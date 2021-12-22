Прямая линия Сергея Жвачкина: фактчек ТВ2

Накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин впервые за девять лет решил пообщаться в прямом эфире с жителями региона и провел прямую линию. В ходе телевизионного общения с ведущей и зрителями он ответил на некоторую часть присланных накануне эфира вопросов. По обыкновению не обошлось без упреков в адрес СМИ. «Знаете, люди, читая нечистоплотные средства массовой информации, к сожалению у нас такие есть, формируют какой-то блок, от которого очень тяжело уйти», — посетовал губернатор. Мы, как и губернатор, считаем, что информация должна быть достоверной. Поэтому проверили некоторые его утверждения.

Автор: администрация Томской области Автор: администрация Томской области

Сергей Жвачкин: «Да, есть предприятия общепита, потери которых 30% и больше. Но общие потери предприятий общепита с начала года составляют 4%. Есть предприятия, и их большинство, - это предприятия фастфуда, дорогие рестораны, средние рестораны, предприятия, которые перестроились на оказание услуг по выносу продуктов. У них сегодня доходы выросли до 100%. Мы это знаем. Не забывайте, мы государство и видим это. Есть же отчетность». Фактчек: Сергей Жвачкин, вероятно, приводит данные Томскстата. Ранее ведомство сообщало, что по итогам десяти месяцев 2021 года оборот общепита упал на 4%. Однако это данные с января по сентябрь. QR-коды были введены в Томской области в ноябре, и приведенная губернатором статистика просто не отражает состояние отрасли после введения этих мер. Общественный бизнес-омбудсмен Елена Ульянова утверждает, что после введения QR-кодов, в первую неделю ноября падение выручки ресторанов, баров и кафе составило 61%. «Это среднее падение по отрасли, потому что выручка «Перчини» упала на 70%, в развлекательном комплексе «Шарики» на 87%, а в банкетном зале «Белое озеро» — на все 100%», — приводит она цифры. С ней солидарны и представители отрасли. «Уважаемый Сергей Анатольевич! Мы, представители сферы общественного питания, после встреч с несколькими департаментами и должностными лицами Администрации Томской области, вынуждены просить Вас о личном участии в нашей критической ситуации. После введения QR-кодов падение выручки в залах предприятий общественного питания составило более 60%. Эти данные подтверждаются не только сводной информацией (Приложение №1 к обращению), но и отчётами онлайн-касс через ФНС. Учитывая, что средняя рентабельность ресторанного бизнеса составляет около 15% от базовой выручки, вся отрасль целиком стала убыточной», — говорили они в письме.

Сергей Жвачкин: «Да, сегодня проблема с очередями в поликлинике есть. Причины две. Одна — это проблема сегодняшнего дня — ковид. Вторая — нехватка медицинских работников, о которой мы не один день говорим. На сегодняшний день у нас развернуто госпиталей с красными зонами на 2600 мест. <...> В пиковые ситуации было 3500 коек. Как только заболеваемость снижается, мы открываем койки для планового лечения. Для обслуживания людей, заболевших ковидом, сегодня 5 тысяч медицинских работников. Откуда они пришли? Из поликлиник, это те же люди, вы же понимаете. Поэтому, как только мы победим ковид, то эти люди вернутся к плановой работе. Вторая причина — у нас действительно не хватает сотрудников, по разным причинам. Это результат страшных 90-ых и 2000 годов. Когда мединститут выпускал третью часть не врачей-терапевтов, а бухгалтеров, экономистов. Понятно, что университету тоже надо было выживать, он получал за это деньги. Поэтому нехватка врачей сегодня есть на территории Томской области. Что для этого делается? Например, за последние девять лет по разным программам направлено больше тысячи врачей. То есть практически по сто человек врачей мы добавляем в территории. Но потери в 90-ые были такие огромные, вы сами помните, что ни лекарств не было, ни врачей, что мы сегодня восстанавливаем-восстанавливаем, но этого не хватает». Фактчек: Сергей Жвачкин говорит про «лихие 90-ые», однако забыл о временах гораздо более близких, а именно о реформе здравоохранения, которая началась в 2010 году и во многом сводилась к простому — оптимизации. В мае 2012 года, после избрания на третий срок, президент РФ Владимир Путин подписал указы о повышении зарплат бюджетникам. Их прозвали «майскими». По ним «средняя зарплата» врачей должна была к 2018-му в два раза превышать среднюю по региону, а младший и средний персонал — получать не менее одной средней зарплаты по субъекту федерации. Для выполнения обещаний Путин «постановил» обеспечить «повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций». С 2013 года, после «реорганизации», общее число коек в России уменьшилось с 1 млн 167 тыс. до 1 млн 44 тыс. на начало 2019 года. Так, в 2013-2018 годах число коек в регионах Сибири (включая Бурятию и Забайкалье) упало со 166,89 тыс. до 149,4 тыс. К началу 2019 года обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек, например, в Бурятии снизилась с 78,7 до 68,2, в Красноярском крае — с 76,6 до 66,3, в Новосибирской области — с 87,5 до 83,6.

