«Я тоже провел несколько ночей в метро»: как живут сейчас в Украине

Шестой день на территории Украины ведется «специальная военная операция». Мы следим за ходом событий в наших текстовых онлайнах. С непременной пометкой, что во время военных действий полностью в части информации о ходе военных действий доверять нельзя никому. Накануне журналисты ТВ2 связались с друзьями, знакомыми и коллегами, которые находятся в Украине, чтобы узнать, что происходит сейчас в соседней стране. Публикуем их мнения и личную оценку происходящего.

Автор: Предоставлено Сергеем Зозуля Поселок Южный. Недалеко от Харькова Автор: Предоставлено Сергеем Зозуля Поселок Южный. Недалеко от Харькова

Это никакая не «миротворческая миссия»

18-летняя Александра Опанасенко живет в Киеве. С 26 по 28 февраля в городе ввели комендантский час, и людям нельзя было выходить на улицы. «Утром 28 февраля ограничения сняли, – рассказала Александра Опанасенко, – Люди сразу же пошли в магазины, поэтому очереди огромнейшие, но завоз в магазины полный — есть хлеб, молочные продукты, мясо. Ни о каком отключении воды или электроэнергии речи не идет, киевские власти об этом постоянно напоминают. Очень часто появляется информация, что мы сидим тут голые и босые, но это не так: связь стабильно есть, свет есть, вода есть (горячая и холодная), телевидение работает нон-стоп. Сейчас несколько городов Украины находятся на грани гуманитарной катастрофы — это Волноваха, Счастье и станица Луганская. Там постоянно стреляют, невозможно эвакуировать местное население, завезти еду, воду и предметы первой необходимости. Вот там все действительно плохо, идут страшные бои, запрошена гуманитарная помощь у правительства Украины и Красного креста. Аптеки не работают, поэтому создают волонтерские группы, где люди могут попросить о помощи и запросить определенные лекарства. В каждом городе созданы отряды территориальной обороны — это местные жители, которые добровольно записались в эту структуру. Им выдают оружие, они не разгуливают с ним по улицам и не мародерствуют. Их основная задача сейчас — это выслеживать диверсионные группы и сдавать их полиции, так же зарисовывать метки и странные знаки, потому что они могут служить наводкой. Люди настроены бойко. Никому не нравится то, что сейчас происходит. Все в ярости. Никто не может приходить на нашу землю, это никакая не «миротворческая миссия». Люди кидаются на танки, чтобы остановить их, сливают солярку, воруют технику». Александра за все время войны выходила из дома только, чтобы погулять с собакой. Район, где она живет в Киеве, не подвергался обстрелам. По ее словам, «там спокойно. Но недавно взорвался соседний дом, туда попал снаряд».

Александра Опанасенко Александра Опанасенко

«Я бандеровка? Или мой отец, приехавший сюда когда-то по разнарядке из России?»

