«Дума уже не бешеный принтер, но пока еще и не бешеная гильотина»
Председатель партии «Яблока» Николай Рыбаков о мусорной реформе, иностранных агентах, лоббизме и успехах Томска
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков снова побывал в Томске. Посетил акцию по раздельному сбору мусора, побывал в компании «Чистый мир», а также в редакции ТВ2.
Как должен быть устроен раздельный сбор мусора? Почему Томск может стать «островом свободы» и сколько репрессивных законов нужно отменить? Об этом и не только, в интервью ТВ2.
Как должен быть устроен раздельный сбор мусора? Почему Томск может стать «островом свободы» и сколько репрессивных законов нужно отменить? Об этом и не только, в интервью ТВ2.
«Хотелось бы, чтобы Томск стал островом свободы»
— Вы приезжали в Томск в прошлом году. Есть ли какие-то позитивные изменения?
— Состав томской городской думы изменился. К сожалению, остальные темы — экология, сохранение исторического центра города, там позитивных изменений не произошло. К сожалению, если у муниципалитета и дальше не будет финансирования, то даже при желания думы не будет каких-то изменений. Поэтому мы выступаем за новую бюджетную политику, которая перераспределит доходы в сторону городов, районов, потому что сейчас примерно 60% находится в федеральном центре, и у муниципалитетов нет денег на то, что больше всего волнует людей.
— Действительно на большинстве округов выиграли кандидаты от оппозиции, но люди ждали кардинальных изменений и сейчас многие жалуются, что их не произошло.
— Хотелось бы, конечно, чтобы Томск был «островом свободы» или очагом счастья на карте России. Но очевидно, что Томск дал импульс к изменениям по всей стране. Когда меня спрашивают, можно ли что-то изменить на выборах, томичам не надо объяснять, что можно. Но понятно, что без изменений политики в стране в целом ситуацию в Томске изменить невозможно. Конечно, если эта политика изменится, вам теперь проще: у вас уже есть Дума, в которой есть дискуссия, которая вынуждена учитывать интересы разных фракций и разных групп. Однако ни для не секрет, что несмотря на то, что «Единая Россия» потеряла большинство в Думе, она продолжает ею руководить. Поэтому и складывается такая ситуация, при которой большинство партий по ключевым вопросам голосуют также, как и ЕР. Это надо признавать. Они по мелким вопросам, например, по цвету скамеек активно спорят с ЕР. Но по ключевым вопросам — противостояние всему миру, наращивание агрессии, крымский вопрос, удушение гражданских свобод — по ним они абсолютно солидарны и иногда бегут вперед «Единой России».
— Состав томской городской думы изменился. К сожалению, остальные темы — экология, сохранение исторического центра города, там позитивных изменений не произошло. К сожалению, если у муниципалитета и дальше не будет финансирования, то даже при желания думы не будет каких-то изменений. Поэтому мы выступаем за новую бюджетную политику, которая перераспределит доходы в сторону городов, районов, потому что сейчас примерно 60% находится в федеральном центре, и у муниципалитетов нет денег на то, что больше всего волнует людей.
— Действительно на большинстве округов выиграли кандидаты от оппозиции, но люди ждали кардинальных изменений и сейчас многие жалуются, что их не произошло.
— Хотелось бы, конечно, чтобы Томск был «островом свободы» или очагом счастья на карте России. Но очевидно, что Томск дал импульс к изменениям по всей стране. Когда меня спрашивают, можно ли что-то изменить на выборах, томичам не надо объяснять, что можно. Но понятно, что без изменений политики в стране в целом ситуацию в Томске изменить невозможно. Конечно, если эта политика изменится, вам теперь проще: у вас уже есть Дума, в которой есть дискуссия, которая вынуждена учитывать интересы разных фракций и разных групп. Однако ни для не секрет, что несмотря на то, что «Единая Россия» потеряла большинство в Думе, она продолжает ею руководить. Поэтому и складывается такая ситуация, при которой большинство партий по ключевым вопросам голосуют также, как и ЕР. Это надо признавать. Они по мелким вопросам, например, по цвету скамеек активно спорят с ЕР. Но по ключевым вопросам — противостояние всему миру, наращивание агрессии, крымский вопрос, удушение гражданских свобод — по ним они абсолютно солидарны и иногда бегут вперед «Единой России».
