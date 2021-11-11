«Дополнительная добивочка» или дожить до января. Чего ждут томские бизнесмены от QR-кодов

С 8 ноября попасть в томские кафе, музеи, спортивные центры и салоны красоты можно только предъявив QR-код о пройденной вакцинации или недавно перенесенном ковиде. При этом только треть жителей региона привились от коронавируса. Мы поговорили с представителями сфер бизнеса, попавшего под ограничения, и узнали об их настроениях и ожиданиях от новых мер, а также о том, можно ли игнорировать постановление губернатора. Публикуем их монологи.

*К этому дню все 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. В Москве они начали действовать раньше, с 28 октября.

«Покажите нам что-нибудь, во что не стыдно поверить, мы вас пустим»

Алексей Степанов, владелец сети из трех кафе китайской кухни «Дыхание вока»:



— Ковидные меры очень сильно обрушили рынок. И сами ковикулы-то рынок обрушили в полтора раза сразу, а уж на дополнительную добивочку еще и QR-коды. Очень сильно меняются поведенческие паттерны людей. Первый день кодов показал, что люди исчезли из заведений вечером по всему городу, не только у нас. Специально где-то пошел посмотрел сам, кого-то спросил из друзей, но это прям заметное изменение. Днем еще люди есть, а вечером никого. При этом никакой активизации доставки не произошло. Ровно, как и в Москве с QR-кодами. При этом все московские рестораторы закладывались, что вот доставка как-то себя оправдает, но нет. Если сравнивать с прошлым годом, когда только на вынос работали, сопоставимо, примерно такой же поток. Но тогда выросла доставка сильно, а сейчас нет. Похоже все, кто что-то хотел получать на доставке, уже это получают и никакие дополнительные ограничения уже не улучшат положения.

Алексей в кафе

— Наверное, частично введением QR-кодов можно решить вопросы вакцинации населения. Потому что, когда объявили про коды, статистика по количеству вакцинированных выросла, не только в Томске, но и в целом по стране. Другое дело, что во-первых, общепит — это младшее влияние с любой точки зрения, как ни посмотри. Я подозреваю, что влияние закрытия торговых центров для тех, кто без QR-кода, оно значительно больше. Еще больше оно будет, если всем запретят общественный транспорт. Это, конечно, моральное насилие очень тяжелое над людьми, но тут без вариантов привьются все. Что может наш маленький рынок общепита? Вопрос риторический. Ну, например, умереть может во имя борьбы за светлое будущее. Мы изнутри рынка, по крайней мере, это так воспринимаем. Прогнозировать, насколько снизится поток посетителей, сложно. Если исходить из линейной арифметики, у нас, например, треть вакцинированных, они, положим, придут. Можно попробовать посчитать другим способом: дело в том, что один невакцинированный отключает не только себя, а всю свою компанию от посещения заведения. Потому что его-то не пустят, а все остальные пойти тоже не захотят. Это то, что работает в минус. То, что работает в плюс, это локация. Мы располагаемся в Кировском районе и центре, у нас много молодежи, которая чуть больше в среднем вакцинирована, чем остальные, можно по этому поводу посчитать, что падение будет меньше. По крайней мере, первый день по сухим подсчетам показал 45% падения. Если говорить о работе в прежнем формате, то либо нам нужно сокращать сотрудников массово и учиться выживать в этих условиях, либо копить долги и пережидать, пока нас не откроют снова. Пока мы все-таки придерживаемся варианта, что, может быть, все будет не так плохо. Кто хочет из сотрудников сходить в отпуск мы не препятствуем, а только поощряем, потому что действительно объем работы упал, а людям, чем сидеть на работе без дела, лучше пойти заняться чем-то другим полезным. Потому что сейчас они не нужны в кафе ни нам как работодателям, ни себе как работникам — бить баклуши полдня для деятельного человека очень сложно, а в общепите ленивые не работают.

Если уж говорить про всякие противоречия: практически все до нас доходящие люди уже давно с QR-кодами, потому что всех уже запугали, а со второй стороны, конечно, требование проверить факт наличия кода, это лукавство изрядное. Мы же ничего другого проверить не можем, не умеем, да и не хотим. Само наличие кода ни о чем не говорит на самом деле.

