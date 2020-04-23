«Это еще счастливые люди, которых на кладбище свозили»

Истории

Фото: Юлия Корнева

Проект ТВ2 «Война от первого лица». Свидетельства людей, которые видели войну своими глазами.

Зеленкова Галина Сергеевна. Родилась 25 сентября 1926 года в Ленинграде. После гибели отца, в 1942 году, их с мамой эвакуировали в Томск. Работала во время войны на эвакуированном в Томск заводе «Электросила» (Сибэлектромотор). Живет в Томске.

Блокада Ленинграда

— Мне было 14 лет, когда началась война. И я в это время уже, как могла, защищала город Ленинград. Если бы осталась там, мне б давно уж орден дали.

У меня папа был техником-электриком. Делал иллюминацию на трамваи. Я хорошо помню – идет трамвай, а на нем картина: пароход, самолет или лес, и все в обрамлении лампочек. Папа грамотным был, бывало, погаснет у нас на улице свет и никто не мог отремонтировать. Тогда говорят: к Зеленкову беги, Серега у нас все знает. Он пойдет и свет наладит.

Отец сам сидел какие-то катушки наматывал у приемника. Говорит, вот сейчас концерт идет и вы его увидите. А ведь еще телевизоров-то и не было. Конечно, когда он это включил, там на экране только черненькие черточки бегали. Когда война началась, у нас первый телевизор появился только в доме культуре. Мы жили на Нарвском проспекте, а рядом был Дом культуры имени Максима Горького.

Мама моя родилась в 1902 году и во время революции уже пошла работать. На Невском проспекте была большая купеческая частная аптека, там она помогала фармацевтам. Рассказывала, что времена были голодные, а оболочку для таблетки делали, обмакивая либо в сахар, либо в шоколад. Так они и наедались, делая эти таблетки. Потом работала в Госзнаке счетчицей. Но сразу после революции началась гражданская война, и их временно из Ленинграда эвакуировали.

(Мы смягчили некоторые моменты в тексте. Если у вас есть возможность посмотреть видео, лучше услышать этот рассказ от первого лица).

Потом мама работала в Ленинграде на Первом химзаводе контролером. Где выпускали, например, крем для обуви, который содержит клей. Почему я это знаю, потому что я эти клеи ела. Мы голодные вечно были. И мама варила из этого клея как бы холодец. Просто добавит туда лавровый лист. А еще я ела столярный клей, столярный клей был у папы.

— Хорошо, что у нас еще дрова были. А если бы дров не было, варить не на чем бы было. Света в доме нет, отопления нет, только печи. И когда война началась, кто запасливый, у того дрова в сарайчике. Сараи у нас не на улице были, а в подвалах.

Когда Ленинград окружили, заводы, что стояли крайними, оказались рядом с немцами. И всех, у кого семьи, их срочно эвакуировали. Как первые бомбы сбросили, сразу объявили: завод такой-то эвакуируется завтра, сегодня вы должны собраться. Ничего с собой не брать, никаких чемоданов. Только семья. А отцы остаются защищать завод. Мой дядя так работал, защищал завод Электросила (В 1941 году завод был эвакуирован в Томск и позже преобразован в Сибэлектромотор).

Когда началась осада, всех здоровых женщин отправили рыть окопы на Стрельню. Мама тоже пошла, копали они их с раннего утра и до ночи. А мы живем далеко, трамваи уже не ходят, мама потом пешком всю ночь возвращалась до нашего дома. Пришла и заболела. И еле-еле мы ее вылечили. Спасибо дяде Жене, он на передовой был, а там елочки росли, так он ветки срежет и мама пила из них отвар. У мамы сильная цинга была. Люди тогда все страшные были, но разделены на два типа: один идет опухший, но не потому что он толстый, а потому что у него вода везде. Щеки синие, все навыкат и трясется. А другой идет, как показывают по телевизору про блокаду Ленинграда, одни кости.

— Потом папа под обстрел попал. Привезли его домой. Больниц у нас не было, врачи по домам не ходили. Сейчас у меня полный ящик лекарств, это оттого, что я знаю, как тяжело без них было. Если бы у нас тогда лекарства были, может, и папа остался бы жив. Несколько пуль в него попало или, может, не пуль, а осколков. Вон у меня у самой на носу, маленький осколочек был, мне его магнитом вытаскивали. А папа полежал, полежал да концы отдал. В марте 1942 года, когда мы уже эвакуироваться собирались.