— Сейчас многих волнует: может ли Томск повторить подобный успех оппозиции на выборах в областную думу?
— Такой успех надо повторить не только на выборах в областную думу, но и на выборах в Государственную Думу. Если не изменится состав Государственной Думы, то будут приниматься абсолютно такие же законы. Давайте посмотрим, близкая мне тема, связанная с мусорной реформой. Чтобы не хотели сделать в регионах, концепция записана в федеральном законодательстве. Поэтому есть совершенно ненужные региональные операторы, нет возможности заниматься раздельным сбором мусора… и это в отдельном регионе, к сожалению, не изменить. И, если в Думе появится фракция «Яблоко», то появится шанс на эти перемены. Если не будет «Яблока», то такого шанса не будет. Потому что эти партии сидят там двадцать лет, там некоторые люди находятся двадцать, а то и тридцать лет. Они абсолютно встроены в эту систему и дальше будут ее поддерживать.
— Такой успех надо повторить не только на выборах в областную думу, но и на выборах в Государственную Думу. Если не изменится состав Государственной Думы, то будут приниматься абсолютно такие же законы. Давайте посмотрим, близкая мне тема, связанная с мусорной реформой. Чтобы не хотели сделать в регионах, концепция записана в федеральном законодательстве. Поэтому есть совершенно ненужные региональные операторы, нет возможности заниматься раздельным сбором мусора… и это в отдельном регионе, к сожалению, не изменить. И, если в Думе появится фракция «Яблоко», то появится шанс на эти перемены. Если не будет «Яблока», то такого шанса не будет. Потому что эти партии сидят там двадцать лет, там некоторые люди находятся двадцать, а то и тридцать лет. Они абсолютно встроены в эту систему и дальше будут ее поддерживать.
Вы же понимаете, что к выборам власть готовится. Она понимает, что Жириновский, Зюганов, Миронов народу надоели. Ругаются между собой, получается театр, на который невозможно смотреть. Люди хотят, чтобы в политике появлялись новые люди. Долго ходить не надо: давайте организуем такую партию. Раз, есть запрос на это, то так и назовем. А если посмотреть внимательно биографию, то получается, что это представители «ЕР» или «Справедливой России», только третьего эшелона.
Или есть запрос на экологию, на зеленую повестку. Создаем аж две зеленых партии. Есть запрос на свободу и справедливость, что всегда было слоганом «Яблока». Ничего страшного, мы партию, которая называлась КПСС переименуем в «Свободу и справедливость». Они будут ярко выступать на дебатах, агитировать против власти. Голосовать, правда, потом будет так же, как власть. И есть «Яблоко». Нас спрашивают: может быть, вы измените свою позицию? Ну, если мы так считаем, мы придерживаемся 30 лет одной позиции, то зачем мы ее должны менять.
Или есть запрос на экологию, на зеленую повестку. Создаем аж две зеленых партии. Есть запрос на свободу и справедливость, что всегда было слоганом «Яблока». Ничего страшного, мы партию, которая называлась КПСС переименуем в «Свободу и справедливость». Они будут ярко выступать на дебатах, агитировать против власти. Голосовать, правда, потом будет так же, как власть. И есть «Яблоко». Нас спрашивают: может быть, вы измените свою позицию? Ну, если мы так считаем, мы придерживаемся 30 лет одной позиции, то зачем мы ее должны менять.
