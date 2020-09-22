Добрые новости
22 сентября,
2020
Дорога в цивилизацию
Жители Таежной улицы называют свой район хутором. От остальной Итатки их отделяет лес. У 15 жителей хутора есть два пути в цивилизацию – дорога, по которой не проедешь, и вечно сломанный мост.
Этот мостик в очередной раз сломался в августе. По словам жителей, история повторяется каждый год. Сейчас обходным путем можно пройти в резиновых сапогах, но весной мост — единственная дорога к селу. На Таежной улице проживает 15 человек. В основном – пенсионеры. В двух семьях есть инвалиды.
«Итатский хутор»
Про сломанный мост рассказала бывшая жительница Таежной улицы Мария Люберцева, она опубликовала пост в паблике «Регион-70». Мария в сентябре приехала навестить родителей. Вместе с двумя детьми и беременной сестрой пробирались к «хутору» через грязь.
Дорога к Таежной улице. Асфальт есть только в центре Итатки. В селе больше тысячи жителей.
– Когда училась в старших классах, наши ходили в администрацию и канючили: чтобы дорогу почистили, колодец сделали, мост починили, – вспоминает Мария Люберцева, сейчас ей уже 28 лет. – Мы специально стояли на центральной остановке, ждали когда глава Василий Бебек мимо проедет, чтобы ему демонстративно в пояс до земли поклониться. Не помогало

Мостик на Таежной улице нам показал Николай Клименко. Он живет здесь с рождения. Николай вспоминает, что раньше на улице было «под сотню» жителей.
Сейчас речка Итатка больше похожа на ручеек. Но весной она заливает всю округу. Мост в половодье становится единственной дорогой.
– Раньше Итатка была большая, зимой даже не застывала, – вспоминает Николай. – Этого моста не было, был большой мост, зэковский, по нему лес таскали (в Итатке был исправительный трудовой лагерь Сиблага - прим.редакции). Вот здесь барак стоял четырехквартирник. Здесь шестиквартирик. Самое малое в семье – по четыре ребенка. Потом люди начали освобождаться – многие здесь и строились.

Почти половина «хуторян» сейчас боится ходить по сломанному мосту. В резиновых сапогах до села идут по бездорожью. Николай в шутку называет себя бесстрашным – ходит по мосту даже в дождь.

Мимо нас по мосту прошла почтальон, ходила за грибами вместе с мужем. «Будете без пенсии сидеть, я к вам не приду», – смеется она, обращаясь к Николаю и осторожно ступая по скату моста.
– Мост у нас ломается почти каждый год, его делают, но как попало, – рассказывает Николай Клименко. – Все прогнило, а они просто кидают доски сверху. Я сейчас прыгну, и все упадет... Новый мост делать нам не хотят.

Продукты, корма для скотины жители несут на себе. Идут аж на центральную улицу в сетевой магазин – в маленьких поблизости магазинах все стоит дороже.

– Я голубей держу, тоннами пшеницу покупаю, и это все на себе таскаю. Прошу кого-нибудь, мол, уплачу – не едут, отказываются. Один возил, не местный, встрял там. Больше сказал пшеницу не повезет.
Дорогу к улице, по словам местных жителей, пытались укрепить всего один раз, пару лет назад. В селе разбирали пятиэтажный дом и вывезли сюда битый кирпич. Не помогло.

– К нам машина скорой помощи не может приехать, а пешком они тоже не особо хотят идти, – рассказывает жительница Таежной улицы Валентина Бондарева. – В марте вызывали, так они сразу же спросили про дорогу. В итоге пешком до нас дошли. Зимой дорогу администрация не чистит, только если лесовозы идут – сами частники и чистят.

– Я в прошлом году топтала лыжами дорогу до Центральной! Здесь своими силами все чистим, – вмешивается в разговор пенсионерка Тамара Беляева.

Мост зимой они тоже чистят сами, лопатой.

Из-за бездорожья проехать к «хутору» не может и мусоровоз. Единственный переполненный контейнер на улице не очищают уже седьмой месяц. Жильцам говорят, что приедут, когда сделают дорогу. Сейчас многие несут мусор к железнодорожной станции. Зато квитанции за мусор на Таежную приходят исправно.
Николай ходит за водой на другую улицу. Колодец на Таежной есть, но в нем плохая вода.
– По поводу колодца я с горем пополам добилась, чтобы нам поставили сруб, – рассказывает еще одна жительница хутора Татьяна Распопа. – В итоге обновили только верхнюю часть, внизу сруб остался старым. Теперь там поганки растут. Собирали по 300 рублей на трактор, чтобы засыпать вокруг колодца. Они все экскаватором выгребли, яма была большая, но так все и оставили.
«Через раз с грибами воду пьем! Вам с собой ведерко наловить?» – шутит Николай.
По словам главы Итатского сельского поселения Василия Бебека, работы по восстановлению моста ведут с понедельника. Закончить ремонт планируют к первому октября. Василий Бебек признается, что на обслуживание моста средств не выделяется, ремонтируют его только после поломок: «К сожалению, такая ситуация с мостом происходит раз в три-четыре года».

– Сейчас там нужно полностью поменять два пролета. В советские годы там был мост Леспромхоза, но его никто нам на баланс не передал. В итоге, рельсы от моста украли в 90-е и сдали на металлолом.

Деньги на ремонт выделяются по статье «благоустройство». Материал на ремонт двух пролетов, по подсчетам Бебека, будет стоить до 60 тысяч рублей.

Дорогу к Таежной улице планируют сделать к 2024 году. В этом году хотят просто выровнять ее бульдозером. По словам Василия Бебека, на гравийку уходит около двух миллионов рублей: «Мы стараемся делать в Итатке по одной улице в год».
По словам местного жителя Николая Клименко, у администрации села уже давно была возможность сделать нормальный мост. Николай предлагал главе поселения сделать его из бетонных плит, которые остались после разбора пятиэтажки. Бебек ответил, что для этого нужно вызывать кран, а это дорого.

По поводу дороги жители обращаются в администрацию каждый год, но очередь до них не доходит – «отсыпают те улицы, где и так можно ездить».

– Я в школу ходила по сугробам, – вспоминает опубликовавшая видео Мария Люберцева свое детство. С тех пор здесь ничего не изменилось. – Когда солнечная погода – тропинки натоптаны. Если снег – выходишь в голое поле и идешь... Я всегда первая выходила и снова тропу протаптывала. Мост этот своими силами каждый год чистят дедушки и бабушки... У меня отец, инвалид второй группы, а все-равно приходится этим заниматься...
Александр Мазуров
Сентябрь 2020

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