Ирина (имя изменено), бывший педагог, россиянка. Находится в Херсонской области, на левом берегу Днепра, в 15 км от города Алешки. «Я здесь оказалась в начале февраля, потому что приехала помочь отцу — он тяжело болеет (онкология). Мы ходили по больницам, и кое-что успели сделать, слава богу, он сейчас не мучается страшными болями. И в ночь, когда я должна была отсюда вылетать, разбомбили аэропорт в Николаеве». Ирина рассказывает, что 24 февраля, когда Путин объявил о начале «операции», она поняла, что «надо купить жратвы». «Ночью были слышны взрывы. Утром я такого количества людей на улице в жизни не видела здесь, в этом городе. Он такой южный, курортный городок, спокойный. Здесь нет большого количества людей в зимнее время. А тут огромные очереди были за мукой, сахаром. Тут же перестал работать безнал — не знаю, может, это, конечно, была инициатива предпринимателей, чтобы иметь наличку. Были огромные очереди в аптеках. Гигантские — у банкоматов. Райффайзен-банк батину пенсию выдал полностью — 1400 гривен, это копейки. А с карточки сестры, которая Приват банка, давал снимать по 200 гривен. Это 500 рублей. Пришлось несколько раз снимать, люди в очереди уже роптать начали. Пока в очереди в банкомат стояла, все время что-то бухало на отдалении. Потом по небу, как самолет, ракета полетела. Все стоят дальше. Понимают, что что-то произошло, но думают — сейчас закончится. Вот это были первые часы, (ощущение) что какое-то недоразумение. Никто не верил, что Россия может что-то подобное сделать. Люди говорили, да как так, да у меня там родственник, у меня там сестра, кум — такие разговоры в толпе. Это первый день. 24 февраля. А потом я видела, как поехали танки по обочине. Тут отремонтированная дорога на море от Киева, за пару дней до этого мы по ней на Тесле с другом катались — пробовали автопилот и другие всякие опции… Видела черный дым над мостом к Херсону. Через этот мост велись все поставки продовольствия, лекарств, люди на работу туда на автобусе ездили… А его захватили, и получилось, что все отрезаны. Пока в нашем городке еще работало такси, мы попросили знакомого чувака перевезти батю с монатками к свекрови — у нее дом с подвалом. И вот я каждый день в огороде слушаю, с какой стороны стреляют, чтобы вовремя в подвал всех увести. Вот такая (...рня). Я просто в это поверить не могла. Постоянно говорили, что Россия может напасть — да ну как так, не может Россия напасть! Это же наши родные, как они на нас нападут... Сестре одногруппник звонил, с детства знакомы, в ДНРе сейчас. Спрашивает — ну как вы там, все нормально? Мол, наши там стоят уже. Она — мне … (без разницы), у меня отец больной, почему я его должна в подвал без конца таскать? А он — да ты шо, никто мирных людей трогать не будет, мы же только бадеровцев убиваем. Она — да каких на … (фиг) банедровцев — ты что дурак, что ли? Они все тут по-русски говорят. Редко когда украинскую речь услышишь. Кого вы тут убиваете — я бандеровка? или мой муж бандеровец? Или мой отец, приехавший сюда когда-то по разнарядке из России? Ну кто?? Он говорит — нет, тут у вас бандеровцы ходят. Да ты откуда это взял? По телевизору… То есть, они придумали себе какой-то миф. Здесь нет этого. Здесь обычные люди. Может быть и есть какие-то националисты, но это типа местных маргиналов. К ним и отношение соответствующее, никто на них внимания не обращает. Так они везде есть такие. <...> Мальчишки тут в лесу окапывались (технику устанавливали). Пастух один пошел к ним и говорит — хлопцы, ну что ж вы робите, блин. На хрена это все? А они сидят — такие молокососы, плачут — вы не бойтесь, мы в вас стрелять не будем. Он говорит — а какого хера вы тут делаете? Что приперлись? А нам сказали, что у нас учения. Дали горючего до места, а там, мол, дозаправитесь... Они ходили спрашивали — магазины хоть какие-то работают, можно ли нам где-то еды купить? А те звонят друг другу — закрывайте магазины. Никто не хочет помогать. Бабы жалеют, бабы плачут. Но она плачет еще и о своем сыне, который где-то в обороне сейчас. А ведь на одном языке разговаривают люди! Это же п...ц. Есть люди, которые думают, что они придут культурно — вся война заключается в том, что они придут в центр, снимут украинский флаг, повесят российский, и выдадут всем паспорта. А им хлеб с солью готовят…». (разговор от 28 февраля)

«Я тоже провел несколько ночей в метро»

