«Думала, что простыла или продуло». Как вовремя обнаружить рак

«Рак — это не приговор. Многие онкологические заболевания очень хорошо поддаются лечению. На сегодняшний день существуют эффективные методы и хирургической, и лекарственной противоопухолевой терапии. И лучевой терапии. Иногда мы сочетаем все эти три метода, и это дает отличный результат. Все зависит от своевременности обращения, от реакции опухоли, индивидуальных особенностей опухоли и человека. Понимаете, нет двух одинаковых опухолей, нет двух одинаковых онкобольных. Как правило, лечение онкозаболевания многоэтапное и длительное. Решение о том или ином виде лечения принимается группой специалистов. То есть не один врач решает, как будет лечить пациента. Тут особенно тщательно взвешиваются все за и против, ведь нужно учесть и сопутствующие заболевания, так как лечение рака — это достаточно грубое вмешательство в организм. Радиотерапия, химиотерапия… Поэтому тактику лечения определяют врач хирург-онколог, врач-химиотерапевт, врач-радиолог и врач-патоморфолог».