«Сейчас мы создаем вокруг городов новые полигоны»
— Вы очень много говорите об экологии. В программе этому посвящён целый блок. И первым пунктом идёт: реализация раздельного сбора мусора и переработка отходов. Насколько это реально вообще? В Томске, например, была отлажена некая система, но пришёл регоператор и поломал ее.
— Это основная наша претензия к власти. Даже когда что-то развивается хорошо, они туда приходят и все рушится. А в России система раздельного сбора мусора развивалась хорошо и правильно. Было много предпринимателей во многих регионах. Были регионы, где переработка мусора доходила до 40%. Это много, особенно с учетом сегодняшних 3-5%. Но потом государство пришло в эту систему, создало региональных оператором. Почти везде, я встречал регионы, где было исключение, но почти везде либо их создание было связано с коррупцией, либо они были какой-то аффилированной с властью структурой. И это не может работать.
— Это основная наша претензия к власти. Даже когда что-то развивается хорошо, они туда приходят и все рушится. А в России система раздельного сбора мусора развивалась хорошо и правильно. Было много предпринимателей во многих регионах. Были регионы, где переработка мусора доходила до 40%. Это много, особенно с учетом сегодняшних 3-5%. Но потом государство пришло в эту систему, создало региональных оператором. Почти везде, я встречал регионы, где было исключение, но почти везде либо их создание было связано с коррупцией, либо они были какой-то аффилированной с властью структурой. И это не может работать.
Мы им предлагаем современную мусорную реформу, но нам говорят: «Нет». У нас будут мусоросжигательные заводы — то есть абсолютно устаревшая, вредная, загрязняющая атмосферу и уничтожающая ресурсы технология. У нас будут мусорные полигоны бытовых отходов, хотя мы и так одни из лидеры в мире по объему их накопления. И сейчас мы создаем вокруг городов новые полигоны открытых мусорных отходов. То есть, в ближайшем будущем у нас снова будут горы, над которыми будут летать стаи ворон и чаек. Проблема заключается не только в том, что они летают, а и в том, что идет загрязнение воды, воздуха. В конечном итоге, это все попадает в организм человека. Чаще всего тех людей, которые живут рядом с полигонами мусора, но когда они горят вредные вещества распространяются на весь город.
В итоге, вместо системы раздельного сбора мусорных отходов, мы получаем устаревшую систему, в которой люди платят просто за то, что их отходы вывозят на полигон. При том, что люди к этому абсолютно готовы. Они собирают мусор дома, сортируют его. Им не надо уже ничего объяснять.
Как же это организовать по стране? Во-первых, тариф должен исходить из того, какой объем мусора вы выбрасываете. Так как несправедливо, что если вы сортируете и ничего не выбрасываете, а все сдаете в переработку, то почему вы платите за вывоз мусора, если у вас нет мусора. Сейчас, собираете вы мусор в один пакет или собираете вы его в разные пакеты и уносите на переработку, вы платите одинаково. Понятно, что это не стимулирует.
Как же это организовать по стране? Во-первых, тариф должен исходить из того, какой объем мусора вы выбрасываете. Так как несправедливо, что если вы сортируете и ничего не выбрасываете, а все сдаете в переработку, то почему вы платите за вывоз мусора, если у вас нет мусора. Сейчас, собираете вы мусор в один пакет или собираете вы его в разные пакеты и уносите на переработку, вы платите одинаково. Понятно, что это не стимулирует.
Следующий шаг — введение залоговой стоимости тары. Мы говорим об этом уже много лет. Это очень просто действие. Если вы будете покупать какую-то бутылку и будете знать, что за нее можно получить 40 или 50 рублей, то понятно, что вы принесете ее в пункт приема. Дальше эти пункты приема должны быть и в магазинах, пусть магазин тоже на этом зарабатывает. Почему во всех европейских странах это возможно, а у нас нет. Это же реальная практика, когда покупаешь напитки, и сдаешь их обратно.
