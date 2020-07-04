Дом забытых наличников

Часто наличники Идрис Мухутдинов находит на свалках, многие наличники в музее — со снесенных томских домов.



— Дома исчезают. Вот на Нечевском переулке двухэтажный дом был с полуподвалом: там такие наличники резные, балясины, двери кованные, шарниры, ручки красивые. И все это лет 30 назад трактор снес за день, это место до сих пор пустует… И такое в Томске происходит постоянно.



Наличники чаще всего с домов, которых уже нет, но не все. Например, этот наличник — с Татарской, 11. Там дом после пожара реставрировали. Он 10-15 лет назад сгорел. Все наличники сложили в кучу, но пока реставрировали, неудобно было подойти и их попросить. Недавно подъезжаю, куски наличников лежат в мусоре. Я все собрал, в итоге из разных деталей получилось два наличника.

