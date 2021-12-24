Елена Ульянова: Я категорически против той идеологии, которой придерживается Сергей Жвачкин

Председатель комитета по социальным вопросам и общественный омбудсмен по правам предпринимателей Елена Ульянова ежедневно ведет свой телеграм-канал «Народный губернатор», где высказывает свое мнение по различным городским темам и публикует обращения к чиновникам. «Кривая линия губернатора», «Сам себя наградил», «Область двойных стандартов», «Бюджет нищеты», «Голодный бунт общепита» — это названия последних публикаций Елены Ульяновой, в которых она критикует политику областных властей и говорит о проблемах Томска. В инстаграм-эфире ТВ2 с депутатом и омбудсменом мы обсудили последние городские события, поговорили об уголовных делах Ивана Кляйна, Камила и Габила Бабаевых, Вячеслава Левчугова, перспективах достройки левобережной дороги и многом другом.

– Не на мою избирательную кампанию! А на кампанию партии «РОСТА». Там вопрос очень прост, видимо, как-то связано, что я как общественный омбудсмен защищала Литвина, юриста «Томского пива», и потом на счету оказались полтора миллиона. Я хочу «Томскполиту» передать большой привет и Марии Моисеенко. Вообще очень бы хотелось, чтобы все вопросы были не анонимные, а подписанные. Мне нечего скрывать, все знают, кто "народный губернатор", кто стоит за этим брендом… Такие вопросы некорректны по той причине, что партия «РОСТА» - это партия предпринимателей, и партия существует на пожертвования. Это было всегда. Предприниматели делают свои вклады всегда, тем более, в избирательную кампанию, это тоже нормально. Более того, «Томское пиво» помогало не только партии «РОСТА», но и другим партиям, которые обращались. Так что не вижу в этом ничего плохого. Другой вопрос, мне бы было приятнее, если бы вы спросили про фальсификацию выборов. То, что партия «РОСТА» не оказалась в Законодательной Думе Томской области – для меня это более проблематичный вопрос. Нас там не хватает. Сегодня мы прекрасно понимаем, что перевес «Единой России» не позволяет принимать адекватные решения. Мы этого не скрываем: полтора миллиона были потрачены на избирательную кампанию, команды партии «РОСТА».

– Галине Ивановне Кляйн дали два года условных. Мы понимаем прекрасно, что это все можно было свести к штрафу в лучшем случае или в худшем случае, к штрафу 300 тысяч рублей, хотя я это тоже считаю не очень законным. Представьте себе, человек в достаточно стрессовой ситуации, никто не знает, что там было в конечном итоге, и два года условных. Здесь тоже, скорее всего, правоохранительная система не даст возможности давать задний ход, поэтому, скорее всего, наказание будет, но мы будет надеяться, что это будет условный срок, и мы Ивана Григорьевича увидим. Так что, удачи! Мы с вами!

– Во-первых, я хочу Ивану Григорьевичу пожелать, уже совсем немного осталось до развязки, пожелать мужества, сил выстоять в этом непростом деле. Я желаю ему победы. Конечно, хотелось бы, чтобы его прямо из зала суда освободили, но это будет вряд ли возможно. Обвинение, которое… вернее тот срок, который сегодня предложен, я считаю, это верх несправедливости, и, безусловно, какое-то наказание будет, по моим представлениям, но хотелось бы, чтоб оно было…

– Начать разговор я хочу с предпринимателей. С очень большого предпринимателя, которого когда-то губернатор попросил побыть мэром города Томска. Речь об Иване Кляйне, понятно. Накануне прокурор Сергей Шабалин попросил назначить ему наказание пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии. Интересно твое отношение к этому наказанию и вообще к этому судебному процессу.

– Если честно, я не очень вникала в это дело. Первое – к нам нет официального обращения. Мы не можем проявлять никакой инициативы. Если есть обращение официальное, то мы готовы его рассматривать. Я не знаю по какой статье он обвиняется, я не знаю, попадает ли это под нашу компетенцию омбудсменов. Но на самом деле я Влада знаю достаточно давно…

– Еще один бизнесмен на очереди – Вячеслав Левчугов. Тут знаете ли вы что-то? Его арестовали, увезли в Москву, и мы ничего вообще не знаем.

Очень много обращений ко мне, как к общественному омбудсмену также от предпринимателей, которые никаким образом не могут решить свои проблемы – это связано с недвижимостью, связано с землей, с кадастровой стоимостью и так далее. И у меня большой вопрос в прямом эфире к господину Падерину, я его задавала уже – в конце концов, когда у нас омбудсмен по защите прав предпринимателей, который имеет прекрасную зарплату, штат достаточно приличный юристов, будет выполнять свою работу? Большая у меня претензия к нему.