И, конечно, не должно быть никаких региональных операторов. Нужно признать, что реформа провалилась, закрыть эту систему и вернуть частный бизнес на этот рынок. Частный бизнес все решит. Договоры с ТСЖ, с УК, с торговыми центрами, как и было. И тогда система будет развиваться.
Мы проводили субботник в Байкальске. Когда я туда ехал, меня убеждали, что там все идеально и прекрасно убирают. Я был бы рад им поверить, если бы мы не собрали за полчаса шесть больших баулов мусора, которые потом повезли в Уфу на предприятие. Поверьте, если бы этот мусор стоил денег, то в лесу бы его давно не было.
И, конечно, не должно быть никаких региональных операторов. Нужно признать, что реформа провалилась, закрыть эту систему и вернуть частный бизнес на этот рынок. Частный бизнес все решит. Договоры с ТСЖ, с УК, с торговыми центрами, как и было. И тогда система будет развиваться.
Мы проводили субботник в Байкальске. Когда я туда ехал, меня убеждали, что там все идеально и прекрасно убирают. Я был бы рад им поверить, если бы мы не собрали за полчаса шесть больших баулов мусора, которые потом повезли в Уфу на предприятие. Поверьте, если бы этот мусор стоил денег, то в лесу бы его давно не было.
— А была ли в принципе необходимость в мусорной реформе?
— Конечно, была. Вы представьте, сколько трудоустроено людей своих. Сколько собрано денег.
Проблема с утилизацией отходов в стране есть, но ее можно решать двумя способами. Первый путь — поддержка частного бизнеса и тех, кто этим занимается. При раздельной сборе этим занимается малый бизнес, крупному не интересному такие объемы. Крупному интересны мусоросжигательные заводы, вот это все.
Второй — государство возьмет эти полномочия себе. И знаете, это стратегическое отличие нас от нынешней власти. Мы выступаем за меньшее участие государства в экономике, а они за большее. И те действия, которые они предпринимали, полностью соответствовали модели большого участия государства в экономике. Поэтому реформа стала откровенной поддержкой действующей мусорной мафии. Тарифы ведь устанавливаются из тех объемов, что люди не выбрасывают. Люди платят за больший объем, чем есть на самом деле.
— В Томске регоператор уже несколько лет жалуется, что тарифы занижены.
— Все жалуются. Но начать надо с обоснования тарифа. Вообще, одна из наших позиций, что изменение тарифа должно происходить тогда, когда есть объяснение действующего тарифа и того, почему его нужно повышать. Тогда мы наконец-то поймем, как именно он рассчитывается. Потому что когда открываешь данные по региону, разница может быть в разы.
— Конечно, была. Вы представьте, сколько трудоустроено людей своих. Сколько собрано денег.
Проблема с утилизацией отходов в стране есть, но ее можно решать двумя способами. Первый путь — поддержка частного бизнеса и тех, кто этим занимается. При раздельной сборе этим занимается малый бизнес, крупному не интересному такие объемы. Крупному интересны мусоросжигательные заводы, вот это все.
Второй — государство возьмет эти полномочия себе. И знаете, это стратегическое отличие нас от нынешней власти. Мы выступаем за меньшее участие государства в экономике, а они за большее. И те действия, которые они предпринимали, полностью соответствовали модели большого участия государства в экономике. Поэтому реформа стала откровенной поддержкой действующей мусорной мафии. Тарифы ведь устанавливаются из тех объемов, что люди не выбрасывают. Люди платят за больший объем, чем есть на самом деле.
— В Томске регоператор уже несколько лет жалуется, что тарифы занижены.
— Все жалуются. Но начать надо с обоснования тарифа. Вообще, одна из наших позиций, что изменение тарифа должно происходить тогда, когда есть объяснение действующего тарифа и того, почему его нужно повышать. Тогда мы наконец-то поймем, как именно он рассчитывается. Потому что когда открываешь данные по региону, разница может быть в разы.
