезни. В работу по доставке лекарств вовлечены волонтеры-медики. Больницам в качестве усиления по поручению губернатора Евгения Куйвашева временно переданы автомобили местных администраций в муниципалитетах.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В оперштабе также подчеркнули, что в регионе сегодня не зафиксировано и проблем с обеспечением больных кислородом.

Третьего декабря в Свердловской области выявлен 382 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 47 445. Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19, общее число умерших с начала пандемии — 1060.

Изольда ДРОБИНА

Пермский край

В Пермском крае растет не только заболеваемость коронавирусом, но и ежедневная смертность. Умирают порядка 20 человек в день, хотя еще в первой половине ноября летальных исходов было в два раза меньше. 3 декабря оперштаб сообщил о смерти 41 человека.

При этом число заражений перестало расти по экспоненте: около 300 новых случаев в день.

В регионе, по данным оперативного штаба, более 1000 свободных ковидных коек. Медбрат пермской скорой Артем Борискин рассказал «Новой газете», что вызовов к больным с подозрением на COVID-19 не очень много – 1-3 за смену, и попасть в стационар пациенту стало проще: «Если требуется госпитализация, иногда приходится повозиться, но давно не слышал, чтобы провозили пациента через все больницы города, как это было месяц назад».

Дарья Н., палатная медсестра «ковидария» в Перми, тоже говорит об уменьшении числа больных, но она не считает, что это «спад инфекции»:

«Количество пациентов, действительно, снизилось. Но, возможно, это связано с изменениями в маршрутизации: в нашу больницу где-то с месяц госпитализируют только пациентов с сопутствующими патологиями. Отделение рассчитано на 75 человек, сейчас занято 48 мест, месяц назад были заняты все места, две недели назад примерно было 53-54 человека. Но болеют много знакомых, поэтому сказать, что все идёт на спад, не могу».

Дарья рассказала, что в больнице бывает недостаточно кислорода: «Проблемы с кислородом есть, на все отделение 4 кислородных места с центральной разводкой и около 40 штук концентраторов, но, зачастую, не хватает их мощности, чтобы помочь пациенту. А с лекарствами особых проблем нет, был период, когда не было азитромицина, арбидола, осельтамивира, но этот дефицит быстро восполнился».

28 ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира сообщил, что амбулаторным пациентам в регионе начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса и пневмонии: «В регион поступает 15 наименований препаратов, утвержденных Минздравом РФ. Обязательное условие для их выдачи – положительный тест, подтвержденный Роспотребнадзором, либо внебольничная вирусная пневмония. Лекарства выдаются медработником после осмотра больного. В поликлинику или аптеку идти не нужно».

На закупку противовирусных, жаропонижающих, антикоагулянтов и антибиотиков направлено почти 98 млн руб. Лекарствами обеспечат 12,5 тысяч человек. Среди бесплатных препаратов – «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Умифеновир», «Грипферон», парацетамол и другие.

На сайте правительства края указано, что в Прикамье доставлена 1 тыс. упаковок «Арепливира», в рамках благотворительной акции производителей, как бесплатное лекарство для заболевших медицинских работников, а «дополнительно Пермский край заключил контракт на поставку еще 7 тыс. упаковок «Арепливира», на эти цели направлено почти 33 млн рублей».

Говорившие с «Новой» медики ничего не слышали про бесплатные лекарства для врачей, а лекарств, выписываемых пациентам, по их словам, часто нет в наличии, и фармацевты предлагают другие препараты той же группы, но не те, которые считаются наиболее эффективными.

– Нам, здоровым, для профилактики раздавали «Кагоцел». Не знаю, спонсорская помощь или реклама. Я отказался. Старший фельдшер сказала: «Подойди, возьми». Я сказал, что «мне этот фуфловир не нужен». Она не настаивала», – поделился медбрат СМП Артем Борискин.

В своем инстаграме, губернатор края Дмитрий Махонин объявил, что в ближайшее время в регион поступит первая партия вакцины Спутник V, рассчитанная на 2249 человек. Вакцинировать сначала будут медперсонал «ковидариев».

Александра СЕМЕНОВА

Тюменская область

1 декабря на юге Тюменской области, в Тобольске, приземлился борт №1. «У Вас, кроме ковида несчастного, еще и ВИЧ имеет место и подрастает, к сожалению», – обозначил проблемы региона президент России Владимир Путин. В ответ глава области Александр Моор рассказал, что в ковидных госпиталях свободны 27% коек, а в случае необходимости у региона есть возможность развернуть еще 1000 коек.

«Последние две недели — это представлено на слайде, и я говорю это с некоторой осторожностью, — мы фиксируем стабилизацию. Это подтверждает не только ежедневное количество заболеваний, это подтверждает наличие свободного коечного фонда — он стабилизировался и даже несколько увеличился», — заявил Моор. Тюменцы отнеслись к этим заявлениям с таким же доверием, с каким узнали о росте своих зарплат в пандемию. Информация о последнем удивила даже Путина.

Фото: сайт Кремля

Люди считают, что статистика занижается за счет отказов медиков проводить тесты на коронавирус: врачи ссылаются на отсутствие показаний к тестированию, но больничный лист пациентам с недомоганием, при этом, оформляют. Социальные сети полны жалобами на то, что дозвониться до поликлиники в будни невозможно, а на прием к врачу удается попасть без очередей только в выходные. Если же тест сделан, то его результаты нужно ждать четыре дня.

Тюменец Ринат Халитов рассказал «Новой газете», как потерял маму. На седьмой день, когда мама дышала дома через кислородный концентратор, ее госпитализировали с 58% поражением легких. Пока оформляли документы, без кислородной поддержки она провела 3 часа. На следующий день кислород в больнице, по словам родственников, так и не дали, а российский препарат для лечения коронавируса «Актемра» Ринат купил в Москве и передал курьером, поскольку в Тюмени был только его турецкий аналог. Оперативно купить препарат «Клексан» также не получилось, семье удалось его приобрести, когда было уже поздно.

– Гелий-кислородную смесь и ингалятор с подогревом мы также покупали сами. Врачей не дозовешься, как будто их нет, на все стандартный ответ: «Мы всем обеспечены». Позже я выяснил – ничего, кроме стандартной кислородной маски, в терапевтическом отделении нет. Через знакомых узнал, что в отделении перебои с кислородом. Написали официальное письмо на использование своего концентратора, – говорит Ринат Халитов.

Из реанимации на ИВЛ Сайтуна Халитова уже не выкарабкалась.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Новой газете» заявили, что чтобы разобраться в изложенных Ринатом Халитовым фактах, необходимо провести проверку.

«Для этого родственники могут обратиться в департамент здравоохранения по электронной почте, – уточнила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина. – После проверки, если заявитель отмечен в карте, как человек, которому допустимо разглашать врачебную тайну, будут направлены ее результаты. Я могу сказать, что моногоспиталь на базе ОКБ№1 является инфекционным учреждением первого уровня, в котором осуществляется кислородная поддержка, а также есть отделение реанимации и интенсивной терапии, поэтому там получат лечение самые тяжелые пациенты на протяжении всего времени функционирования. Мы приносим соболезнования об утрате близкого человека».

На покупку антиковидных лекарств для амбулаторных пациентов Тюменская область получила 57 миллионов рублей. Как заявил губернатор Александр Моор, ранее по аналогичной региональной программе лекарственную помощь успели оказать 22 тысячам жителей области с коронавирусом и контактным лицам.

Если месяц назад в Тюмени было сложно купить даже «Арбидол», то сейчас он есть. Как и ранее ставшие дефицитными «Кагоцел», «Ингавирин» и «Гриппферон». Антибиотики найти также можно, хотя и не во всех аптеках. Антикоагулянты продают дорого: более 3000 рублей стоит сейчас востребованный «Ривароксобан». Бесконтактные термометры продают уже и в строительных магазинах. Правда, по цене, значительно выше, чем в специализированных: 6 500 рублей вместо 990. Зато – всегда в наличии.

Юлия БАТАЛОВА

Челябинская область

В понедельник первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала журналистам, что свободный коечный фонд в регионе держится на уровне 22%. Рост числа заболеваний она объяснила высоким уровнем тестирования.

