«Дом не сдан и не пригоден к жилью»: почему дом на Киевской, 1 десять лет стоит без жильцов

Больше десяти дней пайщики дома по Киевской, 1 выходили с пикетом к зданию обладминистрации. Они требовали поставить дом на кадастровый учет. Несмотря на то, что дом официально сдан в эксплуатацию, свыше 500 человек не могут там заселиться.

Строительство дома на Киевской, 1 началось в 2011 году. Планировалось, что дом будет сдан в декабре 2014 года, но не случилось. Дом стал долгостроем, хотя официально в проблемных реестрах не числился. Покупатели жаловались, что поэтому не могут считаться обманутыми дольщиками, а директор строительной компании Шабан Байромов обещал все доделать. В 2017 году у застройщика возникли проблемы с оплатой услуг «Томскводоканала» — компания оценила работы в 36 миллионов рублей, но после переговоров с обладминистрацией цену удалось снизить до 19 миллионов. Подключение электричества должно стать последним этапом строительства перед сдачей дома в эксплуатацию. В ноябре 2020 года власти рапортовали, что дом официально введен в эксплуатацию. «Дом-долгострой на улице Киевской, 1 в Томске введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Для этого совместно с областными властями был решен вопрос с техническим присоединением к электросетям и иным коммуникациям. Помимо этого, объект был разбит на очереди. В первый этап строительства объекта были выделены именно жилые помещения», — комментирует заммэра Алексей Макаров.

Автор: Юлия Фаллер, ТВ2

«Сейчас застройщик Шабан Байромов не может поставить дом на кадастровой учет. На собраниях он говорит, что старается, но постоянно возникают какие-то недочеты. Нам кажется, что это мелочи и дело в чем-то другом», — рассказывает ТВ2 Юлия Синельникова. Свою квартиру в этом доме она купила в 2014 году. «Я писала обращение в прокуратуру, президенту, чтобы мне объяснили, в чем проблема. Администрация в феврале сказала, что были неправильно поданы документы. Мы понимаем, что у застройщика не хватает денег достроить все это. Сейчас нам предложили принять их управляющую компанию, которая бы стала заниматься проблемами домами. Нам сказали, что после этого мы можем начинать сдавать деньги на работу УК. При этом, дом не сдан, не пригоден к жилью, ничего не подключено, там никто не живет, но платите».

По словам Юлии, в дом так никто и не въехал. Сейчас многоквартирник стоит пустой. Пайщики говорят, что у него подтекает крыша, а дому нужен ремонт. С 7 июня они проводили одиночные пикеты у здания обладминстрации с требованием объяснить, в чем именно заключается задержка.

«Хотя бы раз за «смену» встречается тот, кто «чуть не купил там», и несколько «вот ёлки, у моих знакомых там квартира», — пишут сами жильцы.

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Заммэра по строительству и архитектуре Алексей Макаров отмечает, что для постановки дома на кадастровый учет ЖСК «Набережный» должен подать в соответствии с существующими требованиями законодательства документы Росреестр. «Однако технический план здания, представленный застройщиком, содержал ряд технических ошибок, не позволяющих управлению Росреестра по Томской области осуществить процедуру государственного кадастрового учета этого объекта. Так, ЖСК «Набережный» трижды с ноября прошлого года подавал документы, не исправляя выявленные федеральными специалистами нарушения. В четвертый раз ЖСК подал документы 15 июня с устраненными замечаниями Росреестра. Но при этом у здания неожиданно появляется дополнительная по сравнению с документами на ввод в эксплуатацию площадь – 3 тысячи квадратных метров. Теперь ЖСК предстоит вновь переделать технический план помещений и привести его в соответствие с данными, уже зафиксированными в документации о вводе объекта в эксплуатацию. Без этой доработки Росреестр не станет рассматривать вопрос о постановке здания на кадастровый учет», — подчеркивает Макаров. Он отмечает, что сейчас ЖСК может заняться постановкой на кадастровый учет дополнительных 3 тысяч «квадратов» после того, как пайщики получат квартиры в собственность. «В этом случае, люди не будут нервничать и выходить на пикеты», — говорит Макаров.

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Встречался с покупателями квартир и спикер Думы Томска Чингис Акатаев. На встрече присутствовал и застройщик Шабан Байрамов, который пояснил, что дополнительные 3000 кв.м нежилой площади сложилось из-за новой методики расчета, которая была изменена Минстроем в 2016 году, а фактическая площадь не изменилась. «Изначально документация подавалась исходя из расчетов по старой методике, но при выявленных замечаниях, в соответствии с новыми требованиями был произведен перерасчет площади включая внутренние перегородки и несущие стены. Сейчас все документы приводятся в соответствие и идет активная работа по их подготовке. Позиция мэрии, следующая: действительно есть такие случаи, когда на стадии строительства изменяется площадь в зависимости от методики расчета, но нужно все проверять. Как только поступят документы, со своей стороны администрация готова оперативно сделать свою работу. Но без итоговой документации, естественно сделать это невозможно. С чем, кстати, согласен и Байрамов», — говорит Акатаев.

Автор: Спикер Чингис Акатаев