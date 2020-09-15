«Единая Россия» потеряла на выборах больше всех. В Думу Томска пришла оппозиция

Истории

В Томске завершились выборы депутатов в Думу города. Итоги голосования подводили долго. Окончательные данные объявили только после обеда, а назначенную пресс-конференцию и вовсе отменили. Кажется, неслучайно. Для власти, городской и региональной, итоги выборов нерадостные.

Явка на выборы в городскую Думу Томска составила 19,39 %. Пять лет назад на избирательные участки пришли 17 % томичей. Однако если отнять результаты нынешнего предварительного голосования — 6,89 % — получится, что в итоговый день голосования избирательные участки в Томске посетили 12,5 % жителей города.

При этом с призывами прийти на избирательные участки томская власть не перестаралась. Избиратели отмечали, что в этот раз по квартирам не рассылались бумажные пригласительные, где указаны адрес и время голосования. Часть посетивших избирательные участки не нашла себя в списках, а в выборах не могли принять участие люди с временной регистрацией. Ни мэр, ни губернатор не призывали идти на выборы. Все это бросалось в глаза, особенно по контрасту с кампанией за поправки в Конституцию, где избирателей уговаривали проголосовать буквально из каждого утюга.

«Победа ЕР»: лукавые цифры

Еще до объявления официальных результатов на официальном сайте «белого дома» глава региона поздравил «Единую Россию» с победой.

«Партия «Единая Россия» стала лидером во всех 20-ти муниципальных образованиях Томской области, включая областной центр, —цитирует пресс-служба Сергея Жвачкина. — В регионе партия большинства получила более 70 процентов депутатских мандатов. ...Уверен, что подавляющее большинство победителей относятся к нашей главной партии — партии томичей, которая ориентирована не на идеологию, а на реальную помощь людям и улучшение качества жизни».

Фото: администрация Томской области

Сделали вид, что довольны результатами, и в самой партии.

«Мы стали первыми во всех 20-ти муниципальных образованиях региона, включая Томск. Избиратели проголосовали за тех, кто не боялся общаться с ними, выходить на встречи. Команда «Единой России» дошла до самых отдаленных поселков. В регионе партия получила более 70 процентов депутатских мандатов. И мы, безусловно, постараемся оправдать доверие людей. Для нас очень важно, чтобы все наши предвыборные программы были реализованы, а избиратели ощутили на себе результаты работы», – прокомментировал итоги секретарь регионального отделения партии Александр Куприянец.

Вроде и правда, «Единая Россия» на выборах в городскую Думу по партийным спискам набрала в процентах больше, чем другие партии. За нее проголосовали 24,46 %. Однако это если не вспоминать, что пять лет назад ЕР получила больше 50 % голосов. Убыль получается почти двукратная. Голосование по мажоритарным округам радости ЕР не прибавило – здесь прошли лишь 8 единороссов из 27. Меньше трети. Пять лет назад ЕР победила во всех одномандатных округах. Думу прошлого созыва ЕДРо контролировало тотально – 32 человека из 37. Сейчас же у ЕР восемь победителей по одномандатным округам. После распределения мест по партийным спискам партия получит еще три мандата. Да, конечно, в других муниципалитетах региона дела у ЕДРа обстоят получше. Но томские результаты дают все основания назвать эти выборы для правящей партии провальными. Что бы по этому поводу ни заявлял губернатор.

«У них полный переполох»

Главной сенсацией прошедших выборов стали результаты, которое продемонстрировало «Умное голосование». На 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные именно этой системой. Среди них — члены КПРФ, ЛДПР, «Яблока» и, главное, томского штаба Навального. По словам директора ФБК Ивана Жданова, это первая крупная победа на выборах такого рода.

«Умное голосование, очевидно, сработало великолепно, — комментирует руководитель регионального штаба Навального, победитель депутатских выборов Ксения Фадеева. — Мы просто вынесли единороссов, и теперь у них нет большинства в Думе. Конечно, не на всех округах удалось победить, но на 19 из 27. Мы считаем это успехом. Я думаю, что у них полный переполох. Они недооценивали ни нас, ни умное голосование. А через год — выборы в Госдуму, а в Томске — областную Думу. Так что у них паника, неприятности. Понятно, что сейчас они будут пытаться кого-то подкупить, кого-то запугать, как-то вбивать клинья в позицию самовыдвиженцев и представителей системной оппозиции».

Особая тема – фон, на котором проходило голосование. В августе Алексей Навальный совершил поездку по сибирским городам. В Томск политик прибыл 17 августа, снимал очередной фильм и встречался со сторонниками. 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву, ему стало плохо. Позже выяснилось, что политик был отравлен препаратом из группы «Новичок».

