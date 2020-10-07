«Думала, что простыла или продуло». Как вовремя обнаружить рак

«Я надеюсь, что увижу своих внуков, что эта ГАДОСТЬ не вернется больше ни в мой дом, ни в мою семью. Потому что болезнь задевает не только того, кто болеет, а всех. Моя старшая дочь, сейчас ей 17, резко стала взрослой. Она, как и муж, очень меня поддерживала. Говорила: «У тебя получится, ты сможешь!». Но никогда не показывала своих слез. Это тоже страшно. Она всегда плакала одна. И когда ее сверстники гуляют, курят, выпивают, я знаю, что она не делает этого. У моего ребенка есть ценности в жизни. Хотя, может, лучше было бы, чтобы она гуляла, как все, чем такое пережить.



Можно ли обнаружить рак груди на ранней стадии? Щупайте себя. И не бойтесь узнать больше. Оттого, что ты избегаешь проблемы, она не решится. Тогда, в 2018 году, врач мне предложила: «Если хочешь, для твоего успокоения мы сделаем биопсию». Но я отказалась. Врач же сказал, что у меня все хорошо. Зачем лишний раз колоть тело? Кто знает, может, и правда нужно было тогда согласиться на биопсию. Возможно, все было бы по-другому».

