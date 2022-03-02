Это и есть война
Специальный проект «Синдикат-100», призванный напомнить о мире.
Изначально спецпроект «Это и есть война» был опубликован в январе. Когда про войну только начинали говорить. Когда только подсчитывали подлетное время ракет, хвалились первенством в гонке вооружений, и кажется, что не сильно страшились ядерной войны.
Тогда этот проект был опубликован как предупреждение. А с 24 февраля он выглядит, как сбывшийся прогноз. Именно в тот день Владимир Путин поручил начать так называемую «спецоперацию» на территории Украины (Роскомнадзор вынуждает СМИ называть военные действия в Украине «спецоперацией» и под угрозой блокировки удалять материалы, где применительно к происходящему используется слово «война»- ред.).
А позднее и вовсе поручил перевести силы сдерживания России в режим боевого дежурства. К силам сдерживания относится, в том числе, и ядерное оружие.
Тогда этот проект был опубликован как предупреждение. А с 24 февраля он выглядит, как сбывшийся прогноз. Именно в тот день Владимир Путин поручил начать так называемую «спецоперацию» на территории Украины (Роскомнадзор вынуждает СМИ называть военные действия в Украине «спецоперацией» и под угрозой блокировки удалять материалы, где применительно к происходящему используется слово «война»- ред.).
А позднее и вовсе поручил перевести силы сдерживания России в режим боевого дежурства. К силам сдерживания относится, в том числе, и ядерное оружие.
И встает вопрос: А что мы?
Достанет ли у нас сил это остановить пока не поздно?
Достанет ли у нас сил это остановить пока не поздно?
«Синдикат-100» публикует серию фотографий, сделанных на разных войнах последнего века. Не отводите глаза. Посмотрите на эти фотографии внимательно. Это и есть война.
В больнице Аль-Кинди. Раненый ребенок, вся его семья погибла в результате ракетного удара на южной окраине Багдада. Ирак, 1 апреля 2003 года.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Грозный, Чечня, январь 2000 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Центорой, Чечня. 16 декабря 1999 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Некоторые фотографии – из фонда снимков, собранного историком Григорием Шепелевым (Национальный институт восточных языков и цивилизаций, Париж). Их авторы – неизвестные солдаты и офицеры Вермахта. В 1939–1945 гг. они сделали множество любительских фотографий, запечатлевших события Второй мировой войны. Вопреки изначальному замыслу авторов (только очень немногие из них выразили в снимках свое критическое отношение к происходившему), сегодня эти фотографии становятся свидетельством совершенных ими военных преступлений, дают нам яркое представление об ужасах войны, служат предостережением против возрождения нацизма, ксенофобии и милитаризма. Снимки опубликованы в монографии Шепелева «Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта. 1941–1945 гг.».
Беслан. Северная Осетия, сентябрь 2004 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Добровольцы убирают тела с улиц Триполи. Ливия, 28 августа 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Хомс, Сирия. 12 мая 2014 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Работник кладбища несет многоразовый гроб в хранилище после похорон женщины, погибшей в результате взрыва в Багдаде. Ирак, 31 марта 2003 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Афганские шииты бьют себя цепями в память об Ашуре. Кабул, Афганистан, май 2009 года.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Днепропетровск, Украина. 26 марта 2015 года. Солдаты загружают боеприпасы в старый БТР в тренировочном лагере недалеко от Днепропетровска.
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев
Ливия, март 2011 года
Автор: Юрий Козырев
Автор: Юрий Козырев