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Официальная статистика смертности от коронавируса занижена в 6-15 раз. Такова оценка, которая дается в докладе «Фейк о коронавирусе как государственная идеология», составленном независимыми экспертами.

Как государство манипулирует цифрами? Насколько адекватны меры, предлагаемые Роспотребнадзором? И когда можно смягчать режим? Об этом мы поговорили с одним из авторов доклада, гражданским активистом Алексеем Миняйло.

— Кто участвовал в составлении доклада?

— Эксперты из разнообразных сфер — врачи, журналисты, ученые, гражданские активисты. Всего 50 экспертов из 16 регионов. Борьба с эпидемией — это кроссфункциональная задача. Она включает в себя не только работу врачей и медицинских специалистов, но и в не меньшей степени работу чиновников, предпринимателей, людей, которые распространяют информацию, участвуют в управленческих процессах. Мы посчитали, что самый экономически эффективный способ борьбы с эпидемией — просвещение. Стоимость одной спасенной жизни через просвещение в 12-25 меньше, чем с помощью медицины. Лечение одного пациента от коронавируса, попавшего в больницу, стоит не менее 200 тысяч рублей. С помощью информационных технологий на спасение жизни потратится до 12 тысяч рублей.

— Почему в России так много COVID-диссидентов? Причем абсолютно разные люди: от студентов до пенсионеров.

— Ключевая причина — отсутствие грамотной информационной политики. Государственные СМИ преуменьшали опасность проблемы. Например, известный доктор Мясников с самого начала говорил, что это еще один грипп, что от эпидемии будет польза, потому что люди начнут чаще мыть руки, а все, кому положено умереть, умрут, что коронавирус — х... (нецензурное обозначение мужского полового органа). Именно так Мясников и сказал. С телеэкранов мы слышали, что в Италии все плохо, а у нас хорошо — заболеваемость идет на спад, смертность очень низкая. Хотя в докладе мы доказываем, что это не так.

— К этому добавляется не очень высокий образовательный уровень людей и то, что многие из них не умеют отличать правду от лжи, не владеют ключевым научным инструментарием. В итоге люди, когда видят заголовок в формате «Британские ученые доказали, что...» они этому заголовку верят вместо того, чтобы найти источник статьи и выяснить, что ученые на самом деле сказали.

— Какую цель преследует государство, занижая цифры?

— Я не могу уверенно ответить на этот вопрос. У меня есть гипотеза, что в России основной инструмент чиновников — это пиар. В России не развиваются предпринимательство и инновации, зато создали витрину — «Сколково». Здравоохранение в России в упадке, зато сделали красивую больницу в Коммунарке. Здесь то же самое. Государство не может создать нормальную систему сдерживания эпидемия с помощью тестирования и изолирования контактов, не может оказывать качественную медицинскую помощь тем, кто заразился, но при этом создает искусственную картинку, что у нас все неплохо, занижая цифры по заболевшим и умершим.

Если говорить о прикладных целях, то их, как мне кажется, две. Хотя повторюсь, что я не специалист в этом вопросе. Первое - показать, что чиновники молодцы, что держат ситуацию под контролем. Второе — голосование по поправкам в Конституции, к которому нужно убедить граждан, что пойти проголосовать, как говорит Элла Памфилова, не опаснее, чем пойти в магазин. Хотя мы посчитали, что до 30 тысяч человек могут умереть в результате голосования.

Статистика по умершим вырастет, я думаю, через месяц, так как люди не сразу умирают. Сначала заразится очень много людей, они будут болеть, заражать друг друга. Поэтому по нашим прогнозам пик смертности от голосования придется на первую середину августа. Я думаю, что вырастут даже официальные цифры, хотя сейчас для их снижения сделано достаточно много. Например, в начале июня вышли очередные рекомендации Минздрава, в них говорится о том, что людей, которые переносят COVID-19 бессимптомно, можно не вносить в официальную статистику.

Фото: Лев Мучник

В России зарегистрировано 108,6 млн избирателей. Допустим, очно в голосовании примут участие около 50% избирателей, или 54,3 млн россиян. Мы допускаем, что количество избирательных участков будет примерно таким же, как на президентских выборах 2018 года, т.е. около 97 тысяч.

По мнению исследователей, один из основных двигателей эпидемии — суперраспространители. Это бессимптомные носители, находящиеся в наиболее активной стадии распространения вируса, выдыхающие аэрозоль с высокой вирусной нагрузкой. В этом случае от заражения почти не защищают ни самодельные, ни сертифицированные хирургические маски.

