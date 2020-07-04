Дом забытых наличников

Идрис Мухутдинов собирает старинные предметы с шести лет. Сейчас ему шестьдесят. Этим летом на Эуштинской он открывает музей наличников, где бесплатно можно увидеть его коллекцию.
Бывший шофер Идрис Мухутдинов занимается музеем наличников всего месяц. Ими он хочет украсить в будущем всю Эуштинскую улицу. Почти все экспонаты — со снесенных или сгоревших в Томске домов. Пока экспозиция включает 16 наличников, старую бочку c завода Крюгера и машину Москвич, в которой играют дети.
На Эуштинской Идрис живет с детства. Тогда они с местной детворой в заброшенном доме сделали импровизированный музей.
— Рядом был старый дом с полуподвалом, заколоченный досками, — вспоминает коллекционер. — Мы подметем, полы вымоем и собираем там всякую старину из сараев, чердаков, отовсюду. Всякие керосинки, граммофоны, патефоны, самовары, каски, кости животных... Другие ребятишки по пять копеек платили за вход.
Часть находок мальчишки сдавали в краеведческий музей, чаще всего монеты. За половину целлофанового мешочка давали бесплатный годовой абонемент.
Сейчас у Идриса три заполненных старыми вещами гаража, и его коллекция все время пополняется.
У Идриса в коллекции сто самоваров. Наличниками он стал заниматься позже. Но, по словам Идриса, половина экспонатов Музея деревянного зодчества на Кирова — его вклад.
— Начался интерес к старине с Татарской слободы. Видели в детстве, как тройки пролетали — свадьбы справляли зажиточные татары. У них были такие красивые кошевки, бархатом украшенные, со всякими балясинами, блестяшками… Поражались всей этой красоте. Мы были наслышаны, как жили томские купцы и какие у них были интересные предметы быта...
Дедушка Идриса Зариф Мухутдинов тоже был купцом, жил рядом с известным в Томске Каримом Хамитовым. Второй дом, неподалеку, позже он выкупил у предпринимателя Фуксмана. По словам Идриса, дедушка в свое время даже возил в Томск товары из Маньчжурии.
Сейчас коллекционер жалеет, что не сохранилось фотографий дедушки-купца. В советское время хранить такие снимки было опасно.
Часто наличники Идрис Мухутдинов находит на свалках, многие наличники в музее — со снесенных томских домов.
— Дома исчезают. Вот на Нечевском переулке двухэтажный дом был с полуподвалом: там такие наличники резные, балясины, двери кованные, шарниры, ручки красивые. И все это лет 30 назад трактор снес за день, это место до сих пор пустует… И такое в Томске происходит постоянно.
Наличники чаще всего с домов, которых уже нет, но не все. Например, этот наличник — с Татарской, 11. Там дом после пожара реставрировали. Он 10-15 лет назад сгорел. Все наличники сложили в кучу, но пока реставрировали, неудобно было подойти и их попросить. Недавно подъезжаю, куски наличников лежат в мусоре. Я все собрал, в итоге из разных деталей получилось два наличника.
Наличник с Татарской, 11
В центре музея стоит старая пивная бочка с завода Крюгера.
— Недавно приобрел, последняя старая бочка томского пива. Три дня реставрировал, все руки сбил. Крепкая, дубовая. Эту бочку я выклянчил у соседа, он на томском пиве работал, в огороде у него стояла. Приятная вещь, можно пощупать, какое дерево теплое. Начал ее шкурить, а она так пивом вкусно пахнет…
С найденными наличниками Идрис работает в мастерской, которая находится рядом с домом, вблизи Мавлюкеевского озера.
Кроме наличников, в музее можно увидеть инструменты мастеров по дереву. Один из инструментов для резьбы Идрис хочет использовать сам, но пока, признается, не до конца разобрался, как он работает.
Мне говорят, как что ни возьмешь — ты все шедевром называешь. Конечно, шедевр — а где вы еще такое увидите... Раньше мастера были высшего пилотажа, а работали при этом только топором и ножовкой.
Резьба по дереву из дома по ул. Татарская, 14. Идрис восстановил ее из деталей. К дому в свое время пристроили веранду, а резьбу 15 лет под лестницей хранил один из жильцов.
Часто на собранных наличниках Идрис замечает интересные детали. Например, на наличниках из Спортивного переулка он нашел отметки мастера с порядковыми номерами наличников. Эти наличники ему отдала администрация Советского района — здание горело, и его решили снести.
