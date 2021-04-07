«ДумаБинго»: чьи интересы лоббируют томские и сибирские сенаторы

Истории

70% сенаторов продвигают интересы различных групп — силовых структур, регионов, госкорпораций и различных отраслей экономики. Об этом в новом исследовании «Лоббизм в Совете Федерации» пишет российская команда «Трансперенси Интернешнл» (внесена в реестр организаций, выполняющих функции «иностранного агента» — прим.ред.).

Фото: council.gov.ru

В сенате нынче могут заседать 200 человек: 170 от регионов (по два от каждого) и 30 по назначению президента (до июльских поправок в Конституцию президентская квота была меньше — 17 человек). В теории, пишут исследователи, Совет Федерации должен представлять собой «палату регионов», где представители краев, областей, округов и республик продвигают их интересы на федеральном уровне. На деле же, пришли к выводу авторы, этим занимаются лишь 35% сенаторов.

Фото: council.gov.ru

По подсчетам «ТИ», широкое представительство в сенате имеют силовики — 22 человека, а также госкорпорации и крупный бизнес — 25 человек. Лидерами в продвижении тех или иных интересов являются Андрей Клишас и Валерий Васильев — они вносят законопроекты по пяти направлениям. На интерактивной карте лоббизма можно найти в том числе томских и сибирских сенаторов — и посмотреть, что и как они продвигают в Совете Федерации.

Томскую область в сенате сегодня представляют Виктор Кресс и Владимир Кравченко. Бывший томский губернатор заседает в Совфеде с 2012 года. После того, как в марте 2012-го регион возглавил Сергей Жвачкин, в апреле Виктор Кресс стал депутатом Куяновского сельского поселения в Первомайском районе. Депутатский мандат дал ему возможность получить пост члена Совета Федерации. Кресс занимает кресло зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре. Томский экс-губернатор, по подсчетам авторов исследования, выступил соавтором четырех законопроектов. Все в той или иной мере касаются науки и образования.

Один из них — под № 136717-7, в частности, предполагал введение в закон об образовании понятия «Трудовое воспитание»:

«Статья 17¹. Трудовое воспитание 1. Трудовое воспитание осуществляется на всех уровнях общего образования <...> 2. Включение обучающихся в освоение работ в рамках трудового воспитания (за исключением работ, входящих в должностные обязанности работников образовательной организации) осуществляется в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, интересов и способностей обучающихся».

Рассмотрение в первом чтении перенеслось. Спустя три года после внесения законопроекта Кресс снял свою фамилию из списка его инициаторов.

В начале 2020 года Кресс выступил соавтором законопроекта, предлагающего расширить полномочия органов госвласти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления — иными словами, областных и городских администраций — по финансовому обеспечению образовательных программ в «федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» — иными словами, в государственных вузах. В конце 2020-го Кресс также отозвал свою фамилию из инициаторов этого законопроекта.

Фото: council.gov.ru

Закон об установлении налоговых льгот для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа, который Кресс со товарищи инициировал в начале 2018-го, в конце 2019-го был отклонен. Единственный принятый с участием сенатора Кресса законопроект имеет № 498393-7 и касается полномочий региональных органов власти в сфере лицензирования филиалов образовательных организаций.

Авторы исследования отмечают, что в целом Виктор Кресс законотворческой деятельностью занимается по профилю — комитета, в который входит. Если бы законопроект, предусматривающий нулевой налог на прибыль в течение 10 налоговых периодов, и другие льготы для ТВЗ был принят, то в выигрыше оказались бы, и резиденты томской ОЭЗ — детища губернатора Кресса. Исходя из этого, на карте лоббизма томский сенатор отнесен к региональной группе интересов.

Фото: council.gov.ru

В итоге: один из четырех, среднее время принятия 354 дня. Если у Виктора Кресса доля успешных законопроектов 25%, то у его коллеги по сенату Владимира Кравченко — более 30%. Составители рейтинга влияния подсчитали, что в среднем на принятие каждого закона уходило 357 дней.

Кравченко заседает в сенате с 2016 года. Сенатор имеет три высших образования — сначала отучился в томском пединституте на учителя-физкультурника, потом закончил ТГУ как «менеджер», а затем — Российскую академию правосудия как «бакалавр» (так указано на сайте Совфеда). Служил в армии, был в Афганистане, руководил в Томске военно-патриотическим клубом «Гвардия». В начале 2000 создал отделение партии «Единство», после реорганизации партии руководил исполкомом ТРО «Единой России». Трижды был депутатом областной думы.

Фото: council.gov.ru

В качестве сенатора единолично внес законопроект об увеличении с 2 до 4 лет переходного периода для получения статуса саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов. Закон приняли в течение года. Выступил как соавтор нескольких законопроектов. Например, о возможности организациям, управляющим многоквартирниками, использовать без торгов государственное или муниципальное имущество. Или — об упрощении порядка использования недр для выполнения работ по строительству и ремонту объектов ж/д инфраструктуры общего пользования. Или — о закреплении за авиацией ДОССАФ статуса государственной авиации спецназначения. Эти инициативы были отклонены.

«Несколько законопроектов, в которых Кравченко участвовал в качестве соавтора, — пишут исследователи, — касаются правового регулирования особых экономических зон ( №388996-7 ; №307105-7 ; №234322-7 ), закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) ( №184763-7 ); регулирования деятельности госкорпорации «Ростех» ( №224941-7 ). Также Кравченко выступил соавтором законопроектов о цифровом профиле граждан и юридических лиц ( №747528-7 ), о продлении срока действия единого налога на вмененный доход ( №1003319-7 ) и о применении «переходных» положений в части проведения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов по добыче углеводородного сырья ( №818654-7 )».

