«Это может убить все авторские экскурсионные проекты»

Истории

Автор московского экскурсионно-просветительского проекта «Совсем другой город» Ирина Стрельникова опубликовала петицию против закона об обязательной аттестации экскурсоводов. Под петицией стоят имена 23 экскурсоводов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова и Нижнего Новгорода, на данный момент ее подписали четыре с половиной тысячи человек. Законопроект, внесенный правительством и принятый в Госдуме в первом чтении, запрещает деятельность гидов без аттестата и обязывает получать его повторно каждые пять лет.

Фото: Ирина Стрельникова

По мнению Ирины Стрельниковой, аттестация гидов должна быть добровольной, чтобы ее проходили экскурсоводы, работающие с турфирмами и туристами, желающими нанять именно аттестованного гида. Стрельникова считает, что такую практику, которая уже применяется в Москве и Санкт-Петербурге, нужно распространить на всю Россию и ввести общедоступный реестр аттестованных экскурсоводов.

Также с принятием указанных в законопроекте изменений экскурсоводами и гидами-переводчиками смогут работать только граждане России, «если иное не предусмотрено международными договорами». Такой запрет авторы законопроекта объясняют тем, что отечественный туристический рынок «планомерно захватывают иностранные гиды-переводчики», из-за чего иностранные туристы «получают искаженное представление об истории и культуре России». Кроме того, правительство ссылается на опыт европейских стран с законами, не позволяющими иностранцам и людям без образования оказывать услуги туристам.

Не обязаны получать аттестат работники централизованных (действующих минимум в трех регионах) религиозных организаций, люди, не берущие денег за услуги гида, и сотрудники владельцев объектов, проводящие по этим объектам экскурсии.

Мы поговорили с томским экскурсоводом и директором музея «Профессорская квартира» Екатериной Кирсановой о том, почему такой закон не повысит качество услуг экскурсоводов, а только вынудит независимые экскурсионные проекты прекратить работу или уйти в «серую» зону.

Фото: Виктория Мучник / ТВ2

Расскажите, почему вы подписали эту петицию, почему считаете, что это важно?

Еще до подписания петиции я вступила в Союз экскурсоводов, созданный на волне противодействия этому закону. Дело в том, что в современной России введение обязательной аттестации экскурсоводов противоречит действительности, которая сейчас образовалась. В экскурсии пошли люди максимально профессиональные в очень узком сегменте: историки, театроведы, архитекторы, инженеры. Таких проектов очень много, это очень живой и интересный процесс, когда людям становится важным восстановить собственную историю, восстановить разрывы, которые происходили все двадцатое столетие. И это все не может быть абсолютно бесплатным: люди на этом еще и зарабатывают.

Но, если примут такой закон, нам придется придумывать какие-то другие названия для независимых экскурсионных движений. А зачем придумывать, что это какая-то лекция под открытым небом, как предлагают сторонники этого закона, если это именно экскурсии. Второй момент: обязывать профессионала, который досконально знает всю историю железных дорог, проходить курсы повышения квалификации, аттестовываться в каждом регионе, это, по-моему, абсолютная бессмыслица.

Можно сделать добровольную аттестацию, и тогда необходимо продумывать механизмы, почему лично я как профессионал была бы заинтересована в аттестации. Совершенно непонятны эти цифры про пять лет, и абсолютно чудовищна аттестация только в одном регионе. В центре России одна экскурсия может захватывать до четырех-пяти областей. Боятся, что, раз человек водит экскурсии сразу по пяти областям, то он будет поверхностен. А здесь, мне кажется, регулировать должен именно рынок, потому что мы сейчас обладаем потрясающими механизмами и технологиями, через которые мы можем оставлять отзывы.

Авторы законопроекта ссылаются на опыт европейских стран. Действительно ли там есть подобное законодательство?

Когда сторонники обязательной аттестации начинают говорить, что это есть во всей Европе — это неправда: во всех странах Евросоюза происходит по-разному. Например, в Италии очень жесткий аттестационный экзамен, но человек, получивший аттестат, имеет право вести экскурсии по всему Евросоюзу.

При этом какие-то особые объекты культурного наследия имеют право делать свою аттестацию. Например, Ватикан и Колизей отдельно аттестуют экскурсоводов. В то же время в Германии, Великобритании или Швейцарии обязательной аттестации нет, но если экскурсовод намеревается возить экскурсии за пределы этих стран, то он должен будет пройти аттестацию.

Фото: архив Екатерины Кирсановой

Как вы считаете, такой закон приведет к повышению качества услуг экскурсоводов?

Абсолютно уверена, что не приведет, потому что я пока не вижу тех механизмов и критериев, по которым это будет работать. Если мы вводим подобную аттестацию, хотим снять кальку с той же Италии, жесточайший конкурс, тогда надо дать право вести экскурсии в любом объекте, то есть я смогу приехать в Эрмитаж и спокойно с этими корочками проводить экскурсию по Эрмитажу.

В отношении России я не уверена, что это действительно будет качественная история, потому что пока здесь нет выработанного механизма того, как будет проходить аттестация. Я боюсь, что у нас это превратится в выжимку денег с лишней головной болью. И все-таки надо смотреть на контекст развития страны, потому что Италия — это европейский лидер в плане экскурсий, а Томск или Кемерово с этим просто несопоставимы: здесь очень маленький туристический поток. Но есть потребность у самих жителей узнать историю родного города. Поэтому у внутрироссийского экскурсионного движения совершенно другие цели и задачи.

Как сильно обязательная аттестация ударит по независимым экскурсоводам?