В Москве на 1 зарегистрированный случай коронавируса может приходиться около 3 незарегистрированных. Мы примем это соотношение за верное для всех регионов за отсутствием более точных данных. Это значит, что фактически сейчас, вероятно, немногим менее 1 млн инфицированных. Совокупно бессимптомно распространять вирус будут более 600 тысяч человек. Из них более 200 тысяч будут иметь максимальный потенциал стать суперраспространителями (заразившиеся за 7-12 дней до голосования).

Тогда выходит, что в голосовании примут участие более 200 тысяч потенциальных суперраспространителей (в среднем по 2 на каждый избирательный участок) и более 400 тысяч бессимптомных распространителей (в среднем по 4 на каждый избирательный участок). Из-за того, что аэрозоль держится в воздухе до 3 часов, один суперраспространитель может заразить десятки людей. Мы допускаем, что заражению подвергнутся 20% людей, участвовавших в выборах в течение 1 часа после того, как на участок пришел суперраспространитель, и 5% — в течение 1 часа после того, как на участок пришел обычный бессимптомный или предсимптомный носитель.

Голосование продлится 7 дней с 8:00 до 20:00, то есть 84 часа. В среднем каждый час будут голосовать более 600 тысяч россиян. В течение 1 часа после суперраспространителей проголосуют 1,2 млн россиян, из них заразятся 240 тысяч. В течение часа после обычных бессимптомных распространителей проголосует 2,4 млн россиян, из них заразятся около 120 тысяч.

Суммарно непосредственно вследствие голосования заразятся 1,15 млн россиян уже к 10 июля.Если применить к ним полученный нами ранее коэффициент смертности в 1,4-2,7%, это значит, что голосование по поправкам в конституцию может привести к 16-31 тысячам смертей уже к середине августа. Повторимся, на каждом шаге мы делали крайне консервативные допущения.

(из доклада)

— В Томской области по данным регионального штаба 14 умерших от коронавируса. Федеральный штаб почти месяц (цифры сравнялись только 19 июня) отчитывался об 11 умерших от COVID-19. В статистике Росстата о смертности за апрель говорится, что в Томской области нет случаев смерти от коронавируса, хотя первая смерть произошла 30 апреля. Почему такой бардак?

— В первую очередь, потому что бардак. Большая часть доклада посвящена тому, что управленческая система, созданная Путиным, нежизнеспособна. Это ярко проявляется в ходе кризиса. Мы разбирали действия, предпринятые Германией для борьбы с эпидемией, и действия, предпринятые Россией. За исключением нескольких моментов они совпадают практически полностью. Причем Россия предприняла эти действия раньше Германии, то есть, они должны были принести больший эффект. В действительности хорошо сработало только то, что мы рано объявили карантин. А все остальное провалилось. То есть, это говорит о том, что российские власти способны лишь к симуляции и не способны эффективно воспроизвести меры других стран, в которых управленческая система работает лучше. Это проявляется и в статистике. Казалось бы, не очень сложно подбить данные из 85 регионов из Минздрава и Роспотребнадзора. Но даже с этой задачей здравоохранение не справляется.

В России шансы остановить эпидемию в самом начале были перечеркнуты решением анализировать все тестовые пробы в ГНЦ ВБ «Вектор». До 13 марта все биоматериалы анализировались именно там, лишь 13 марта другие лаборатории 3-4 уровня получили разрешение работать с коронавирусом (по словам опрошенных нами экспертов, во всей России таких лабораторий не более 15). Это привело к эффекту бутылочного горлышка: количество взятых проб значительно превышало мощности лабораторий, в которых эти пробы анализировали. На доставку биоматериала в лаборатории тоже требовалось время. Из-за этого результат получали с задержкой до 28 дней.

В Москве перестали возить тесты в Новосибирск только во второй половине марта. Лишь 8 апреля правительство разрешило частным лабораториям проводить тесты на коронавирус. Для сравнения: 6 марта в Германии тестирование проводили 40 лабораторий, 29 марта — 143 лаборатории. По состоянию на 18 мая Роспотребнадзор аккредитовал 104 лаборатории в 41 регионе РФ, из них только 81 начала проводить исследования.

