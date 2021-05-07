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07 мая,
2021
Экспедиция на «кладбище мамонтов»
Когда-то камень и кость ценились превыше золота. Палеолитические люди преодолевали огромные расстояния в поисках сырья для самого древнего в мире производства.

Этим доисторическим орудиям труда, сделанным из горного хрусталя, около 20 000 лет (египетские пирамиды на пятнадцать тысячелетий моложе этих изделий). В 2020 году было найдено более 2 000 предметов, принадлежавших доисторическому человеку.
Каменный инвентарь обнаружили в ходе раскопок на самом большом в Азии «кладбище мамонтов», на местонахождении Волчья Грива, расположенном в Новосибирской области. Ученые исследуют данный объект вот уже более полувека. Но еще ни один полевой сезон не приносил такого количества археологических находок. Видеорассказ об экспедиции — здесь.
Василий Зенин, доктор исторических наук, сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН
«За все время исследований на Волчьей Гриве, начиная с конца 50-х годов прошлого века, было обнаружено менее ста артефактов, — рассказывает один из авторов находок, археолог Василий Николаевич Зенин. — В 2020 году всего лишь за один полевой сезон нашли в двадцать раз больше. В основном это мелкие отходы производства: чешуйки, осколки отщепы, фрагменты каменных пластин. Есть и каменный инвентарь, например, вкладышевые орудия, одни из самых древних в Западной Сибири. Многие изделия выполнены из уникального для Сибири материала — горного хрусталя. Впервые на местонахождении были найдены заготовки для производства каменных орудий — нуклеусы».

«Вкладыш» — небольшая каменная пластина, которая вставлялась в костяную, роговую или древесную основу так же, как мы сегодня вставляем сверла в дрель. Размер одного деления сверху — 1 мм. Так что ширина орудия — менее 5 мм, высота — чуть больше 1 см.
«Это удача, — говорит Василий Зенин. — Исследовать культуру и традиции палеолитического человека мы можем, опираясь в основном на анализ каменного инвентаря. Из той эпохи до наших дней больше ничего не сохранилось: только камень да кости».
На фото №1. Костяная основа для «вкладышей», сделанная из бивня мамонта
На фото №2. Каменное орудие, сделанное из горного хрусталя
На фото №3. Каменный отщеп из кремнистой породы
«Когда у тебя в распоряжении сотни и тысячи изделий — это значительно облегчает работу, — говорит Василий Зенин. — Когда — десятки, задача сразу становится невероятно сложной, почти невыполнимой. Поэтому находки 2020 года чрезвычайно важны. У нас появились артефакты, по которым можно определить относительный возраст, культуру, место возможного происхождения предметов, попытаться воссоздать некоторые бытовые детали из жизни первобытных людей».
Справка
Палеолитическое (первобытное) общество просуществовало не менее двух с половиной миллионов лет. Вся остальная история человечества насчитывает всего лишь десять тысяч лет.
«Кладбище мамонтов»
Впервые научный интерес к гриве Волчья возник в 1957 году. Руководство совхоза «Озерки» решило заложить на возвышенности усадьбу Центральная.
«Стали рыть котлован под фундамент, чтобы построить контору, — вспоминает старожил Александра Лашова, — и наткнулись на кости огромных размеров. Погадали, кому они могут принадлежать. Гадали, гадали, ни к какому выводу не пришли. Показали ветеринару. Тот сказал, что это кости не сельскохозяйственных животных. Решили обратиться в райком, те пошли еще дальше — в обком. В обкоме тоже не знали, чьи это кости. Тогда обратились к ученым. Те приехали, сделали раскоп. Еще нашли кости. Много костей больших размеров. Ну, это был вообще ажиотаж. Разговоров было много. Сенсация на весь Каргатский район. И не только на район, но и на всю область».
Александра Поликарповна Лашова показывает, каких размеров были кости
Выяснилось, что при строительстве наткнулись на кости мамонтов. Директор совхоза верил в то, что доисторические животные улучшат жизнь местных крестьян: привлекут к хозяйству внимание районных и областных властей. Усадьбу Центральная переименовали в Мамонтовое.
Волчья Грива находится в Каргатском районе Новосибирской области. Расстояние до областного центра по трассе – около 240 километров
справка
Грива — элемент рельефа, узкое линейно вытянутое геологическое тело. Высота Волчьей Гривы — 11 метров, длина — около 10 километров, ширина — до 1,5 километра. Сотни подобных грив пересекают Барабинскую низменность в одном и том же направлении — с северо-востока на юго-запад.

