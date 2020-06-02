Добрые новости
02 июня,
2020
«Если не буду рыбачить — не выживу»
Александру Боровкову 61 год. Работал на катере рулевым мотористом, пока не попал в аварию.
«Если не буду рыбачить — не выживу»
Александру Боровкову 61 год. Работал на катере рулевым мотористом, пока не попал в аварию.
После аварии Александр получил инвалидность. В нулевые стал бездомным, жил в приюте или на берегу реки. В 2019 году волонтеры помогли снять ему комнату, а недавно — сделать зубные протезы.
Пенсия по инвалидности — 17 000 рублей. Семь тысяч Александр отдает за комнату, еще десять за зубы. За зубные протезы расплатилась куратор Дана с собственной кредитки (участница акции «Накорми бездомного»). Сейчас Александр отдал ей с пенсии 10 000 рублей — осталось еще три месяца. Зубные протезы стоили почти 40 тысяч рублей.

Для помощи Александру сделали группу во ВКонтакте. Помочь ему можно продуктами и деньгами.
Любимое увлечение Александра — рыбалка. Особенно любит зимнюю. Рыбачит, в основном, на Томи, «возле Белого дома». Улов продает знакомым, на деньги покупает продукты и сигареты. Рыбачит Александр с шести лет, в семь первый раз участвовал в соревнованиях по зимней рыбалке.

— Осенью по первому льду возле карандашной фабрики 75 окуней поймал, — хвастается Александр.

Рыбачит он почти каждый день. А еще ходит в лес за грибами, ягодой и шишкой — тоже на продажу. Бывает, Александр ездит помогать знакомому на дачу — за эту работу ему дают часть урожая. Но иногда денег нет даже на выезд за город.
Сети для рыбалки Александр делает сам
Родился Александр на Дальнем Востоке в Комсомольске-на-Амуре. В Томск вместе с отцом приехал в 60-е, жил у бабушки. В 14 лет его взял на катер дядя (главный механик теплохода), уже после Александр окончил курсы в «мореходке». На катере проверяли навигационную обстановку, возили документацию в Новосибирск.

— В аварию попал на реке под Каргаском, мне был 21 год, получил инвалидность, переехал к отцу. Мачехе был не нужен. Тогда я познакомился с одной девчонкой из Киева, ей 18 лет было всего, и мы хотели подавать заявление в ЗАГС... Мачеха в это время решила меня на психу сдать… Я там год просидел и девушку потерял.

Через год из психиатрической больницы Александр сбежал во Владивосток — к родной матери.

— На Сибкабеле месяц поработал, нас работать выпускали оттуда, получил 60 рублей и решил к матери поехать. Я брык на вокзал, узнавать. И как раз на кассе взял уже билет на 10:45. Я доехал к своим знакомым, посидели, поговорили. Переночевал, чемоданчик приготовил, пожрать, документы все при мне. Билет взял, думаю, до вокзала доеду, а вдруг меня там поймают, боялся. На электричке все-таки до Тайги добрался, а там поезд, как я приехал, почти сразу отошел, повезло.

Работал в Комсомольске-на-Амуре на теплоходе год, но климат плохо сказался на здоровье — пришлось уехать обратно в Томск. Несколько лет «шил коробки» в ТИСИ для томских заводов, жил у знакомой.

— С мачехой невыносимо было жить, постоянно ругались.

Почти сразу после приезда умер отец, квартиру разменяли — у Александра появилась своя комната в общежитии. Но потом он уехал в Крым на три года.

— Я свою знакомую и ее сына-инвалида решил на юг увезти, поехали в Крым. В итоге решил там остаться. На катере в Евпатории работал штурвальным три года. Предлагали оставаться, но мне не понравилось в Крыму. Природы никакой — только степи, фрукты и море. А я люблю по тайге полазить, зимой хотел посидеть у лунки на реке.
«В Советском Союзе по инвалидности больше платили. Денег хватало».
Пока Александр был в Крыму, мачеха продала комнату, и он остался ни с чем. С 2000-х Александр жил в приюте для бездомных на Иркутском тракте, летом ночевал на Томи, ловил рыбу.

— Я три года летом на реке ночевал. Зимой только в «Страннике» ночевал. Летом добываю-продаю, а в приюте ни сетями, ничем заниматься нельзя.

На акцию «Накорми бездомного» возле Петропавловского Александр ходит третий год.

— На квартиру попал через руководителя акции. Попросил, чтобы мне сняли комнату. Пенсия была, а негде было жить. В приюте только ночуешь, а целый день болтаешься по городу. В восемь утра выгоняют и в восемь вечера только запускают. И целый день на улице в мороз бродишь...
«Это я своему приемному сыну отдам», — показывает на продукты с раздачи Александр. Уже девять лет он ухаживает за женщиной и ее ребенком. Однажды на Томи он встретил ту самую девушку, которую когда-то потерял.
— Встретил ту самую девушку, на которой хотел жениться. Решил помочь ей и ее ребенку. У нее не было жилья, прописки, работы. Только недавно получилось устроиться. А я ягоды собирал, продавал и все деньги на ребенка тратил.

Сейчас Александр мечтает получить квартиру, где будет жить вместе с этой женщиной и ребенком. Хочет попасть в программу «Пусть говорят» и рассказать свою историю — «может, помогут...»

Александр снимал им квартиру, пока сам жил на улице.

— Женщина манипулирует им. Он все тащит ей, что я ему покупаю, — сетует Дана. — За ним, как за ребенком, нужно бегать, а я работаю, не всегда могу все контролировать... Вещи ему стираю, он ко мне их домой приносит. Зубы ему сделали, но он то носит их, то нет. Ну хоть на улице сейчас не живет.
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