– Я выступала, как общественный защитник, и честно говоря, была поражена тем, что все всё прекрасно понимают, но прокурор требует, обвинение требует, и адвокаты ничего сделать не могут, к сожалению. Но я вам хочу сказать, что за это время обращались ко мне не только те, кто находятся уже под стражей. Мы сейчас будем защищать Олега Кальмаева: тоже наш предприниматель, и тоже там серьезная проблема. Мы все прекрасно знаем, что Владимир Путин, в свое время сказал, что по экономическим преступлениям можно и должны быть мерами пресечения – домашний арест, подписка о невыезде, в конце концов, залог. Но почему-то наша система правоохранительная действует иначе.

– Я, как общественный омбудсмен защищаю Габила Бабаева, была у него как общественный защитник. Более того, я продолжаю защищать Вячеслава Литвина, сейчас дело передано в Верховный суд, и я буду там присутствовать офлайн, то есть, я буду на заседании Верховного суда. С делом Бабаева мы познакомились, когда приезжал Борис Титов во время выборной кампании, мы посещали его в СИЗО. Если вы помните ситуацию, Литвина тогда отпустили под домашний арест. А была уже спланированная встреча в СИЗО. Мы попросили, чтоб нам дали какое-то дело по экономическим преступлениям, которое подходит под нашу защиту. Встретились, и Борис Юрьевич был крайне удивлен: то, что вменяется Бабаевым, это никак не тянет на содержание под стражей, теперь уже больше года. Тем более что состояние здоровья не позволяет ему находиться в тех условия, в которых он пребывает.

– Еще два бизнесмена – владельцы центрального рынка, Габил и Камил Бабаевы уже больше года находятся в СИЗО. Их арестовали в один день с Иваном Кляйном. Ты единственная вообще, кто про них еще помнит. Что происходит, почему они до сих пор в СИЗО, почему не под домашним арестом?

– Когда было что ответить, тогда его и задали, может быть, когда на сенсоры должны были быть деньги выделены.

– Почему нужно было выносить этот вопрос, когда он задан был полгода назад? Почему нужно было ждать прямой линии?

– А в чем претензия? В том, что он поздно об этой проблеме узнал, или что? Ему показали, он отреагировал.

– Он сделал видеовопрос, достаточно объемный. Что делают коллеги? Они вырезают только ту часть, которую нужно, чтоб услышал губернатор, и он это делает. Это все в телеграмм-канале есть . Но я бы еще хотела прокомментировать вопрос, который был вырезан, ребеночка, мальчика Дмитрия из Могочино, по сенсорам для детей с диабетом. Я думаю, как все-таки не совестно тем, кто готовил этот эфир. Ведь это обращение детей было еще полгода назад. И до сих пор никакой реакции не было. И очень цинично вырезается этот вопрос, где губернатор говорит: «Все, в течение первого квартала 2022 года мы эти сенсоры приобретем». Вопросов нет, я взяла под личный контроль – январь, февраль, март – если до конца марта дети не получат сенсоры – друзья мои, это будет катастрофа.

– Объясняю. Я как телевизионщик понимаю, что такое «прямая линия», и у нас огромное количество примеров, не будем говорить о прошлых градоначальниках, которые делали это блестяще. Здесь – подготовленные ответы, подготовленные вопросы, вырезанные вопросы, видеообращения. Вы знаете, я вчера опубликовала Александра Седикова, архитектора Томска, вот это как раз тот классический был пример…

– Нет. Вообще Сергей Анатольевич живет все-таки в параллельном мире. Иногда надо спускаться на землю и общаться с людьми, не по тем протоколам, которые ему подают его подчиненные, а все-таки, наверное, разговаривать с сообществами. Сообщество рестораторов – это не единственное, пострадавшее сегодня от пандемии, таких очень много, и конечно, губернатор должен быть на передовой. К сожалению, это не так, и последняя прямая линия это, конечно, показала.

– Да. Я получила официальный ответ. Это письмо было направлено в три структуры: прокуратура, антимонопольный комитет и губернатору Томской области. От антимонопольного комитета я получила ответ… За этот год у меня миллионное количество ответов, они как под копирку все сделаны, официальным языком «никакие права не нарушены». От прокуратуры и губернатора я ответа не получила до сих пор.

– Во-первых, бизнес бизнесу рознь. Когда мы говорим, что на грани вымирания, мы имеем в виду огромное количество небольших кафе, небольших ресторанов, в конце концов, столовых, которые находятся в частном управлении, пекарен и так далее. И когда ко мне обратились как раз сообщество рестораторов в Томске, было обращение губернатору, которое осталось без внимания.

