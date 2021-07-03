«Это частная собственность, покиньте автомобиль»: томский таксист отказался везти пассажирку и выкинул женщину на трассе

25 июня в Томске торжественно открыли двухуровневую развязку на 76-м километре. Шестиполосная трасса, шумозащитный экран, дополнительная возможность для автомобилей доехать в микрорайоны Мокрушинский, Степановский, Южные Ворота и в поселок Зональная станция. Однако вместе с тем водители должны теперь будут проезжать гораздо больше, чтобы попасть в нужное им место. Именно это обстоятельство и стало поводом для конфликта между томичкой Людмилой Смирновой и водителем такси «Максим». Кончилось все тем, что женщине ночью пришлось пару километров идти по трассе до дома под дождем.

В пятницу, 25 июня, Людмила Смирнова была у друзей в гостях. Когда собиралась домой, было уже поздно и женщина решила вызвать такси. Вызвала такси «Максим» она по-старому: без приложения, просто набрала оператора и сказала, куда надо было ехать. Ехать было недалеко: от переулка Лесного до Нефтяной. Цену за поездку оператор назвала сразу — 120 рублей. «Такси приехало, я села и поехала, — говорит Людмила Смирнова. — Проблем никаких не было. Скажу сразу, кто не в курсе определенных деталей, касающихся дорог в районе Мокрушина и Нефтяной. Прошлым летом нам сделали поворот, согласно которому, чтобы попасть на Нефтяную, надо еще метров триста проехать по Богашевскому тракту, то есть автомобилям приходится делать большой крюк, чтобы попасть к нам. Пешеходам тоже, так как убрали светофор и пешеходный переход на улице 19-й Гвардейской Дивизии. Так вот, подъезжаем мы к этому повороту и видим, что он закрыт. Стоят заградительные дорожные знаки. То есть, проехать нельзя, и по-видимому, это связано с открытием новой транспортной развязки. Водитель проехал еще метров 200 и говорит: я не повезу вас за эту цену. Сказал, что «буду я тут круги наматывать»? И что длительность маршрута увеличилась, и мне надо будет доплатить». Женщина доплачивать отказалась, сказала, что больше денег у нее нет. И что не понимает, почему претензии из-за закрытого поворота водитель предъявляет именно ей. На что водитель ответил, мол, он ничего не знает и ей надо выйти из машины немедленно. «Я тут же перезвонила оператору, мне снова подтвердили цену за поездку «Лесной переулок - Нефтяная» — 120 рублей, — вспоминает женщина. — На мой рассказ, что водитель отказывается меня везти за такую цену, оператор ответил, что водитель неправ, и что я могу написать претензию. И вызвать новую машину. И попросили сказать адрес. А как я скажу адрес: мы стоим на трассе. Операторы же в основном не местные, они не в курсе всех наших обстоятельств. Ну и говорю: не могу сказать адрес, мы в лесу, на трассе. За городом. И ясно же, что никто сюда не приедет за мной. Я сказала водителю, что выходить никуда не буду. Машину я все-таки вызвала, но она так и не приехала».

«Кричать и звать на помощь было бесполезно, — сказала Людмила Смирнова. — Мы же на трассе. Никто не будет останавливаться. Подумаешь, какие-то там разборки между мужчиной и женщиной. В итоге я минут 10-15 шла по трассе. Да, это все случилось недалеко от дома, но это была уже ночь, шел дождь. Когда я немного пришла в себя, я перезвонила в такси «Максим» и попросила уточнить номер машины, так как его не запомнила. Оператор мне сказал, что заказа «Лесной переулок — Нефтяная» у них нет. А есть заказ только с Богашевского тракта до Нефтяной. Я опешила, как это нет? Пять минут назад он был, а теперь нет. Они мне: вот у вас заказ с Богашевского тракта до Нефтяной. Я им отвечаю, что это перезаказ. И попросила перепроверить. Когда я дошла домой, уже было начало первого. Я снова позвонила, но заказ так и не нашли. Претензия моя у них есть, а заказа нет». Женщина намерена не оставлять эту ситуацию просто так. Посоветовавшись с юристами, она решила, что лучше было бы оставить письменную претензию. С ней проще всего идти в суд. Извинений сотрудники такси «Максим» ей так и не принесли. Какое наказание понес водитель, тоже неизвестно. «Получается, что пассажир не находится в безопасности, особенно женщины. Если вот так тебя могут выкинуть из машины. Мужчину, он, интересно, вот так бы выкинул?», — возмущается Людмила Смирнова. Специалист отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Екатерина Мамай на запрос ТВ2 ответила, что в организации сожалеют о том, что произошла такая ситуация. И что пассажир и водитель могли самостоятельно договориться.