В 60-е годы научными работами на Волчьей Гриве руководил академик Алексей Окладников, ученый с мировым именем. На территории поселка над раскопом построили крытый павильон, чтобы и зимой можно было показывать всем желающим остатки доисторических животных.
Случай для сибирской археологии и палеонтологии уникальный — по окончании полевых работ все раскопы у нас сразу закапывают. Увидеть древнее городище, или «кладбище мамонтов», «вживую» могут немногие. В 1969 году в Мамонтовое приезжала съемочная группа из США во главе с популярным в Америке теле- и радиоведущим, Хью Даунсом. В 60-е, 70-е годы визиты документалистов из капиталистических стран в Советский Союз были не частыми. А до Сибири доезжали единицы.
Алексей Окладников (в черном полушубке) и Хью Даунс (в светлой куртке) в крытом павильоне на «кладбище мамонтов»
Вопрос, который изначально всех интересовал: как могло появиться столь массовое скопление костей. Самый очевидный ответ — остатки намывало водой в течение тысячелетий. Науке известны такие примеры, когда в оврагах и пересохших затонах скапливалось большое количество костей доисторических животных. Но грива — это возвышенность. Вода должна была вымывать отсюда кости, а не приносить их сюда. Выдвигались самые неординарные гипотезы происхождения «кладбища мамонтов». Например:
Волчья Грива была островом...
...посреди гигантского озера, а трупы утонувших животных прибивало сюда течениями;
Произошло резкое наводнение...
...спасаясь от которого, представители мамонтовой фауны в массовом количестве собрались на возвышенности, где и погибли от голода;
Но самой популярной была версия...
...истребления животных человеком во время загонной охоты: люди окружали животных, загоняли их на гриву и здесь убивали.
Раскоп на Волчьей Гриве: картина палеонтологического апокалипсиса (фото С.В. Лещинского, ТГУ, 1991 г.).
В отчете за 1968 год за авторством А.П. Окладникова и Э.В. Алексеевой написано:

«…Целых костей в раскопе почти нет, все они разбиты в результате деятельности человека. Доказательством тому являются следующие обстоятельства:

- внутренняя часть диафизов выскоблена, края обломаны;

- черепа, как правило, лежат отдельно от нижних челюстей и всегда разбиты, бивни лежат в другом месте;

- на некоторых костях есть следы ударов (вмятины), тонкой штриховки, царапин, скобления, кости типично сколоты. На одной из лопаток имеется отверстие, явно пробитое овальным предметом». [Окладников, Алексеева, 1968]. Вывод был очевиден — "костище" на Волчьей Гриве является остатками "стойбища" палеолитических охотников».
Один из немногих артефактов, обнаруженных на Волчьей Гриве до 2020 года
Из вывода ученых следовало, что где-то поблизости должны быть жилища первобытных людей. В начале 60-х был обнаружен и первый артефакт — изделие из камня.
«Охотники» на мамонтов
В 70-е годы прошлого века дело Окладникова продолжил его ученик, академик Вячеслав Иванович Молодин — советский и российский археолог, специалист в области первобытной истории Сибири.

