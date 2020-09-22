Дорога в цивилизацию

Дорогу к улице, по словам местных жителей, пытались укрепить всего один раз, пару лет назад. В селе разбирали пятиэтажный дом и вывезли сюда битый кирпич. Не помогло.



– К нам машина скорой помощи не может приехать, а пешком они тоже не особо хотят идти, – рассказывает жительница Таежной улицы Валентина Бондарева. – В марте вызывали, так они сразу же спросили про дорогу. В итоге пешком до нас дошли. Зимой дорогу администрация не чистит, только если лесовозы идут – сами частники и чистят.



– Я в прошлом году топтала лыжами дорогу до Центральной! Здесь своими силами все чистим, – вмешивается в разговор пенсионерка Тамара Беляева.



Мост зимой они тоже чистят сами, лопатой.



Из-за бездорожья проехать к «хутору» не может и мусоровоз. Единственный переполненный контейнер на улице не очищают уже седьмой месяц. Жильцам говорят, что приедут, когда сделают дорогу. Сейчас многие несут мусор к железнодорожной станции. Зато квитанции за мусор на Таежную приходят исправно.

