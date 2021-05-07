Экспедиция на «кладбище мамонтов»

— То есть теоретически у мамонтов был шанс выжить?



— Да, если изменения экосистем не были бы столь стремительными в конце плейстоцена. Тогда, возможно, они стали бы размером с корову.



— Почему так много костей на этом местонахождении?



— Мы думаем, что Волчья Грива была естественным зверовым солонцом. Сюда приходили животные, испытывающие минеральное голодание. Все то же самое происходит и сегодня: во время своих миграций, например, олени и косули посещают так называемые «лизунцы» и на какое-то время остаются там. Ну, а дальше - чистая статистика. Там, где животные находятся дольше по времени, там они и умирают чаще. Также надо учитывать, что сюда приходили, в основном, ослабленные особи. Для кого-то из них Волчья Грива становилась последним пристанищем. Хищники и люди прекрасно знали об этих миграциях и могли поджидать здесь животных в надежде на легкую добычу. Так на протяжении десяти тысяч лет и формировалось это «кладбище мамонтов».

