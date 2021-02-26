Донаты врачам

Так выглядит виртуальный кошелек в личном кабинете врача. Для вывода денег указаны разные тарифы. В конкретном случае пациент перевел 100 рублей на счет доктора со словами "Спасибо". С учетом тарифов врач может вывести 55 рублей с этой суммы на свою банковскую карту. Выгодно пользоваться этим сервисом только тем, кто имеет карту банка Тинькофф. Для пользователей только этого банка действует единый тариф — 5%.
Создатели сервиса считают, что дарить деньги врачам
— это социальный феномен, который существует в России по умолчанию, и его не принято обсуждать. Пациенты могут перевести деньги врачу от 49 рублей до 3 тысяч на его виртуальный кошелек. Такая услуга онлайн-донатов появилась на сайте отзывов о врачах "ПРОДОКТОРОВ". Врач сам решает, включить услугу доната на своей личной странице сайта или нет.
Как подключиться к сервису, читайте здесь
.Про деньги в конверте
"Я считаю, что пациентам не нужно дарить деньги в конверте, а врачам не нужно брать эти конверты, — говорит юрист Оксана Ульзутуева. — Откуда доктору знать, какую цель преследует "даритель". Врач не знает заранее, что в конверте сумма не более 3 тысяч. А про подарки тоже вопрос: какова их ценность? Поэтому выбор делает врач. Что касается прокуратуры, она же специально не ходит и не выслеживает. Может быть и злой умысел со стороны пациента — подарить, а потом сказать, что доктор берет мзду. Все индивидуально. Но переводить деньги через сервис совершенно законно".
В департаменте здравоохранения Томской области отказались обсуждать ситуацию с донатами врачам. На сайте отзывов про докторов зарегистрированы врачи, которые работают в бюджете и частных клиниках.
"Мы не комментируем, потому что это коммерческий сайт. Это не в нашей юрисдикции", - отметили в томском облздраве.
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