– А теперь к предпринимателям, которые занимаются общепитом. В своем телеграмм-канале ты пишешь, что общепит в Томске на грани исчезновения. Не слишком ли сильное утверждение? Губернатор на прямой линии говорил, что падение оборота в общепите 4%. То ли губернатор не владеет информацией, то ли предприниматели все-таки преувеличивают свои бедствия.

– Еще в прямом эфире губернатор сказал, что на левобережную дорогу был потрачен миллиард. В свое время мэр Томска Николай Николайчук ТВ2 говорил, что федеральных денег было потрачено 2,4 миллиарда, что оставалось всего 800 миллионов. Лет через пять другой мэр Иван Кляйн, сказал, что «да, дорогу надо достраивать», и тоже назвал сумму на достройку, которая уже увеличилась в два раза – 1,6 миллиардов рублей. Меня интересует, почему наши городские депутаты не интересуются вопросом этой левобережной дороги. Сколько на нее надо, что с ней происходит. Твое мнение – надо ли ее вообще достраивать?

– Ее нужно достраивать, потому что мы понимаем, какой коллапс сегодня происходит и будет дальше происходить с левобережьем. Я считаю, что этим вопросом должны заниматься специалисты. Я все-таки немножко в другой области, но уже сегодня понимаю проблематику нашего коммунального моста, на который... Мы же планировали строить кампус на левобережье, вместо того, чтобы решить проблему капремонта для начала.

– Почему ты говоришь в прошедшем времени. Мы уже не планируем? Ты говоришь «планировали».

– Сейчас же встает вопрос о том, где будет эта площадка. Если вы помните, два года назад партия «РОСТА» и я лично, и Борис Титов, мы просто призывали всех рассмотреть площадку ТВЗ, в которую вложены 17 миллиардов рублей. Она на сегодня не освоена до конца. Там есть коммуникации, есть вся инфраструктура, которая позволит этому кампусу там прекрасно строиться.

– Но губернатор сказал «далеко».

– Что значит далеко?

– Не в пешей доступности.

– А левобережье – это не далеко? Когда губернатор говорит про пешеходный мост – это просто абсурд!

– И беспилотники по нему!

– Мы живем как будто в параллельных мирах. Мы не можем сегодня начать строительство детской областной больницы, которой у нас нет. Давайте вот отсюда начнем. Есть приоритетные вещи, без которых область жить не может. Как может область жить без детской областной больницы?

– Федерация на больницу не дает, а на кампус 18 миллиардов дает.

– Подождите, а у нас, что в приоритете? Давайте определимся в понятиях: если у нас в приоритете потемкинские деревни, то это одна история. Если у нас в приоритете дети и их будущее – то это немножко другая история. Я не понимаю. Если говорить о кампусе и о студентах, давайте так, перед тем, как губернатор вступил в свою должность, у нас было порядка 90 тысяч студентов. Сегодня у нас 50 примерно, точно цифры не помню. Из них обучается офлайн порядка 37 тысяч. Давайте правде в глаза посмотрим – да, мы студенческий город, но мы сегодня знаем прекрасно, что весь мир движется в цифровизацию, и о том, что дистантное обучение и образование уже не за горами, уже порядка 100 миллиардов будет выделено в ближайшее время на развитие этой цифровой инфраструктуры. Когда-нибудь наступит время, когда обучаться и лететь ни в Оксфорд, ни в Стэнфорд не нужно будет. Конечно, развитие большого университета, развитие студенческой площадки в городе Томске – это очень важно. Но сегодня люди живут другими категориями, правда. Люди живут категориями, чтобы была безопасность, чтобы дети получали качественное образование и качественную медицинскую помощь. Давайте остановимся хотя бы на этих трех моментах и решим эти задачи, а дальше уже будем двигаться к таким глобальным проектам. У нас получается, что мы глобальные проекты вынашиваем, даже пробиваем их, здесь у нас пробивной силы хватает, а решить земные вопросы обычных людей – у нас на это не хватает ни сил, ни времени, ни денег. Самое главное - желания.

– Ты не в курсе, что случилось с землей за 600 млн? Никто не понял, почему аукцион не состоялся… Уже Мишустину представили проект на землях "Карьероуправления" Екатерины Собканюк, а потом такой жесткий (не буду говорить другое слово) получился пресс-релиз «мы ни у кого ничего не будем покупать, нам это не нужно». Все остались в недоумении. Все подумали, что Собканюк отказалась, потом пошли другие версии, что не отказывалась. И вообще никто ничего не понял. Есть у тебя какая-то информация?