Однако с началом пандемии число коек для лечения инфекционных заболеваний стало резко расти. Если на конец 2019 года их в России нассчитывалось 58 тысяч, то к началу 2021 года стало больше 220 тысяч.

При этом число врачей продолжается сокращаться. Росстат, говоря о численности врачей, оказывающих медицинские услуги, приводил следующие цифры по Томской области: в 2010 году — 7250 специалистов, в 2015 году — 5758 человек, в 2020 году — 5687 человек. Иван Деев, занимавший пост замгубернатора по социальной политике, объяснял расхождение в цифрах разными методиками подсчета. Однако сейчас руководители многих медицинских организаций говорят о том, что врачи не выдерживают ритма работы и увольняются. «За 10 месяцев этого года респираторными бригадами 3-й горбольницы было осуществлено более 15,5 тысяч выездов, это в 2,5 раза больше, чем за весь 2019 год. Многие не выдерживают — девять молодых докторов после медуниверситета уволились за этот год, не проработав и месяца», — говорил главный врач горбольницы №3 Вадим Бойков, выступая на облдуме.

Не все так хорошо и с программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По данным властей, уезжает после окончания программы каждый второй специалист. «Программа «Земский доктор» действует с 2012 года. <...> За это время в сельскую местность было направлено более тысячи врачей. Что произошло за эти годы? Во-первых, не менее 50-60 % (по разным районам области данные разнятся — прим. ред.) людей осталось работать в сельской местности. Достаточно <...> тех специалистов, надо это признать, которые уезжали из того места работы, куда были направлены, отработав положенный срок», — говорила спикер облдумы Оксана Козловская.

Сергей Жвачкин: «Мы - лесной регион. Есть расчет: сколько можно заготавливать сегодня леса. Этот расчет мировой, он один для всех стран мира, он был в Советском союзе, он сегодня. По лесосырьевой базе в год Томская область может заготавливать 40 млн кубометров леса. В Советском союзе в год заготавливали 10-12 млн кубометров. Мы сегодня в самый хороший год заготовили 7,5 млн тонн. Напоминаю, мы можем официально заготавливать 40 млн кубометров. Мы еще 30 млн можем заготавливать. Это же деньги: деньги для ваших населенных пунктов, для детей, для строительства школ, для налогов. Лес же растет. Его вырастает столько, его надо срубать. Потому что переросший лес — это вред для лесов. Это пожары, это все остальное. Есть санитарные рубки, разные вещи. Мы сегодня даже до Советского союза не дотягиваем». Фактчек:

Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко поясняет, что скорее всего Сергей Жвачкин говорит о расчетной лесосеке. «Она считается по старинным немецким формулам, которые были заимствованы нами в середине позапрошлого века и придуманы были совершенно для других условий. Для лесов, в которых ведется качественное лесное хозяйство, лес воспроизводится за оборот рубки, где лес защищен от пожаров, вредителей, воров и других непроизводительных потерь. И где весь лес доступен. У нас ничего из вышеперечисленного нет — не обеспечивается восстановление леса за оборот рубки, у нас колоссальные потери, в том числе и в Томской области, — это и пожары, и шелкопряд. Эти огромные потери значительно превышают объемы рубок. Поэтому у нас эта расчетная лесосека представляет липовую величину, которая отражает температуру обратной стороны Луны, а никак не реально возможный объем лесопользования. И, конечно, ни к какому экологическому балансу это отношения не имеет. Что касается высказывания, что если не рубить, то будет гореть, то это что-то из разряда детских страшилок», — комментирует специалист.