«В Госдуме сидят 450 одинаковых граждан»
— Одним из пунктов вашей программы касается сокращения закрытых статей бюджета и принятия закона о лоббизме. Что такое закрытые статьи бюджета?
— Закрытые статьи — это статьи, которые не объясняются парламенту. То есть, им говорится, что нужны деньги на нужды министерства обороны. Потом выясняется, чтобы строить детские сады, школы, жилые дома. Это все идет по закрытым статьям бюджета. Сейчас объем закрытых статей доходит до 20%. Какой-то объем статей может быть закрытым, но не в таких невозможных пропорциях.
— Закрытые статьи — это статьи, которые не объясняются парламенту. То есть, им говорится, что нужны деньги на нужды министерства обороны. Потом выясняется, чтобы строить детские сады, школы, жилые дома. Это все идет по закрытым статьям бюджета. Сейчас объем закрытых статей доходит до 20%. Какой-то объем статей может быть закрытым, но не в таких невозможных пропорциях.
Закон о лоббизме говорит о том, что все равно депутаты отстаивают интересы тех или иных компаний. Я приведу пример, правда, из деятельности правительства, но такой можно привести и из думы. В прошлом году принимался национальный план спасения экономики. Если вы его откроете, то очевидно, что это план не спасения экономики, а того, кто быстрее добежал до «белого дома» и успел вписаться туда. Например, раздел «Экология». И дальше большой перечень про то, какие экологические правила нужно отменить во имя спасения экономики — например, отменить экологическую экспертизу или разрешить рубить лес в байкальской зоне. То есть, очевидно, что эти товарищи прибежали и оставили заявочки. Вы тогда говорите прямо, что отстаиваете чьи-то интересы.
Василий Еремин — глава регионального отделения партии «Яблока»:
— Вспомните наш кампус. Сначала там было 8 млрд, потом 15, сейчас 35, а потом возможно еще больше. И все ведь понимает, что идет тупое осваивание денег. Потом, если это и будет построено, то будет заброшено, как ОЭЗ или Левобережка. Поэтому действительно: главное вовремя добежать до тела на букву «П».
Николай Рыбаков: Можно даже до тела поменьше. Им неважно, что дальше будет.
Василий Еремин: Или вот Брест-300. Сколько мы его строим? Сколько денег закопали?
— Вспомните наш кампус. Сначала там было 8 млрд, потом 15, сейчас 35, а потом возможно еще больше. И все ведь понимает, что идет тупое осваивание денег. Потом, если это и будет построено, то будет заброшено, как ОЭЗ или Левобережка. Поэтому действительно: главное вовремя добежать до тела на букву «П».
Николай Рыбаков: Можно даже до тела поменьше. Им неважно, что дальше будет.
Василий Еремин: Или вот Брест-300. Сколько мы его строим? Сколько денег закопали?
Николай Рыбаков: И заметьте такое происходит только с государственными деньгами. С частными деньгами такого происходить не будет. Если это по-настоящему частные деньги, без участия государства, то вы такого не допустите. Поэтому мы и говорим, что не должно государство заниматься несвойственными ему вещами. И такого не может происходить, если будет нормальный парламентский контроль. Меня часто спрашивают, как в России победить коррупцию. Все просто, пока в России не будет реального парламента, который не зависит от президента и его администрации, пока не будет независимого суда, пока не будет независимых СМИ — коррупцию не победить. Все остальное — это разовый поиск коррупционера. К борьбе с коррупцией это не имеет никакого отношения.
— Первый пункт в вашей программе — это политическая свобода. Там и про отмену репрессивных законов... Не считали, сколько законов придется отменить?
— Считали. 52 закона. Есть крупные законы, есть поправки в какие-то законы. Дума очень активно работала. Готовились к выборам. Это они рассказывают, что все предопределено на выборах, на самом деле далеко не все. И будь там фракция «Яблоко», так просто у них принятие не пройдет. Они же принимают законы при полном одобрении всех.