— Мне известно как минимум две сейчас в Томске организации, которые забили на коды. Одна демонстративно, вторая молча. Но мы же понимаем, что это все, если не до первой, то до второй проверки. Потому что для юрлиц штрафы от 300 до 500 тысяч. Ладно, даже если штраф можно один раз вынести, может быть, даже и не один. Но там есть и следующая ступень санкций — это закрытие на три месяца. Я подозреваю, что если на первый раз выпишут еще штраф, то на второй раз могут и закрыть примерно на месяцок. А это уже тот удар, который никто не вынесет. Думаю, желающих с этим поиграть в рулетку какое-то количество будет, но кто переживет больше двух раз, это вопрос интересный. Сейчас полиция проверяет общепит, мне известна к этому дню одна организация в Томске, которой уже штрафы выписали. Они ждут оригинала протокола, чтобы их оспаривать. Если уж говорить про всякие противоречия: практически все до нас доходящие люди уже давно с QR-кодами, потому что всех уже запугали, а со второй стороны, конечно, требование проверить факт наличия кода, это лукавство изрядное. Мы же ничего другого проверить не можем, не умеем и не хотим. Само наличие кода ни о чем не говорит на самом деле. Получается, это имитация деятельности, которую на нас сложили и чем она поможет на самом деле в борьбе с эпидемией, кроме того, что люди на самом деле не выйдут из дома, это вопрос открытый. Поэтому мы себя рассматриваем как заложников ситуации, виноватые без вины. Как сообщество (владельцев заведений общепита — прим. ред.) мы были на встрече с Андреем Антоновым, замгубернатора по экономике. Мы пообщались, нам стало немного понятнее, что происходит в головах у принимающих решения, на этом все. Чего добились: обещания, что хотя бы в следующем году из распоряжения уберут двойные ограничения. Например, работа до 11 вечера и по кодам. Простите, ребят, если люди уже пришли, иммунизированные, какая разница, он пришел в 10 вечера или 12 ночи. Этот аргумент был услышан, нам пообещали исправить. Моих заведений это никак не коснется. Прочие откровенные нестыковки пообещали убрать, но это не отменяет общей дичи происходящего. Хейта к нам со стороны посетителей по сути нет. В интернетах еще народ что-то пишет, вживую — нет. Приходят, либо предъявляют код, либо узнают, что он нужен, и его не пустят, говорят: «Ну, ладно», расстраиваются, но мирно. Мы пока придерживаемся простой позиции по отношению к гостям: покажите нам что-нибудь, во что не стыдно будет поверить, мы вас пустим, просто потому что мы физически не можем подробно проверить. Конечно, QR-код от чипсов не прокатит, в это поверить сложно, но реально проверить сертификат принадлежит тому или другому человеку, мы не можем.

«У нас пока планы такие: есть машина директора, она стоит 500-600 тысяч, можно залезть в минус на эту сумму»

Алексей Сизов, директор клуба CrossFit 382 — В первый день после введения меры у нас многие люди просто заморозили абонементы. Возвраты пока никто не оформляет, потому что люди все-таки тоже понимают, но заморозили до окончания наличия QR-кодов. За понедельник у нас было уже порядка пятнадцати таких абонементов, это большое количество, если брать, что общее количество занимающихся у нас — не более 150 человек. Люди приходят, кто-то пытается прийти без кода, обсуждаем, кто-то соглашается брать на себя ответственность, говорит, что в случае проверки готов понести наказание, кто-то уходит.