Инициативы, касающиеся ОЭЗ, углеводородов и ЕНВД не прошли дальше первого чтения. А вот законопроект про ТОРы, поправки в закон о Ростехе и об электронной подписи были успешно приняты.

Авторы исследования проанализировали личные связи томских сенаторов. Чем занимаются супруги и дети, как дружеские отношения пересекаются с деловыми. Все это собрано в персональных профайлах, в конце которых следуют выводы о представительских интересах сенаторов.

В частности, законотворческая работа сенатора Кравченко, как и сенатора Кресса, могла бы принести пользу резидентам технико-внедренческих зон. А значит, и родному региону, на территории которого действует ОЭЗ «Томск». В 2020 году, по данным исследователей, резидентами томской ОЭЗ являлись 38 компаний (это более 2000 рабочих мест), действующих в сферах IT и электроники, медицины и биотехнологий, нанотехнологий и инновационных материалов, а также ресурсосберегающих технологий.

«Кравченко также вносил поправки к закону о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ( №184763-7 ), — пишут авторы исследования. — Данный законопроект позволит устранить ограничения для закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), которые включены в перечень моногородов, на создание ТОСЭР на их территории. У ТОСЭР в моногородах такой же широкий перечень налоговых преференций , как и у ТОСЭР на территории Дальневосточного федерального округа: снижение ставок налога на имущество организаций (вплоть до нуля), федеральной и региональной частей налога на прибыль, земельного налога, налога на добычу полезных ископаемых, снижение размера отчислений пенсионных, страховых и медицинских выплат. Поправки интересны предприятиям в моногородах закрытого типа и администрации ЗАТО. В Томской области находится ЗАТО «Северск», градообразующим предприятием которого является Сибирский химический комбинат (АО «СХК»), входящий в структуры госкорпорации «Росатом». Сенатор Кравченко связан с мэром города Северск через томский ФПР сотрудничества и развития и томское РО ООО «ВСМС» .

Инициатива о введении для моногородов таких же преференций, как и для ТОСЭР, законопроект о продлении действия льготного налогообложения для предприятий-резидентов ОЭЗ технико-внедренческого и туристско-рекреационного типа выгодны компаниям Томской области. Сенатор настаивал на возвращении льгот в ОЭЗ, так как в противном случае это приведет к оттоку резидентов из особых экономических зон технико-внедренческого типа, в том числе из Томской. Занимаясь вопросами региональной повестки, Кравченко также призвал Совет Федерации помочь решить вопрос с товаропроизводителями, пострадавшими из-за процедуры банкротства ритейлера «Холидей» . На одном из заседаний сенатор попросил верхнюю палату парламента обратить внимание на пандемию сибирского шелкопряда, которая наносит ущерб лесам Сибири. Учитывая законодательную и публичную деятельность сенатора, относим его к региональной группе интересов Томской области».

Кроме того, Кравченко был отнесен к группе интересов ДОСААФ России — как автор законопроекта о закреплении за авиацией добровольного общества спецстатуса.

Бывший томич и экс-президент Бурятии Вячеслав Наговицын в Совфеде с 2017 года. Его «продуктивность» в качестве сенатора довольно высока — из трех внесенных им законопроектов, два (в том числе, о возможности изменять границы заповедных территорий) были приняты в среднем за 298 дней, подсчитали исследователи. Они же отнесли его к финансово-промышленной группе интересов — в связи с компанией «Ренова».

Сибиряк, герой РФ и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, не проигравший за 13 лет ни одной схватки в качестве спортсмена-борца, Александр Карелин в сенате как представитель Новосибирской области заседает с 2020 года. Будучи депутатом нижней палаты парламента, вносил законопроекты, касающиеся деятельности спортсменов-профессионалов, проведения Олимпиады 2014 года и порядке передачи олимпийских объектов в федеральную и муниципальную собственность. Авторы исследования обращают внимание, что Карелин поддержал ответную инициативу российских законодателей на принятый в США «Закон Магнитского», а также законопроект об НКО, выполняющих функцию «иностранного агента». В качестве сенатора, по состоянию на 30 ноября 2020, Карелин не внес и не поддержал ни одного законопроекта. На карте лоббизма в сенате его предварительно отнесли к группе интересов в области спорта.

Фото: council.gov.ru

А вот еще один сибиряк — представитель Красноярского края Андрей Клишас — стал одним из лидеров в области законотворчества. По подсчетам составителей карты лоббизма, им внесено на рассмотрение 48 законопроектов, 27 из которых принято в среднем за 231 день. Экс-президент компании «Норильский никель» активно лоббирует интересы федеральных органов власти (в частности, Роскомнадзора), силовых структур (в частности, ФСБ), а также отраслевые интересы (телекоммуникации, IT и т.д.). Его фамилию можно найти в большинстве резонансных законопроектов последнего времени — о введении штрафов за оскорбление власти, о фейковых новостях, об автономном интернете, об административной ответственности СМИ, выполняющих функции «иностранных агентов» и так далее.

Подробнее изучить деятельность красноярского сенатора вместе с его биографией, а также посмотреть профили других сенаторов, можно по этой ссылке.