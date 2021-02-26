Донаты врачам

48-летняя Марина тоже благодарит врачей деньгами. Марина делала две операции в Томске по ОМС и после благодарила врачей конвертом с купюрами.



— Время коньяка и конфет ушло, — говорит Марина. — Продукты врачи сами могут себе купить. Думаю, что виртуальный кошелек — это рейтинг и заинтересованность докторов в качественной работе.



После серьезной операции, которую сделали 39-летней томичке Ксении Денисовой, женщина решила отблагодарить врача и подарила деньги.



25-летний фотограф Антон попросил об анонимности. Травматолог помогал Антону после операции, разработал систему по восстановлению суставов на коленях. Антон заплатил в конверте около трех тысяч рублей.



36-летняя Дарья сейчас находится в декретном отпуске. За рождение двух детей она каждый раз благодарила врачей цветами и 10 тысячами рублей. За обычные операции отдавала по 5 тысяч.



— Я дарю деньги, потому что искренне благодарна и представляю, сколько у доктора дома алкоголя и конфет. Думаю, что при их уровне зарплаты лучше благодарить деньгами. Чтобы не выглядело оскорбительно, конверт складывала в пакет вместе с чаем и конфетами. Один раз водила доктора с женой в ресторан. С ним дружили семьями, знала, что деньги не примет.



Надежда в 2014 году прочитала на женском форуме в Томске, как правильно договариваться о платном враче на роды.



— Можно было заплатить 12 тысяч рублей в кассу, но из этих денег врачу досталось бы меньше половины. Я решила отдать в конверте 10 тысяч. Сумму с врачом мы не обговаривали. Роды прошли удачно. Потом мы лежали в палате с одной роженицей, а остальные лежали по трое. Для меня проще дарить деньги в руки. Но если есть возможность поблагодарить онлайн, почему нет. Вдруг осознание о благодарности пациенту придет после выписки.

