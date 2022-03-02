Изначально спецпроект «Это и есть война» был опубликован в январе. Когда про войну только начинали говорить. Когда только подсчитывали подлетное время ракет, хвалились первенством в гонке вооружений, и кажется, что не сильно страшились ядерной войны.



Тогда этот проект был опубликован как предупреждение. А с 24 февраля он выглядит, как сбывшийся прогноз. Именно в тот день Владимир Путин поручил начать так называемую «спецоперацию» на территории Украины (Роскомнадзор вынуждает СМИ называть военные действия в Украине «спецоперацией» и под угрозой блокировки удалять материалы, где применительно к происходящему используется слово «война»- ред.).



А позднее и вовсе поручил перевести силы сдерживания России в режим боевого дежурства. К силам сдерживания относится, в том числе, и ядерное оружие.

