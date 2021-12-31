Экологичное будущее. Как в Томске организовать ребенку «умный» досуг, чтобы было нескучно
В центре «Планирование карьеры» открыли 90 новых «ученико-мест» по программе «Успех каждого ребенка»
Несколько круглых столов. На каждом — микроскоп и индивидуальные наборы с пробирками — по числу учеников. 6-7-летки наливают в стакан с землей воду, размешивают и наблюдают: «Посмотрите на слой, который всплыл на поверхность — это перегной, то есть перегнившие частички листьев», — комментирует происходящее преподаватель Наталья Костина.
Во всех стаканах земля расслаивается, как надо — на три основные фракции. Этот результат детям предлагают зафиксировать в «табличках юных исследователей».
«На дно стакана опустился песок, посередке осталась глина, а наверх поднялся перегной, — говорит первоклассница Маша. — Здесь очень интересные эксперименты».
«На дно стакана опустился песок, посередке осталась глина, а наверх поднялся перегной, — говорит первоклассница Маша. — Здесь очень интересные эксперименты».
Маша — одна из слушательниц программы «Юный эколог». Сегодняшняя тема — почва. Юные экологи изучают среды обитания и как к ним приспособлены те или иные живые организмы. На следующем занятии им будут рассказывать про дождевых червей и кротов. А накануне они изучали воду — наблюдали за поведением инфузорий в цифровой микроскоп.
И микроскоп, и передвижные лаборатории с набором всего необходимого для разных опытов, и сами программы экологического направления — «Юный эколог» для детей помладше, «Эко-Химия» и «Экологическая грамотность» для ребят постарше — появились в Центре «Планирование карьеры» благодаря федеральной поддержке.
«В 2021 году мы поучаствовали в национальном проекте России «Успех каждого ребенка» на создание дополнительных ученико-мест, — говорит замдиректора по учебной работе Мария Кученко. — И если в 2020 году в ЦПК занимались 2790 детей, то в этом уже 2880, на 90 человек больше. Запустили три новые программы, две из которых рассчитаны на подростков. Например, на занятиях по «Экохимии» старшеклассники делают проекты в кооперации со специалистами из ТПУ. Один из таких был на тему «Как бактерии влияют на ДСП и ДВП». Совместно с политехом наши ребята вывели сорт бактерий, который делает эти материалы полностью биоразлагаемыми — в то время как в обычных условиях их утилизация из-за смол и формальдегидов представляет собой проблему. С этой темой наши ребята на международной конференции Geonature в Тюмени первое место заняли».
«В рамках другого нашего большого проекта ребята изучают, как углеводороды влияют на рост и развитие растений, — говорит психолог Анна Трофимова. — Мы совместно с экспертами из ТПУ выбрали несколько культур — овощных и травянистых: огурцы, капуста, кресс-салат, укроп. В разной процентовке «кормили» их нефтью и наблюдали за рекультивацией земель. Капуста и салат на загрязненной почве сразу погибли. Укроп чувствовал себя более-менее нормально. А вот огурцы, вытягивая из земли углеводороды, бурно пошли в рост. В пищу, конечно, такие огурцы не пригодны. Но оказалось, что почву от нефтепродуктов они могут очищать хорошо».
На полумиллионную субсидию по нацпроекту «Успех каждого ребенка» ЦПК приобрел три цифровые лаборатории — по биологии, по химии и для начальной школы; комплект-практикум экологический, позволяющий мониторить состояние воды, воздуха и почвы по 15 показателям; комплект для экспериментирования «Вода и воздух». И несколько отдельных девайсов, полезных для научных наблюдений. Например, оптические и цифровой микроскопы, которые позволяют по-новому взглянуть на самые обычные вещи.
«Цифровой микроскоп с широкоугольной камерой позволяет снимать видео, а не только делать снимки, — говорит преподаватель Дмитрий Репин. — Ребята могут проводить эксперименты и в реальном времени фиксировать их результаты — например, посмотреть, как денатурирует, то есть, распадается инфузория-туфелька при нагреве. Или выяснить наверняка — где больше флоры и фауны: в воде из речки или из придорожной лужи? Спойлер: в речке, конечно же».
Воспитательный эффект — также дело техники. С помощью микроскопов получается очень доходчиво рассказывать старшеклассникам про вред фаст-фуда.
«Изучали явление хемотаксис, — говорит Наталья Костина. — То есть изменение направления движения простейших при взаимодействии с химическими веществами. Например, если в воду с инфузориями капнуть раствором с сахаром, они поплывут в сторону этого раствора — это положительный хемотаксис. Решили с ребятами посмотреть, как вредные продукты влияют на живые организмы. Капнули в воду с инфузориями небольшое количество колы — инфузории погибли. Слишком кислая среда. Тоже самое произошло, когда в воду с простейшими кинули кусочек чипсов. Сначала инфузории поплыли в сторону продукта — там много крахмала, он их привлекает. Но потом из-за большого количества соли и стабилизаторов вокруг них начала образовываться защитная оболочка, циста, и они высохли».
«Изучали явление хемотаксис, — говорит Наталья Костина. — То есть изменение направления движения простейших при взаимодействии с химическими веществами. Например, если в воду с инфузориями капнуть раствором с сахаром, они поплывут в сторону этого раствора — это положительный хемотаксис. Решили с ребятами посмотреть, как вредные продукты влияют на живые организмы. Капнули в воду с инфузориями небольшое количество колы — инфузории погибли. Слишком кислая среда. Тоже самое произошло, когда в воду с простейшими кинули кусочек чипсов. Сначала инфузории поплыли в сторону продукта — там много крахмала, он их привлекает. Но потом из-за большого количества соли и стабилизаторов вокруг них начала образовываться защитная оболочка, циста, и они высохли».
«Дополнительное образование активно развивается, — говорит Мария Кученко. — На протяжении последних лет пяти много денег выделяли на техническое творчество, и заметно его подтянули. Сейчас робототехника и цифровые технологии неплохо развиты не только в допобразовании, но и в школах и даже в детских садах. А вот естественно-научное направление немного отставало в этом смысле. Но XXI век — век биотехнологий и всего того, что связано с экологией — вопросами природопользования, возобновляемыми источниками энергии. Так что уверены, что в ближайшие два-три года оно станет особенно актуальным».
Чтобы еще адекватнее отвечать на вызовы времени, в ЦПК решили развивать новое направление — гидропонику. Так называется способ выращивания растений в искусственных средах без почвы. Уже проконсультировались с коллегами из школы «Перспектива» — там, по словам педагогов, дети в лабораториях учатся «клонировать землянику». Будущие гидропонные установки планируют установить в структурном подразделении ЦПК — центре «Солнечный», что в Калтае. Там много места и есть собственная летняя площадка для ботанических изысканий — «Экоград».
Детям должно быть интересно, тогда они будут учиться с удовольствием — сотрудники ЦПК давно вывели для себя эту аксиому. Ну а чтобы детям было интересно, им надо не только доступ к технике иметь, но и педагогов хороших. Поэтому администрация центра находится в постоянном поиске молодых и с горящими глазами сотрудников — «чтобы с детьми на одном языке говорили». Вакансии подразумевают не только полностью укомплектованное всем необходимым рабочее место, но и опытного наставника, богатые перспективы (включая возможности побед в самых разных конкурсах — как местных, так и международных) и неплохой доход (при желании можно до 60 тысяч рублей в месяц зарабатывать). Так что, если есть желание попробовать себя в этом направлении — велкам! Подробнее о центре можно почитать здесь.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЕКАБРЬ, 2021
ДЕКАБРЬ, 2021