«Если не буду рыбачить — не выживу»

Родился Александр на Дальнем Востоке в Комсомольске-на-Амуре. В Томск вместе с отцом приехал в 60-е, жил у бабушки. В 14 лет его взял на катер дядя (главный механик теплохода), уже после Александр окончил курсы в «мореходке». На катере проверяли навигационную обстановку, возили документацию в Новосибирск.



— В аварию попал на реке под Каргаском, мне был 21 год, получил инвалидность, переехал к отцу. Мачехе был не нужен. Тогда я познакомился с одной девчонкой из Киева, ей 18 лет было всего, и мы хотели подавать заявление в ЗАГС... Мачеха в это время решила меня на психу сдать… Я там год просидел и девушку потерял.



Через год из психиатрической больницы Александр сбежал во Владивосток — к родной матери.



— На Сибкабеле месяц поработал, нас работать выпускали оттуда, получил 60 рублей и решил к матери поехать. Я брык на вокзал, узнавать. И как раз на кассе взял уже билет на 10:45. Я доехал к своим знакомым, посидели, поговорили. Переночевал, чемоданчик приготовил, пожрать, документы все при мне. Билет взял, думаю, до вокзала доеду, а вдруг меня там поймают, боялся. На электричке все-таки до Тайги добрался, а там поезд, как я приехал, почти сразу отошел, повезло.



Работал в Комсомольске-на-Амуре на теплоходе год, но климат плохо сказался на здоровье — пришлось уехать обратно в Томск. Несколько лет «шил коробки» в ТИСИ для томских заводов, жил у знакомой.



— С мачехой невыносимо было жить, постоянно ругались.



Почти сразу после приезда умер отец, квартиру разменяли — у Александра появилась своя комната в общежитии. Но потом он уехал в Крым на три года.



— Я свою знакомую и ее сына-инвалида решил на юг увезти, поехали в Крым. В итоге решил там остаться. На катере в Евпатории работал штурвальным три года. Предлагали оставаться, но мне не понравилось в Крыму. Природы никакой — только степи, фрукты и море. А я люблю по тайге полазить, зимой хотел посидеть у лунки на реке.

