Дорога в цивилизацию

По словам главы Итатского сельского поселения Василия Бебека, работы по восстановлению моста ведут с понедельника. Закончить ремонт планируют к первому октября. Василий Бебек признается, что на обслуживание моста средств не выделяется, ремонтируют его только после поломок: «К сожалению, такая ситуация с мостом происходит раз в три-четыре года».
– Сейчас там нужно полностью поменять два пролета. В советские годы там был мост Леспромхоза, но его никто нам на баланс не передал. В итоге, рельсы от моста украли в 90-е и сдали на металлолом.
Деньги на ремонт выделяются по статье «благоустройство». Материал на ремонт двух пролетов, по подсчетам Бебека, будет стоить до 60 тысяч рублей.
Дорогу к Таежной улице планируют сделать к 2024 году. В этом году хотят просто выровнять ее бульдозером. По словам Василия Бебека, на гравийку уходит около двух миллионов рублей: «Мы стараемся делать в Итатке по одной улице в год».