3 сентября на ютуб-канале Алексея Навального, находившегося на тот момент в коме, вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией «Томск в плену у депутатской мафии». Герои кино – члены«Единой России», отвечающие в Томске за сферу ЖКХ. Менее чем за сутки фильм набрал больше 13 млн просмотров. Фигуранты расследования сетовали, что фильм — предвыборный пиар, в котором многое преувеличено. В депутаты из них выдвигались трое — Сергей Панасюк, Кирилл Новожилов и Максим Резников. Пройти в Думу с отрывом от преследователя в сотню голосов удалось только Резникову. Видимо, кино оказалось достаточно результативным.

Руководитель «ТомскРТС» Сергей Панасюк проиграл сотруднику регионального штаба Алексея Навального Андрею Фатееву почти вдвое: 604 голоса против 1315. «Консультант Томскводоканала» (именно так он обозначен в документах Облизбиркома) Кирилл Новожилов проиграл кандидату от КПРФ Владимиру Чолахяну 25 голосов. При этом накануне Чолахян сообщал о раздаче пакетов с продуктами, якобы организованной на округе Новожиловым.

В поисках новых лиц. И партий

Кампании велись по-разному. Что касается наружной рекламы, то заметнее всех на улицах Томска были баннеры партии «Новые люди» и «Партии Роста».

Партия «Новые люди» официально была зарегистрирована в июне 2020 года. Уже в начале июля сооснователь партии «Новые люди» Александр Даванков, посетивший Томск, говорил, что партия рассчитывает получить 20 % мест в томской городской Думе. В сентябре, по опросу ВЦИОМ, партия обошла «Справедливую Россию» и «Яблоко». По итогам голосования «Новые люди» не только выиграли по одному из округов (где были поддержаны «Умным голосованием»), но и обошли ЛДПР в голосовании по партспискам, набрав 15,02 %.

«Мы благодарны всем, кто поддержал нас на выборах. Томск еще раз доказывает, что это город, где живут образованные, неравнодушные люди, которые открыты для всего нового. Для нас, молодой политической силы, это очень серьезный показатель доверия... Впервые за много лет в России появилась партия, которая строится не «сверху», из столицы, а в регионах. Именно поэтому наши идеи нашли поддержку в Томске», — рассказал лидер партийного списка Максим Вдовин.

По словам лидера томского отделения «Новых людей», в городской Думе партия сформирует свою фракцию.

«Мы строим не только партию, но и сообщество неравнодушных томичей. У многих из наших сторонников есть свои социальные и благотворительные проекты. Они уже много лет делают жизнь в Томске более комфортной и продолжат этим заниматься после выборов», — пояснил Вдовин.

У «Партии Роста» кампания сложилась не столь удачно. Весь город был буквально завешен плакатами с туманным лозунгом «Если НЕ МЫ, то ОНИ». Кто такие «Мы», было более или менее понятно, потому что на баннерах были лицо бывшей начальницы Томской ГТРК Елены Ульяновой и партийный логотип. А вот в понятие «ОНИ» избиратель, по мысли пиарщиков Роста, видимо, должен был вложить собственные негативные эмоции. Однако не случилось. С самого начала все пошло наперекосяк. Выдвинув на выборы 30 человек, партия неправильно оформила подписные листы и не смогла выдвинуть кандидатов по одномандатным округам. А по партийным спискам за нее проголосовали 5,32 % томичей. Впрочем, с учетом того, что на президентских выборах в Томске партия Титова собрала меньше одного процента, можно посчитать нынешние пять некоторым продвижением вперед. Если, конечно, не сравнивать с результатами выпрыгнувших буквально из ниоткуда «Новых людей» или «Умного голосования».

«Итоги голосования неожиданные, но могли бы быть еще более оптимистичными, если бы не было такой низкой явки. 16 % для Томска — это очень низко, и такая явка была создана искусственно. Никакого информирования избирателей и томичей не было. Это было сделано абсолютно специально для того, чтобы люди не имели к информации доступа: не знали, кто идет, какие кандидаты представлены. Избирком в этом плане свою работу выполнил на двойку. Так быть не должно», — комментирует лидер томского отделения партии Елена Ульянова.

«То, что пришло много молодых людей, которые не имеют опыта и багажа знаний, с одной стороны, хорошо. Их не надо будет переучивать. Но с другой, в ближайший год, когда будет идти притирка команды, Думе будет достаточно сложно, — считает Елена Ульянова. — Мне кажется, что большинство из этих кандидатов не понимают, что такое городская Дума. Сейчас самое главное, чтобы каждый, кто пришел в Думу, не воспринимал это как личную историю, где он будет удовлетворять амбиции. Противостояние внутри не нужно. Нужно садиться за стол переговоров, начинать конструктивно договариваться».

Смогут ли договориться?

Когда точно соберется Дума в обновленном составе, сказать сложно. По закону, собрание должно состояться в тридцатидневный срок с момента публикации облизбиркомом результатов. Откроет собрание старший по возрасту депутат. Затем будет избран председатель.

«Скажу коротко: председателю, который должен быть выбран в ближайшее время, я точно не позавидую», — говорит лидер томских эсеров Галина Немцева. Результатами выборов она довольна: партия улучшила результат на выборах на 11 %.

