Про войну в последнее время стали говорить как-то совсем легко. И люди из власти, и обслуга их из телевизора. Подсчитывают подлетное время ракет, хвалятся первенством в гонке вооружений, даже ядерной войны, кажется, не сильно страшатся. Почему? Потому что беды войны – это то, что будет не с ними. Как им кажется. Сами надеются отсидеться в бункерах или в телевизоре. В окопах гнить они точно не будут. И детей своих от войны тоже найдут, как уберечь. Воевать пойдет на чужой земле парнишка из Сургута или Красноярска. И его мать будет стоять потом над запаянным гробом. Да и не факт, что будет этот самый гроб. Что не зароют где-нибудь как собаку.