— Сохраняется высокий уровень тестирования, почти 8 тысяч в сутки. Вы видите, что у нас прибавляется количество фиксируемых случаев ковида, потому что растут объемы тестирования. Надеемся, что положительная динамика сохранится, и нам всем хватит благоразумия отказаться от корпоративов и массовых мероприятий. – сказала Гехт.

Как стало известно Znak.com, областные власти собираются построить новый ковидный госпиталь в Златоусте. По данным сайта госзакупок, только проектирование новой больницы обойдется областному бюджету в 115 миллионов рублей. Планируемый госпиталь даст области 650 коек. Для Златоуста это очень важный проект, так как из-за нехватки коечного фонда, город лишился единственного роддома.

Областные власти продолжают рапортовать о сокращении очередей на КТ. В воскресенье, 29 ноября, по словам Ирины Гехт, было проведено 744 КТ. Со слов чиновницы, «налицо явное снижение очередей». Правда, неделю назад областной министр здравоохранения Юрий Семенов говорил, что «очередь на компьютерную томографию уменьшилась с 809 до 64». Какое же снижение, если вновь появились трехзначные числа?

В последнюю неделю в соцсетях стала широко обсуждаться возможность перехода на дистант челябинских школ. Уже сейчас, согласно данным областного министерства образования, на карантин по ковиду закрыты 12 классов, все — в закрытом городе Снежинске. По ОРВИ закрыт 91 класс в 45 школах Челябинской области. По словам первого замминистра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, вводить дистант чиновники все-таки не планируют.

— Никаких предпосылок для того, чтобы такое решение было принято, мы не видим. Этот вопрос обсуждали. Мы анализируем заболеваемость и детей, и сотрудников. Сейчас цифры ниже, чем на прошлой неделе», – заключила Коузова.

Александр ШЕСТАКОВ



Крым и Севастополь

Медицину Крыма и Севастополя продолжает лихорадить от второй волны пандемии. Растет количество умерших и заболевших, а в больницу попасть – по-прежнему не просто.

В Севастополе под ковид решили отдать отделение травматологии городской больницы, сократив количество коек для травмированных с 80 до 26. При этом само отделение перенесли с первого на десятый(!) этаж. Травматологи в ответ запустили петицию на имя губернатора Михаила Развожаева с просьбой отказаться от перепрофилирования, так как в зимние время в травматологию поступает порядка 40 человек в день, где их лечить — непонятно. Медсёстры и врачи отмечают, что это единственное отделение травматологии в городе.

Чтобы создать новые коронавирусные койки, губернатор обещает в середине декабря достроить новый модуль в инфекционной больнице, и говорит, что в палате будет две койки, хотя по правилам в мельцеровских боксах должен лежать один человек.

«Ртутные градусники в аптеках просто не продаются, а электронные – стоят не меньше тысячи. Спиртовые градусники летом стоили 50-80 рублей, а сейчас – 350-450. Противовирусные подорожали в три раза, – рассказала «Новой» жительница Севастополя Маргарита Степанова. – Горячие линии не работают, врачей не вызвать, результаты тестов ждать долго. Чтобы не сдохнуть, приходится идти в платные клиники. Вот, болели недавно с дочкой, вызвала ей медика, чтобы тест на коронавирус сделали. Ждали специалиста три дня. Результат пришел через 10 дней, отрицательный».

По словам Степановой, очередь к педиатру в муниципальную поликлинику расписана на две недели вперёд. Чтобы попасть к врачу, приходится стоять с больным ребенком с температурой в живой очереди. Полтора-два часа минимум.

«Я больше трех часов звонила на горячие линии по Ковид. Не дозвонилась. Ответили по телефону 112 и дали телефон горячей линии, на которую я не смогла дозвониться», — говорит Маргарита Стапанова. — После этого я обратилась в вацап-приемную (ее ранее как очень эффективный инструмент публично рекламировал губернатор Михаил Развожаев), но мне посоветовали позвонить в Роспотребнадзор. То есть ни по каким телефонам никуда не дозвонишься и врача не вызовешь. В итоге, лечились в частной клинике. Вот так и напишите: я плачу налоги, у меня есть полис, но воспользоваться услугами не могу».

В республике Крым ситуация не лучше. Глава региона Сергей Аксенов признает, что «в отдельных аптеках из-за сбоев поставок есть проблемы с лекарствами». Сейчас на полуострове разрабатывают специальное приложение, в котором можно будет проверить наличие лекарств в каждой аптеке.

Как рассказал собеседник «Новой», в Крыму ведутся спекуляции с лекарствами, в том числе для больных коронавирусом. Есть специальные «аптечные чатики» где стоимость препаратов превышает рыночную в несколько раз. Зато – они всегда в наличии.

«В одном из чатов мой друг прислал запрос на лекарство, и ему в личные сообщения пришел ответ: лекарство, которое стоит 140 рублей, готовы продать за 500 рублей. Так и покупал».



Надежда ИСАЕВА



Башкортостан

Жители Башкирии пребывают в шоке от игнорирования неучтенной избыточной смертности, которая составила в республике 4668 смертей с апреля по сентябрь. Экс-советник Росстата Алексей Ракша в интервью ProUfu сказал, что Башкортостан находится на 4 месте в стране по абсолютному приросту избыточной смертности с апреля по конец сентября, а по ее игнорированию – на первом месте.

Если в Москве избыточная смертность составила около 15 тысяч умерших и почти вся она учтена в смертности от коронавируса, то в Башкирии официально умерших по данным оперштаба всего лишь 85 человек. Ракша связывает это с тем, что в регионах любят занижать некрасивую статистику.

Если принять, что всего лишь 85 человек в Башкирии официально умерли от коронавируса, то сколько врачей среди них, не сообщается. По данным Республиканского профсоюза медработников, выплаты ФСС по случаю смерти были произведены по 7 умершим медикам. В Списке памяти, тем временем, 18 медиков из Башкирии.

На прошлой неделе в СМИ было начато очередное эпидрасследование смерти башкирского врача-терапевта – эта история в разрезе показала все попытки Минздрава не замечать смертей врачей от коронавируса. Речь идет о 60-летнем Илдаре Лукманове (имеется разрешение родственников на публикацию персональных данных). Илдар Лукманов сидел на приеме нетемпературящих больных, то есть не в красной зоне, а потом переодевался и шел по домам к контактным и больным с коронавирусом. Заболев, он не стал открывать больничный, взял отпуск и все равно продолжил периодически выходить работать с температурой, потому что заменить его было некем, заполнял медицинские карты. Больничный ему открыли только спустя две недели, когда с поражением более 70% положили в туймазинскую больницу. В один из дней в больнице, по сообщению врачей из красной зоны, произошел сбой с подачей кислорода, в ту ночь в больнице умерли двое пациентов, а Илдар был срочно переведен в реанимацию – уже посиневший. На следующий день его повезли в Уфу, в клинику Башкирского госмедуниверситета, где подключили к аппарату ИВЛ, но через сутки он умер.

Фото: proufu.ru/

После смерти Илдара Лукманова выяснилось, что сделанные в больнице три теста на коронавирус странным образом оказались отрицательными, хотя он сам сдавал тест в Роспотребнадзоре – и этот тест был положительный. В больнице за все время его лечения не было многих нужных препаратов – родственники сами завозили и передавали в ковид-госпиталь «Эниксум», Гепарин и «Квадрапарин», но сам Илдар жаловался родственникам, что его «не лечат» и «почти ничего ему не делают». После его смерти, когда родственники забирали вещи, почти все ампулы оказались не использованы. Супруга Илдара считает, что его болезнь запустили и что его можно было спасти. Главврач туймазинской больницы в ответе журналистам говорил, что перебоев с кислородом в больнице нет, а начмед ответила, что все назначенное лечение Лукманову проводилось, тем более, что в больнице знали, что он врач и поэтому он был «под особым контролем».

Ранее в интервью интернет-порталу ProUfu активист профсоюзной ячейки Башкирии «Действие» Ирина Тишина – анестезист бригады реанимации Республиканской станции скорой медицинской помощи – рассказывала, что положительные тесты пациентов куда-то пропадают из Единой информационной системы «ПроМед», в которую медики Башкирии, как и в других регионах, вносят данные. Об аналогичных историях говорят и другие медработники – они предполагают, что положительные диагнозы могут стирать задним числом, чтобы не платить медикам полагающиеся выплаты.

Редакция ProUfu

А в это время