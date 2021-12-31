Экологичное будущее. Как в Томске организовать ребенку «умный» досуг, чтобы было нескучно

Воспитательный эффект — также дело техники. С помощью микроскопов получается очень доходчиво рассказывать старшеклассникам про вред фаст-фуда.



«Изучали явление хемотаксис, — говорит Наталья Костина. — То есть изменение направления движения простейших при взаимодействии с химическими веществами. Например, если в воду с инфузориями капнуть раствором с сахаром, они поплывут в сторону этого раствора — это положительный хемотаксис. Решили с ребятами посмотреть, как вредные продукты влияют на живые организмы. Капнули в воду с инфузориями небольшое количество колы — инфузории погибли. Слишком кислая среда. Тоже самое произошло, когда в воду с простейшими кинули кусочек чипсов. Сначала инфузории поплыли в сторону продукта — там много крахмала, он их привлекает. Но потом из-за большого количества соли и стабилизаторов вокруг них начала образовываться защитная оболочка, циста, и они высохли».