Автор: личная страница Алексея Сизова в социальных сетях

— Перед введением кодов мы собрали статистику, каждый тренер поработал со своими клиентами. Узнали, что у нас отсеется порядка 30-40% посетителей. Учитывая, что мы коммерческий зал, помещение находится в аренде, для нас спад будет очень внушительным. Потому что мы за 2021 год не вышли на статистику 2019 года по доходам даже близко, только-только раскидались с долгами за 2020 год, когда были закрыты, с арендами. Наш клуб в прошлом году собирал деньги на продолжение работы, собрали достаточно большую сумму, около 200 тысяч. Скинулись те, кто занимается, чтобы зал не закрылся, ради этого мы пытались продержаться дальше. Поэтому новые ограничения очень сильно скажутся. Если уже за первый день порядка 10% отменили занятия. Если взять сферу фитнеса, декабрь и январь для нас минусовые месяцы, потому что многие готовятся к праздникам, пересматривают бюджет, на спорт сокращают расходы, плюс 15 дней праздников, многие уезжают. По окончанию января мы уже сделаем вывод, как жить дальше, с какими долгами войдем в новый 2022 год. Но это в любом случае долги. Обычно в октябре, ноябре мы делаем запасы на следующий месяц, сейчас этого запаса точно не будет. Это еще, если мы не начнем возвращать деньги за абонементы людям. Мы анализируем, что QR-коды будут действовать минимум до 15 января, потому что праздники, корпоративы. В прошлом году с заболеваемостью в 100 человек отменяли корпоративы, сейчас у нас 250+, поэтому скорее всего тоже меры останутся. Нарастить продажи за счет перехода в онлайн возможности нет. Мы в прошлом году это делали, пытались проводить занятия. Статистика такая, что если за день в зале приходят 60-70 человек, то в онлайне участвуют 15-20 человек, это мало. Когда нам летом 2020 разрешили работать на открытом воздухе, мы возили все оборудование на летние площадки, три тренера на трех площадках тогда начали хоть как-то отбивать деньги. И то, это была зарплата тренеров и погашение минимальных долгов зала. Чтобы на онлайне отбить аренду — это точно никак. К тому же в онлайне люди могут выбрать тренировку у какого-нибудь мегапопулярного московского тренера, попробовать что-то новое. По ценам, если абонемент в зал стоит около трех тысяч рублей в месяц, то онлайн на то же время, если стоит тысячу, уже хорошо считается. Кроме того, люди приходят в зал за атмосферой, общением, это их досуг, в онлайне этого нет.

Автор: личная страница Алексея Сизова в социальных сетях

— У меня нет компетентности оценивать эту меру с введением QR-кодов. Она может иметь место, но у нас же есть всегда сравнение. Опять же наши томские маршрутки, где большое количество людей в час-пик в площади намного меньшей. У нас в зале 500 квадратных метров и в нем находятся 30 человек. Мы можем легкой арифметикой посчитать, что у нас есть 15 квадратов на человека. В маршрутке в час-пик едут те же 30 человек, на каждого нет даже одного квадрата. Вероятность заразиться в зале, даже с учетом, что здесь больше времени проводим, меньше. Ограничить залы и кафе мера, но у нас нет такого плотного контакта между людьми, а вот ограничить транспорт только сидячими местами, пошло бы больше на пользу. Спортзалы точно не помогут эффективности меры, это средство манипуляции людьми. Для людей спорта, когда на весы ставят прививку и возможность ходить на тренировки, они, конечно, выберут прививку. Меры господдержки приходят, мы им рады, но чтобы они закрыли хоть какую-то дырку — такого нет. Опять же статистика 2020 года, за 4 месяца убытков был 1 миллион, а мер поддержки пришло 160 тысяч. У нас глобальное — это аренда. Они говорят: «Вы — бизнес, вы выбрали аренду, это ваши риски». Нам пытались компенсировать коммунальные услуги летом 2020, но перечень документов был такой, что мы потратили полтора месяца, чтобы собрать их. Тогда было лето, отопления не было, зал не работал, вода не тратилась, поэтому компенсация была пять тысяч. Сейчас про коммуналку молчат. Сейчас государство предлагает выплатить 12 тысяч на сотрудника, это перекроет, но те же 10% максимум от затрат клуба. Мы мыслим локально, но консультируемся с коллегами из более крупных городов. Многие говорят, все залы, что в аренде и арендодатель не пошел на уступки, просто закрыли. При этом у этих людей сеть фитнес-клубов, где не один, так другой может нести прибыль. А у нас один зал, минус слишком серьезный. Сейчас у людей не осталось выбора, не из веры в правительство или вакцину они пошли прививаться. Государство перевалило свою задачу на работодателей, на бизнес, если мы не привьем сотрудников, заплатим штраф от 150 тысяч до полумиллиона. А это большая сумма для нас. Клубы, спортзалы — тот бизнес, который приносит прибыль и окупается только когда работает полноценно, у него нет инерции, а есть только потухание. После закрытия можно только уходить в минус, делая возвраты за абонементы. У нас пока планы такие: есть машина директора, она стоит 500-600 тысяч рублей, можно залезть в минус на эту сумму. Когда этот минус переплюнется, то лезть дальше — это топить свою семью, тогда проще закрываться. Надо прожить до января и сделать вывод. И то не прожить, а выжить до января.