Папу похоронили так, как всех хоронили. В белую простынь завернули, и все. Рядом был Балтийский вокзал, а около него кладбище. Это еще люди счастливые были, кого туда свозили. А так покойники везде валялись. Человек еще живой, а его уже завернули, вывезли на улицу на санках и оставили. А почему так делали, потому что нужна была карточка. Если у нее дети, есть нечего, а он умирает, карточку забирают. И тогда мать вынуждена мужа еще живого выносить. Чтобы он умер не на кровати, а на улице. И чтобы карточкой еще какое-то время воспользоваться.

— К голоду потом еще и инфекции разные добавились. Потому что мыла нет, горячей воды нет. Холод, люди не раздеваются, в шапках, в пальто так спать и ложатся.

Был какой-то рынок. Там все продавали. Отрубят кость от умершего человека, сварят. Особенно от молодых, если они валяются умершие. Ходили мужики с топорами. Оно похоже на холодец, вот так дрожит. И цвет такой сероватый. Но люди все покупали. Люди за сто граммов хлеба отдавали и золото, и квартиры. А кто продавал? Думаете, все честные были. Продавали те, кто стояли на защите Ленинграда. Ну, может быть, оно и лучше было, что они продавали. Там на передовой ранят кого-то или убьют, а у него паек есть. Вот возьмут этот паек, в Ленинград приедут вечерком и продают эти 100 граммов хлеба. На Невском проспекте у нас элита жила, она и сейчас там живет, элита, самые богатые. У них квартиры с картинами дорогими были. И вот ему красноармеец дает эти сто грамм, а он ему документы на эту квартиру. Поэтому у нас в Ленинграде живет очень много богатых людей, которые могли тогда выжить.

Так вот, когда мама заболела, у нее была такая цинга, что она даже эти сто граммов хлеба не могла проглотить. Нужно было его разжевать и засунуть в рот, это целое дело было. А потом нам ведь хлеб начали делать не из муки, а из капусты с опилками. 125 грамм хлеба с капустой и с опилками. И еще он мокрый всегда был. Вот так возьмешь его в руки, а он сырой. Капуста мороженная была, наверное, с оставшихся полей собирали.

— Наших самолетов много над Ленинградом погибло, царство им небесное. Они все время прорывались через окружение. Самолет летит, а его бомбят, обстреливают. Мессершмитты окружают. Мессершмитты большие, а наш-то самолет маленький. У нас не было оружия. Танков не было. На Кировском заводе собирают этот танк, путиловский завод раньше назывался. И сразу на передовую его, а он даже не доделанный. А еще на наш дом поставили зенитку. Они старые были, их с музеев брали, отовсюду. Наши стреляют с этих зениток, а попасть не могут в немецкие самолеты, те высоко летают. Мы бывало стоим и смотрим: ну надо же, опять не попал, только вспыхнет огонек, а самолет как летел, так и летит. Мы так к этим обстрелам привыкли, я подойду к окну, если наш район бомбят, а небо чистое, хорошо видно. Мама бывало говорит: отойди, а то сейчас стекла вылетят.

В нашем доме девушка убила своего маленького брата и съела. А останки завернула в свой фартук. Я вот помню, что куча такая лежит человеческого мяса под лестницей. Ей всего 19 лет было. Такая красивая здоровая девушка была перед войной. И вот она половину его съела, а половину выбросила. И вот по этому фартуку ее и узнали. Пришли к ней, а она уже с ума сошла.

Цифры: от голода с ноября 1941 до октября 1942 года в Ленинграде погибло 641 803 человека.

— В Ленинграде везде ворота были, идешь мимо них, а там везде покойники лежат. Вдоль стенок. Много людей умерли от голода. Мы когда последний раз пришли на занятие, поднялись, а наш преподаватель мертвый на площадке лежит. Тоже от голода умер. Нам сказали — сегодня вы пришли последний раз. Но раз пришли, давайте поможете. В Ленинграде есть Калинкин мост, с цепями. А рядом на углу стоит большой, красивый, еще при царе построенный военно-морской госпиталь. Красные кирпичи с белой отделкой, большой, высокий. И там был полно раненных моряков. И не хватало работников. Потому что молодые здоровые все на фронт ушли. И вот мы помогали: полы мыли, перевернуть больного, если нужно, воды дать… А еще мы, подростки, помогали воду носить. В Парке культуры и отдыха было озеро с зеленью, как в Томске в Горсаду. Вот оттуда мы воду и носили, только в Ленинграде не привыкли с ведрами ходить, ни у кого и ведер-то не было, а были бидончики. Зачерпнешь бидончиком эту воду с зеленью. А на чердаке дома поставлены громадные бочки. Эти бочки, я так думаю, были взяты с нашей прачечной. У нас же квартиры неблагоустроенные были. И вот мы эти три бочки наполняли водой. Это для того, чтобы тушить пожары после бомбежки.

