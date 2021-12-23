Екатерина Радионова: Мы на местах не дурачки какие-то, мы тоже понимаем, как нам надо развиваться

Екатерина Радионова - новый депутат Законодательной Думы Томской области от партии «Новый люди». Она одна из немногих областных депутатов, кто критически отреагировал на принятие закона о публичной власти, который обнуляет сроки губернаторов и практически убивает местное самоуправление. Поэтому именно с Екатериной Радионовой, которая в недавнем прошлом была депутатом Думы Томского района, мы решили обсудить новое укрепление вертикали власти и заодно обсудить первую прямую линию губернатора Сергея Жвачкина, которая состоялась перед нашей встречей, в инстаэфире ТВ2.

Екатерина Радионова Екатерина Радионова

– В анонсе сегодняшней встречи с вами мы обещали обсудить и первую прямую линию губернатора Сергея Жвачкина. Пожар в Ленте, конечно, отвлек внимание, все следили, за тем, что происходит на Елизаровых, но тем не менее. Получили ли вы ответы на те вопросы, которые лично у вас были к губернатору? – Частично получила, частично нет. Ответы на вопросы, которые меня в большей степени, наверное, интересовали – я не получила. Мне не совсем понятна все-таки история с кампусом. Почему участок земли на левом берегу Томи? С кем это обсуждалось, какие средства потратились на исследование этой территории? Не совсем понятна история с помощью предпринимателям. Какая именно поддержка им оказывается? Потому что, когда ты общаешься с людьми на территории, ты слышишь совсем другое – не такая радужная обстановка, как со слов губернатора. По поводу сотовой связи мальчик задал вопрос в Тогуре. Я тоже недавно делала запрос в департамент дорожной деятельности и связи Юрию Баеву, чтобы мне дали сведения, сколько у нас населенных пунктов без сотовой связи или какая сотовая связь там есть. То есть, 3G, 4G и так далее. В общем, мне дали такой ответ – написали все, что можно было, только не дали конкретной информации. Я, например, в данный момент не знаю, сколько населенных пунктов в Томской области не имеет устойчивой сотовой связи, хотя являюсь членом комитета по инфраструктуре. – Если узнаете (это действительно интересный вопрос), то давайте вы поделитесь информацией, мы тоже на нашем сайте «ТВ2» про это напишем. – Кстати, жители, если у вас нет сотовой связи, вы можете написать в «ТВ2» и партию «Новые люди». Давайте потом сравним. – Давайте. Я не услышала ответ на вопрос, пойдет ли губернатор на третий срок? А вы из этого разговора поняли – губернатор собирается остаться или все-таки он уйдет с этого поста, как вы думаете? Есть у вас предположения? – Мне кажется, нет еще определенности по этому вопросу – останется губернатор или уйдет губернатор. Наверное, это надо конкретно спросить у Сергея Жвачкина. – Тем не менее, возможно этот вопрос придется решать и депутатам Томской области, потому что, как вы знаете, принят закон о публичной власти, который позволяет теперь губернаторам оставаться на несколько сроков. Но за это должна проголосовать облдума, депутатом которой вы и являетесь. Если такой вопрос возникнет, то как вы будете голосовать? За Жвачкина или против? – Я против того, чтобы губернаторы находились на своем посту безграничное количество времени. – А в целом, как вы относитесь к закону о публичной власти? Я видела в телеграме вы перепостили мнение политолога Ильи Гращенкова, который пишет о минусах этого закона. Как вы считаете, этот закон окончательно добьет местное самоуправление? – У нас и так местное самоуправление в полумертвом состоянии – «пациент, скорее, мертв, чем жив». И этот закон действительно, наверное, его добьет, потому что, если объективно говорить – взять, допустим, главу сельского поселения – зарплаты у них маленькие, не миллионы они получают, а ответственность на них колоссальная. Если еще рассматривать Томскую область – это территория огромная, инфраструктура вся изношенная, то есть, они находятся на передовой постоянно с людьми, и тут еще будешь между «молотом и наковальней» — между областной властью и, можно сказать, Федерацией и всеми остальными. И постоянно будут тебе еще указывать, что ты должен сделать и как. Я считаю, что это неправильно. Мы на местах не дурачки какие-то, не дети малые, мы тоже понимаем, как нам надо развиваться, что бы мы хотели видеть у себя на местах. Мне кажется, из областного-то центра не всегда объективно видно, а уж если говорить про Москву, то тем более.