После выборов председателя основная работа, которая предстоит депутатам, – бюджет. Это будет особенно нелегко с учетом того, что из-за коронавируса, по оценкам мэрии, в 2021 году бюджет Томска недополучит почти миллиард доходов.

«Я могу сказать, что буду заниматься благоустройством и безопасностью, но все будет зависеть от конкретных цифр бюджета. Пока говорить рано», — комментирует Давид Аветян, руководитель местного отделения фонда «Городские проекты». «Городские проекты» открылись в Томске после приезда в наш город организаторов этого фонда Максима Каца и блогера Ильи Варламова. Участники этого сообщества не раз критиковали урбанистическую политику мэрии и обладминистрации.

О работе с бюджетом говорит и Ксения Фадеева. В прошлом году в рамках публичных слушаний ее коллега Андрей Фатеев призывал не принимать бюджет, так как видел много нецелесообразных расходов. Нынешняя версия бюджета вряд ли будет кардинальным образом отличаться от прошлогодней, считает Ксения.

«Мы будем выступать за то, чтобы в бюджете были урезаны непонятные представительские расходы, на освещение деятельности в СМИ. Наша цель, чтобы больше денег выделялось на вещи, значимые для людей», — отмечает Ксения.

Сейчас некоторые жители города опасаются, что оппозиционные кандидаты, получившие большинство голосов, не смогут договориться между собой. Однако и самовыдвиженцы, и представители партий говорят, что обязательно будут искать подход друг к другу.

«Я выражаю надежду на здравомыслящее большинство в Думе. Конечно, мы сядем за стол переговоров и будем вырабатывать общую позицию. Основная цель — работа на благо жителей города, в основу работу нашей фракции лягут те наказы избирателей, которые получили наши депутаты, причем все, а не только те, кто прошел», — комментирует глава местного отделения КПРФ Наталья Барышникова.

Результатами голосования она довольна (у КПРФ — шесть побед на округах и 17,54 % по партспискам), удручает только явка.

«Я надеюсь, что произошедшее сейчас заставит задуматься избирателя, что каждый голос на выборах очень важен, что необходимо идти голосовать, что ситуацию можно и нужно менять парламентским способом. Выборы как раз показали, что каждый гражданин влияет на результат, кто будет в Думе, какие законы будут приниматься, потому что по этим законам мы живем».

Доволен результатами и лидер «Яблока» Василий Еремин. Если пять лет назад он был единственным представителем партии в Думе, то сейчас победу на округах одержали двое. Еще один мандат будет и у Василия Еремина как лидера списка.

«Когда ведется подсчет голосов или оценивает экзаменатор, то всегда волнуешься. Вдруг где прокол. Такие маленькие проколы мы и обнаружили. Мы плохо работали с частным сектором, и там результаты оказались, с нашей точки зрения, не совсем хорошими, — говорит Еремин. — Сегодня мы находим в лице самовыдвиженцев много сторонников — и ФБК, и депутаты от экологов. В нашей группе, которую обозначим «За Томск и томичей», будет человек 10. Понятно, что есть идеологические разногласия, но их надо отбросить в сторону. Нам работать пять лет. Сейчас я думаю, что с нами будут считаться при выборе председателя, зампредседателя, глав комитетов. Я думаю, что число комитетов нужно сократить. Так как созданы комитеты, которые не провели через Думу практически ни одного решения. Я думаю, что здесь мы придем со всеми к определенному соглашению. Надеюсь, что вместе сделаем Томск красивым и менее вороватым».

Депутат Госдумы, лидер томского ЛДПР Алексей Диденко также оценивает результаты оптимистически. Сейчас партия набрала 14,36 %. Победила на одном из округов.

«Впечатления положительные остались, мы улучшили результат. Жизнь вносит свои коррективы, появляются новые игроки, новые партии, приходится бороться с ними за избирателя. Может быть, через новые формы, так как развиваются технологии, интернет. В общем и целом, кампанией остались довольны. Мы приросли и избирателями, и процентами. Это не Вавилонская башня, никуда не денешься, общий язык находить придется. ЛДПР отдавать свои голоса никому не собирается. Будем работать на избирателя, мы пришли не за портфелями», — отмечает Диденко.

Падение рейтингов «Единой России» Алексей Диденко объясняет сочетанием многих факторов.

«...Был принят ряд непопулярных решений. Это первые большие выборы после принятия пенсионной реформы. Сказалась и невнятная позиция городских властей в ситуации с коронавирусом. Все-таки последовательных действий, вызывающих у людей чувство спокойствия, предпринято не было. Проверку пандемии, как мы видим, прошли не все города и не все губернаторы. Это были первые постпандемичные выборы. Мы не знали, как это отразится на явке. Отразилось не в лучшую сторону. Все-таки явка в Томске остается чрезвычайно низкой. Думаю, при высокой явке результаты были бы куда удивительнее. Разумеется, больше всех потеряла на этих выборах «Единая Россия».

Какой вывод?