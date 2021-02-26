Добрые новости
26 февраля,
2021
Донаты врачам
Деньги в конверте от пациентов или онлайн-переводы. Как отблагодарить врача в России
В России запустили онлайн-систему благодарности для врачей. Пациенты могут перевести от 49 до трех тысяч рублей врачу в знак благодарности. Что привыкли дарить томичи врачам? Чем опасны деньги в конверте? Что о новом сервисе думают сами врачи?
Деньги в конверте
О материальной благодарности врачам не принято говорить. Мы спросили у наших читателей в Instagram, как они благодарят врачей? Давали ли они деньги в конверте врачам и как относятся к тому, что теперь поблагодарить доктора можно онлайн?
Томичи в основном благодарят врачей словами и уважительным отношением. Однако многие дарят "чисто символически" конфеты, кофе, алкоголь и даже колбасу.

Мы поговорили с теми, кто благодарит врачей деньгами. Многие отказались обсуждать это открыто, опасаясь, например, что их может осудить начальство.

"Когда чувствуешь от врача понимание, сочувствие, профессионализм, индивидуальный подход, видя, в каких условиях и с какой нагрузкой они работают, хочется сказать не просто «спасибо», а выразить материальную благодарность", - пишет Максим (имя изменено).
Томичка Галина Карасева решила для себя, что лучшая благодарность для врачей — добрые слова и деньги. По мере возможности врачам за прием она дарит от 1000 рублей и выше.

— Чтобы сделать подарок человеку, нужно знать его вкусы. Дарить спиртное — это не совсем корректно. Поэтому я благодарю врачей деньгами. Так проще. Благодарность деньгами самая лучшая. Тем более в России врачи не очень много получают.

— Вам удобно отдавать конверт с деньгами?

— Да, я нахожу нужные слова, чтобы не обидеть человека. Стараюсь это сделать максимально корректно. Но если появится виртуальный кошелек, дарить деньги врачу будет удобнее. Главное, чтобы при переводе денег можно было написать слова благодарности.

Галина Карасева, 35 лет
Предприниматель
48-летняя Марина тоже благодарит врачей деньгами. Марина делала две операции в Томске по ОМС и после благодарила врачей конвертом с купюрами.

Время коньяка и конфет ушло, — говорит Марина. — Продукты врачи сами могут себе купить. Думаю, что виртуальный кошелек — это рейтинг и заинтересованность докторов в качественной работе.

После серьезной операции, которую сделали 39-летней томичке Ксении Денисовой, женщина решила отблагодарить врача и подарила деньги.

25-летний фотограф Антон попросил об анонимности. Травматолог помогал Антону после операции, разработал систему по восстановлению суставов на коленях. Антон заплатил в конверте около трех тысяч рублей.

36-летняя Дарья сейчас находится в декретном отпуске. За рождение двух детей она каждый раз благодарила врачей цветами и 10 тысячами рублей. За обычные операции отдавала по 5 тысяч.

Я дарю деньги, потому что искренне благодарна и представляю, сколько у доктора дома алкоголя и конфет. Думаю, что при их уровне зарплаты лучше благодарить деньгами. Чтобы не выглядело оскорбительно, конверт складывала в пакет вместе с чаем и конфетами. Один раз водила доктора с женой в ресторан. С ним дружили семьями, знала, что деньги не примет.

Надежда в 2014 году прочитала на женском форуме в Томске, как правильно договариваться о платном враче на роды.

Можно было заплатить 12 тысяч рублей в кассу, но из этих денег врачу досталось бы меньше половины. Я решила отдать в конверте 10 тысяч. Сумму с врачом мы не обговаривали. Роды прошли удачно. Потом мы лежали в палате с одной роженицей, а остальные лежали по трое. Для меня проще дарить деньги в руки. Но если есть возможность поблагодарить онлайн, почему нет. Вдруг осознание о благодарности пациенту придет после выписки.
А что об этом думают врачи: "Где взять денег на очередной платеж по ипотеке?"
39-летний Богдан Петиш работает ревматологом в горбольнице №3. Пациенты часто говорят Богдану «спасибо» и пишут благодарности в книгу отзывов и предложений.

Пациенты дарят дешевый коньяк, шоколад и иногда деньги. Я сам благодарю коллег деньгами от 500 до 1000 рублей, когда понимаю, что услуга оказана качественно, в ущерб личному времени или в большем объеме, чем предполагают стандарты ОМС.