То есть в критически важный период, когда еще были шансы остановить эпидемию на начальном этапе и избежать колоссальных людских и экономических потерь, тестирование вообще не помогало сдерживать эпидемию. Из-за одного неверного управленческого решения.

(из доклада)

— Мы сейчас исключаем мотив фальсификации, потому что, если бы она и была, то была бы запутаннее. Это видно на примере Алтая, где возможна фальсификация по количеству заболевших, и тогда мы видим, что расхождения могут быть большими. Фальсификация наступает, когда количество умерших от коронавируса прячут в количестве умерших от пневмонии. Данные по последним не публикуются на сайте стоп.коронавирус.рф. А между тем, весной, смертность от пневмонии выросла в 5,5 раз. Хотя весна — это не сезон пневмонии, не должны так от нее умирать. Пик смертности приходится на позднюю осень и зиму.

Был опрос в социальной сети «Доктор на работе», в нем участвовало несколько сотен врачей со всей России, который показал, что многие сталкивались с фальсификацией. Когда в графе «причина смерти» заставляли вместо коронавируса писать другое заболевание.

Заболеваемость и/или смертность от пневмонии превышает заболеваемость и/или смертность от коронавируса в Башкирии, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Саратовской областях, в Дагестане, Карелии, Северной Осетии и Санкт-Петербурге. Сопоставимо количество заболевших пневмонией и коронавирусом в Ростовской области, Самарской области и на Ямале. В 2,5 раза выросла смертность от пневмонии в Краснодарском крае.

В среднем мы выявили на 60% больше случаев пневмонии, чем коронавируса, и в 5,6 раз больше смертей от пневмонии, чем от коронавируса. Эти цифры вызывают подозрение сами по себе: во всем мире происходит эпидемия коронавируса, а у нас она меркнет в сравнении с внезапной эпидемией пневмонии в марте-мае (в других странах эпидемии пневмонии не зафиксировано).

Можно возразить: пневмония — распространенная болезнь, которой в 2018 году переболели 721 926 россиян и умерли 25 642. Однако в Дагестане и Санкт-Петербурге с 1 марта по середину мая почти выполнена годовая норма по смертности от пневмонии. За это время там умерли от пневмонии 1354 человека, или 5,2% от совокупной смертности от пневмонии по всей России за 2018 год. В этих двух регионах живут 5,8% граждан РФ. То есть за 2,5 весенних месяца выполнено 90% годовой нормы. И это если исходить из равномерного распределения смертности от пневмонии по регионам. На самом деле распределение неравномерное — на Дальнем Востоке заболеваемость пневмонией на 37% выше среднероссийской, в Поволжье — на 23%. В теплом Дагестане и обеспеченном более качественной медициной Санкт-Петербурге смертность от пневмонии должна быть ниже среднероссийской.

​До сих пор нет данных о том, кто является возбудителем внезапной вспышки внебольничных пневмоний: бактерии, вирусы, грибы? Естественное действие системы здравоохранения в ответ на масштабную вспышку заболевания — разобраться в причине. Если эпидемия пневмонии мощнее и опаснее эпидемии коронавируса (а по официальным данным это именно так), необходимо выяснить, кто является возбудителем, разработать и внедрить комплекс профилактических и терапевтических мер. Это до сих пор не только не сделано, об этом даже не ведется разговоров.

Суммирование статистики по внебольничной пневмонии и коронавирусу приближает российскую коронавирусную статистику к общемировой. Все это приводит нас к выводу о том, что с высокой вероятностью эпидемии пневмонии в России нет, а есть перераспределение части случаев болезней и смертей от коронавируса на счет пневмонии.

(из доклада)



— Нам писали несколько человек, что в некоторых больницах родственникам предлагают деньги за то, чтобы в графу о причине смерти вписать коронавирус.

— Я не знаю так ли это. Но когда гулял с собакой, разговорился с другим собачником, и он рассказал то же самое. Я бы не исключал такое совсем, потому что фонд ОМС за лечение одного пациента с коронавирусом выплачивает больнице 200 тысяч рублей. В этом случае, если пациент приехал, пробыл два дня и умер отчего-то другого, то может больница так пытается заработать. Однако не думаю, что это носит массовый характер. Надо исследовать.

— Роспотребнадзор для смягчения карантинных норм предлагает ориентировать на охват тестирования, количество свободных коек и коэффициент распространения инфекции. Насколько эти цифры адекватно отображают ситуацию?

