Дом для Дениса

Людмила показывает пачку документов: ответы из городской администрации, прокуратуры, решения судов. По бумагам Людмилу с сыном и внуком должны были расселить еще в 2015 году.



— У меня сахарный диабет, астма, гипертония, — рассказывает Людмила. — Вот мои продукты питания, две корзинки лекарств. Я потратила здоровье в борьбе с коммунальными службами. В прошлом году отопление дали в конце ноября. Каждый год они задерживают. Говорят, что у нас ведутся работы. Когда я начинаю истерить, звонить в службы, у меня сдают нервы. До 2018 года сын передвигался по квартире на ходунках. Не было отопления, и он вымерз, хотя работал обогреватель. Смотрю на него, ноги синие, его колотит. Мы с бабами сложились и провели отопление. Сейчас в футболке хожу, раньше как капуста сидела. После обморожения сын ездит только в коляске, уже не встает.

