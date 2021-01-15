ДОРОГА В СКИТ

— Я родителей похоронил. Две сестры есть, но я с ними не общаюсь. В моей деревне все пьют, чего там делать... Я раньше знал, что есть бабушки, живут в лесу, молятся Богу. Вот я к ним и пришел. Дрова, покос, поливка, снег чистить. Они же старенькие. Одной уже 96 лет.



— При этом у них в женском монастыре главным должен быть старец — мужчина?

— Да, причем любого возраста. Я еще говорю, мама Фомаида, а почему так? Бабкам по 80 лет, а ему всего полтинник. И они ему подчиняются. Она отвечает, мол, так положено.



— А предыдущие старцы умерли или просто ушли?

— Умерли. И похоронены у тех скитов, где и жили.



— А много там вообще могил? Говорят, на этом месте монастырь уже двести лет.

— Много. Даже я сам могилы копал. При мне человек десять уже умерли.



— Получается, когда эти бабушки умрут, монастырь исчезнет?

— Дак никто не идет. Но у нас в тайге закончится. А еще же Иерусалим есть. Там же тоже христиане.



— А на Новый год что вы делаете?

— Пляшу. А что за снеговики стоят во дворе? А это я себя успокаивал. Были праздничные дни, работать нельзя, бабушки запрещают. А снеговики не поганая работа. У нас поганая работа: стирка, полы и баня. Это в любое воскресенье.



— Это вы так радио назвали — бесенок?

— Бабушки. Им радио не положено. Вот я когда покрещусь, тоже не буду его слушать.

