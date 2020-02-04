Дорогие таблетки. Хватает ли лекарств в Томской области?

Истории

В России все чаще жалуются на проблему с покупкой лекарств. Так в аптеках Томской области нельзя приобрести нормодипин — препарат от высокого давления. В течение лета в ряде регионов возникали перебои с поставкой жизненно важных лекарств, таких как ламивудин (один из основных препаратов для ВИЧ-положительных людей), инсулин и преднизолон (противоаллергический препарат). Почему это происходит и куда обращаться в материале ТВ2.

«Что-то выдавали, но мне только хуже стало»

Сергей Побоков живет в Кедровом. Мужчина — астматик, и вынужден регулярно принимать лекарства. Ему их выдают по рецепту. Препаратов не очень много — всего лишь два (названий не помню), но с их получением в конце прошлого года возникли сложности.

«Мне выписывали одни препараты, но в аптеке их не было и выдавали другие. Говорили, что взаимозаменяемые. Я их принимал, но не помогало. Хуже становилось. И меня так приступ схватил, что я в Бакчаре лежал 14 дней, потом меня по скорой в Томск увезли. Пульмонолог посмотрел, сказал, что мне не то давали. Была из Томска какая-то проверка, и терапевта наказали, мол, она виновата. Но она-то ни при чем», — рассказывает мужчина.

Сейчас он получает нужные препараты. Говорит, что и дышать стало легче, и уровень сахара понизился.

Похожая ситуация сложилась и у жителя Северска Анатолия Черлата. Лекарство от астмы — симбикорт — он получил только с помощью прокуратуры.

«Была ситуация, когда лекарства выдавались не полностью и с большим опозданием. Писал в прокуратуру, после этого все выдали. Сейчас пока в больнице не был, так как выдали на весь остаток года. В феврале пойду в поликлинику, посмотрим, что будет. Может, опять проблемы начнутся», — говорит он.

По информации ОНФ в октябре 2019 года на нехватку льготных лекарств жаловались и жители Верхнекетского, Бакчарского, Колпашевского районов. Льготные лекарства не могли получить люди, страдающие не только бронхиальной астмой, но и сахарным диабетом, онкологическими и другими заболеваниями.

«Льготных лекарств от диабета, нет. Например, «Метформина». Его нет во всем городе уже несколько месяцев. Горячая линия по льготным лекарствам отвечает, что ждут поставок, но неизвестно, когда дождутся. Приходится покупать этот жизненно необходимый препарат, а это 300-400 рублей в месяц (нужен он постоянно и пожизненно)», — рассказывала ТВ2 в это время Галина Воронина.

Люди жаловались, что в конце 2019 года некоторые врачи не выписывали рецепты, что приходилось неделями звонить или ходить в аптеку, дабы выяснить, есть ли препарат в наличии. При этом, даже при наличии рецепта для бесплатного получения лекарства в аптеках льготникам его не выдавали, ссылаясь на нехватку бюджетного финансирования.

Жалоб стало больше

В Росздравнадзоре по Томской области отмечают, что количество жалоб на получение льготных лекарств растет.

«Точную цифру не скажу, но жалоб по сравнению с 2018 годом поступало больше. Чаще всего жаловались в начале года, когда проходили закупки. Тогда у департамента здравоохранения были небольшие заминки по наличию лекарственных препаратов, — прокомментировал врио руководителя Владимир Воронов. — Мы с ним поддерживаем тесную связь, и если обращения идут, то совместно рассматриваем жалобы. Создавались различные комиссии, механизмы получения лекарств (особенно по тем, которые не входят в группу жизненно важных препаратов) есть, но они достаточно сложны. Практически во всех случаях люди лекарства получили». ​

В департаменте здравоохранения Томской области поясняли, что заявки медицинских организаций на льготные лекарственные препараты формируются с учетом выделяемых объемов финансирования. При дополнительной потребности в льготных лекарствах департамент проводит дополнительные закупки.