Наличник из дома по Спортивному переулку и дверь из дома по Московскому тракту, 45
— Думал, что наличники не пригодны, начал шкурить, а с них течет смола, — рассказывает Идрис. — Раньше деревья пилили в особое время зимой, когда они напитаны смолой, но не плачут, в сухую погоду. Дерево можно было даже не красить и не пропитывать. Такие наличники еще сто двадцать лет простоят.
Над наличниками Идрис делает маленькие крыши из профлиста для защиты от непогоды
Из некоторых наличников Идрис собирает композиции. Например, из синих, которые ему отдала соседка.
— Соседка ставила пластиковые окна. Этим наличникам уже 90 лет. Кто-то говорит некрасивые, но для меня они важны. В этом доме жил ветеран войны, разведчик, и это тоже часть нашей истории.
Рядом с синими наличниками композиция из старых стульев. Идрис в шутку называет ее «сломанные судьбы». Сейчас появилось второе название — «коронавирус — сидите дома».
В данный момент Идрис Мухутдинов работает над наличником с Московского тракта, 45.
— Во-первых, стиль татарский, резьба интересная. И с детства помню: там дедушка жил, ветеран войны, а на эти наличники прилетал постоянно белый голубь. Мы голубей любили, но, в основном, у нас были сизые, а тут белый! Мы на этого голубя охотились и постоянно туда ходили, а дедушка нам не давал его поймать. Получается, с этим наличником меня связывает личная история.
Наличник будет новоделом. От него осталась только верхушка.
— Этот красивый наличник — с Плеханова, напротив Громовской бани дом стоял двухэтажный, — показывает Идрис. — Наличники оттуда 40 лет назад забрал, и они ждали своего часа. Солярный знак — с Нечевского переулка. Я не такой реставратор, чтобы делать шикарные вещи, но что есть — могу прилепить и закрутить.
В музее Идрис хочет выставить и свою коллекцию металлических предметов. Только подков у него в сундуках полторы тысячи.
— Подковы тоже наши, Заисточные. Кузни кругом были. Через Московский тракт ехали купцы, и здесь проходил шелковый путь. На территории одной такой кузницы на глубине в 50 сантиметров все усеяно подковами. Нашел там полторы тысячи, красивые все, разные.
По словам Идриса, раньше в таких сундуках хранили приданое
— У меня много интересных вещей. Есть колокол, который висел на вокзале Томск-I. Сто лет назад Николай II приезжал и слышал звон этого колокола... Наших дедушек, матерей, братьев отправляли на фронт тоже под его звон...
После революции с колокола стерли герб Российской империи и гравюру Николая II
Наковальня 1825 года. Сейчас Идрис пытается разгадать, что могут означать звезды на одной из ее сторон:
Идрис коллекционирует и ретро-автомобили. В коллекции у него пока их три: 407-й и 401-й Москвичи и Чайка, на которой раньше ездил Егор Лигачев.
— Мой дядя был нефтяником. Однажды приезжает Лигачев к нему на площадку. С вертолета трап подали, но Лигачев провалился и дядю отругал. Обиделся на него дядька, и когда перестройка началась, гараж обкомовский расформировывали, выкупил назло Лигачеву эту Чайку. Потом мне подарил. Я с пяти лет мечтал о Чайке, еще когда Гагарин летал в космос, по телевизору ее видел.
Машина до сих пор на ходу — в ней все родное. Иногда Идрис «катает на ней свадьбы».
Открывать музей коллекционер планирует после 10 июля, когда, как он надеется, закончится «ситуация с коронавирусом». К наличникам Идрис хочет сделать описания с фотографиями домов. В будущем на площадке музея хочет проводить мастер-классы.
По словам Идриса, музеем станет вся Эуштинская улица, также он планирует сделать спуск к Мавлюкеевскому озеру. Соседи не против, и администрация тоже. На Эуштинской улице живут семь семей родственников Идриса, «почти через каждый дом».
— В Кировской администрации узнали, приехали поговорить и сказали, что будут помогать территорию облагораживать. В Советской администрации обещали наличниками помочь. Здесь ведь ходит много студентов, считай, со всего мира. Сейчас построят второе общежитие... Они будут прогуливаться и наслаждаться нашей культурой.
Наличников будет много... Я езжу по старым переулкам и улицам — по Октябрьской, по переулку Болотному, по Шишкова, и почти в каждом дворе стоят наличники брошенные. У жителей спрашиваешь — они собираются пустить их на дрова. Надо успевать.
По словам Идриса, главным образом, музей будет посвящен все-таки Татарской слободе, его родине.
—Недавно бетон залил, и лошадь прошла по бетону свежему. Где такое в Томске еще увидишь?
Музей наличников Идриса Мухутдинова на улице Эуштинской бесплатный для посетителей. Но Идрис продолжает собирать для музея старые наличники. 8 903 951 42 64
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