– Я думаю, что когда трещит бюджет, что мы уже на грани финансового коллапса в Томской области – какие 600 миллионов на землю?

– То есть, решили сэкономить 600 миллионов?

– Я так думаю.

– Это твоя версия?

– Это моя версия. Я считаю, что вдруг у кого-то сработал разум.

– На прошлой городской Думе ты выступила с инициативой провести круглый стол по проблеме ввоза потенциальных, так назовем, ядерных отходов из Франции в Северск. Нашла ли ты поддержку этой инициативе?

– Да, спасибо депутатам – поддержали. После моего обращения, заявления, было дано протокольное поручение. На этой неделе я встретилась в понедельник в Росатоме с руководителем по регионам. И мы о чем договорились? Сегодня я это уже обсудила с Чингисом Акатаевым – мы будем создавать комиссию при городской Думе. Комиссия будет работать ежегодно, то есть, это будет перманентно работающая комиссия, которая будет собирать сообщество экологов, ученых, общественности, где мы сможем выстроить…

– Журналистов…

– Журналистов, конечно. Мы эту комиссию назовем «по экологической безопасности». Она будет заниматься не только ядерными отходами, которые завозятся, но и мусорной реформой, к примеру. То есть, мы создадим такую комиссию, и я с удовольствием в нее войду, даже, если нужно будет, возглавлю.

– Насколько мне известно, сегодня как раз у вас был комитет, где вы рассматривали проблему отсутствия медицинских работников и нехватку медицинских работников в школах и детских садах. Коротко, в чем здесь проблема для тех, кто не знает, и удалось ли найти какие-то пути решения?

– Тема была – медицинское сопровождение в образовательных учреждениях. На самом деле, если честно, я об этой проблеме узнала недавно. У меня дети уже выросли, в детские сады никто не ходит, в школы тоже. Это проблема с 13-го года тянется, когда вышло постановление о том, что медицинские работники, которые были и в школах, и в детских садах ушли в горздрав, потом в облздрав. И сегодня в детском саду… если коротко, есть кабинет медицинский, который полностью оборудован определенной спецификацией. Это помещение, которое должно быть определенной квадратуры и так далее. Но все это передано медицинским учреждениям – поликлиникам, которые должны закрепить за каждым детским садом, за каждой школой медицинского работника. И по идее, этот медицинский работник, должен там находиться с восьми утра, когда приходит ребенок в детский сад, и до окончания. На самом деле, этого не происходит. Есть несколько причин. Дети приходят в сад – нет никакого первичного осмотра, то есть, ребенок начинает посещать детский сад – непонятно, больной или нет, это только на визуальное восприятие воспитателя, который ребенка берет. Ни воспитатель, ни заведующая детского сада не имеет права оказать никакую медицинскую помощь, если с ребеночком что-то случилось. Только вызвать скорую помощь. И конечно, это все ложится на плечи заведующей, которая несет персональную ответственность, если что-то случается с ребенком. Вчерашний пример детского садика 82 – у ребенка случилась температура 39 с большим хвостиком. Вызвали скорую, скорая ехала 50 минут. Ребенок на руках, как она говорит: «Он обмяк, и я молила Бога, чтоб с ним ничего не произошло». И она не имеет права ни дать ему лекарство, ни воспользоваться какими-то возможностями оказать ему помощь. Понимаете что произошло?

– А раньше все время медработники были в составе детских садов?

– Конечно. Это все наша оптимизация, которая коснулась, в том числе и детских садов. Мы сегодня приняли, на мой взгляд, очень взвешенное решение. Сегодня были Правдин Олег Георгиевич, мой коллега, только в законодательной Думе Томской области социальный комитет возглавляет. Был Дмитриев Сергей Владимирович – это наш облздрав. Была Татьяна Соломатина – депутат Государственной Думы, она же зампредседателя комитета по здравоохранению. Был Чубенко Константин Иванович. Были заведующие детских садов, руководители школ. Татьяна Богомолова – директор школы, депутат. Мы выработали несколько решений, которые, на мой взгляд, если мы этого добьемся в 2023 году, это будет очень здорово. О чем идет разговор? Что эти работники медицинские, которые закрепляются за детскими садами или за школами, у них ставки 0,25 или 0,5 – это ни о чем. Это порядка 10 тысяч рублей, а то и меньше. И мы сейчас обратились к Сергею Владимировичу Дмитриеву, чтобы до 14 февраля нам посчитали, сколько необходимо в бюджете в 2023 году денег для того, чтобы сделать полноценные ставки. Потому что уже назад эту реформу мы не повернем, уже назад медицинских работников в детские сады и школы не вернем, но можно создать условия, чтобы те, кто будет приходить на эти ставки, могли полноценно работать. Мы так, навскидку, просто посчитали – порядка 100-120 миллионов. Я думаю, что в бюджете 2023 года мы сможем отстоять эти деньги.

