Истории

Новый Год – праздник семейный. Время собраться всей семьей, выпить шампанского, загадать желание и получить подарки. Особенно этого праздника ждут дети, в надежде, что Дед Мороз вместе с родителями исполнит их заветную мечту. Но что делать тем детям, родители которых сейчас отбывают заключение в колониях?



Три года назад несколько христианских церквей Томска решили запустить в томских колониях акцию «Рождественская елка ангела». Цель ее — поздравление детей от имени их осужденных пап и мам.

Фото: Юлия Фаллер

«Надо не просто подарить подарок, а подарить его от имени мамы или папы, которые сидят»

Координаторы проекта «Рождественская елка ангела» в Томске Анатолий и Светлана Бажины говорят, что идея такой программы пришла в голову жителю Санкт-Петербурга Александру Волкову несколько лет назад. Он посещал осужденных в колониях, проводил с ними социальную работу. И задумался: почему все помогают заключенным, а их семьям, особенно детям – нет.

Фото: Юлия Фаллер

«В Томске программа «Рождественская елка ангела» проводится уже третий год, — рассказывает Анатолий Бажин. — В прошлом году нам удалось обойти и поздравить порядка 130 детей. Поздравить ребенка с любым праздником, когда ты находишься с тюрьме, сложно. Наша цель не просто подарить подарок, а подарить именно от мамы или папы».

Попасть в программу «Рождественская елка ангела» осужденному просто. Надо лишь заполнить специальную анкету, которую волонтеры передают в колонии через сотрудников воспитательных отделов. Те осужденные, у кого есть желание и дети, заполняют анкеты, где указывают координаты своей семьи и тот подарок, который они хотят передать ребенку.

Фото: Юлия Фаллер

«Потом мы приезжаем в колонии и раздаем открытки людям, где они пишут пожелания своим детям, — продолжает Анатолий Бажин». — Пишут, как правило, простые слова: «Сыночек или дочка, я тебя помню и люблю. Скоро мы встретимся. Желаю тебе то-то и то-то». Затем моя жена Светлана связывается с их семьями и спрашивает у них, можем ли мы прийти и поздравить от имени из родственника, который сидит? Есть и такие, кто отказывается, но люди, в основном соглашаются. Мы не просто отдаем подарок и уходим, наши волонтеры играют с ребятишками, дают мастер-классы. С позволения родителей или опекунов волонтеры фотографируют или снимают на видео все происходящее и потом отправляют в колонию. По возможности».

Иногда люди сидят у нас, в Томске, но их семьи находятся в других регионах или даже в другой стране, например, в Казахстане. Тогда Анатолий или Светлана связываются с членами своей христианской общины, которые там живут и те поздравляют детей.

Единственное, чего не позволяют себе ни кураторы, ни волонтеры, это рассказывать ребенку, что его папа или мама находятся в колонии. Есть семьи, где дети думают, что их родители надолго уехали или работают.

«Но бывает и так, что ребенок думает, что папа или мама его совсем забыли и не вспоминают. А тут открытка и подарок. И сразу слезы: «Папочка, я тебя очень люблю, приезжай скорее. Подарки, конечно, не особо дорогие. Мы покупаем их на пожертвования верующих. Не гаджеты, конечно — футбольный мяч или игрушка. Иногда дарим то, в чем сильно нуждаются люди. У нас на контроле есть одна мусульманская семья, их папа сидит. В семье один из детей с инвалидностью. В прошлый сад им понадобилась инвалидная коляска, в этот раз мы дарим им санки».

Те семьи, до которых не смогли дойти волонтеры, приглашают на рождественский спектакль в церковь. Вручают открытки от родителей и подарки. Прийти на праздник может любой, вне зависимости от вероисповедания. После рождественского спектакля – чаепитие. Спектакль и чаепитие организовывается силами членов нескольких христианских общин. Денег ни с кого не берут, все финансируется верующими.

Фото: Юлия Фаллер

«Увы, при подготовке программы «Рождественская елка ангела» мы сталкиваемся с трудностями. Бывает, нас не пускают к заключенным. Причина простая – легко дают добро на посещение только православным. Для протестантов и других христианских конфессий — ограничения. Хотя я посещал колонии еще с 1990-х годов. И мужские колонии, и воспитательную колонию для девочек. Но последние пять лет сложилась такая ситуация. Однако мы все равно продолжаем работать и служить. Ведь подобные программы помогают людям задуматься о своей жизни, встать на правильный путь. А порой и помочь восстановить осужденному человеку отношения со своей семьей».

Фото: Юлия Фаллер

«Папа пожелал мне здоровья и хороших отметок в школе»

Девятилетняя Ульяна каждый год ждет от папы рождественскую открытку и подарок. Когда ее отец получил срок, Ульяне было всего четыре года. Сейчас Ульяне девять, а в августе этого года отец должен уже выйти.

Раньше к Ульяне и ее трем братьям приходили с поздравлениями волонтеры домой. Но теперь все дети подросли, и на елку их водит бабушка Ольга.

Фото: Юлия Фаллер

«Мой папа сейчас в тюрьме, но каждый Новый год он пытается сделать сюрприз для меня и моих братьев. В этот раз перед Новым Годом папа позвонил мне и пожелал здоровья. И чтобы у меня в школе было всего хорошо».

Ульяна говорит, что на елку они попали именно благодаря отцу, именно он заполнил анкету, которую ему дали в колонии с просьбой поздравить своих детей. Ульяна в свои девять лет понимает, что ее папа сидит, но говорит, что никто от такого не застрахован.

Фото: Юлия Фаллер

«Со всеми бывает, даже мама моя сидела. Я не прошу много от папы для себя, просто иногда возникают ситуации, когда мне нужен именно отцовский совет. Когда мне было восемь лет, я вместе с бабушкой ездила к отцу на свидание. И мне было очень хорошо. Я могла обнять отца, поговорить с ним. Я хочу, чтобы папу поскорее освободили, чтобы я смогла с ним больше времени проводить, чем сейчас. Когда он в тюрьме. Именно об этом я и попросила Деда Мороза».

«Выйдет муж, весело, с фейерверками, встретим Новый Год»

Тамара живет одна в Моряковке, воспитывает двух детей. Ее муж отбывает девятилетний срок в томской колонии, отсидел всего четыре года. В программу «Рождественская елка ангела» попали, как и все, после заполнения анкеты мужем Тамары.

Фото: Юлия Фаллер