Бывает очень смешные ситуации. Когда мы приходим на округ, а там наши оппоненты говорят: «Мы добьемся отмены закона об иностранных агентов». А наши кандидаты их спрашивают: «А зачем, вы за эти законы голосовали, если собираетесь их сейчас отменять. Может быть, не надо было голосовать?». Дума — она ведь от слова «думать». Или вы только кнопки нажимать можете? Тогда извините. Лучше в сторону.
Можно по-разному считать, кто вредит в стране. Мы, например, считаем, что стране вредят те, кто закрывают больницы, кто не может решить проблему холодных туалетов в детских садах и школах. Ну, мы же не призываем признать их иностранными агентами.
Ситуация с большим количеством бедных в стране просто ужасающая. 20% жителей Томской области получают зарплату меньше 14 тысячи рублей. То есть, это пятый человек, которого вы встречаете, когда идете по улице. Вообще, что можно купить на 14 тысяч рублей? Лекарства, нормальные продукты питания не можете купить.
— Считали. 52 закона. Есть крупные законы, есть поправки в какие-то законы. Дума очень активно работала. Готовились к выборам. Это они рассказывают, что все предопределено на выборах, на самом деле далеко не все. И будь там фракция «Яблоко», так просто у них принятие не пройдет. Они же принимают законы при полном одобрении всех.
Бывает очень смешные ситуации. Когда мы приходим на округ, а там наши оппоненты говорят: «Мы добьемся отмены закона об иностранных агентов». А наши кандидаты их спрашивают: «А зачем, вы за эти законы голосовали, если собираетесь их сейчас отменять. Может быть, не надо было голосовать?». Дума — она ведь от слова «думать». Или вы только кнопки нажимать можете? Тогда извините. Лучше в сторону.
Можно по-разному считать, кто вредит в стране. Мы, например, считаем, что стране вредят те, кто закрывают больницы, кто не может решить проблему холодных туалетов в детских садах и школах. Ну, мы же не призываем признать их иностранными агентами.
Ситуация с большим количеством бедных в стране просто ужасающая. 20% жителей Томской области получают зарплату меньше 14 тысячи рублей. То есть, это пятый человек, которого вы встречаете, когда идете по улице. Вообще, что можно купить на 14 тысяч рублей? Лекарства, нормальные продукты питания не можете купить.
Сейчас политических заключенных в стране больше, чем в Брежневе. Думаете, это нормально? А ведь без политической свободы не может быть свободы экономической. Без политической конкуренции не может быть конкуренции в экономике.
— Сейчас очень много обсуждается закон об иноагентах. Региональные издания написали обращение с просьбой его скорректировать. Дмитрий Песков даже пообещал, что Кремль подумает над этим. Думаете: изменят?
— Я считаю, что это журналистская ошибка. Надо когда-то занять политическую позицию, хотя бы за неделю до выборов. Если вы хотите, чтобы был отменен закон об иноагентах, то скажите прямо, что писать челобитную. Вообще, в России этого закона не должно существовать. Но вопрос отреагирует на это исключительно в том случае, если люди придут на выборы. Власть реагирует только на это.
Пожалуйста, вы можете сколько хотите, выходить на улицу, в Хабаровске, например, год ходили. Чего они добились? Ничего. Есть и второй вариант: ОМОН с дубинками, отделы полиции. А потом мы всем покажем, что вот вышла оппозиция, попротестовала. Но сколько из этих человек вышли на выборы? Три? Четыре процента? Поэтому власть считывает, есть ли у народа активный протест. Не протест на кухне, а активный протест в в виде прихода на кухню. Так сложилось, что сейчас есть одна партия. Для сомневающихся там даже написали: «выполняющая функции иностранного агента». Дальше реально все в руках людей. Томск показал, что оппозиция смогла выиграть. И происходит такое один раз в пять лет.