Екатерина Радионова Екатерина Радионова

– Как считаете, это нормально, что теперь, например, президент сможет уволить губернатора без объяснения причин, а губернатор сможет увольнять мэра? Плюс, сегодня по этому закону губернатор сможет и назначать замов мэра. Нормальна ли эта ситуация? – Мы выбираем губернатора, то есть, мы оказываем губернатору доверие. Неправильно, что выбрали мы, а принимает решение уволить губернатора или нет, президент, так же, как губернатор по отношению к мэрам и так далее. Бывают, конечно, объективные причины для увольнения, но у нас на сегодняшний день, мне кажется, есть все законодательные рычаги, чтобы решить тот или иной вопрос. А если, личная неприязнь, конфликт интересов или еще что-то такое? Тогда как? – Смотрите, по новому закону, глава региона становится федеральным чиновником, и это делает его полностью зависимым от московского начальства. В данном случае, как вы считаете, есть ли смысл тогда вообще сохранять губернаторские выборы? – Смысл есть. Потому что мы, наверное, все-таки можем выбрать своего губернатора, тем самым показать какое-то свое мнение и свою позицию, в том числе и федеральному центру по тем или иным вопросам. Все-таки, да, если губернатор идет с программой, если мы поддерживаем ту или иную программу, даже если она немножко отличается от какой-то федеральной позиции, мы можем своим выбором показать свое мнение. Если это убрать, то у нас вообще тогда шансов не останется высказать свое мнение. – Хорошо. По этому новому законопроекту президент получает рычаги воздействия и на региональные парламенты – он может выносить предупреждения и распускать региональный парламент, у него теперь появляются такие полномочия. Вот зачем, как вы думаете, зачем вообще такие полномочия президенту? – У нас зачастую люди голосуют сердцем, нежели включают голову. И могут пройти люди, действительно, не совсем порядочные. Возможно, они просто страхуются, чтобы была возможность этих людей отодвинуть от власти. Но это неправильно, в любом случае это неправильно. Если вы где-то не доработали, это не значит, что это вина людей. – И в гораздо более уязвимом отношении оказываются теперь и сами региональные депутаты, среди которых еще иногда попадаются оппозиционные депутаты или люди, которые раздражают власть. Новый законопроект приравнивает их к госслужащим со всеми сопутствующими ограничениями. Не знаю, знаете ли вы или нет, теперь нельзя иметь депутатам и региональным в том числе, иностранное гражданство, иностранные счета и так далее. Как вы относитесь к тому, что у вас будут какие-то ограничения, как у госслужащих? – Я была госслужащей, работала в налоговой службе. Жить можно с этими ограничениями, ничего страшного в этих ограничениях нет. Да, конечно, это бюрократия, то есть, опять сдавать декларации на себя, на родственников, на детей – не очень это приятно, но тем не менее. Ну, не будешь ты иметь иностранного гражданства… – Нашла на нашем сайте вашу предвыборную статью под заголовком «Екатерина Радионова – «Новые люди» заставят власть работать для жителей». Вы до сих пор в этом уверены, (вы не долго, конечно, еще депутат, но, тем не менее) что сможете заставить власть работать для людей? – Да. Смотрите, я выбиралась год назад в депутаты Думы Томского района, до этого вообще никакого к политике отношения не имела, больше занималась общественной деятельностью в рамках Народного фронта. После того, как я стала депутатом, первое время мне приходило много запросов: «помогите установить дорожный знак», «помогите отремонтировать дорогу» — помогите, помогите, помогите, какие-то такие мелкие вопросы. Соответственно, ты пишешь чиновникам каким-то, не важно каких уровней, получаешь где-то отписки, неохотно они отвечают – в основном это отписки. Тем не менее, когда люди видят, что есть прямое общение с депутатом – ты им «выкатываешь» отписки этих чиновников, они видят, почему просьба не выполняется, на что ссылаются органы власти. Где-то объективно, где-то необъективно. Люди начинают подключаться к этим вопросам, они начинают сами писать какие-то письма, запросы делать в органы власти, общаться со средствами массовой информации – все это выходит в открытую плоскость. Уже чиновники на местах видят – была Радионова, какая-то сумасшедшая тут бегала, а тут их уже что-то очень много становится —людей, которым что-то надо, которые что-то требуют и так далее. И уже игнорировать это становится с каждым разом все труднее и труднее. И как бы не хотелось, но, тем не менее, стали вопросы решаться на местах, и люди стали не только больше писать про какие-то проблемы – помогите что-то сделать – они стали выходить с инициативой, сами стали объединяться по каким-то вопросам, какие-то рабочие группы создавать и так далее, и начали сами решать – появилось как раз местное самоуправление на местах.

