«Двигатели просто заглохли»: Ан-28 приземлился в тайге в Томской области. Главное
Самолет Ан-28, следовавший по маршруту Кедровый — Томск, совершил жесткую посадку в тайге. На борту находились 18 человек. Все пассажиры и члены экипажа живы. В 22.00 большая часть из них прилетела в Томск. Рассказываем главное, что произошло с самолетом.
Что произошло?
Самолет взлетел из Кедрового в 15.50. При этом, по расписанию вылет должен был произойти в 9.50. Задержка взлета была вызвана плохими погодными условиями, объяснили в компании.
В 16.27 в главный координационный центр Единой системы авиационно-космического поиска и спасания поступила информация о срабатывании аварийного маяка в 160 километрах от города Колпашево Томской области.
Начался поиск, в котором участвовали три вертолета – из Колпашева, Лугинецкого месторождения и борт МЧС России.
В 18.36 самолет и людей заметили на земле спасатели с вертолета «Ми-8». Пассажиры рассказали, что развели костер, так как не знали точно, когда их найдут и опасались, что придется ночевать в тайге.
Часть пассажиров самолета Ан-28 на микроавтобусе отправилась в Томск. Так шесть человек, в том числе трое детей (7, 7, 12 лет) после осмотра медиками Бакчарской РБ направились в Томск наземным транспортом. Все в удовлетворительном состоянии с диагнозом «здоровы», сопровождение медиков им не требуется.
В целом, пассажиры и экипаж Ан-28, совершившего аварийную посадку в Бакчарском районе, тяжело не пострадали. Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины.
«Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь — мы развезем по домам».
Что говорят пилоты и пассажиры?
Пилот Фарух Хасанов в разговоре с журналистом ТВ2 сказал, что в небе у самолёта отказали оба двигателя.
«В причинах комиссия разберётся», — сказал он.
Пилот подчеркнул, главное то, что все остались здоровы.
Пассажирка Ан-28 Дарья Солодкина рассказывает, что поломка произошла вскоре после того, как самолет попал в облака.
«Люди почувствовали, что с двигателями что-то не то. Пассажирам сказали "Держитесь!", пилоты начали пытаться спасти самолёт. Все находившиеся внутри чувствовали, как судно сбивает деревья, а потом, уже на земле, оно перевернулось. Некоторые пассажиры вылетели из кресел, но спаслись».
Пассажирка Надежда Силюта также говорит о том, что пилоты несколько раз пытались завести двигатель.
«Было страшно, скорость же у нас большая, земля приближалась, я быстренько зажала уши коленками, зажала голову, наклонилась и все. За спиной у меня сидел бортмеханик, он просто сказал: «Держитесь!». Мы летели какое-то время над болотом, крыльями срезали деревья. А потом мы стукнулись. Там болото было. Экипаж вывел самолет на чистое место, мы какое-то время метров 30 пролетели, колёсами стёрли мох, упали на нос и перевернулись. Момент не помню. Потом быстренько вылезли, потому что пилоты сказали, что может загореться», — рассказала женщина.
Что дальше?
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки Ан-28, который совершал перелет по маршруту Кедровый — Томск. В свою очередь, СКР возбудил уголовное дело по данному факту. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Проверку проведет и Ространснадзор.
Ближайшие рейсы авиакомпании отменены. В обладминистрации отметили, что пассажиры, пострадавшие при жесткой посадке под Томском самолета Ан-28, помимо страховых выплат получат компенсации из бюджета региона.
"[Пассажиры получат компенсации] в зависимости от степени тяжести травм. Законодательством предусмотрены, во-первых, страховые выплаты авиакомпании, у которой застрахованы пассажиры, а во-вторых, мера социальной поддержки, которая существует на уровне субъекта. Поэтому тут в зависимости от травм. <…> Мы готовы", - сказал замгубернатора Андрей Рожков ТАСС.
Он отметил, что у членов экипажа есть своя страховка, за счет которой также будут выплаты.
Сейчас же пассажиров и членов экипажа осматривают врачи.
«На сегодняшний день у нас сюда, (ОКБ – прим.ред.) поступило 12 пассажиров, которые прилетели на вертолете. Все пассажиры и пилоты сейчас осматриваются, состояние у всех удовлетворительное. Сейчас их всех осмотрят, обследуют. Дадут консультации, если надо госпитализируют. Мы организовали всем возможность уехать домой, на бесплатном такси. Мы все очень рады, потому что мы все переживали. Эти несколько часов нам показались вечностью. И мы рады, что все обошлось», — сообщила журналисту ТВ2 замгубернатора по социальной политике Алена Левко.