Егор Алексеев Егор Алексеев

Егор Алексеев, вместе со своей девушкой живет в Киеве. Сам политический беженец из России (родился в Кемеровской области, жил в Томске). «В крупных городах есть бомбоубежища, некоторые станции метро оборудовали под бомбоубежище. Я тоже провел несколько ночей в метро. Люди в основном запасались едой заранее, некоторые еще с 2014 года имели при себе запасы, периодически их поедали и пополняли снова. Некоторые супермаркеты сейчас продолжают работать, плюс возят еду в убежища, как гуманитарную помощь. Вдоль трасс иногда встречаются таблички, вроде “Бесплатная уха, чай кофе”. Ее готовят в палатках добровольцы. Воду в Киев привозят как гуманитарку, так и набирают в бювете, колонках, в убежищах стоят фонтанчики с питьевой водой. Мы с девушкой решили уехать из Киева. По дороге попали в ДТП, повредили авто. В целом, народ, который простой, очень сплоченный, самоорганизация низов хорошая, плюс на государственном уровне есть. Например, мы разбились на тачке, нас сразу же взяли на буксир и ещё за небольшой прайс починили машину за ночь. Уже вчера мы приехали на запад, ближе к Львову. Пока мы ехали, нас на КПП дважды проверяли. Я даю свои документы, у меня справка, что я соискатель убежища в Украине, в ней написано, что место рождения РФ. У меня спрашивали, откуда я. Отвечал, что живу в Украине уже больше пяти лет, сам из Сибири. И нас пропускали дальше. Киев закрыли на въезд выезд. Внутри города и вокруг него ВСУ и прочие военные. В целом, чем крупнее город, тем чаще там воздушная тревога. Основную массу снарядов по городу сбивает ПВО, но часть долетает. В основном бомбят стратегические объекты, но иногда промахиваются и попадают по гражданским зданиям. Вчера со стороны РБ был обстрел аэропорта в Житомире ракетами какими-то. Многим людям нечего терять и некуда отступать, они прям вот живут на КПП и прочих местах, где помогают остальным людям. Часто у нас тут перебои со связью. Даша, моя девушка, очень плохо себя чувствует морально. Очень бледная, паникует, плачет. А мне стыдно, что я русский… Только напиши, что я беженец из Сибири и ко мне относятся тут хорошо, вне зависимости от того, где я родился».

«Другу пришло уведомление, что он не сдал какое-то задание на дистанциоке, хихикнули»

Фото: Автор:

Елизавета Р., фрилансер, жительница города Сумы: «В бомбоубежищах первый день сидели три часа. Потом в местном телеграмм-канале написали, что ситуация ок и можно выходить. Комфортными условиями точно не назовешь. Мы сидели первые дни в подвале жилого дома. С нами, в комнатушке метров пять на пять, человек 25. Много маленьких детей. <...> Сирен за эти три дня не слышала ни разу, оповещает меня либо старшая сестра, либо по новостям смотрим, там прям сообщение приходит про "спрятаться в убежище". <...> Очереди в магазины и хлебные киоски тянутся на метров 20 от магазина. Небольшой дефицит, хотя продукты есть, хлеб пекут, цены вроде не скакнули. С деньгами туго немного, но пока хватает, работы естественно нет, ещё и буквально за неделю до этого отдала деньги за аренду. Много где дают яйца бесплатно, куриц и могут накормить. Люди понимают друг друга, стараются помогать. Нам на троих человек дали три десятка яиц сегодня в церкви:) вода/свет есть, отопление тоже. <...> За последние три дня, выходит, в укрытиях просидели 15 часов. Вот мои личные фотки, как у нас весело. Не нашли чем заложить окна (это комната, в которой мы спим). Некоторые спят в туалете/ванной — самое безопасное место в доме. Нет стёкол и если рядом гахнет, то взрывной волной не поранит осколками. Типикал место встреч сейчас — первый подвал (это коридорчик, не само помещение где мы устроились). Стулья и собаки приносные. <...> Дети на каникулах. Сегодня стояли в бомбоубежище и другу пришло уведомление, что он не сдал какое-то задание на дистанционке, хихикнули. По связи — вроде все ок. Созваниваюсь регулярно, пропадает разве что в укрытиях (иногда). Соцсети иногда падают, от наплыва пользователей. Но интернет работает вроде нормально».

«Апофеоз войны»

Автор: фото из FB-аккаунта Артем Левченко Автор: фото из FB-аккаунта Артем Левченко

