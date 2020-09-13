Единый день голосования 2020. Как в Томске проходят выборы депутатов

Истории

13 сентября — основной и завершающий этап голосования на выборах в 2020 году. В 8.00 в Томске открылись все избирательные участки, которые будут работать до 20.00. Жители города выбирают депутатов — одного представителя от округа — и партию, которая затем передаст депутатские мандаты. Узнать подробнее про кандидатов от округа можно здесь.

Агентство новостей ТВ2 будет следить за выборами здесь. Сообщать редакции о нарушениях можно в соцсетях или на почту portaltv2@mail.ru.

На 15.00

К 15.00 на избирательных участках проголосовали больше 50 тысяч человек. Явка составила 13,54%. Если вычесть результаты досрочного голосования, то получим явку – 6,66%, что на 4,32% меньше аналогичного показателя на выборах 2015 года.

На 12.00

К полудню явка на выборах в Томске составила всего 9,62%. Проголосовали 36 тысяч человек. Среди них и глава региона.

«Избирательная кампания шла достаточно активно, появились новые партии, новые люди, новые движения, но я не сомневаюсь, что победит главная партия — «партия томичей», и во власть придут люди, которые будут созидать, а не разрушать, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Поэтому удачи всем нам, томичам!».



Сергей Жвачкин призвал жителей всех городов и районов области принять активное участие в голосовании.



«Все разговоры о том, что один голос ничего не решает, – это неправда, — сказал губернатор. — Все зависит от активности каждого».

Жалобы о нарушениях есть, но они незначительные. Так на одном из участков наблюдателям поменяли ручки, так как они пользовались пишущими принадлежностями с символикой ЛДПР. Также жалуются на то, что у наблюдателей от партий фамилия кандидата написана слишком крупно. Продолжаются жалобы и на организацию процесса выездного голосования.

«Участок №55. Довольно странно оформляются реестры для выездного голосования. Ни шапки документа, ни причины, по которой потребовался выезд. А когда в таблице избирателей закончилось место, члены комиссии не нашли ничего лучше, чем продолжить писать от руки», — сообщают наблюдатели от партии «Новые люди».

Об этом же сообщает и координатор «Голоса» Анна Юдина.

«Комиссии выезжают на голосование вне помещения. Вчерашние проблемы с реестрами продолжаются».

Но есть и хорошие новости. Посмотрите, как поставили урны на УИКе 167.

Фото: Анна Юдина

Бюллетени же для голосования выглядят так. Синий — за партию. Розовый — за кандидата.

На 10.00

Явка на 10.00 в Томске составила 7,65 %. Проголосовали 28698 человек. Если отнять участников досрочного голосования, то получится, что за первые два часа на участках побывали чуть больше 2 тысяч человек.

Кстати, на выходе с УИКов вас могут спросить, за кого конкретно вы проголосовали. Не пугайтесь! Эти данные нужны для составления экзит-полов — опросов, показывающих электоральные предпочтения. Опросы проводят ВЦИОМ и кафедра социологии ТГУ. Представительница ВЦИОМ, дежурившая на одном из УИКов, рассказала ТВ2, что в первый день досрочного голосования активнее всего голосовали за ЕР. Дальше — электоральные предпочтения разошлись.

Фото: Томское отделение ЕР

Добавим, что на сайте https://nashvybor2020.ru/ можно смотреть видеотрансляцию с избирательных участков. Правда, ТВ2 написали, что сайт скрыт от индексации поисковыми системами.

«Файл robots.txt находится тут: https://nashvybor2020.ru/robots.txt Его задача управлять видимостью ресурса в поисковых системах. В настоящий момент в нем находятся следующие директивы: User-agent: * Disallow: / Это значит, что индексация запрещена полностью. Я разработчик, я точно это знаю. То есть, найти этот сайт в поисковике попросту невозможно», — сообщил редакции Денис.

Досрочное голосование. Явка и нарушения

Напомним, 11 и 12 сентября проходило досрочное голосование. По оценкам наблюдателей, явка в эти дни приблизилась к 5%. По данным избирком, итоговая явка составила 6,89% избирателей — 25,8 тысячи человек. На прошлых депутатских выборах общая явка составила 17%, проголосовали 60 тысяч человек.

«Явка невысокая, без аномалий. Возможно, многие решили отдать свой голос в основной день голосования», — отмечает координатор движения «Голос» в Томской области Анна Юдина.

Анна Юдина рассказала о том, с какими нарушениями столкнулись наблюдатели в первые два дня.

«У части наших общественных контролеров в статусе членов комиссий с правом совещательного голоса возникли недопонимания с участковыми комиссиями по вопросу допуска на участок. Их удалось решить, все допущены, — рассказала Анна. — Проблем процедурного характера обнаружено не было, запрашиваемая информация предоставляется, иногда для этого необходимо сослаться на соответствующие нормы закона. Вечером 11 сентября были проблемы с получением копий актов досрочного голосования, хотя у членов комиссий с правом совещательного голоса такого рода проблем возникать не должно. Наблюдается также коллизия: из социальных служб и администраций спускаются списки для надомного голосования, по которым члены комиссий должны "предлагать" голосование на дому. Закон предусматривает возможность подачи заявок на надомное голосование третьими лицами с соответствующим указанием в реестре голосующих вне помещения (в данном случае социальные службы могут подать заявки, которые действительно к ним поступали, например), но речь идет именно об обработанных заявках, а не списках, которые должны обзвонить члены комиссий. Они не обязаны этого делать. Общественные контролеры по этим поводам подают жалобы в участковые избирательные комиссии».

Фото: Анна Юдина

О нарушениях в процедуре надомного голосования рассказывал и штаб политика Алексея Навального. Так, 11 сентября на УИК №83, №89, №118, №161, №167 и №175 массово обзванивали людей, предлагая им принять участие в надомном голосовании.

«Члены комиссий получили от администраций и социальных служб списки жильцов с их данными и звонят по ним, чтобы потом объехать с урной», — сообщили в штабе.

12 сентября был зафиксирован подкуп избирателей.

«Административный ресурс задействован на полную катушку. Мне говорили, что подвозят людей чуть ли не машинами. Людей специально отпускают с работы, чтобы они проголосовали», — рассказал ТВ2 руководитель штаба КПРФ по выборам в Думу города Томска Роман Романов.

Он добавил, что не совсем понятно, как хранятся результаты участников досрочного голосования.



«Списки должны запечатываться в сейф-пакеты, потом убираться в сейфы, но уже есть случаи, когда сейфы опломбировались не пломбой, а бумажкой, которую легко было порвать. Непонятно, что с ними могло за ночь произойти», — рассказал Романов.