«Когда я ехал на Волчью Гриву, конечно же, надеялся, что вот сейчас я найду жилища доисторического человека, типа Костёнок, — говорит Вячеслав Молодин. — Жилища, к сожалению, найти не удалось, но сам слой был прекрасен. Ты его расчищаешь и видишь эти огромные кости. Большинство из них дробленые, то есть видны явные следы человеческой деятельности».
Жилища из костей. Музейный комплекс в селе Костёнки Воронежской области
Ни одна из последующих экспедиций стоянку палеолитического человека так и не нашла. Каждый новый полевой сезон приносил в лучшем случае десятки артефактов.
«Это просто минимум какой-то, — объясняет Василий Зенин. — По найденным предметам можно было определить очень немногое, например, что люди, приходившие на Волчью Гриву, принадлежали к кругу культур, получивших развитие на территории Сибири примерно 25 000 лет назад. Их характерной чертой были «мелкопластинчатые индустрии». То есть свои орудия труда они изготавливали из мелких каменных пластин».

Каменный инвентарь, найденный на Волчьей Гриве.

(иллюстрация из публикации «Комплексные исследования Барабинского мамонтового рефугиума», «Вестник ТГУ» за 2015 год)
Палеонтологи исследовали остатки вымерших гигантов и пришли к выводу, что почти все следы на костях оставил не древний человек, а зубы доисторических животных.
Следы погрызов кости мамонта, оставленные хищником
Дробленые и сломанные кости — это результат естественного выветривания и втаптывания (трамплинга) скелетов жившими тогда мамонтами, бизонами и лошадями в грязь. Доисторические животные на протяжении тысячелетий приходили сюда. Некоторые из них здесь же и умирали. Площадь Волчьей Гривы невелика. Мамонты были вынуждены ходить по остаткам своих сородичей. Некоторые самцы могли весить более 5 тонн. Неудивительно, что после них оставались сломанные и дробленые кости.
Фрагмент кисти мамонта с фалангами пальцев
Гипотеза, что человек на Волчьей Гриве добывал мамонтов, выглядела все более и более несостоятельной. Какие-либо факты, подтверждающие охоту на мамонтов на Волчьей Гриве, к настоящему времени не выявлены — нет орудий охоты.
Длина каменного ножа, которым пользовался доисторический человек, не превышала десяти сантиметров. Это максимальный размер, фактически доисторические орудия труда были еще меньше. Кто-то сегодня пойдет с десятисантиметровым ножом охотиться на слона?
— Численность людей в той или иной группе (термин «племя» не используется в отношении палеолитического общества), вероятно, не превышала пятидесяти человек, — объясняет Василий Зенин. — Каждая жизнь была ценна. Смерть любого члена группы ставила под удар все сообщество. Кажется совершенно невероятным, чтобы древние люди бросались в бой с мамонтом. Но то, что палеолитический человек разделывал их туши — это факт. Люди вполне могли добивать ослабленных и больных животных.

— Почему так живуча теория, что мамонты исчезли, потому что их истребил человек?

