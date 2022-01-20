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Это и есть война
Специальный проект «Синдикат-100», призванный напомнить о мире.
Про войну в последнее время стали говорить как-то совсем легко. И люди из власти, и обслуга их из телевизора. Подсчитывают подлетное время ракет, хвалятся первенством в гонке вооружений, даже ядерной войны, кажется, не сильно страшатся. Почему? Потому что беды войны – это то, что будет не с ними. Как им кажется. Сами надеются отсидеться в бункерах или в телевизоре. В окопах гнить они точно не будут. И детей своих от войны тоже найдут, как уберечь. Воевать пойдет на чужой земле парнишка из Сургута или Красноярска. И его мать будет стоять потом над запаянным гробом. Да и не факт, что будет этот самый гроб. Что не зароют где-нибудь как собаку.
Они, пропагандирующие сегодня войну, или циничные подлецы, или безумцы. А что мы? Достанет ли у нас сил это остановить пока не поздно?
«Синдикат-100» публикует серию фотографий, сделанных на разных войнах последнего века. Не отводите глаза. Посмотрите на эти фотографии внимательно. Это и есть война.
В больнице Аль-Кинди. Раненый ребенок, вся его семья погибла в результате ракетного удара на южной окраине Багдада. Ирак, 1 апреля 2003 года.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Грозный, Чечня, январь 2000 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Центорой, Чечня. 16 декабря 1999 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Некоторые фотографии – из фонда снимков, собранного историком Григорием Шепелевым (Национальный институт восточных языков и цивилизаций, Париж). Их авторы – неизвестные солдаты и офицеры Вермахта. В 1939–1945 гг. они сделали множество любительских фотографий, запечатлевших события Второй мировой войны. Вопреки изначальному замыслу авторов (только очень немногие из них выразили в снимках свое критическое отношение к происходившему), сегодня эти фотографии становятся свидетельством совершенных ими военных преступлений, дают нам яркое представление об ужасах войны, служат предостережением против возрождения нацизма, ксенофобии и милитаризма. Снимки опубликованы в монографии Шепелева «Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта. 1941–1945 гг.».
Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Добровольцы убирают тела с улиц Триполи. Ливия, 28 августа 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Хомс, Сирия. 12 мая 2014 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Работник кладбища несет многоразовый гроб в хранилище после похорон женщины, погибшей в результате взрыва в Багдаде. Ирак, 31 марта 2003 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Афганские шииты бьют себя цепями в память об Ашуре. Кабул, Афганистан, май 2009 года.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Днепропетровск, Украина. 26 марта 2015 года. Солдаты загружают боеприпасы в старый БТР в тренировочном лагере недалеко от Днепропетровска.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев