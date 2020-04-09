«Дом за рубль»: можно ли спасти деревянную архитектуру в Томске?

Ниже мы собрали предложения участников проекта «Дом за рубль» для мэрии, которые, на их взгляд, помогут привлечь к восстановлению деревянной архитектуры Томска десятки, а то и сотни инвесторов.



Оставить льготы по подключению к коммуникациям



Участникам проекта «Дом за рубль» убрали льготу на подключение отопления. Когда Калугины брали первый дом, она была, а теперь им нужно, как всем, платить порядка 500 тысяч за подключение отопления. «Это и так-то на грани рентабельности работа, - сетует Евгений Калугин, - а сейчас еще за подключение плати. В прошлом году было соглашение, сейчас его не продлили. Значит, восстановление каждого дома становится как минимум на 500 тысяч дороже. Видимо, раньше за это платила мэрия. А сейчас это легло на плечи инвесторов».



Разрешить использовать восстановленные дома под жилье



В восстановленных домах нельзя жить. «Почему они только административные? Почему не сделать апартаменты? Доходные дома. Сейчас вот дом на Октябрьском пытаемся оформить как апартаменты. Если такое будет позволено, это тоже даст мощный толчок программе», - уверен Евгений.



Многие деревянные дома, подлежащие восстановлению, находятся в таких районах, где офис будет вряд ли востребован. А в центре города осталось не так много места, где можно построить жилой дом. С учетом того, что новые квартиры в элитных домах в Томске сейчас стоят в среднем от 10 до 20 млн рублей, то наверняка нашлось бы немало людей, готовых жить в особняке площадью 300 квадратов в центре города, даже с условием его аренды на 49 лет.



Передавать в собственность через 10 лет



Давайте попробуем заглянуть на 50 лет вперед, предлагает Евгений Калугин. Дом сдается в аренду на такой срок, и через какое-то время его снова нужно будет ремонтировать. «Кто это делать будет? - задается вопросом Евгений. – Мы - арендаторы. Собственник – мэрия. Мы всего лишь взяли, отремонтировали, содержим как-то, но капитальный ремонт за свой счет мы не обязаны проводить. Значит, лет через 25 мэрия должна будет его ремонтировать сама».



Бизнесмен предлагает решение: мэрия может передавать дома в собственность не сразу, а через 10 лет. Чтобы было понятно, что инвестор в дальнейшем восстановленное не снесет и не построит на этом месте высотку.



С ним солидарен и Евгений Меняйло. «Если бы после восстановления дома его передавали в собственность, то желающих брать деревянные дома было бы значительно больше. И у мэрии было бы меньше проблем, ей не пришлось бы менять арендаторов, которые сначала взяли дом, затем передумали. Если бы люди знали, что в будущем это их личный актив, который и в банке можно заложить, и продать, то, конечно, это бы дало мощный толчок программе», - говорит бизнесмен.