Дорога жизни

— В Томск мы поехали, потому что до этого мамин брат отправил сюда свою жену с заводом Электросила. А больше у нас родственников нигде не было. Как только дорогу через Ладожское озеро сделали, нам объявили, что если у кого-то есть семья или родственники, надо эвакуироваться. Потому что хлеба нет, кругом немцы.

1 апреля 1942 года мы из Ленинграда уехали, а приехали в Томск только 9 мая, вот как долго мы добирались. Через Ладогу ехали на грузовичках. По пять-шесть машин друг за другом. А Ладога уже подтаивать начала. На лед клали плахи большие толстые. Едут машины, и перед нами одна под лед ушла, целая машина, взрослые, дети, никто не спасся.

— У нас, наверное, шофер был грамотный, он сразу остановился, назад отъехал и вправо ушел. И лед нас выдержал. На другом берегу мы оказались уже под вечер. Там еще храм стоял. А нас много эвакуировалось. И вот привезли нас в этот храм, темнотища. Голые стены. Объявили: ничего не ждите, ложитесь спать на голый пол, а утром вам выдадут паек. И предупредили, чтобы никакого света не было, ничего не зажигать. Все дрожали, холодно. Утром нас будят. Идите, вставайте за получением пайка. А мама у меня почти не ходячая тогда была, вот я и пошла. Часа два в очереди простояла, замерзла. Нам тогда всегда было холодно, потому что мы голодные были. И тут дают по кирпичу белого хлеба и по одному куску сахара пиленого.

На каждого человека давали, так что я получила две булки и два куска сахара. И вот я от счастья, как дурочка, стала. Хотя почему дурочка, просто никто не ожидал, и откуда этот мужик только взялся. Я иду от радости прижала все к груди, а он подбежал сзади и выхватил у меня кирпич хлеба. Ой, как я плакала, как я плакала. Пришла, мама испугалась: спрашивает, что случилось. Я ей рассказываю, а она говорит: да Бог с ним, он, наверное, тоже такой же голодный, как и мы.

— Этот паек нам выдали на неопределенное время. И сказали, что останавливать поезд в городах не будут. А если останавливали потом по какой-то нужде, то выходить строго запрещалось. Вагоны у нас были те, в которых скот перевозили. Народу много, в два яруса. И так тесно, что мы никто не лежал, сидя спали. Первую ночь было холодно. А на вторую нам привезли железные печки — буржуйки. Все испугались, что топить-то нечем. Смотрим, бригадир идет, говорит: кто у вас тут более менее живой, идите получайте дрова на свой вагон. Я с этой буржуйкой один случай страшный помню. Мы едем, уже вечерком затопили эту печку, сидят все греются, разомлели. И вдруг подходит женщина. Печка топится, красная, она к ней подошла и как будто жарит мясо понарошку. И рассказывает, что вот, мол, я ее убила и вот так разделала. Вот я сейчас жарю мясо и всем вам дам поесть. Все сидят, замерли. Кто-то говорит: нужно сообщить начальнику поезда, что у нас женщина в вагоне с ума сошла. Страшно так. И потом ее куда-то увели.

Томск, тайга, телега...

— Вышли мы из поезда в Новосибирске. Нам сказали, что в Томск поезд не идет. Ждите электричку до Тайги. Там есть домик, и вы в нем подождете следующую электричку. Как выглядит Томск, мы не представляли. Мама говорит мне: куда мы попали! Домик маленький стоит в тайге, а вдруг медведь придет и нас растерзает. Ты представляешь, что такое тайга? Да, говорю, это лес, мы по географии проходили. Доехали мы до Тайги, а там площадка, народ сидит. Зашли в здание вокзала, отметились для продления проездного документа. Сели и поехали в Томск.

Нам сказали: как приедете на вокзал, идете сразу к кассиру и покажите ваши документы. Контроль был за эвакуированными. В кассе нас отметили и сказали, чтобы мы на перроне ждали, нам дадут транспорт и довезут до места. Вышли. Раньше на вокзале была железная из прутьев решетка и ее закрывали. Нет посадки, перрон закрыт. Вот мы подошли к этой решетке, она закрыта.

Никакого транспорта нет. Стоим, ждем. Кроме нас и какого-то мужика, на телеге никого больше нет. Мужик тоже ходит курит вокруг этой телеги. А потом посмотрел на нас и спрашивает: вы кто такие? Мы говорим, мы эвакуированные. Из Ленинграда, что ли? Да чего ж вы стоите? Вы не могли мне раньше сказать, а я стою вас жду. Уже и вечер наступил. Оказывается, это и был наш транспорт! А я сроду-то на телеге не ездила.

