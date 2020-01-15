Дом для Дениса

По словам Людмилы, ее поддерживают подруги. Часто помогает одноклассница, подвозит ей продукты на своей машине.
— Откуда здоровье? Как я еще осталась в разуме после трагедии с сыном. Но я люблю людей. У меня очень много подруг. Всю жизнь проработала на двух работах, торговала и мыла полы в абортном отделении в роддоме Семашко. У сына в комнате прилично, только потолок сыпется.
Дочь живет за границей. Я не хочу ей кишки сворачивать. Она помогает, когда у нее есть возможность. Купила мне планшет, чтобы с ней общаться по видеосвязи. Я никого не прошу о помощи. Я хочу, чтобы дали мое. Все, что я заслужила за эту жизнь.
Дом на Шишкова, 27 — двухэтажный жилой дом. Бывшая усадьба, построенная в конце XIX в. Дом физически износился. Стоит в очереди на реконструкцию. По плану, людей должны расселить до декабря 2021 года.
По данным
сайта Реформа ЖКХ, купеческий дом в Томске на Шишкова, 27 начнут реставрировать в 2022 году.
— Везде одинаковая очередь на расселение из аварийных домов, — говорит председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства Никита Кирсанов. — Исторических объектов в аварийном фонде Томска меньше 22 %. Градостроительная ценность дома на Шишкова, 27 состоит в том, что он является элементом ансамбля среди домов на улице Шишкова.
Мы отправили запрос в мэрию, как решить вопросы семьи Костылевых. Людмила Костылева ждет, когда их расселят в две новые квартиры в 2021 году. Пенсионерка боится, что со всеми своими болячками не доживет до этого времени. ПОДДЕРЖИ ТВ2!