— Люди хотят быть охотниками за живой кровью. Не все готовы принять мысль, что их предки были падальщиками и выполняли роль хищников класса гиены и волка.
Картины Буриана Зденека. Во второй половине ХХ века этот художник-реконструктор был невероятно популярным. Его иллюстрации формировали в обществе представления о первобытных людях.
50-70 е годы прошлого века были триумфом человеческих устремлений. Слова из песни «…и на Марсе будут яблони цвести» в ту эпоху воспринимались совсем не так, как воспринимаем их мы сегодня. Люди были уверены, что к концу ХХ века человек начнет осваивать Солнечную систему: построит космические модули на Луне и Марсе, а также повернет вспять сибирские реки и разобьет сады в Каракумах. Человеку все по плечу — эта мысль на подвергалась сомнению. Охота доисторических людей на мамонтов вполне укладывалась в эту концепцию.
На пороге вымирания
Но если человек не истреблял мамонтов, загоняя их на Волчью Гриву во время охоты, то как тогда образовалось это аномальное скопление костей доисторических животных? Ответ на вопрос дали не археологи, а палеонтологи. Сотрудник Томского государственного университета, профессор Сергей Лещинский выдвинул оригинальную теорию вымирания мамонтов.
Сергей Лещинский, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ
«Изучая кости животных с разных местонахождений, мы с коллегами обратили внимание на одну закономерность, — говорит Сергей Лещинский. — Чем ближе находились мамонты к рубежу своего вымирания, тем чаще встречаются остатки, пораженные болезнями костной системы: такими как остеопороз, остеомаляция и другие. И, наоборот, среди остатков возрастом более 40 тысяч лет дефектные кости практически не встречаются».
«Кость с дыркой»: следы прижизненной деформации остистого отростка позвонка мамонта
«Местонахождение Волчья Грива уникальное, — продолжает Сергей Лещинский. — Животные приходили сюда на протяжении 10 000 лет. Возраст самых ранних находок — примерно 20 000 лет, поздних — 10 000. То есть мамонты посещали это местонахождение до тех пор, пока не вымерли на этой территории. Мы можем проследить, что происходило с животными на протяжении тысячелетий до момента их исчезновения. Метаморфозы были удивительными. В короткий промежуток времени, примерно от 18 000 до 14 000 лет, мамонты уменьшились в размерах в два раза: с четырех до почти двух метров. Мы считаем, что это была адаптация к неблагоприятным условиям окружающей среды. Поздние мамонты испытывали хроническое минеральное голодание. В результате сложных геологических процессов грунтовые воды перестали доставлять на поверхность необходимое количество минеральных веществ: натрия, кальция, магния. У крупных животных с массивной скелетной системой начали развиваться такие заболевания, как остеопороз и остеомаляция. Уменьшившись в размерах в два раза, мамонты просуществовали еще несколько тысяч лет».
— То есть теоретически у мамонтов был шанс выжить?

— Да, если изменения экосистем не были бы столь стремительными в конце плейстоцена. Тогда, возможно, они стали бы размером с корову.

— Почему так много костей на этом местонахождении?

— Мы думаем, что Волчья Грива была естественным зверовым солонцом. Сюда приходили животные, испытывающие минеральное голодание. Все то же самое происходит и сегодня: во время своих миграций, например, олени и косули посещают так называемые «лизунцы» и на какое-то время остаются там. Ну, а дальше - чистая статистика. Там, где животные находятся дольше по времени, там они и умирают чаще. Также надо учитывать, что сюда приходили, в основном, ослабленные особи. Для кого-то из них Волчья Грива становилась последним пристанищем. Хищники и люди прекрасно знали об этих миграциях и могли поджидать здесь животных в надежде на легкую добычу. Так на протяжении десяти тысяч лет и формировалось это «кладбище мамонтов».
Справка
Плейстоцен — геологическая эпоха, которая началась 2 588 000 лет назад и закончилась 11 700 лет назад. Голоцен — следовал за плейстоценом. Мы сегодня живем в эпоху голоцена.
Благодаря комплексным научным исследованиям складывается представление о том, какой была экосистема Барабинской низменности на рубеже плейстоцена и голоцена, когда подходил к концу последний ледниковый период, и начиналось глобальное потепление, самое сильное за последние 100 тысяч лет. Происходила смена геологических эпох, менялся климат, вымирали десятки видов животных. Доисторические люди были вовлечены во все эти процессы. По мере того, как мы отказываемся от точки зрения, что человек — это центр мироздания, приходит понимание, насколько сложны взаимосвязи в окружающем нас мире и насколько они могут быть нестабильными. Даже локальные изменения могут отражать начало обрушения существующей экосистемы.
«Кладбище мамонтов» на Волчьей гриве
«Природа, которая нас окружает, кажется нам вечной, но она не вечна, — рассказывает Татьяна Бляхарчук, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН. — Современный ландшафт со всей этой флорой и фауной сформировался десять тысяч лет назад. До этого, в эпоху позднего ледниковья, в Сибири вместо лесов были тундростепные сообщества. Климат был более холодным и сухим. Скандинавский и Гренландский ледяные щиты препятствовали проникновению на эту территорию влажных атлантических циклонов. Семь тысяч лет назад температура достигла своего максимума: наступил голоценовый оптимум. Гренландский ледяной щит сократился в размерах, Скандинавский исчез полностью. Потоки теплого и влажного воздуха с Атлантики устремились на эту территорию. Они принесли с собой массовые осадки. Леса начали вытеснять тундру и степи».
Вымершие доисторические животные, населявшие Сибирь: лошадь, шерстистый носорог, бизон.
«Произошло массовое вымирание представителей мамонтовой фауны, — продолжает тему Сергей Лещинский. — Сегодня из крупных представителей фауны на территории Сибири живут только лоси, медведи и олени. А когда-то эта территория была заселена больше, чем прерии современной Северной Америки или саванна Африки. Здесь бродили огромные стада мамонтов, бизонов, лошадей, обитали носороги, львы, гиены. Все эти животные — представители плейстоценовой мегафауны исчезли. Видимо, с этим связана и культурная эволюция человека. Из охотника-собирателя он превратился в земледельца-скотовода. И все это произошло за очень короткий, с точки зрения геологии, период. В течение предшествующих сотен тысяч лет ничего подобного не происходило».
Охотники за бивнями
Никто не ожидал, что полевой сезон-2020 принесёт столько археологических находок.
Раскоп 2020 года (на боковой стенке справа видны склоновые отложения)
— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — рассказывает Василий Николаевич Зенин, — Волчья Грива плотно застроена домами. Работать приходится между строениями и огородами: копать на частной территории мы не имеем права. Свободных мест немного. Средств на покупку дома у нас нет, и никто их нам не выделит на эти цели. Вот и решили в 2020 годы уйти за границы деревни на край гривы, где когда-то был берег древнего озера.

