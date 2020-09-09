Старшие дети в семье Заяц следят за младшими, каждый знает свои обязанности по дому, дети помогают садить картошку и следят за огородом, ходят в храм.



— Раз в год от местной администрации нам дают деньги на сено и дрова, — говорит Елена. — Тяжело девять детей в школу собрать. Не так все просто, что-то остается от старших детей, что-то докупаю.



Елена воспитывает еще и приемного сына Никиту: из роддома в 2010 году она неожиданно приехала с двумя детьми вместо запланированного одного.



— Я поехала в первый роддом в Томск рожать Дусю. Когда врачи узнали, что я православная, просили разговаривать с молодыми мамашками, которые отказываются от своих детей. В роддом приехала молодая девушка Альбина, она еще не родила ребенка, но уже отказалась от него в приемном покое, говорила, что вовремя не успела сделать аборт. Я ее уговорила приехать в Могочинский монастырь, там ей дали деньги на ребенка и жилье. Но спустя три дня Альбина оставила Никиту и уехала в Томск. Неделю я ухаживала за дочкой Дусей и Никитой, кормила их грудью по очереди, молока не хватало, докармливала сухой смесью. Через неделю Альбина вернулась, поговорила с батюшкой, мы записали ребенка на нее, но вскоре она вновь уехала.



Через суд Елена стала опекуном Никиты, говорит, что любит его, как и всех своих детей. «Я за него, как медведица, — добавляет Елена. Я бы всех детей забрала, так как очень люблю детей». Последнюю дочку Елена Заяц родила в 2020 году в подмосковной Балашихе.



— Молчановские врачи мне ставили грыжу и не хотели заниматься ей. Я через знакомых поехала в Москву, где мне обнаружили липому. Там я родила дочь и на следующий день из больницы поехала к Матроне Московской, и покрестила ее. Каждая душа, она живая. Жить — значит, принимать детей. У меня будет много детей. Со здоровьем у меня проблем нет. Желаю каждой женщине, чтобы они принимали детей. Я живу ради детей, им хватает материнской любви. Их не нужно заставлять что-то делать по дому, они всему рады и довольны. Они не избалованы. Хотя в деревне есть интернет и телевизор.



В семье Заяц дети ждут рождения каждого ребенка, каждый пытается заботиться друг о друге. Младшие дети слушаются старших.

