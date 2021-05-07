Экспедиция на «кладбище мамонтов»

— Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что люди регулярно посещали Волчью Гриву в течение трех тысячелетий, в период между 20 000 и 17 000 лет назад, — рассказывает Василий Зенин. — Это «кладбище» интересовало их в качестве источника сырья. Можно предположить, что сюда приходили небольшие мобильные отряды: 5-6 человек. В маршрут с собой люди брали несколько десятков, а может быть, и сотен каменных орудий, столько, сколько могли унести на себе. Кроме готовых изделий в их «инструментарии» также были и необработанные камни. По мере того, как орудия труда ломались, изготавливались новые. Мы находим большое количество отщепов и сколов. Визиты на Волчью Гриву были короткими, свои жилища люди здесь не ставили. Это не было местом их обитания. Приходили, брали то, что им нужно, и уходили. Прежде всего их привлекал бивень мамонта. На тот момент это был очень ценный поделочный материал. Возможно, их интересовала шерсть мамонта. Он достаточно длинный. Из него можно плести силки, сети. Сухожилия можно было использовать вместо веревок. У меня большие сомнения по поводу шкур мамонта. Они тяжелые, их сложно обрабатывать.
— Если их в первую очередь интересовал бивень мамонта, почему так мало найдено костяных орудий труда?
— Перед ними не стояла задача что-то здесь изготавливать. Бивень весь был ценнейшим сырьем. В палеолитическом производстве использовались все его части. Как «охотники за бивнем» доставляли его до своей доисторической «деревни», мы можем только гадать: не исключено, что использовались какие-то волокуши.