Богдан Петиш, ревматолог
Подарки от пациентов в ящике Богдана
Богдан больше пяти лет работает ревматологом, зарплату в больнице получает около 40 тысяч рублей. Поэтому приходится подрабатывать в частных клиниках в Томске.

На зарплату врача в госклинике банально не прожить. А когда концентрируешься не на лечебном процессе, а на мысли, где взять денег на очередной платеж по ипотеке, ну, вы сами понимаете. Я за виртуальный кошелек для врачей.
Благодарность от пациентов Богдана в книге отзывов и предложений
Сергей работает терапевтом в частной клинике. Пациенты его благодарят словами и денег не предлагают. По его мнению, врачей благодарят деньгами только в стационарах: "Если работаешь в негосударственной клинике, то у людей мысль отблагодарить еще и деньгами возникает редко". К идее благодарить врачей деньгами Сергей относится нормально.
Врач Сергей Вожаков уехал из Томска в Грузию два года назад. Он продолжает консультировать онлайн и работает на себя, зарегистрировался как самозанятый. За его консультации пациенты переводят ему деньги онлайн.

"Для моих коллег, кто работает по найму, получать деньги в знак благодарности — очень хороший вариант, — говорит Сергей. — Я же работаю сам на себя. Кроме того, уже несколько лет консультирую в формате онлайн. Поэтому оплату пациенты мне производят после проведенной консультации. Ну и, если кто-то из них изъявляет желание оплатить сверх стоимости консультации (в знак благодарности), то я не возражаю. Ну и положительные отзывы обо мне в Сети тоже являются благодарностью".

Онлайн-благодарность. Как это работает
Оксана Ульзутуева
юрист

2020 год пандемии наглядно показал ценность профессии врача, считает юрист по гражданским вопросам и медицинскому праву Оксана Ульзутуева.

"У пациентов есть желание выразить признательность и благодарность своему доктору. Новую опцию — поблагодарить врача онлайн и переслать деньги на его виртуальный счет — считаю цивилизованной формой. Сумма платежа до трех тысяч рублей находится в рамках законодательства П.1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ. Такая сумма благодарности безопасна как для врача, так и для пациента. Сумму до трех тысяч рублей не сочтут за взятку. У каждого врача, кто подключится к такой форме благодарности, появится облачный кошелек, с которого можно будет вывести деньги на карту любого банка с определенной комиссией. Каждый банк устанавливает свой процент. Насколько такой формат приживется в нашем обществе, покажет время. По закону об отмывании денег (115 закон) в любом случае эта система будет отслеживаться росфинмониторингом и прокуратурой".
Так выглядит виртуальный кошелек в личном кабинете врача. Для вывода денег указаны разные тарифы. В конкретном случае пациент перевел 100 рублей на счет доктора со словами "Спасибо". С учетом тарифов врач может вывести 55 рублей с этой суммы на свою банковскую карту. Выгодно пользоваться этим сервисом только тем, кто имеет карту банка Тинькофф. Для пользователей только этого банка действует единый тариф — 5%.

Создатели сервиса считают, что дарить деньги врачам — это социальный феномен, который существует в России по умолчанию, и его не принято обсуждать. Пациенты могут перевести деньги врачу от 49 рублей до 3 тысяч на его виртуальный кошелек. Такая услуга онлайн-донатов появилась на сайте отзывов о врачах "ПРОДОКТОРОВ". Врач сам решает, включить услугу доната на своей личной странице сайта или нет.

Как подключиться к сервису, читайте здесь.

Про деньги в конверте

"Я считаю, что пациентам не нужно дарить деньги в конверте, а врачам не нужно брать эти конверты, — говорит юрист Оксана Ульзутуева. — Откуда доктору знать, какую цель преследует "даритель". Врач не знает заранее, что в конверте сумма не более 3 тысяч. А про подарки тоже вопрос: какова их ценность? Поэтому выбор делает врач. Что касается прокуратуры, она же специально не ходит и не выслеживает. Может быть и злой умысел со стороны пациента — подарить, а потом сказать, что доктор берет мзду. Все индивидуально. Но переводить деньги через сервис совершенно законно".

В департаменте здравоохранения Томской области отказались обсуждать ситуацию с донатами врачам. На сайте отзывов про докторов зарегистрированы врачи, которые работают в бюджете и частных клиниках.

"Мы не комментируем, потому что это коммерческий сайт. Это не в нашей юрисдикции", - отметили в томском облздраве.

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