Сергей Жвачкин: «За этот год мы высадили 38 тысяч гектаров молодняка. Мы пользуемся старыми данными, которые устарели. Когда десять лет назад мы с командой пришли, мне показали пригоршню семян для воспроизводства леса, кило сто, по-моему. Сегодня у нас тонна семян. Спасибо нашим арендаторам, благодаря им мы строим самый крупный в России лесосеменной комплекс. Еще скажу то, что с арендаторов мы в этом году, еще год не закончился, свыше 800 млн налогов получили. Получили на местах: в Асино, в Первомайском, Тегульдетском районе. Гордитесь томичи. Гордитесь, пожалуйста, лесозаготовками, которые у нас идут». Фактчек: Вот статистика по лесовосстановлению за 2020 год. Областные власти сообщали, что в прошлом году лесовосстановительные мероприятия провели на территории в 46,6 га. При этом на территории в 43,4 га — это естественное лесовосстановление, то есть лес вырос самостоятельно. Искусственное лесовосстановление было проведено на территории в 1,8 га, а комбинированное — в 1,4 га. Руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко в интервью ТВ2 отмечал, что интенсивность ухода за молодыми лесами в Томской области примерно в 20 раз ниже уровня, который соответствовал бы интенсивности лесовосстановления. «Это если судить по официальным документам. Так было пять лет назад, это последние данные, которые были официально опубликованы и доступны. У нас нет никаких оснований думать, что за пять лет ситуация изменилась, если предыдущее десятилетие она была такой. Без правильного лесовосстановления нормальное выращивание леса не обеспечивается. Можно сажать леса сколько угодно, хоть в два слоя после каждой рубки, но ничего не вырастет, если нет полноценного цикла мероприятий. Особенно в первые 20 лет после посадки», — говорил он.

Сергей Жвачкин: «Очередная сказка, которую когда-то кто-то рассказал. Разные СМИ бывают. Те предприятия, которые вы перечислили, это предприятия, которые были закрыты в 90-ые годы. Во всяком случае за десять лет моего губернаторства ни одно крупное предприятие в Томске закрыто не было». Фактчек: Это не совсем так. Например, в 2020 году закрыла производство «Сибирская карандашная фабрика». Сама «Сибирская карандашная фабрика» перестала работать в конце 2019 года, 150 сотрудников остались без работы и каких-либо выплат. По словам сотрудников, проблемы с финансами на предприятии начались в 2019 году, когда стали задерживать платежи за свет, тепло, потом зарплату. «Сибирская карандашная фабрика» была единственным местом в России и странах СНГ, где делали карандаши из кедра. История предприятия началась в 1912 году, когда царское правительство организовало в Томске фабрику, которая стала пилить кедровую дощечку для производства всех выпускаемых в империи карандашей.

В 2020 году Томская область потеряла еще один бренд. В городе закрылась производственная площадка, которая была на территории фабрики «Красная звезда», где выпускались знаменитые конфеты «Томская птичка». Переезд в Яшкино Кемеровской области объясняется обветшанием здания фабрики и отсутствием возможности производить продукцию, не нарушая требований законодательства. Переезд «птички» — это вынужденная мера, подчеркивали в «KDV Групп».

Понесла потери и IT-отрасль региона. Так, в 2016 году американская компания F5 Networks Inc, занимающаяся разработкой IT-технологий закрыла офис в Томске и перевезла более сорока своих сотрудников в Кремниевую долину. Компания F5 Networks, Inc. работает в области сетевого предоставления приложений (ADN), обеспечивает возможность крупнейшим в мире предприятиям и поставщикам услуг в полной мере оценить выгоды использования виртуальных сред, облачной обработки данных и управления ИТ-ресурсами по требованию.