– Задам вам вопрос, который нам наши подписчики присылали – они интересуются названием нового микрорайона. Я не знаю, видела ли ты на щитах – «Войков». Войков – это человек, который связан…

– Войков, я знаю, кто это.

– Он не принимал непосредственное участие в расстреле царской семьи, но тем не менее связан с этим событием. Томичи боролись, чтобы у нас переименовали улицу Войкова. Ее не переименовали.

– Я читала, но к сожалению, вообще не погружена в эту тему. Если спросить мое личное мнение – я считаю, что у нас очень много достойнейших томичей, в честь которых можно называть микрорайоны, улицы, площади.

– Уже у нас конец 2021 года, время подводить итоги. Могла бы ты назвать какие-то главные достижения этого года, и какие-то может быть, провалы этого года, что не удалось?

– Что не удалось? Не удалось избраться партии «РОСТА» в Законодательную Думу Томской области. Очень жалею, что не представлены наши прекрасные депутаты – это первое, наверное. А второе, что не удалось – как я ни пыталась выстроить диалог с администрацией области, у меня это не получилось. Это тоже, я считаю, моя недоработка, что-то я делала не так. Многие считают, что, может быть, не надо так жестко, как я пишу, как я говорю. Но я считаю, что мы пришли к такому состоянию, что полутонов уже быть не может. Уже нужно - либо ты говоришь правду такой, какая она есть, какой бы неприятной она для всех ни была, либо ты просто тогда уже отходи и дай путь другому. О том, что у меня получилось – у меня получилось объединить вокруг себя все, что касается проблем социальной защиты людей. Мы провели в этом году в Томске такие обучающие семинары, которые позволили НКО сейчас подаваться на грант – это все касается социального кластера, о котором я говорила. Он еще у нас никаким образом не структурировался, но есть запрос и люди, которые в нем будут присутствовать, они вокруг меня есть, и им я помогаю в ручном режиме. Что еще такого? Я подняла тему создания антибуллингового закона в Томской области. К сожалению, мне не удалось убедить нашего губернатора и Думу прошлого созыва, когда я настаивала, и тоже писала в прокуратуру о том, чтобы прошла компенсация на процент индексации, который необходимо проводить каждый год по зарплате бюджетников – это тоже не случилось. Увы, есть вещи, которые, наверное, не от меня зависят. Я сейчас завожу в Томск большой социальный проект. Я вчера была в Сибирском федеральном округе, в полпредстве, они его поддержали, так что следующий год у нас будет большая работа с детьми с двойной исключительностью. И не только в Томске, но и в сибирском регионе. Что такое дети с двойной исключительностью? С одной стороны это очень талантливые дети, с другой стороны у них есть ограничения… они особенные, есть ограниченные возможности здоровья, да. И мы будем выявлять потенциал таких детей и давать им возможность социализироваться в этом мире. Это будет финал фестиваля «Экспедиция к Большой медведице». Это будет большая перманентная работа, то есть это не разовое какое-то представление или фестиваль. В нее будут включены и социально-ответственный бизнес, и НКО, и родительское сообщество. Очень хочется, чтобы наши дети, безумно талантливые, могли иметь площадку, где себя проявлять.

– Там вот вопрос был от подписчиков, кого ты видишь альтернативой на посту губернатора Сергею Жвачкину?

– Альтернатива… вы знаете, я об этом, честно говоря, не задумывалась, но… это может быть человек, близкий к Томской области, это может быть человек, который сегодня уже здесь не живет…

– Имена есть какие-то?

– У меня, честно говоря, нет. Если к нам придет очень качественный человек, даже не томич, я считаю, что в принципе это неплохо, если у него будет хороший бэкграунд. Если нет альтернативы, это не значит, что не должна произойти ротация, не должна произойти смена. Я категорически против той идеологии, которой придерживается Сергей Анатольевич Жвачкин, который не видит взаимодействия и отдачи с Томском. Потому что мы прекрасно с вами помним, да, проблемы транспорта, проблемы дорог… ничего себе, это центр, это не проблемы города, это проблемы губернатора, потому что мы областной центр и здесь проживает большее количество жителей. А это вот разделение «я губернатор, а в городе там делайте сами, и еще и не исполняете правильно» - так нельзя.