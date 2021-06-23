Эльман Юсубов: Позвонил Памфиловой и попросил не вмешиваться в ситуацию в Томске

В России объявлен старт предвыборной кампании. В Томской области следить за честностью выборов будет избирательная комиссия во главе с Ростиславом Радзивилом. Для него данный опыт первый. С 2008 года возглавлял облизбирком Эльман Юсубов. В марте 2021 года он «добровольно-принудительно» покинул данный пост. Накануне на Ютуб-канале «Милый Томск» Эльман Юсубов пообщался с создателем канала Василием Шипиловым, главным редактором портала Томск.ру Дарьей Афонасовой и журналистом ТВ2 Александром Сакаловым. Приводим частичную расшифровку беседы.

— Василий Шипилов: Была информация, что вы находились в больнице. Как вы сейчас себя чувствуете? — Я перенес очень серьезное шоковое состояние. Был госпитализирован, в мае лежал в ОКБ, потом обращался к услугам онколога, выезжал в Москву. Благодарен тем, кто оказал мне серьезную помощь в лечении той болезни, которая меня постигла исключительно в силу нервного потрясения. Я не смогу в силу своего возраста, своего воспитания безразлично перенести то нравственное давление и то нравственное состояние, в которое меня ввергли, в том числе и некоторые члены избирательной комиссии Томской области. В настоящее время я чувствую себя хорошо. — Александр Сакалов: Вы давали интервью Виктории Мучнике, где сказали, что о причинах увольнения нужно спрашивать у замгубернатора Сергея Ильяных. После вы уехали в Москву, где Элла Памфилова назначила вас своим советником. Получается, что сейчас вы в Томске находитесь в новом статусе. Вы встречались с людьми, которые вас уволили? Как они отреагировали на назначение? — Наша семья глубока благодарна Элле Александровой Памфиловой, которая в самый тяжелый период моей жизни протянула руку помощи. Она настоящий гуманист. Гуманист во плоти. У меня состоялось несколько длительных бесед с ней. Я потрясен той человечностью, которая есть в этой женщине. Поэтому я глубоко признателен этой женщине. Что касается тех, кто инициировал и реализовал проект моей отставки. Проект начал реализовываться с лета 2020 года. Я об этом узнал немедленно, но в это время в моей семье произошли трагичные события, которые оттеснили на второй план то публичное, что происходило. Поэтому я махнул рукой и не стал обращать внимание на те закулисные игры, которые происходили. Я знал абсолютно все шаги. Я знал, что была направлена бумага, с целью дать ответ на вопрос соответствует ли тот или иной человек своей должности. Меня информировали, я сказал: «Что будет, то будет». Отставка состоялась. С той поры никто со мной инициативно не встречался. Мало того, я могу сказать, что были предприняты шаги, чтобы исключать какой-либо контакт со мной у всех членов томской избирательной комиссии, работников аппарата и так далее.

«Эльман Сулейманович, что случилось непонятно. Нам позвонили из областной избирательной комиссии, где сказали исключить какую-то либо связь, какой-либо контакт с Юсубовым. Кто нарушит этот запрет, тот будет уволен. Эти сообщения у меня есть, я их храню, но, конечно, никогда не оглашу фамилии». Когда я вернулся из Москвы, то убедился в этом лично. Была предпринята агрессивная деятельность, чтобы не допустить даже моего появления в здании администрации Томской области. Мало того, я письменно обратился в избирательную комиссию Томской области с просьбой организовать встречу. Подчеркиваю, просто встречу, а не заседание комиссии. На что получил странный ответ, которым Элла Александровна была потрясена. Там было написано: «Уважаемый Эльман Сулейманович, нам непонятен ваш статус и ваши полномочия. В этой связи мы обращаемся в ЦИК, чтобы они дали дальнейшие разъяснения».

Я по рекомендации ЦИКа написал возражение. Но должен сказать, что срок обращения был нарушен. По истечению почти двух месяцев я подвергся агрессивному изгнанию из помещений Избирательной комиссии Томской области. Мне повелительно-требовательно сказали «Немедленно покиньте мой кабинет, иначе я вызову охрану». Я опешил от такого напора в мой адрес, это было шоком для меня. Тем более, что в здание администрации меня пригласил управляющий делами Томской области, я пошел на отчет губернатора. Но после такой агрессивной встречи покинул здание администрации и написал письмо в избирком, где указал, что отзываю все предыдущие обращения, так как вы изначально хотели нарушить мои конституционные права, и что я раскаиваюсь, приношу искренние извинения. Закончил словами, что «обязуюсь впредь никогда не беспокоить избирательную комиссию Томской области». Через некоторое время я получил извещение, что на мое имя пришел ответ из избиркома. Я отказался от получения этой корреспонденции. Однако некоторое время назад у меня состоялась встреча с Ростиславом Радзивилом (он занял пост председателя избиркома после описываемых выше событий — прим.ред). Я глубоко благодарен ему за эту встречу. Мы беседовали 55 минут. Он сказал, что когда будет трудно и тяжело, то обратиться ко мне за консультацией. Я одобрительно отнесся к этому предложению, в любое время мы обязательно встретимся, но это будет вне помещений избирательной комиссии Томской области.