— Вы помните свои ощущения, когда пошли находки: десятая, двадцатая?.. Когда стало понятно, что их количество будет исчисляться сотнями?

— О сотнях никто и не думал. Было удивление. А потом пришло понимание, что все это мы уже видели. И ситуацию эту можно было предугадать: в свое время аналогичные находки были сделаны на Ангаре, в береговой зоне. Скорее всего, происходило следующее: вода в течение длительного времени разрушала берег водоема, смывала артефакты по склону. Процесс этот повторялся многократно. Отложения с костями животных и каменными артефактами перемешивались. И таким образом накапливался достаточно мощный культурный слой.
Находки археологического сезона-2020
— Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что люди регулярно посещали Волчью Гриву в течение трех тысячелетий, в период между 20 000 и 17 000 лет назад, — рассказывает Василий Зенин. — Это «кладбище» интересовало их в качестве источника сырья. Можно предположить, что сюда приходили небольшие мобильные отряды: 5-6 человек. В маршрут с собой люди брали несколько десятков, а может быть, и сотен каменных орудий, столько, сколько могли унести на себе. Кроме готовых изделий в их «инструментарии» также были и необработанные камни. По мере того, как орудия труда ломались, изготавливались новые. Мы находим большое количество отщепов и сколов. Визиты на Волчью Гриву были короткими, свои жилища люди здесь не ставили. Это не было местом их обитания. Приходили, брали то, что им нужно, и уходили. Прежде всего их привлекал бивень мамонта. На тот момент это был очень ценный поделочный материал. Возможно, их интересовала шерсть мамонта. Он достаточно длинный. Из него можно плести силки, сети. Сухожилия можно было использовать вместо веревок. У меня большие сомнения по поводу шкур мамонта. Они тяжелые, их сложно обрабатывать.

— Если их в первую очередь интересовал бивень мамонта, почему так мало найдено костяных орудий труда?

— Перед ними не стояла задача что-то здесь изготавливать. Бивень весь был ценнейшим сырьем. В палеолитическом производстве использовались все его части. Как «охотники за бивнем» доставляли его до своей доисторической «деревни», мы можем только гадать: не исключено, что использовались какие-то волокуши.
Где находилась палеолитическая «деревня» и что она из себя представляла — это вопросы, на которые еще предстоит ответить. Образ жизни доисторического человека принципиально отличался от нашего. Он не возделывал землю и не пас скот, а поэтому не был привязан к какому-то конкретному месту.

