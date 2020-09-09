Добрые новости
09 сентября,
2020
Елена
Многодетная
Как строит жизнь мать 13 детей


40-летняя Елена Заяц родила 13 детей, взяв еще одного из роддома, где рожала дочь. Самой младшей сейчас 4 месяца, старшему сыну - 22 года. Как строит жизнь многодетная мать в сибирской глубинке, о чем мечтает семья и откуда ждут помощи?
Могочино, Молчановский район, Томская область
Елена Заяц родилась и живет в Могочино — это деревня на севере Томской области, добраться до деревни можно, только переплыв реку Обь на пароме. Каждый день сюда едут люди, чтобы посетить Никольский женский монастырь. В деревне молодые девушки и женщины ходят в платках и длинных юбках. Большинство — верующие, поэтому семьи в Могочино многодетные. Но семья Заяц — самая большая. У них 13 детей.
Никольский женский монастырь в Могочино
Работы в деревне нет, ни заводов, ни крупных фермерских хозяйств. В Могочино местные жители держат коров, коз и поросят, занимаются огородом. Из бизнеса — паромные переправы и частные магазинчики. Летом каждый второй собирает грибы и ягоду, сдают лесной урожай на переработку, рыбачат на Оби.

Каждый год Елена закатывает на зиму около 300 банок солений со своего огорода, держит четыре коровы, два быка и три теленка. Елена с мужем Александром работают при местном монастыре, за такую работу им не платят. Официально в семье на работу никто не устроен, стабильного дохода у Елены и Александра нет, живут на пособия. На каждого ребенка в семье в месяц выходит около 6 тысяч рублей.
Елена Заяц
В храм Елена пришла еще ребенком вместе с матерью, обе были некрещеные. В свободное время десятилетняя Лена читала Библию, в 11 лет ее покрестили. Мать так и осталась работать при монастыре.

— Старец Иоанн, к которому люди со всего мира стремились попасть в могочинский монастырь, меня крестил, — рассказывает Елена. — Сейчас его уже нет в живых. Я с ним шла по жизни, к нему душа тянулась. Как он мне говорил, так жизнь моя идет.

После девяти классов школы Лена поехала в Томск, отучилась на двухмесячных курсах на продавца, работала на рынках, торговала вещами.

— С первым мужчиной я познакомилась в 16 лет в храме, но замуж за него так и не вышла. Родила мальчика. Он выпивал, поэтому и ушла.

Будущего мужа Елена встретила в 19 лет, хотя замуж поначалу не торопилась, присматривалась к Александру.

— Мы общались с Сашей, я видела, как он тянется к моему сыну, заботится о нем — для меня это стало важным. Когда мы поженились, он сказал мне, что ни одного аборта я от него не сделаю. Мы оба очень любим детей. Сколько Бог даст детей, столько и примем. С самого детства люблю детей, все время нянчилась с соседскими. Сначала думала, что у меня будет трое. Поначалу было тяжело с детьми, а после пятого ребенка я привыкла. Я молюсь за тех людей, кто меня осуждает.
Елена Заяц справа
У старшего сына Елены Михаила уже есть трехлетняя дочка. Многодетная мать Елена в 37 лет стала бабушкой. Хотя сын живет на Алтае, Елена уже успела съездить и навестить внучку.

Елена пыталась заниматься бизнесом в деревне. Открыла ИП, возила вещи из Новосибирска и продавала в районном центре. Еще Елена делает домашний сыр, творог и сметану, но на продажу ничего не остается, семья очень большая.

— Потом времени уже не хватало на торговлю, дети стали появляться один за одним, стала трудиться при храме, ИП пришлось закрыть. В Могочино выжить очень тяжело. Едем за продуктами через переправу в районный центр, там в супермаркетах покупаем продукты, стараемся экономить.

Елена Заяц водит машину, когда мы с ней познакомились, она забирала дочек с бабушкой из монастыря, потом поехала искать коров, которые заблудились в деревне. Свободного времени у Елены практически нет, она спит по пять часов в сутки, занимается хозяйством, отдыхает максимум 15 минут в день.
Дети
Старшие дети в семье Заяц следят за младшими, каждый знает свои обязанности по дому, дети помогают садить картошку и следят за огородом, ходят в храм.

— Раз в год от местной администрации нам дают деньги на сено и дрова, — говорит Елена. — Тяжело девять детей в школу собрать. Не так все просто, что-то остается от старших детей, что-то докупаю.

Елена воспитывает еще и приемного сына Никиту: из роддома в 2010 году она неожиданно приехала с двумя детьми вместо запланированного одного.

— Я поехала в первый роддом в Томск рожать Дусю. Когда врачи узнали, что я православная, просили разговаривать с молодыми мамашками, которые отказываются от своих детей. В роддом приехала молодая девушка Альбина, она еще не родила ребенка, но уже отказалась от него в приемном покое, говорила, что вовремя не успела сделать аборт. Я ее уговорила приехать в Могочинский монастырь, там ей дали деньги на ребенка и жилье. Но спустя три дня Альбина оставила Никиту и уехала в Томск. Неделю я ухаживала за дочкой Дусей и Никитой, кормила их грудью по очереди, молока не хватало, докармливала сухой смесью. Через неделю Альбина вернулась, поговорила с батюшкой, мы записали ребенка на нее, но вскоре она вновь уехала.

