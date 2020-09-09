В ветхом доме площадью 72 квадратных метра живут 12 детей. Отопление печное, вода из колодца, электричество есть, не во всех комнатах. Весной дом топит, вода слишком близко подходит к жилым постройкам.
В бане Елена приютила своего 35-летнего двоюродного брата, у него есть особенности развития, инвалид детства, плохо говорит, но с хозяйством помогает. Семья верующая, иногда бывает, что батюшка кого-нибудь благословит жить к ним в дом, они не отказывают.
Многодетная семья строит новый дом пару месяцев, но готовились к строительству много лет, лишних денег на стройку не было. По словам Елены, построить новый дом в Могочино сложно из-за отсутствия стройматериалов. Приходится привозить груз по Оби на пароме, цены немаленькие, для многодетной семьи практически неподъемные. Семья строит дом из специальных стеновых блоков — сибита. Нужно успеть до зимы довести строительство до крыши.
— Власти от нас откидываются, — говорит Елена. — Почему не помочь такой семье? Мы стараемся, живем трудами. Держим большое хозяйство. У нас маленький дом, делать уроки невыносимо, малыши мешают старшим детям. В районной соцзащите выделили 30 тысяч на одну машину сибита, но этого недостаточно. Строим дом своими силами, занимаем деньги у знакомых. За две машины сибита мы отдали 66 тысяч рублей, паром стоит 10 тысяч, все очень дорого.
Все дети в семье ждут новый большой дом, чтобы были отдельные комнаты, игровая и большая кухня.
— Дети сами помогают строить дом, — говорит Елена. — Малышкам не объяснишь, что деньги на дом закончились. Мы живем с надеждой, что кто-то все равно поможет.
Елена Заяц будет благодарна любой помощи на строительство дома. Если вы хотите помочь семье, телефон Елены Заяц +7-962-782-6295. Также вы можете написать нам на почту portaltv2@mail.ru
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