— Я считаю, что это журналистская ошибка. Надо когда-то занять политическую позицию, хотя бы за неделю до выборов. Если вы хотите, чтобы был отменен закон об иноагентах, то скажите прямо, что писать челобитную. Вообще, в России этого закона не должно существовать. Но вопрос отреагирует на это исключительно в том случае, если люди придут на выборы. Власть реагирует только на это.
Пожалуйста, вы можете сколько хотите, выходить на улицу, в Хабаровске, например, год ходили. Чего они добились? Ничего. Есть и второй вариант: ОМОН с дубинками, отделы полиции. А потом мы всем покажем, что вот вышла оппозиция, попротестовала. Но сколько из этих человек вышли на выборы? Три? Четыре процента? Поэтому власть считывает, есть ли у народа активный протест. Не протест на кухне, а активный протест в в виде прихода на кухню. Так сложилось, что сейчас есть одна партия. Для сомневающихся там даже написали: «выполняющая функции иностранного агента». Дальше реально все в руках людей. Томск показал, что оппозиция смогла выиграть. И происходит такое один раз в пять лет.
Вполне возможно, что это и вовсе последний шанс голосования. Представьте ситуацию: в нынешнюю думу приходит Путин и говорит: «Смотрите, тут столько врагов: и внешних, и внутренних. Я предлагаю ввести чрезвычайный период и отменить выборы в Государственную Думу». Это ни чему не будет противоречить. В Конституции написано, что Госдума формируется из 450 человек и все. Неужели, кто-то будет против? В надежде, что тебя возьмут в следующий созыв все скажут: «Какое мудрое решение, Владимир Владимирович. Как здорово вы придумали». В этом же и дело: сидят 450 одинаковых граждан. Поэтому и нужны эти выборы, чтобы вернуть народу Государственную Думу. Так как сейчас есть отдел оформления законов, которые присылает Администрация президента.
История была. Когда объявили выплаты учителям, а потом выяснилось, что забыли преподавателей техникумов. И началось… Депутаты Госдумы стали рассказывать: «Как мудро нас поправил Владимир Владимирович». То есть, вас сидит 450 человек, никто из них не вспомнил, только Владимир Владимирович вспомнил. Так пусть он один и нажимает на кнопочки.
— После того, как Дождь объявили иноагентом, наткнулась на комментарий в Фейсбуке. «Представьте, что нам готовит новый созыв Госдумы, если они так расчищают поле». На ваш взгляд, что нам еще могут приготовить?
— Точно, ничего хорошего. Сейчас решается не вопрос того, что в Думе будет 15 человек от «Яблока». Вопрос в том, откроется ли та, в этой душной комнате, окно возможностей или оно будет закрыто, пока все не задохнутся. Будет шанс на перемены или нет. Потом это будет через пять… Но как выжить в этой обстановке следующие пять лет. Вы посмотрите, с какой скоростью несется эта машина. Это уже не бешеный принтер, но пока еще и не бешеная гильотина. Но если сейчас все замолчат, то станет ею.
— После того, как Дождь объявили иноагентом, наткнулась на комментарий в Фейсбуке. «Представьте, что нам готовит новый созыв Госдумы, если они так расчищают поле». На ваш взгляд, что нам еще могут приготовить?
— Точно, ничего хорошего. Сейчас решается не вопрос того, что в Думе будет 15 человек от «Яблока». Вопрос в том, откроется ли та, в этой душной комнате, окно возможностей или оно будет закрыто, пока все не задохнутся. Будет шанс на перемены или нет. Потом это будет через пять… Но как выжить в этой обстановке следующие пять лет. Вы посмотрите, с какой скоростью несется эта машина. Это уже не бешеный принтер, но пока еще и не бешеная гильотина. Но если сейчас все замолчат, то станет ею.
Изготовитель: ООО «АН ТВ-2», 634012, Томск, ул.Елизаровых, д.53/2, оф. 308. ИНН 7017474509.
Заказчик: Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2
Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Заказчик: Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2
Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»