— Ворота он ключом открыл, мы на эту телегу залезли, она грязная, и поехали. Доехали до остановки, где сейчас площадь Кирова. А здесь было поле чистое, наискосок можно было выйти на Киевскую и Карташова. А это было 9 мая, как раз дождь прошел, поле развезло. Лошадь с телегой в этой грязи утопает. Мы едем и боимся, а вдруг это бандит какой-то и нас сейчас куда-нибудь завезет. Мама его и спрашивает: а скажите, где город-то? А мы как раз на Карташова выезжаем. А там по обе стороны деревянные дома, все покосившиеся. А мужик и говорит: вот город. А мама говорит: а я думала, это деревня. Так мы на углу Карташова и улицы Дзержинской первое время и жили. А кто там давно жил, на этом поле картошку приспособились сажать. А вдоль дороги все редьку сажали, чтобы, видать, картошку защитить. Ведь редьку не все ели. Томичи ведь не все голодные были. У меня подруга была на Киевской, так у них был свой дом, большой сад, козочка и куры.

— В Томск когда мы приехали, сначала жили в доме на улице Дзержинская, 20. Там наша родственница жила на втором этаже. Комната вроде большая, три окна, но в ней, кроме тети Жени, еще жили три семьи ленинградские, которые раньше приехали, и у каждого по два-три ребенка. Вот и считайте: тетя Женя с тремя детьми и еще три семьи. Детский сад, повернуться негде было. Мы-то думали, приедем – нам кровать дадут. А нам и спать-то негде. Они все на топчанах спят, на досках. А нам даже досок не досталось. Мы на полу спали. И все тоже голодают. Ну не так, как в Ленинграде, но все равно голод. Я бывало украду редьку, мама сварит суп с редьки. Вонь не продохнуть, а нам нравится, потому что мы голодные. А редьку я брала как раз на том поле, где был потом построен пединститут.

А после нашего приезда тетя Женя говорит: вы не обижайтесь, но я детей должна кормить, давайте на работу устроим вас. А прошло два дня всего. Мы страшные, ободранные, немытые, голодные. Мама говорит: да кто же нас таких возьмет. Нам бы хоть помыться… Вот нас на Сибмотор и устроили, он недостроенный еще был. Люди работали, а крыши не было. Холодина, отопления нет. Присылали еще заключенных девчонок. Много заключенных было, их привезут, они на обмотке работали. А нас устроили на сборку. Маме было 30 с чем-то лет. Мне 14. Нас решили не разделять.

Наш первый цех считался сборочным, в нем выпускали для танков стартер, который крутил башню. Нас не выпускали, мы днем и ночью работали. У нас был мастер Макар Иванович. Я спать хочу, лягу на пол, не только я, а все мы. Привыкли, на пол ложимся к стеночке и спим. А там каждый раз в три часа ночи директор завода проходил с каким-то военным. Приходил смотреть, как идет работа, чтобы все работали, не спали. И вот Макар Иванович подойдет и будит: Галя, вставай.

А нас было 13 или 14 девочек таких же, как я. Давали нам стахановские талоны. Один раз или два раза в день. 20 талонов. Нам говорили: разделите так, чтобы и вечером, и утром был что поесть. А еда — это глиняная чашка и туда делали затируху. Когда затируха была — мы были счастливы. Это брали муку ржаную, ее размешивали и заваривали кипятком, получалась каша. Молодые парни сразу брали 20 порций, и все сразу 20 порций помещались в этот горшок. И до следующего дня. А на следующий день опять давали талоны. Никому больше на заводе столько талонов не давали. А я брала по 15 порций сразу же и съедала их. Возьму хлеб всю дневную норму 800 грамм. У нас прямо при заводе был хлебный магазин. Придешь в 6 утра, очередь займешь и стоишь. А он только в 8 утра открывается. На всех возьмешь хлеб в мешок. Вернусь с хлебом, мы с девчонками сразу садимся, все подчистую съедим и потом довольные работаем. Песни поем.

В День Победы мы пришли вечером с работы с мамой домой. Жили мы уже на Вершинина у другой женщины. Пришли, нам соседи говорят: давайте отметим. Люди бегали встречать кого-то, а нам некого встречать было.

Мы хотели вернуться после войны в Ленинград. Но у нас квартира была опечатана, нельзя было в нее въезжать. Мой дядя ездил и ее опечатал. Потом он нам прислал письмо и пишет, что квартиру я держу, но спасать ее все труднее. Потому что с фронта возвращается в основном командующий состав, а их нужно где-то размещать и им отдают пустующие квартиры. А потом вдруг вышел приказ свыше, что только по вызову можно приезжать в Ленинград. Там мы в Томске и остались.

Вот если бы осталась в Ленинграде, мне б давно уж орден дали...