Артем Левченко, журналист Украинской Православной церкви, публикуется в издании «Правмир». Живет в городе Чугуеве. Пишет о происходящем в своем в Facebook-аккаунте. «(27 февраля) Чугуев — город контрастов. Еще вчера наш город был словно вымерший — пустой, серый и гулкий. Наверное, еще погода повлияла — пасмурная, влажная, со срывающимся мокрым снегом. Люди сидели в подвалах, над городом выли сирены, гул разрывов за горизонтом звучал набатом. Еще вчера очередей было в разы меньше, а люди в них говорили преимущественно о политике. Сжатые зубы, сосредоточенные лица, хмурые косые взгляды исподлобья. Сегодня город — муравейник. Залит солнцем и усыпан людьми. Разрывы по-прежнему слышны, но мало кто уже реагирует на них так, как вчера. Сегодня мы все как муравьи, деловито занимающиеся своей работой. Или как пчелы, собирающие мед и несущие в улей. Мы искренне улыбаемся друг другу. Мы предельно вежливы и доброжелательны. Все желают мира и добра, по-доброму шутят. О политике стараются не говорить (ну, или это я просто не слышал). Мы обнимаемся на улицах со случайно встреченными малознакомыми людьми или людьми, с которыми бы в обычной жизни не поздоровались, сделав вид, что не знакомы — забытыми давно одноклассниками из младших классов или одногруппниками из детсада. Мы обмениваемся полезной информацией с прохожими — «На автовокзале бесплатно молоко разливают, вам нужно?». Встречая знакомых, мы буквально на ходу, а потом и по телефонам обмениваемся информацией — кто куда и за чем идет, что кому что купит и где потом встретимся. «Ты в «Мечте»? Возьми мне кило сала, пожалуйста». «Хорошо! Ты в Дарсе? Можешь прокладки взять, две пачки, четыре капельки?». <...> В городе работает все. Есть электричество, вода, мобильная связь, интернет. Власти работают, молодцы. Отношение к паникерам совершенно иное, чем вчера. Скептически-ироническое. Я не знаю, что произошло за эти сутки. Возможно, психологи, социологи и прочие специалисты смогут объяснить. А мне объяснение и не нужно. Достаточно ощущений. Немного отпустило в груди. Но еще очень давит. Горько и больно. Особенно, когда попадаешь на новости. Стараюсь их не читать и не слушать. Прочитаю потом, когда каждое ахтунговое сообщение будет опровергнуто, переопровергнуто и документально подтверждено. Когда вокруг этого события стихнут проклятия или восторги. Пока только такое правило позволяет сохранить разум и не убить окончательно психику. Я не знаю, что будет завтра и не качнется ли эмоциональный маятник в другую сторону. Пока что все вот так. Как будет — посмотрим. Если смогу — напишу. А пока схожу на другой конец города. Нужно проведать маму и отнести ей продуктов. Всем добра. Всех люблю». «(1 марта) Апофеоз войны Только что я впервые по-настоящему испугался. Нет, не потому что где-то совсем рядом бахнуло так, что дом заходил ходуном и стёкла едва не вылетели. А потому, что человек, которого я уважал, опубликовал фото пойманного мародера. Я не знаю, кто этот мародёр и что он украл. Может быть четыре баклажки пива, стоящие перед ним на фото. Может ещё что-то. Но даже если бы он украл весь золотовалютный запас страны, с ним нельзя обращаться так. Нельзя ставить на колени, снимать штаны и обматывать скотчем. Нельзя заламывать руки и втыкать в зубы бумажку с надписью «Мародёр». Но главное — нельзя все это снимать и публиковать. Если вы поглумились над человеком, то вы просто поглумились. Если вы это сняли и опубликовали — вы сделали моральное изнасилование групповым. Заставили множество людей стать его соучастниками. Соблазнили их на плевок в лицо уже наказанному человеку. Горе тому, кто соблазнит другого. И тому, кто соблазнится. Когда смрад таких поступков окутает вашу совесть, самым страшным будет не почувствовать этого смрада. Потому что уже привыкли к нему, лайкая, комментируя и репостя публичные расправы над людьми. Самосуды, запрещённые даже людским законом, который вы якобы защищаете. Я уже молчу о Законе Бога, Чей образ вы связали скотчем и надругались. Я правда испугался. Быстрее и эффективнее ракет и бомб нас убьёт расчеловечивание и ненависть друг ко другу. От неё не спрятаться в подвале. Она уже внутри нас и готова взорваться. Если это случится, сегодняшние взрывы покажутся нам легкой музыкой».

«Не верили до последнего, что будет война — как можно в такой маразм верить?»

Руслан Заплатин Руслан Заплатин