Екатерина Радионова Екатерина Радионова

– То есть, вы думаете, что вот этот опыт с района возможно и на областной уровень перенести? – Да. Если мы научимся правильно выстраивать диалог. – С властью? – С людьми. То есть, люди же тоже должны формировать запрос к депутатам. – Расскажите немного о себе – чем вы в жизни занимаетесь, как вы пришли в политику, чем занимались в ОНФ. Вы новый депутат. – Я случайно попала во всю эту историю. 10 лет назад купила родителям дом… я сама из Белого Яра, с Верхнекетского района. Перевозила сюда родителей, они у меня уже в пожилом возрасте. Купила родителям дом в деревне Петрово Томского района. И как только мы купили дом, там решили вырубить кедровник, который находится рядом – тут все и началось. – Ваша общественная деятельность? – Да, общественная деятельность, и потом люди начали обращаться по каким-то вопросам – видят, что появился в населенном пункте человек активный, который неравнодушен, что-то пытается решить. Начали ко мне обращаться по разным вопросам. Соответственно, ты начинаешь что-то решать, задаешь какие-то вопросы, получаешь какие-то удивительные ответы, тебе надо выстраивать коммуникации с различными общественными организациями по тем или иным вопросам, с органами власти – так я попала в Общероссийский народный фронт. Потом уже из народного фронта я попала в Думу Томского района, отсюда в Законодательную Думу Томской области. – А почему именно «Новые люди»? Почему не «ЕР», почему не коммунисты? – Потому что мне, наверное, ближе по идеологии «Новые люди». Если брать, допустим, коммунистов, коммунистическую партию России или «Единую Россию» - там уже четко выстроена вертикаль, они привыкли работать так, это закостенелая, на мой взгляд, структура. Если говорить про «Новых людей», то они ищут действительно новые решения и смотрят на инициативы, с которыми к ним приходят люди. И стараются всячески эту инициативу поддерживать. Это, я считаю, правильно, потому что новый взгляд – он важен. Я считаю, что это хорошо - какие-то нестандартные решения. – Вы про кедры заговорили, а люди пишут свою боль про городские деревья: «Хотелось, чтобы поголовно не вырубили деревья, кустарники у нас на Фрунзе, 98В. В 2020 году вырубили во дворе всю зелень – и деревья, и кустарники». В общем, это актуально и для города тоже – вырубка деревьев. – Да вообще вся история с зеленкой – она актуальна и для города, и для Томского района, и в принципе для всей Томской области, потому что порядка именно с зелеными насаждениями нет, на самом деле, нигде. У нас проблема – до сих пор защитные леса не установлены городом Томском. У нас кедровые леса – особо охраняемые природные территории регионального и местного значения – они на бумаге есть, а по факту там полный бардак творится на самом деле. Мы видим и Протопоповский кедровник, который усыхает, и помним тот скандал, который был в Зеленых горках, когда хотели под застройку отдать лесной массив. На Фрунзе, да, сейчас тоже пишут… Здесь, мне кажется, проблема в том, что надо объединиться с людьми, которые действительно за это переживают и которые готовы взять на себя какую-то ответственность, пусть самую маленькую, по решению данного вопроса, как минимум написать запрос, прийти на рабочую встречу, помочь посчитать эти деревья и так далее. Отслеживать ситуацию, объединяться – и тогда будет результат. Депутат – не герой такой волшебный, который побежал и за всех все решил – это просто чисто физически даже невозможно. Потому что действительно очень много обращений, и когда нет поддержки от людей, и когда мы с вами не объединились, не решили, не разработали какой-то единый план действий, что мы делаем, не разобрали на группы, не разложили эту ответственность, то, конечно, результата не будет. А если по-другому подходить, то будет и результат.