— Дарья Афонасова: Правильно я понимаю, что уже перед отставкой внутри коллектива были какие-то споры? — Я заявление подал 1 февраля, но уже 3 февраля получил абсолютно достоверную информацию о том, что члены избирательной комиссии дрогнули. Знаете, был замечательный писатель Борис Константинович Зайцев. Он после революции эмигрировал, а в 1930-ые эмиграция стала размышлять: вернуться или нет. И вот он в своем дневнике написал следующие слова: «Одни перекрасились, другие застонали, третьи прокляли, все шарахались в разные стороны, – а я смотрел на все это и удивлялся». И в продолжении я должен процитировать песню «Битлз» «Чудак на холме». В этой песне есть строчки о том, что он, этот чудак, знает, что его не любят. Вот 3 февраля я знал достоверно, что у меня уже не любят и надо собираться во двор.

Я с 1995 года веду дневники. И вот хочу зачитать то, что написал в дневнике пять лет назад: «Интересно будет наблюдать за всеми возможными ситуациями, которые меня ждут. Но я твердо решил для себя не ввязываться ни в какие политические союзы и кланы. Дружить и уважать Конституцию, законы и наш народ».

— Василий Шипилов: Все-таки, что послужило причиной изгнания из избирательной комиссии Томской области? — Я уже ответил. Этому принципу я верен и по сей день — это моя верность Конституции Российской федерации. В 1995 году я написал письмо своей супруге, в котором было «Слушайте ПинкФлойд, Бетховена, не забудьте про Чайковского и Достоевского, уважайте Толстого, не отвергайте смысл жизни и стремление к общему благу. Соблюдайте Конституции Российской Федерации». Поэтому мое стремление реализовать в своей работе принципы и нормы главного закона Российской Федерации, которое принял народ, и является причиной моего добровольно-принудительного ухода. — Александр Сакалов: В голове не укладывается то, что вы сейчас рассказали. Вы советник Эллы Памфиловой, а сейчас рассказываете страсти про то, что вас не пускали в Избирательную комиссию Томской области. Все-таки она не последний человек в этой системе. Вы разве не можете позвонить по телефону и сказать: «Элла, там в Томске что-то нездоровое творится». — Я ее лично просил о том, чтобы она не вмешивалась в эти события. У великого Гегеля есть работа «Феноменология духа». Там есть глубочайшая мысль, которая сводится к тому, что «противоположности в общественной жизни должны быть разъединены, чтобы не допустить разрыв этического пространства». Дело в том, что вмешательство в наши внутренние интриги человека, наделенного федеральными полномочиями, было бы нарушением принципом этического пространства. Поэтому я сказал, что пусть идет, как идет. А мои полномочия мне абсолютно ясны. Они связаны с научно-экспертным сопровождением деятельности председателя ЦИК. — Дарья Афонасова: По поводу ваших сегодняшних полномочий. По факту же вы можете оказывать влияние на деятельность региональных избирком. Можете ли вы указывать на какие-то недочеты? — Мы договорились о том, что я не при каких обстоятельствах не буду вмешиваться в деятельность избирательной системы Томской области. При этом, у меня близкие отношения с избирательными комиссиями ряда регионов, с которыми я общаюсь практически каждый день.

Публикуем еще несколько любопытных моментов интервью.

О новом главе облизбиркома Ростиславе Радзивиле: «Ростислав Радзивил — мой ученик. Я помню его прекрасно. И он меня прекрасно помнит. Его жена — также моя студентка. Она четыре года под моим руководством писала курсовые работы. Я глубоко убежден, что он будет верен тем принципам, которые я отстаивал. А это принцип — уважения к Конституции Российской федерации, которая была в муках принята нашим народом. Поэтому оснований говорить «Долой Радзивильщину» просто нет. Он не провел ни единой избирательной кампании, не совершил никаких ошибок. Поэтому я считаю, что нужно уйти от таких обвинений в адрес председателя избирательной комиссии Томской области.

О трехдневном голосовании на выборах: Недавно состоялось заседание экспертного совета по этому вопросу. По просьбе Эллы Памфиловой я готовил большую записку и выступал с небольшим обоснованием. Я полностью являюсь сторонником многодневного голосования. Дело в том, что трехдневное голосование полностью соответствует духу и букве Конституции о том, что власть принадлежит народу. Выборы являются важнейшей формой реализации этого права. И это благо, что мне в течение трех дней предоставляется право, быть сопричастным к реализации этого права. Что касается работы коллег. Я не сомневаюсь, что они справятся с этой задачей. Они великие люди, самые настоящие патриоты России. Это они доказали во время семидневного голосования по поправкам в Конституцию. Я видел с каким азартом, интересом они выполняли возложенные на них обязанности. Что нужны в организации? Не нужно никакого давления, обвинений в фальсифакции. Это бред. В Томске не может быть никаких фальсификаций. Не возможно членов участковых комиссий Томской области уговорить или принудить, чтобы они занимались вбросами и фальсификациями. Нужна элементарная забота о них в течение трех дней. Вода, туалет, комната отдыха, транспорт.

Об «Умном голосовании»: Я написал статью, которая концептуально сводится к нескольким вещам. Первое — «Умное голосование» есть ни что иное, как грубейшее нарушение действующего избирательного законодательства. Почему? Потому что в день выборов, в день голосования граждане России через современные информационные технологии получают информацию агитационного характера. Им предлагают проголосовать за конкретного кандидата. Второе — «Умное голосование» представляет собой элемент грубой манипуляции. Она заключается в заигрывании с той конкретно политико-правовой ситуации, которая складывается. То есть, в корыстных целях используется рейтинг того или иного кандидата, который ко дню голосования уже понятен. И предлагается за него голосовать. То есть, социология показывает, что победит Шипилов. И к этому мнению присоединяется «Умное голосование». Эта своеобразная трагичная ситуация, как писал Осип Мандельштам «Через трагедию познается смысл человеческого бытия».