«Как правило, такая потребность возникает из-за появления новых пациентов либо изменения больным схем лечения. Препараты для отпуска в рамках льготного лекарственного обеспечения закупаются в соответствии с требованиями 44-го федерального закона о госзакупках. В связи с этим сроки обеспечения граждан лекарственными препаратами в отдельных случаях увеличиваются», – комментировала ситуацию депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

По данным облздрава, на закупку льготных лекарств в 2020 году Томская область потратит 1,2 млрд рублей. Это на 275 млн рублей больше, чем в прошлом году. Чтобы закупить эти медикаменты, государственный заказчик (больницы и региональные минздравы) должен разместить тендер и ждать заявок от потенциальных поставщиков.

При этом за первые шесть месяцев 2019 года в России не состоялись почти 47 тысяч тендеров госучреждений на закупку лекарств. Чаще всего госзакупки срывались в Саратовской области (48%), Дагестане и Псковской области (по 45%), Орловской (44%) и Кемеровской (40%) областях. Причина в том, что фармпроизводители отказались участвовать в торгах из-за слишком низкой максимальной цены контракта. В некоторых закупках, говорят эксперты, цена контракта может на 80% быть ниже себестоимости.

«Закупки в принципе произведены. Но поскольку на тех условиях, которые были изначально заявлены заказчиками, не приняли участие производители, от 30-40% аукционов, по разным оценкам, были сорваны, потом прошли повторные аукционы. Возникла пауза, которая привела к конкретной нехватке лекарственных средств», — отмечал депутат Госдумы Андрей Исаев.

Как избежать этих перебоев? Нужно увеличивать максимальную цену контракта (то есть выделять больше денег на закупку лекарств), или менять систему расчета. Например, Минздраву уже предлагали использовать не минимальную, а референтную цену, которая становится средней в рамках одного международного непатентованного наименования. Однако ведомство пока к предложению не прислушалось.

Куда еще исчезают лекарства?

Однако отмена тендеров — не единственная причина отсутствия препаратов. Так летом 2019 года иностранные производители лекарств подали заявку на отзыв 900 препаратов с российского рынка. В начале 2019 года, например, исчез очень важный препарат для лечения лейкозов «Винкристин». Его должны были «импортозаместить», но российская компания просто не смогла вовремя это сделать. Поставку аналога задержали, и в результате онкопациенты остались без одного из важнейших компонентов химиотерапии.

Основная причина такого исчезновения в том, что сегодня цены на лекарства регулирует государство. И отечественным производителям, и поставщикам импортных лекарств не выгодно торговать по той цене, которую устанавливает государство.

«Они зарегулированы на таком низком уровне, что их производство и реализация становятся не просто не рентабельными, а убыточными. Соответственно, компании либо приостанавливают выпуск, либо не отпускают препараты в аптечные сети, потому что убытки никто нести не хочет», — отмечает генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.​

Так цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП), впервые зарегистрировали в 2010 году. С тех пор компании-производители имели право изменить цену лишь раз в год на незначительную долю процента.

Эксперты отмечают, что сегодня, по сути, отсутствует законодательно выстроенная цепочка доставки лекарства от производителя к пациенту. Ее отсутствие приводит к тому, что с одной стороны лекарства пропадают, а с другой — дорожают.

«У нас лекарства стали пропадать. Например, в прошлом году 144 отзыва регистрационных удостоверений. То есть фармкомпании просто не возобновляют регистрацию своих препаратов. И если еще четыре года назад та же Федеральная антимонопольная служба кричала, что 200 препаратов исчезли с рынка, то сейчас они молчат, потому что в этом есть и их вина», — говорит президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Как получить лекарство и что делать, если его нет?

Лекарства из перечня минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, должны быть в каждой аптеке. В этом перечне более 700 наименований препаратов. Но они указаны в виде международных непатентованных названий, а в аптеках они могут быть представлены уже под различными торговыми марками.

Если препарата, который входит в перечень минимального ассортимента, нет и за коммерческий расчет, то это уже является нарушением лицензионных требований. Чтобы избежать санкций со стороны контролирующих органов, данное лекарство должно появиться в продаже не позднее, чем через пять дней.