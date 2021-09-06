«Дума уже не бешеный принтер, но пока еще и не бешеная гильотина»

— Вы приезжали в Томск в прошлом году. Есть ли какие-то позитивные изменения?



— Состав томской городской думы изменился. К сожалению, остальные темы — экология, сохранение исторического центра города, там позитивных изменений не произошло. К сожалению, если у муниципалитета и дальше не будет финансирования, то даже при желания думы не будет каких-то изменений. Поэтому мы выступаем за новую бюджетную политику, которая перераспределит доходы в сторону городов, районов, потому что сейчас примерно 60% находится в федеральном центре, и у муниципалитетов нет денег на то, что больше всего волнует людей.



— Действительно на большинстве округов выиграли кандидаты от оппозиции, но люди ждали кардинальных изменений и сейчас многие жалуются, что их не произошло.



— Хотелось бы, конечно, чтобы Томск был «островом свободы» или очагом счастья на карте России. Но очевидно, что Томск дал импульс к изменениям по всей стране. Когда меня спрашивают, можно ли что-то изменить на выборах, томичам не надо объяснять, что можно. Но понятно, что без изменений политики в стране в целом ситуацию в Томске изменить невозможно. Конечно, если эта политика изменится, вам теперь проще: у вас уже есть Дума, в которой есть дискуссия, которая вынуждена учитывать интересы разных фракций и разных групп. Однако ни для не секрет, что несмотря на то, что «Единая Россия» потеряла большинство в Думе, она продолжает ею руководить. Поэтому и складывается такая ситуация, при которой большинство партий по ключевым вопросам голосуют также, как и ЕР. Это надо признавать. Они по мелким вопросам, например, по цвету скамеек активно спорят с ЕР. Но по ключевым вопросам — противостояние всему миру, наращивание агрессии, крымский вопрос, удушение гражданских свобод — по ним они абсолютно солидарны и иногда бегут вперед «Единой России».