После отказа выходить из машины, водитель стал материть Людмилу Смирнову и пытаться ее вытащить из автомобиля. Женщина стала сопротивляться, но мужчина оказался физически сильнее. Когда Людмила почувствовала, из-за действий мужчины вещи на ней стали трещать, то она вышла сама. Конечно, говорит Людмила, она могла бы сопротивляться еще, вплоть до синяков, но решила, что делать этого не стоит. Водитель грубо выкинул ее из автомобиля. Но женщине удалось записать на телефон часть конфликта с водителем.

«Сожалеем, что произошла такая ситуация. Этот участок дороги перекрыли как раз 25 июня, — говорится в сообщении. — На момент заказа информация в картографической системе еще не успела обновиться и стоимость поездки была автоматически рассчитана по прямому маршруту. Он отобразился и в приложении у водителя. Так как ему пришлось объезжать этот участок, протяженность поездки и расходы на оказание услуги перевозки увеличились. В этой ситуации водитель и пассажир могли самостоятельно договориться на основе здравого смысла или обратиться в сервис любым удобным способом — по телефону заказа такси, в форме обратной связи на сайте или в приложении. Служба поддержки работает круглосуточно. Сервис мог перестроить маршрут поездки и пересчитать ее стоимость с учетом фактических обстоятельств».

В свою очередь, юрист Алексей Прянишников прокомментировал данный конфликт и сказал, что изменять цену на проезд водитель такси не имел права. И жаловаться на действия таксиста надо в Роспотребнадзор и в полицию. «Данная ситуация урегулирована ст. 786 ГК РФ о договоре перевозки пассажира. В соответствии с ней, по договору перевозки пассажира, перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения. Кроме того, перевозку пассажиров легковым такси регулирует Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». По общему правилу, установленному ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК, другими законами или иными правовыми актами. Устав автомобильного транспорта в статье 32 предусматривает лишь два основания для отказа водителя от исполнения заказа: в случае простоя легкового такси, связанного с ожиданием пассажира при остановке в пути следования по его требованию свыше согласованного сторонами времени или свыше оплаченного времени, а также в случае невозможности проезда легковым такси до пункта назначения по независящим от водителя причинам. К рассматриваемой ситуации ни одно, ни второе основания не подходят. Маршрут до пункта назначения в данном случае не являлся единственным, и временное перекрытие дороги властями или её оператором не сделало невозможным проезд до пункта назначения, водитель мог выбрать другой маршрут. Изменять цену при этом он не имел права, поскольку цена была согласована до начала перевозки, а пассажир не допустила простоя такси в её ожидании. Что касается выбора оптимального с точки зрения расхода топлива и времени маршрута, то это задача исключительно водителя, ведь сейчас в его распоряжении имеется масса бесплатных навигационных сервисов, способных в том числе оперативно предоставлять информацию о текущей дорожной ситуации, включая данные о ДТП и перекрытии дорог на пути следования. Так что, ни менять цену, ни тем более высаживать пассажира в такой ситуации водитель права не имеет. Если, конечно, пассажир при этом не портит/не угрожает испортить автомобиль, не угрожает водителю и ведёт себя прилично, а не в стиле девушки из ролика «вези меня, мразь», ставшего мемом. Жаловаться на выходки водителей, подобных описанной, можно в Роспотребнадзор. Ну и если водитель позволяет себе грубые высказывания и применение силы, не будет лишним обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции, вежливо потребовав от сотрудника дежурной части выдачи талона КУСП (журнал,в котором регистрируются административные правонарушения - прим.ред.). Для всех этих действий необходимо предоставить информацию о сервисе, через который вызывалось такси, дате и времени вызова, марке, модели и госномере автомобиля (здесь помогут скриншоты из приложений), также потребуется подробно изложить все фактические обстоятельства инцидента. Ну и разумеется, пассажирам в подобных ситуациях нужно держать себя в руках, поскольку недобросовестные водители имеют обыкновение использовать несдержанность пассажира в своих интересах».