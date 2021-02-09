Эксперты подготовили проект для реставрации солдатской синагоги

Истории

Томская еврейская община получила эскизный проект солдатской деревянной синагоги и скоро планирует приступить к реставрации. Об этом написал раввин Леви Каминецкий на своей странице в Фейсбуке.

«Вот и сдвинулись с места дела по деревянной синагоге. Эскизный проект уже готов, в ближайшее время мы должны получить рабочий проект и с Божьей помощью приступить к реставрации», — написал Леви Каминецкий.



Ранее сообщалось, что деньги на проект выделил Минкульт. Конкурс на разработку проекта реставрации солдатской синагоги в Томске проводила Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Победителем было признано столичное ООО «Регионинвестстрой», предложившее разработать проект за 8,9 миллиона рублей.