Автор: ОНФ Засохшие кедры Автор: ОНФ Засохшие кедры

– Я как раз про кедровники хотела вас спросить. Эта тема для вас очень важная и близкая. Вы предлагаете «передать право принимать решение по назначению санитарных рубок в кедровниках, в случае массового поражения опасными лесными вредителями, с целью защиты и спасения леса, на региональном уровне», я вас цитирую. В свою очередь, мы писали про санитарные рубки в Карегодском заказнике. Там под видом санитарных рубок просто заготавливали деловую древесину, которую продавали дальше в Китай. И вот тут, с кедровниками – нет ли у вас таких опасений, что может такое же произойти? Как этого избежать? – Я хорошо общаюсь с экологическим центром «Стрижи», мы разговаривали с ними о Карегодском заказнике, в том числе, в рамках ОНФ. Что предлагается конкретно по кедровнику? На самом деле у нас сейчас никто не знает, сколько у нас кедровников, какой у них статус, и какое у них состояние. То есть, первым делом, что нужно сделать – это провести вообще ревизию этих лесов. То есть, определить какое у них состояние, статус и так далее. После того, как вся эта информация соберется, можно разрабатывать дорожную карту, план действий – как угодно это можно назвать – что делать и как? Соответственно, с обсуждением, естественно, с общественностью и созданием межведомственной рабочей группы, куда бы входили депутаты и представители людей, поселений, депутаты, с районной Думы, с Законодательной Думы, представители общественной организации, представители средств массовой информации, чтобы это не было кулуарно как-то. То есть, когда информация открыта для всех, в публичном доступе, тогда вот такие махинации, как с заказником, невозможны. – Да, но тут вот непонятно, что лучше. Государство денег на эти санитарные рубки не дает. Оно расплачивается с заготовителями лесом. И может так получиться, что за один засохший кедр могут снести 10 нормальных. – А вот здесь мы опять возвращаемся к местному самоуправлению, то есть, на местах должны такие вопросы решаться. Если мы едем в Большое Протопопово, вот этот кедровник, видим, что он стоит рядом с населенным пунктом, и он полностью уже практически засох. А не дай Бог, там будет какой-то пожар! То есть, мы знаем, что такое верховой пожар, вообще лесные пожары. Там реально может и деревня сгореть. Стоит там рубить или не стоит – это должны решать специалисты, оценивая все риски, и так далее. Если мы принимаем решение, в том числе, с местными жителями, что если провести там санитарную рубку, что там будет на этом месте, куда пойдет этот земельный участок? Мы заново высаживаем деревья, то есть, лесовосстановление проводим, или что там происходит? То есть, когда этот диалог будет, тогда опять же не будет вот таких вот историй, как с Карегодским заказником.

– Другой вопрос – ваша соратница по партии «Новые Люди» Сардана Авксентьева написала запрос по левобережной дороге. Наверное, вы видели эту новость. Спасибо ей за это. Но почему областные депутаты не поднимают этот вопрос? 10 лет прошло, два миллиарда (правда, губернатор считает, что один) государственных денег закопаны в землю. Вы, как новый депутат, как считаете – это важный вопрос? – Этот вопрос важен, на мой взгляд. Мы видим, как развивается левобережье, строительство «Северного парка», вообще в принципе индивидуальная жилая застройка на левом берегу. Мы знаем состояние нашего коммунального моста, что он требует, конечно, капитального ремонта. И мы помним, что когда вот эту левобережную дорогу проектировали, велся разговор о строительстве еще одного моста, третьего, который должен был связать правый и левый берег, и который бы мог сейчас стать резервным мостом на время ремонта капитального моста. Почему опять как-то все пошло не по плану – непонятно. Но однозначно, этот вопрос нужно поднимать. Вообще, все говорят о бюджете сейчас, очень важный документ, бюджет один из самых важных документов что будут принимать депутаты – это бюджет. Это, конечно, без сомнения так. Но! На мой взгляд, важно понимать и стратегию социально-экономического развития Томской области.