Картина Буриана Зденека
Большую часть своей жизни палеолитические люди проводили в движении. Они были странниками, вечными путниками мамонтовой степи. Каменные изделия, найденные на Волчьей Гриве — очередное подтверждение этому. На расстоянии более пятисот километров вокруг нет подходящих выходов горных пород. А это значит, что камень, пригодный для обработки, люди приносили из одного места, бивень — добывали в другом, а жили — в третьем. Хотя, скорее всего, схема их передвижения была еще более сложной.
— Для стадных животных, — объясняет Василий Зенин, — будь то мамонты, лошади или бизоны, свойственны сезонные миграции от летних к зимним пастбищам. Эти маршруты имеют годовой цикл. Люди вполне могли следовать за животными, преодолевая расстояния в 300 – 500 километров. Но в конце каждого цикла они все равно возвращались в одно и то же место.

— 500 километров — это расстояние от Томска до Красноярска. По всей территории обитали доисторические хищники: «ужасные» волки, «пещерные» львы, гиены. Люди были вооружены 10-сантиметровыми каменными ножами, копьями и дротиками с вкладышевыми наконечниками. В группе их было менее 50 человек, из которых больше половины — старики, женщины и дети. Вам не кажутся подобные «путешествия» самоубийством?

— Благодаря этой мобильности человек заселил Землю. В противном случае он так бы и остался в своей альма-матер, в Африке. Но, тем не менее, выход из Африки произошел, и в течение нескольких десятков тысячелетий люди заселили всю Евразию. По сухопутному мосту на месте будущего Берингова пролива добрались до Америки и заселили оба континента Нового Света.
Артефакты с Волчьей Гривы
Исследования находок с Волчьей Гривы продолжаются. Петрографический и геохимический анализы каменных артефактов позволят определить потенциальные места, где добывали сырье. На данный момент есть несколько рабочих версий:

— зона казахского мелкосопочника,
— горный Алтай,
— Южный Урал.
Карта поиска выходов каменного сырья
— Вы допускаете вероятность, что люди, добывавшие бивень на территории современной Новосибирской области, за камнем могли ходить на Урал?

— Такая гипотеза тоже имеет место быть. Но в данном случае мы говорим о транспортировке материала из одной точки в другую. На этом пути могло существовать несколько этапов. То есть сырье в больших объемах доставлялось в какую-то одну точку, а оттуда в эстафетном порядке распространялось далее.

— Вы сейчас говорите, по сути дела, о торговле?

— Скорее об обмене.

— То есть была сеть «складов», куда «экспедиторы» доставляли сырье. Мигрируя вслед за животными, палеолитические люди посещали эти «склады» и запасались нужным им «товаром»? Довольно сложная логистическая цепочка для доисторического человека.

— Палеолитическое общество было достаточно хорошо организовано.
Общепринято считать, что человечество поступательно движется по пути прогресса: от примитивных форм производства к более сложным; от первобытного строя к современному миропорядку. На самом деле на эволюцию человека влияло множество факторов. Если бы не растаял Скандинавский ледяной щит, если бы не было геологических подвижек земной коры, если бы не вымерли мамонты…

Мы пошли по одному из тысячи возможных путей. И будущий наш путь не столь прямолинеен, как хотелось бы. Мы все так же зависим от внешних сил: пандемий, глобального потепления… Более того, мы сами стали одним из ведущих геологических агентов, загрязняя окружающую среду и уничтожая целые экосистемы.

Волчья Грива была свидетелем глобальных изменений, кардинально повлиявших на эволюцию человека. Информация, которую хранит местонахождение, позволяет понять, насколько изменчивым может быть окружающий мир и насколько все взаимосвязано внутри экосистемы.
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Автор текста и фильма: Денис Бевз

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