Экспедиция ТВ2 отправилась на поиски Кетского острога

Истории

Команда Geography trophy, съемочная группа ТВ2 и староверы из Томска, Гари и Новосибирска отправились в Енисейск Красноярского края, где будет место старта. Они пройдут по старому сибирскому пути, известному четыре сотни лет назад.

Участок от Ялани до Маковского группа пройдет на вездеходах или пешком. А по Кети сплавится на трех лодках, две из которых сделаны наподобие старых дощаников. Предстоят встречи со староверами, проживающими в Маковском и Айдаре. И встречи в Енисейске с красноярскими археологами, изучавшими этот район.

Целей у экспедиции несколько. В частности, староверы планируют пройти путем протопопа Аввакума. В этом году староверческая община празднует 400-летие со дня его рождения. Также будут осмотрены и засняты места, где предположительно располагался Кетский острог. Он трижды переносился с места на место вниз по течению реки. В этом году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области утвердил границы и режим использования земель памятника археологии «Кетский острог» в Колпашевском районе.

О версиях, где мог располагаться Кетский острог, рассказал ТВ2 Евгений Барсуков — исследователь Кетского острога, научный сотрудник ТГУ.

— Если мы посмотрим историческую литературу, то там написано, что острог переносился от пяти до шести раз. Но, по-видимому, имеется в виду не перенос по реке на большие расстояния, а в том числе перестройка острога на одном небольшом фрагменте берега. Если говорить о глобальных переносах, то их, по моему мнению, было три.

Первый — самый ранний острог, который появился в конце 16 века, располагался приблизительно на границе Красноярского края и Томской области. Но он не обнаружен, и пока никаких указаний насчет его точного местоположения нет. Есть предположение одного кемеровского историка Добжанского, что этот первый острог находился на месте юрт Урлюковых. Это был поселок в советское время, сейчас там один дом. Мы были там, но ничего найти пока не удалось.

Есть такое место, Урлюково городище. По мнению исследователя Андрея Дульзона, их было два. Одно располагалось на левом берегу Кети, другое на правом. И вроде бы он на них был. Но Дульзон оставил не очень точное описание, и когда мы попытались найти эти объекты, на местности оказалось очень сложно сориентироваться. Одно место мы вроде бы нашли. На местом селькупском языке оно называется «Кара лозе сок» — «городище на чертовом мысу».

— Добжанский предполагает, что первый Кетский острог находился рядом с этим городищем, что русские пришли и сделали там свой укрепленный пункт. Но мы никаких свидетельств нахождения там русского острога пока не нашли. Если осенью туда поедем, мы попробуем это место дальше исследовать.

Первый острог просуществовал буквально несколько лет: три, четыре года. Этому острогу была подконтрольна огромная территория — бассейны реки Кеть, Чулым и даже часть современного Красноярского края.

Второй острог перенесли лет через пять на 200 километров вниз по реке в район устья реки Орловка. То есть на слияние Кети и Орловки. Мы там тоже исследовали. Если подходить к этому месту как историку, то в принципе оно уже определено. А если как археологу, то пока культурного слоя там мы не нашли. Но, возможно, мы немного промахнулись.

— А третий, самый последний, острог был создан в 1620-30-х годах. И этот острог в источниках достаточно хорошо описан, есть на картах, в том числе на карте Ремезова. Тот же Дульзон упоминал, что он был в районе села Кетское. Когда мы поехали туда первый раз, мы обнаружили заросшее поле, когда-то перепаханное. Мы провели шурфовку. И в одном месте зафиксировали достаточно мощный ранний культурный слой, не характерный для Кети. В двух самых нижних слоях обнаружили много находок: русскую и местную селькупскую керамику. Это либо сам острог. Либо слобода, которая располагалась рядом с острогом.

Фото: с сайта администрации Томской области

Сейчас берега Кети в основном пустынны, но в начале XVII века на всем протяжении этого пути появлялись города: Нарым, Кетск, Маковский, Ялань. Плавание только по Кети занимало до двух месяцев. Из-за достаточно короткой навигации всегда был риск вмерзнуть в лед и остаться в тайге. Сейчас в Маковское и Айдару дороги нет, Кетск совсем исчез, оставив после себя одну загадку: Кетский острог.

На этом пути были десятки монастырей. Один из них, Кетская пустынь — Лосиноборский Преображенский монастырь стоял в верховьях Кети. Монастырь пережил обвинения в расколе, встречал протопопа Аввакума и был закрыт по указу Екатерины Великой в XVIII веке.



Этим маршрутом проходили не только русские первопроходцы: берега Кети видели многочисленных путешественников и послов западных стран, долгое время это был единственный путь в Китай.

Всю зиму на плотбищах строились корабли — дощаники для перевозки груза, чтобы весной по большой воде пройти все мели и заломы таежной речки. Узкие, четыре метра шириной и длиной более 20 метров, оборудованные рулем, веслами, иногда парусом. Шестами их могли поднимать вверх по течению, преодолевая до 30 верст в день, иногда добавлялась бечева, которую тянули люди или лошади.



Этот путь породил сибирских бурлаков — лямщиков, которые поднимали загруженные дощаники даже через пороги. Лямка делалась из широкой (15-20 см) прочной бересты, и лямщики, обычно 25 человек, грудью налегали на лямку, присоединенную к прочному канату, сплетенному из конского волоса.

Первая часть маршрута командой Geography trophy была пройдена в марте этого года. Прочесть об этом можно в материале «Кетский острог».