— Сразу можно сказать, что коэффициент распространения инфекции и охват тестирования не релевантны. Сами по себе тесты ужасно низкого качества. Сейчас их может быть и обновили, но система построена не очень качественно. Из зарубежных исследований мы знаем, что точность зависит от того и каким образом берут мазок. Если берут из зева или из ноздри, как делает большинство российских врачей, то точность теста в два с половиной раза ниже, если берут мазок из средней носовой полости (в этих случаях палочку пропихивают глубоко, чуть ли не до лба). Долгое время точность тестов была такой, что коронавирус в Москве ставили не по тестам, а по данным компьютерной томографии, о чем есть официальное предписание главы депздрава Москвы Алексея Хрипуна от 8 апреля. По этой причине мы не можем считать, что в России нормальные данные о базовом репродуктивном числе. То есть, если мы не знаем, сколько людей заболели, как мы посчитаем базовое число? Никак. А мы не можем узнать, сколько людей заболело из-за некачественных тестов.

Фото: Лев Мучник

Исследовательских данных о точности российских тестов нет. Анализ первой версии российских ПЦР-тестов свидетельствует об их невысокой точности и потенциально большом количестве ошибок. По мнению эксперта Минздрава, погрешность российских ПЦР-тестов составляет 20-30%, но неизвестно, на каких данных это мнение основано, и идет ли речь о лабораторной или реальной погрешности. Некоторые официальные сведения вообще вызывают оторопь, так, например, по сообщению оперштаба Москвы от 19 апреля, «выросла точность тестирования. Если раньше повторный тест подтверждал диагноз в 40% случаев, то теперь — в 77%». Лишь один из опрошенных нами экспертов считает, что сейчас тесты (во всяком случае в Москве) дают очень точный результат, а серьезные проблемы с их точностью были только в марте.

(из доклада)

— По коечному фонду дьявол тоже в деталях. С одной стороны показатель имеет значение. С другой — развернуто более 100 тысяч дополнительных коек, но при этом большинство из них не оборудованы тем, что необходимо коронавирусным больным. Им необходим кислород, но в большинстве больниц кислородных станций, устройств для подачи сжатого кислорода нет. Если пациент тяжелый, то нужна койка интенсивной терапии. Это не просто койка, рядом с которой поставили аппарат ИВЛ. Это сложное комплексное устройство, за которым должен следить квалифицированный специалист. А их не хватает везде, по всей стране, даже в Москве. В Курганской области врачей хватает только на четверть, в Псковской области на половину.

А оборудование сложное, оно не может работать без специалиста. Знакомый реаниматолог рассказал про недавний случай. Непонятно зачем к инспекции велели продезинфицировать шесть аппаратов ИВЛ. Работу доверили лаборанту, шесть аппаратов сломались.

По идее, так и нужно. Но по идее у нас не работает.

Фото: пресс-служба обладминистрации

Многие больницы не готовы к приему коронавирусных пациентов (общая вытяжка и необорудованные инфекционные боксы, нет разграничения на «чистую» и «грязную» зоны), инфекция распространяется очень быстро. Опрос более чем 4 тысяч врачей из 85 регионов показал, что только 14% врачей считают свое учреждение готовым к приему коронавирусных больных.

89,3% опрошенных врачей считают, что средств защиты в их больнице не хватает или нет вовсе. По состоянию на 8 июня 79 больниц со всей России обратились в благотворительный фонд Православие и мир с просьбой обеспечить их средствами индивидуальной защиты, а благотворительный фонд Созидание закупил средства индивидуальной защиты для 92 медучреждений, причем с 14 мая с просьбами о поставках СИЗ начали обращаться и частные клиники, и ведомственные учреждения.

(из доклада)

— Если в принципе говорить о мерах, которые предлагает Роспотребнадзор, то они дырявые и неэффективные. Давайте, нанесем разметку на пол. Классно. Кто вообще сказал, что разметка на полу работает? Если супер-распространитель — бессимптомный человек на 3-7 дне заболевания заходит в помещение, то он не кашляет и не чихает. Он выдыхает мельчайшие частички влаги, которые содержат коронавирус и которые распространяют аэрозоль. То есть вместо продуманной системы опять фикция. Как делали в Китае? Человек оставляет заказ, а ему выносят сумку с продуктами. Он не заходит в помещение, а на свежем воздухе риск заразиться коронавирусом меньше.