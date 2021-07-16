«Двигатели просто заглохли»: Ан-28 приземлился в тайге в Томской области. Главное

Самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в тайге. На борту находились 18 человек. Все пассажиры и члены экипажа живы. В 22.00 большая часть из них прилетела в Томск. Рассказываем главное, что произошло с самолетом.

Что произошло?

Самолет взлетел из Кедрового в 15.50. При этом, по расписанию вылет должен был произойти в 9.50. Задержка взлета была вызвана плохими погодными условиями, объяснили в компании. В 16.27 в главный координационный центр Единой системы авиационно-космического поиска и спасания поступила информация о срабатывании аварийного маяка в 160 километрах от города Колпашево Томской области. Начался поиск, в котором участвовали три вертолета – из Колпашева, Лугинецкого месторождения и борт МЧС России. В 18.36 самолет и людей заметили на земле спасатели с вертолета «Ми-8». Пассажиры рассказали, что развели костер, так как не знали точно, когда их найдут и опасались, что придется ночевать в тайге.

Часть пассажиров самолета Ан-28 на микроавтобусе отправилась в Томск. Так шесть человек, в том числе трое детей (7, 7, 12 лет) после осмотра медиками Бакчарской РБ направились в Томск наземным транспортом. Все в удовлетворительном состоянии с диагнозом «здоровы», сопровождение медиков им не требуется. В целом, пассажиры и экипаж Ан-28, совершившего аварийную посадку в Бакчарском районе, тяжело не пострадали. Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины. «Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь — мы развезем по домам».

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Что говорят пилоты и пассажиры?

Пилот Фарух Хасанов в разговоре с журналистом ТВ2 сказал, что в небе у самолёта отказали оба двигателя. «В причинах комиссия разберётся», — сказал он.



Пилот подчеркнул, главное то, что все остались здоровы.

Пассажирка Ан-28 Дарья Солодкина рассказывает, что поломка произошла вскоре после того, как самолет попал в облака. «Люди почувствовали, что с двигателями что-то не то. Пассажирам сказали "Держитесь!", пилоты начали пытаться спасти самолёт. Все находившиеся внутри чувствовали, как судно сбивает деревья, а потом, уже на земле, оно перевернулось. Некоторые пассажиры вылетели из кресел, но спаслись».

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Пассажирка Надежда Силюта также говорит о том, что пилоты несколько раз пытались завести двигатель. «Было страшно, скорость же у нас большая, земля приближалась, я быстренько зажала уши коленками, зажала голову, наклонилась и все. За спиной у меня сидел бортмеханик, он просто сказал: «Держитесь!». Мы летели какое-то время над болотом, крыльями срезали деревья. А потом мы стукнулись. Там болото было. Экипаж вывел самолет на чистое место, мы какое-то время метров 30 пролетели, колёсами стёрли мох, упали на нос и перевернулись. Момент не помню. Потом быстренько вылезли, потому что пилоты сказали, что может загореться», — рассказала женщина.

Что дальше?

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки Ан-28, который совершал перелет по маршруту Кедровый — Томск. В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело по данному факту. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Проверку проведет и Ространснадзор.

Ближайшие рейсы авиакомпании отменены. В обладминистрации отметили, что пассажиры, пострадавшие при жесткой посадке под Томском самолета Ан-28, помимо страховых выплат получат компенсации из бюджета региона. "[Пассажиры получат компенсации] в зависимости от степени тяжести травм. Законодательством предусмотрены, во-первых, страховые выплаты авиакомпании, у которой застрахованы пассажиры, а во-вторых, мера социальной поддержки, которая существует на уровне субъекта. Поэтому тут в зависимости от травм. <…> Мы готовы", - сказал замгубернатора Андрей Рожков ТАСС. Он отметил, что у членов экипажа есть своя страховка, за счет которой также будут выплаты.