Через суд Елена стала опекуном Никиты, говорит, что любит его, как и всех своих детей. «Я за него, как медведица, — добавляет Елена. Я бы всех детей забрала, так как очень люблю детей». Последнюю дочку Елена Заяц родила в 2020 году в подмосковной Балашихе.

— Молчановские врачи мне ставили грыжу и не хотели заниматься ей. Я через знакомых поехала в Москву, где мне обнаружили липому. Там я родила дочь и на следующий день из больницы поехала к Матроне Московской, и покрестила ее. Каждая душа, она живая. Жить — значит, принимать детей. У меня будет много детей. Со здоровьем у меня проблем нет. Желаю каждой женщине, чтобы они принимали детей. Я живу ради детей, им хватает материнской любви. Их не нужно заставлять что-то делать по дому, они всему рады и довольны. Они не избалованы. Хотя в деревне есть интернет и телевизор.

В семье Заяц дети ждут рождения каждого ребенка, каждый пытается заботиться друг о друге. Младшие дети слушаются старших.
Муж Елены

Галина Петрик, крестная двоих детей Елены, считает, что главная в семье — Елена, она домоуправительница.

— Муж строит новый дом, я все добываю, — говорит Елена. — Малышки на мне, я сажусь за руль, еду в районный центр, закупаю какие есть материалы для строительства нового дома.

Поговорить с мужем Елены Александром мы не смогли, в семье только два сотовых телефона, у Елены и старшей дочки. Телефон у Александра сломан, поэтому про его жизнь нам рассказала Елена.

41-летний муж Елены Александр Заяц занимается хозяйством, где-то рыбу поймает, в тайгу на охоту съездит, садит огород. Александр родился в соседнем поселке. После службы в Чечне в 1999 году Александр пошел работать на пилораму в Нарге. Зарплату задерживали, потом пилораму и вовсе прикрыли, не заплатив. Сейчас ему доплачивают около трех тысяч рублей в месяц за службу в Чечне.

— Дети маленькие, Саша одних в школу увез, других привез, у нас же нянек нет, — сетует Елена. — Без скотины мы не сможем прожить, ну будет он получать на вахте 50 тысяч рублей, не будет заниматься хозяйством, мы не сможем на эти деньги без скотины прокормить нашу семью.
Не ходите к Путину
В 2011 году в Томск приезжал президент Владимир Путин. Семья Заяц приехала в город в минус 38 градусов со всеми детьми. Елена сказала, что будет добиваться приема у главы государства. И встанет возле здания администрации Томской области со всеми детьми и будет просить помощи улучшить свои жилищные условия.

— Когда об этом узнала томская администрация, то с утра к нам пришел участковый, чтобы сделать пропуски к Путину, — вспоминает Елена. — Когда приехали в администрацию, нас начали уговаривать не ходить к Путину, кто-то переговорил с отцом Иоанном, и он меня лично попросил не ходить с детьми к Путину. Нас отвезли в дельфинарий и подарили старенькую Волгу.

Патриарх Кирилл, когда приезжал в Томск в 2013 году, подарил семье ГАЗель. «Мы ехали в Томск из Могочино на Волге со всеми детьми, еле туда поместились. Как патриарх Кирилл узнал, что столько детей приехали в храм в одной машине, то решил подарить нам ГАЗель», — говорит Елена.
новый дом
В ветхом доме площадью 72 квадратных метра живут 12 детей. Отопление печное, вода из колодца, электричество есть, не во всех комнатах. Весной дом топит, вода слишком близко подходит к жилым постройкам.

В бане Елена приютила своего 35-летнего двоюродного брата, у него есть особенности развития, инвалид детства, плохо говорит, но с хозяйством помогает. Семья верующая, иногда бывает, что батюшка кого-нибудь благословит жить к ним в дом, они не отказывают.

Многодетная семья строит новый дом пару месяцев, но готовились к строительству много лет, лишних денег на стройку не было. По словам Елены, построить новый дом в Могочино сложно из-за отсутствия стройматериалов. Приходится привозить груз по Оби на пароме, цены немаленькие, для многодетной семьи практически неподъемные. Семья строит дом из специальных стеновых блоков — сибита. Нужно успеть до зимы довести строительство до крыши.

— Власти от нас откидываются, — говорит Елена. — Почему не помочь такой семье? Мы стараемся, живем трудами. Держим большое хозяйство. У нас маленький дом, делать уроки невыносимо, малыши мешают старшим детям. В районной соцзащите выделили 30 тысяч на одну машину сибита, но этого недостаточно. Строим дом своими силами, занимаем деньги у знакомых. За две машины сибита мы отдали 66 тысяч рублей, паром стоит 10 тысяч, все очень дорого.

Все дети в семье ждут новый большой дом, чтобы были отдельные комнаты, игровая и большая кухня.

— Дети сами помогают строить дом, — говорит Елена. — Малышкам не объяснишь, что деньги на дом закончились. Мы живем с надеждой, что кто-то все равно поможет.

Елена Заяц будет благодарна любой помощи на строительство дома. Если вы хотите помочь семье, телефон Елены Заяц +7-962-782-6295. Также вы можете написать нам на почту portaltv2@mail.ru или звоните по телефону редакции 8 (3822) 54-19-01.

Текст: ЮЛИЯ ФАЛЛЕР
Сентябрь, 2020
Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.