«Мы пока находимся в состоянии выжидания, нужно понаблюдать за ситуацией»

Ольга Павлова, директор частного Музея славянской мифологии — Мы видим уже очень резкий, катастрофический спад посетителей. Если говорить о развитии бизнеса в плане наращивания оборотов, темпов роста, то в нашей жизни скорее происходит замирание. Конечно, можно просто сравнивать с закрытыми дверями прошлого года, тогда сравнение будет в пользу нынешних мер. Сложно сейчас прогнозировать, какая посещаемость нас ждет впереди. Я предполагаю, что падение будет не менее, чем на 50%. Пока находимся в состоянии выжидания, нужно понаблюдать за ситуацией. Если смотреть статистику по темпам вакцинации, какие они высокие, то поток посетителей, у которых уже появятся QR-коды, значительно вырастет. Тем самым, к концу декабря, на январских каникулах, когда у нас наблюдается поток посетителей, ситуация стабилизируется. Если мы к этому сезону сможем как-то жизнедеятельность наладить, то тогда точно речи о сокращении штата идти не будет. Если мы кое-как вытянем декабрь и нас вдруг закроют на январь, тогда да, нужно будет принимать какие-то меры. Пока мне говорить об этом сложно. У меня очень прикипевший к организации штат. Учитывая, что у нас все-таки будет компенсация МРОТ сотрудникам от государства, мы надеемся выстоять. Но в силу того, что у музея будет крайне низкая выручка, небольшой будет и премиальная часть гонораров сотрудников. Это, конечно, очень тревожные мысли. Будем решать ситуацию по факту. Сейчас нам каждый день приносят что-то новое, вдруг QR-коды отменят с декабря, тогда станет намного легче.

— Музейная лавка, согласно последним постановлениям, у нас работает. Учреждения, которые занимаются реализацией товаров и не являются частью торговых центров, могут работать. Но общее настроение, общая ситуация крайне напряженные. Этот спад чувствуется очень, что тоже не способствует тому, что к нам почему-то хлынул бы народ в лавку, нет. Лавка не выручит никак, это структурное подразделение музея, в сознании людей — это часть музея, поэтому для нас это может быть препятствием. Предполагая, что мы вообще работаем по QR-кодам, люди даже к нам в магазин не придут. У нас есть и онлайн-магазин, мы знаем, как работать в ситуациях ограничения. Со стороны магазина, сайта, соцсетей мы следим сейчас, чтобы не потерять самое главное — контакт с нашими гостями. Мероприятия в музее мы пока не отменяем никакие. Не отменяем и «Медвежий фестиваль», который проводим ежегодно уже шестой год подряд. Это выставка-конкурс медведей ручной работы, их отовсюду уже присылают. Мастерам принципиально, чтобы жизнь не останавливалась. Если даже кто-то из гостей не сможет прийти, мы все будем транслировать в социальных сетях. — Меры господдержки, конечно, работают, но еще рано говорить об этом, потому что заявку на получение только можно будет подать. Мы попадаем в пострадавшую отрасль, льготное кредитование нам не интересно, но я точно будут подавать заявление на компенсацию одного МРОТа — на сотрудника это 12 792 рубля. Конечно, это та мера, которая тебя полностью не спасет, учитывая резкое падение потока и негативный прогноз, который мы делаем, но это тоже поддержка. Самое главное, изучать эти возможности и ими пользоваться. Я принципиально не разделяю позицию, когда утверждая, что нет никакой поддержки государства, люди даже не пробовали их использовать. Написать заявление, зайти на нужный сайт, найти информацию — это тоже определенная работа, ее надо сделать. Отчитаться после, соблюсти требования, просто так тебе государство деньги, конечно, не даст.