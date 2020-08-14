Дорога из пластика

Истории

Фото: Юлия Фаллер

Разбитую дорогу в пригороде Томска засыпали переработанным пластиком в начале лета этого года. Видео разошлось по сетям. У многих возникли вопросы. Кто насыпал? Зачем? Не токсичен ли пластик? Кто должен следить за этой дорогой и кому она принадлежит?

Надо сказать, что иные из местных жителей всерьез благодарили за такое «благоустройство», а кто-то, напротив, считал, что природе нанесен вред, а измельченный пластик смоет с дождем и он может оказаться в реках. Депутат областной Думы Галина Немцева писала официальные запросы, чтобы найти собственника дороги. Правды пока не добилась.

ТВ2 разбиралось, из чего сделана пластиковая дорога, кому она принадлежит и почему за ней никто не следит.

Убитая дорога

Выезжаем из поселка Заварзино в сторону Мирного на легковой машине, дальше водитель ТВ2 ехать опасается. Дорога протяженностью несколько километров полностью разбита. Отличает этот участок одно — кто-то засыпал убитую дорогу измельченным пластиком. Через несколько минут понимаем: дорога пользуется популярностью.

Едет парень на Жигулях. Роман Бородихин иногда сокращает путь, в Заварзино у него есть дача. Три километра до Мирного он проедет по ухабистой дороге. Деваться некуда, стоять на Степановском переезде Роману лишний раз не хочется.

Фото: Юлия Фаллер

Холмы и крутые спуски с глубокими ямами, да разве это дорога? — негодует Роман. — Если этот участок можно назвать дорогой, то ее сначала нужно привести в нормативный вид. Популярностью дорога пользуется только в сухую погоду, здесь обычно срезают пробку на Степановском переезде. Попробуйте проехать по этому участку в дождь, застрянете. После того как дорогу засыпали пластиковой крошкой, ничего не поменялось. Как можно испортить эту дорогу пластиком, если нормальной дороги здесь никогда не было. Хуже от пластика этой дороге не стало, лучше тоже. В городе полно свалок, какая это экологическая катастрофа?

Чей пластик?

Сейчас пластиковая дорога смешалась с грязью. Мы пытались выяснить, из чего сделана дорога и кто мог произвести этот измельченный пластик. Столкнулись с разными мнениями.

Директор компании «Чистый мир», которая занимается переработкой мусора в Томске, Евгений Каверзин рассказал ТВ2, что пластик на дороге в Заварзино называется сдир кабеля.

«Мы вообще не работаем с цветметом, это совершенно другой рынок, — говорит Евгений. — Крошка, которой усыпали дорогу в Заварзино — сдир кабеля. Если вы хотите найти, кто эту крошку произвел, то ищите среди цветметчиков, кто достает медь из кабеля, а с остатками не знает, что делать».

Евгений Каверзин отметил, что сдир кабеля может представлять ценность — его можно дорого продать.

«Сдир кабеля — востребованный материал, который дорого стоит. Его можно переработать в гранулу, а из гранул можно сделать разные вещи, например, щетки для барабанов», — пояснил Евгений.

В интернете есть объявления о продаже пластиковых отходов после переработки кабеля. Стоимость 1 кг такой пластиковой крошки – от четырех рублей, или люди готовы отдать ее бесплатно.

Анонимный источник рассказал ТВ2, что переработанный пластик, которым засыпали 200 метров убитой дороги, похож на пластиковую крошку, которую получают после переработки кабеля в компании «Поли-система». Из обыкновенного кабеля достают медь, остается пластмассовая или резиновая оболочка. Как рассказал источник, такая пластиковая крошка нигде не используется, как правило, ее выбрасывают на помойку.

В редакцию нам отправили снимки с производства.

Когда перерабатывают кабель, чтобы достать оттуда медь, в один баул попадает чистая медь, в другой баул — крошка с содержанием металлических пластиковых и резиновых элементов. Один-два раза в неделю за такой крошкой приезжает машина и увозит ее на свалку. За день мы получаем около тонны такой пластиковой стружки. Оболочка у кабеля цветная, — пояснил источник.

Фото: Юлия Фаллер

По информации Фокус.контур, компания «Поли-система» входит в крупный холдинг, который базируется на Урале. Компания занимается переработкой и утилизацией пластика, кабеля, изготавливает изделия для кабельного производства. И это не единственная компания, которая в Томске занимается переработкой кабеля. По информации ТВ2, официально перерабатывают кабель ООО «Север» и ООО «СМК». Еще порядка тридцати человек занимаются переработкой кабеля нелегально.

Директор «Поли-системы» в разговоре с журналистом ТВ2 не признал, что пластик на дороге в Заварзино принадлежит их компании. Но о произошедшем он в курсе и даже ездил смотреть дорогу из пластика.

«От начала переработки и до конца мы изготавливаем готовую продукцию. У нас практически нет отходов, это не наш пластик», — сказал Алексей Кузуб.

Алексей Кузуб считает, что тем, кто отсыпал эту дорогу, нужно сказать спасибо.

Нормальной дороги в этом месте никогда не было. Сейчас можно выровнять дорогу грейдером. Если пластик никто не подожжет, никакой экологической опасности он не принесет. Любой полимер разлагается 400 лет. Пластик, смешанный с глиной, может принести пользу. В Европе давно используют при строительстве дорог смесь полимеров и песка, чтобы не размывало дорогу. Почему в России так не делают — непонятно. Еще в Советское время пробовали использовать грунт с пластиком для создания дорог. На одном из участков дороги Юрга-Кемерово был отрезок, который сделали из резиновой крошки, грунта и полимера, так она до сих пор в рабочем состоянии.

На производство нас не пустили. По словам директора компании Алексея Кузуба, на вывоз всех отходов у него заключен договор с «ТомскСАХ». Отходы от производства идут на мусорный полигон.

Фото: Юлия Фаллер

А чья дорога?

Власти официально заявляли, что не знают, кому принадлежит дорога и кто ее отсыпал. Расследованием должны заниматься правоохранительные органы.

Заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус считает, что измельченный пластик на дороге у поселка Заварзино не является нарушением, но его нужно оттуда убирать, потому что это не дорожное покрытие. По мнению вице-мэра, если пластик смешать с другими примесями, его можно использовать, но проблему дороги это не решает.

Депутат областной Думы Галина Немцева написала жалобу главе администрации Томского района. Выяснилось, что дорога вблизи поселка Заварзино не находится в собственности Томского района. Собственно, и деньги на ремонт этого участка Томский район не вправе тратить. В администрации Томского района не имеют понятия, кто мог засыпать дорогу измельченными пластиковыми отходами.

Фото: Юлия Фаллер